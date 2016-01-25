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[Индекс номера 21 (15.02.2018)]

 Не пропустите! 
Проводы зимы

Отличным подарком к Масленице для норильчан стала выставка народных промыслов Нижегородской области «Городец — город мастеров», открывшаяся в Музее. А в воскресенье, 18 февраля, там же состоится большой праздник — проводы зимы, который традиционно завершает масленичную неделю.

Любо–дорого посмотреть
На выставке представлены экспонаты из фондов Городецкого историко–художественного музейного комплекса. Экспозиция демонстрирует развитие народного творчества с 18–го века и до 2010 года. А на дополнительной фотовыставке норильчане могут увидеть современный Городец. Это один из древнейших русских городов на Средней Волге. Он издавна славится не только своей уникальной росписью, золотым шитьем, но и резьбой по дереву, жбанниковскими свистульками, печатными пряниками.
Экспозиция «Городец — город мастеров» будет работать в Музее до 4 марта. Для организованных школьных групп здесь проводятся тематические интерактивные занятия. Справки и запись на экскурсии по телефону 46–13–27. Музей находится по адресу: Ленинский проспект, 14.
Городецкие пряники — это настоящие произведения искусства. На них изображали зверей и птиц, фамильные гербы. К сожалению, привезти эти экспонаты в Норильск довольно проблематично из–за их хрупкости, а вот расписные работы городецких мастеров и вышивку — это пожалуйста. Здесь тоже есть на что полюбоваться.
В Городце и в соседних с ним деревнях расписывали все что можно: наличники на окнах, сани; крестьянскую утварь — лубяные коробки для пряжи, лукошки, дуги, посуду; детские стульчики и т. д. Но слава о городецких мастерах распространилась благодаря искусно расписанным прялкам, больше похожим на картины. Их украшали изображениями сказочных птиц, львов, русалок, цветов. Мастера также использовали в качестве сюжетов сцены застолий и гуляний. Кроме того, на их прялках можно увидеть портреты ряженых барышень и кавалеров, фигуры всадников, лихо гарцующих на тонконогих конях.
Интересно и городецкое золотое шитье. В 18–м веке такой вышивкой украшали предметы церковного обихода, а также одежду модниц. Шали, накидки, кокошники, женские наряды щедро расшивали золотым орнаментом в виде диковинных трав и цветов, виноградных гроздьев.
Праздничное настроение на открытии экспозиции создавали фольклорные ансамбли «Казачий спас» и «Казачок» под руководством Валерии Диденко. Ну и какая Масленица без народных игр и хороводов!..

Длинная Масленица
А широко Масленицу будут отмечать в предстоящее воскресенье, 18 февраля. Как рассказала Наталья Федянина, директор музейно–выставочного комплекса «Музей Норильска», на общегородском празднике будет продолжена традиция так называемой длинной Масленицы, символизирующей долгую норильскую зиму:
– Раньше у нашей Масленицы была то длинная коса, то длинный пояс, а в этом году ее украсит длинный передник. Я надеюсь, что наша Масленица и дальше будет сохранять звание самой длинной.
Праздничная программа традиционно состоит из двух частей: много мероприятий запланировано в Музее, ну а сами гуляния пройдут на улице.
В 13.00 горожан ждут в Музее: их приглашают посетить ремесленную слободу, а в 14.00 — масленичный балаган. Здесь норильчане смогут поучаствовать в различных мастер–классах и поводить хороводы. И не забудьте посмотреть выставку народных промыслов! В 15.30 развернутся народные гуляния на Комсомольской площади. Детвора и взрослые смогут проверить свою силу и ловкость в уличных эстафетах. А завершится праздник сжиганием чучела Масленицы.
Проводы зимы пройдут и в районах Норильска. В Талнахском филиале музея по адресу: ул. Енисейская, 8а, праздник начнется в 15.00 с мастер–классов и хороводов, а в 15.30 гостей ждут на театральное представление «Гуляй, народ! Масленица у ворот!». В 16.30 будет торжественно сожжено чучело Масленицы. Телефоны для справок: 44–27–81 и 44–27–14.
В Кайеркане главной праздничной площадкой станет КДЦ «Юбилейный» (ул. Шахтерская, 14). Здесь гуляния начнутся в 14.00 с выставки–конкурса «Кукла Масленица», затем пройдут мастер–класс по изготовлению оберегов, дегустация блинчиков. В 15.00 всех приглашают в кинозал на концертную программу «Прощай, Масленица!». Справки по телефону 39–97–38.

Наталья Черкашина
Фото Анны Рахматулиной и Елены Худановой
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