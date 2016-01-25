[Индекс номера 21 (15.02.2018)]



Вопрос недели

Масленица: с чем ее едят?

Если честно, норильчане уже порядком устали от зимы. А значит, проводить ее надо так, чтобы она ушла поскорее и не возвращалась подольше. Дело это непростое, и если мы хотим, чтобы оно увенчалось успехом, следует поставить ребром такой вопрос:



Мария Соловьева, хлопочет у плиты: – Мы в семье обязательно отмечаем Масленицу, и, конечно же, я пеку любимые мужем блины. Рецепт простой: молоко — 500 мл, 3 яйца, 250 граммов муки, половина столовой ложки сахара и чайная — соли, плюс столовая ложка подсолнечного масла. Все это я выливаю в пластиковую бутылку. В ней же взбалтываю и помещаю тесто на сковороду. Очень удобно. Если хотите чего–то необычного, добавьте свекольный сок — блины будут розовыми. Еще фигурные блины можно делать, если в крышке бутылки провертеть дырку. Начинки люблю соленые, например, копченый лосось со сливочным сыром и укропом, или — одна из любимейших — сыр с грецким орехом.

Оксана Завгородняя, телекорреспондент программы «Вести–Норильск»: — Столько работы, что праздную на ходу. Вот, на Сретенском балу побывала, а Сретение, как известно — середина Масленичной недели. Увидела там, как православная молодежь праздники перед постом гуляет: барышни — из позапрошлого века как будто — в красивых платьях в пол, с веерами, кавалеры во фраках и в белых перчатках. Приятно посмотреть на симпатичных людей со светскими манерами. Пусть это и реконструкция, но все же... Сама надеюсь, что к Прощеному воскресенью наконец–то испеку блинов, порадую своих мужчин — мужа и сыночка.

Людмила, мама шестилетней Вероники: — Масленица для меня — праздник, а вот блины — это, так сказать, трудовые будни. В моей семье их едят каждый день. Я настолько набила руку, что на выпечку у меня уходит ровно три минуты. Рецепт классический: 2 яйца, 3 столовые ложки растительного масла, 3 столовые ложки с горкой муки, 150 граммов молока, 2 столовые ложки сахара, щепотка соли. Если хотите, чтобы блины были ажурными, добавьте кипятка, сохраняя консистенцию теста, как у жидкой сметаны. Сковородку нужно протереть растительным маслом. В ней, в сковородке, кстати, кроется весь секрет вкусных блинов. Тонкая ли она, толстая ли, какой бы антипригарный слой на ней ни был, ее нужно менять раз в год — это сбережет ваше время и нервы. Вот и все, приятного аппетита.

Валерия Диденко, руководитель ансамбля «Казачок»: — Я всю неделю на концертах, даем c коллективом «Печки–лавочки» музыкально–театрализованное представление на тему Масленицы, чтобы люди знали о традициях наших русских. Народ радуется, подпевает, пританцовывает с нами, благодарит. Прошло уже два выступления в Норильском колледже искусств, одно в художественной галерее и еще одно в «Арене. Осталась большая городская Масленица в музее. Приходите!

Марина, журналист «Заполярки»: – У меня с Масленицей в последние три года сложились особые отношения. Она... живет у меня дома, мы с нее пыль отряхиваем и переставляем из одного красного угла в другой. А ведь ничто не предвещало, что эта фигуристая женщина задержится у нас так надолго. Собрались мы как–то с семьей моей коллеги, Ани Погодиной, погуляли у музея, порадовались городскому празднику, поводили хоровод и решили сделать свою красавицу Масленицу. Девчонок у нас на две семьи две, Настя и Лиза, почему б детям не приобщиться к народным традициям и рукоделию? Чучелок сделали двух, чтоб никому не было обидно. На крестовинки вместо рук привязали веник, сшили ситцевые головы и рубахи, которые для объема набили газетами, поверх фартук повязали, косы из шпагата заплели, ленточками–тесемочками украсили, лица нарисовали. Правда, говорят, что, как у всякого символа, у Масленицы не должно быть лица, поэтому и самодельным куклам мы нарисовали закрытые глаза, во избежание, так сказать... И вот наступила кульминация праздника: предстояло взять продукт совместного творчества и сжечь его во дворе. И мы не смогли. Такие девицы знатные получились, яркие, круглощекие, в платочках желтых... Как их, родимых, сжечь? В тот год мы зиму не проводили. И через год тоже. Сроднились с Маслёнкой... А в этом году я ее, родимую, на конкурс кукол Маслениц выставила. Пусть покрасуется...

Маргарита Пристанская, пенсионерка: — Мы с сыном очень любим Масленицу, особенно гастрономическую сторону этого праздника. Блины едим с особым удовольствием, хотя каких–то более глубоких традиций не придерживаемся: заигрыши от тещиных посиделок не отличаем. Сыну нравится ходить на праздник, который устраивает Музей Норильска — там можно и погулять, и посмотреть, как чучело зимы сжигают, и угоститься на славу. А мне нравится сам процесс выпечки блинов. Это же целое искусство, там одних рецептов — сотни: блины на овсянке и на гречке, заварные блины, ажурные, сметанные. Начинки на любой вкус — с творогом, с мясным фаршем, с грибами, с печенкой, царские блины — с икрой. Отдельного разговора заслуживают блины с припеком — это когда начинка не заворачивается в готовый блин, а добавляется в тесто. Например, так можно испечь блины с тертым яблоком и корицей. А можно в налитое на сковороду тесто положить кусочки колбасы или сыра, тогда они тоже будут запекаться. В общем, блины — это простор для творчества на радость всей семье.

Евгения, обожает блины: – Для меня Масленица — это запах выпечки в доме, причем не только блинов, но и пирожков, булочек, печенья. А еще множество начинок к блинам и пирогам. Сама я не очень люблю печь, но всегда на подхвате у свекрови, ей это нравится. Не скажу, что блины пекутся всю Масленичную неделю, но три–четыре раза мы за дело беремся, и обязательно в воскресенье, когда вся семья в сборе. Нет ничего более замечательного, чем блины с горячим чаем после уличного морозца и гуляний на городском празднике. Если говорить о самой Масленице, то у нее, как и многих других праздников, языческие корни и традиции, связанные с переходом от зимы к весне, с обрядами плодородия, поэтому — блины, поэтому — гулянья и забавы, на которых раньше девки да парни знакомились.

Валентина, норильчанка, живущая в Германии: – В Германии проводы зимы и Масленицу не празднуют, но русские свои традиции все же блюдут. Масленичная неделя проходит практически так же, только не с таким размахом, как в России. И жаль, что чучело Масленицы не сожжешь — оштрафовать могут. Русские семьи ходят друг к другу в гости на блины, хозяйки делятся рецептами. Старшее поколение, у кого дети женились или вышли замуж за местных, приобщает новых родственников к искусству приготовления и поедания блинов. Кстати, немцам очень нравится русское кушанье. Правда, немецкие фрау говорят, что не стали бы так серьезно заморачиваться с готовкой.

Юрий Чумак, преподает в духовно–просветительском центре туризм и альпинизм: — В юности я учился в сельскохозяйственном техникуме в Ярославской области. Там, в Пошехонии, на родине сусального золота и знаменитых пошехонских сыров, чудная природа, много потаенных местечек. В одном из таких уголков, где сливается воедино несколько рек, мы на Масленицу устраивали кулачные бои. Под руководством взрослых товарищей стенка на стенку шли, дрались, как полагается, «до первой крови» — условно, конечно. Но характер это закаляло. И происходило все без агрессии, скорее как развлечение, игра. А сейчас как человек православный я в Масленичную неделю сам себя и мысли свои воедино собираю, к посту готовлюсь. Нам, верующим, о посте и воздержании вообще никогда, по сути, забывать нельзя.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Мы в семье обязательно отмечаем Масленицу, и, конечно же, я пеку любимые мужем блины. Рецепт простой: молоко — 500 мл, 3 яйца, 250 граммов муки, половина столовой ложки сахара и чайная — соли, плюс столовая ложка подсолнечного масла. Все это я выливаю в пластиковую бутылку. В ней же взбалтываю и помещаю тесто на сковороду. Очень удобно. Если хотите чего–то необычного, добавьте свекольный сок — блины будут розовыми. Еще фигурные блины можно делать, если в крышке бутылки провертеть дырку. Начинки люблю соленые, например, копченый лосось со сливочным сыром и укропом, или — одна из любимейших — сыр с грецким орехом.— Столько работы, что праздную на ходу. Вот, на Сретенском балу побывала, а Сретение, как известно — середина Масленичной недели. Увидела там, как православная молодежь праздники перед постом гуляет: барышни — из позапрошлого века как будто — в красивых платьях в пол, с веерами, кавалеры во фраках и в белых перчатках. Приятно посмотреть на симпатичных людей со светскими манерами. Пусть это и реконструкция, но все же... Сама надеюсь, что к Прощеному воскресенью наконец–то испеку блинов, порадую своих мужчин — мужа и сыночка.— Масленица для меня — праздник, а вот блины — это, так сказать, трудовые будни. В моей семье их едят каждый день. Я настолько набила руку, что на выпечку у меня уходит ровно три минуты. Рецепт классический: 2 яйца, 3 столовые ложки растительного масла, 3 столовые ложки с горкой муки, 150 граммов молока, 2 столовые ложки сахара, щепотка соли. Если хотите, чтобы блины были ажурными, добавьте кипятка, сохраняя консистенцию теста, как у жидкой сметаны. Сковородку нужно протереть растительным маслом. В ней, в сковородке, кстати, кроется весь секрет вкусных блинов. Тонкая ли она, толстая ли, какой бы антипригарный слой на ней ни был, ее нужно менять раз в год — это сбережет ваше время и нервы. Вот и все, приятного аппетита.— Я всю неделю на концертах, даем c коллективом «Печки–лавочки» музыкально–театрализованное представление на тему Масленицы, чтобы люди знали о традициях наших русских. Народ радуется, подпевает, пританцовывает с нами, благодарит. Прошло уже два выступления в Норильском колледже искусств, одно в художественной галерее и еще одно в «Арене. Осталась большая городская Масленица в музее. Приходите!– У меня с Масленицей в последние три года сложились особые отношения. Она... живет у меня дома, мы с нее пыль отряхиваем и переставляем из одного красного угла в другой. А ведь ничто не предвещало, что эта фигуристая женщина задержится у нас так надолго. Собрались мы как–то с семьей моей коллеги, Ани Погодиной, погуляли у музея, порадовались городскому празднику, поводили хоровод и решили сделать свою красавицу Масленицу. Девчонок у нас на две семьи две, Настя и Лиза, почему б детям не приобщиться к народным традициям и рукоделию? Чучелок сделали двух, чтоб никому не было обидно. На крестовинки вместо рук привязали веник, сшили ситцевые головы и рубахи, которые для объема набили газетами, поверх фартук повязали, косы из шпагата заплели, ленточками–тесемочками украсили, лица нарисовали. Правда, говорят, что, как у всякого символа, у Масленицы не должно быть лица, поэтому и самодельным куклам мы нарисовали закрытые глаза, во избежание, так сказать...И вот наступила кульминация праздника: предстояло взять продукт совместного творчества и сжечь его во дворе. И мы не смогли. Такие девицы знатные получились, яркие, круглощекие, в платочках желтых... Как их, родимых, сжечь? В тот год мы зиму не проводили. И через год тоже. Сроднились с Маслёнкой... А в этом году я ее, родимую, на конкурс кукол Маслениц выставила. Пусть покрасуется...— Мы с сыном очень любим Масленицу, особенно гастрономическую сторону этого праздника. Блины едим с особым удовольствием, хотя каких–то более глубоких традиций не придерживаемся: заигрыши от тещиных посиделок не отличаем. Сыну нравится ходить на праздник, который устраивает Музей Норильска — там можно и погулять, и посмотреть, как чучело зимы сжигают, и угоститься на славу.А мне нравится сам процесс выпечки блинов. Это же целое искусство, там одних рецептов — сотни: блины на овсянке и на гречке, заварные блины, ажурные, сметанные. Начинки на любой вкус — с творогом, с мясным фаршем, с грибами, с печенкой, царские блины — с икрой. Отдельного разговора заслуживают блины с припеком — это когда начинка не заворачивается в готовый блин, а добавляется в тесто. Например, так можно испечь блины с тертым яблоком и корицей. А можно в налитое на сковороду тесто положить кусочки колбасы или сыра, тогда они тоже будут запекаться. В общем, блины — это простор для творчества на радость всей семье.– Для меня Масленица — это запах выпечки в доме, причем не только блинов, но и пирожков, булочек, печенья. А еще множество начинок к блинам и пирогам. Сама я не очень люблю печь, но всегда на подхвате у свекрови, ей это нравится. Не скажу, что блины пекутся всю Масленичную неделю, но три–четыре раза мы за дело беремся, и обязательно в воскресенье, когда вся семья в сборе. Нет ничего более замечательного, чем блины с горячим чаем после уличного морозца и гуляний на городском празднике. Если говорить о самой Масленице, то у нее, как и многих других праздников, языческие корни и традиции, связанные с переходом от зимы к весне, с обрядами плодородия, поэтому — блины, поэтому — гулянья и забавы, на которых раньше девки да парни знакомились.– В Германии проводы зимы и Масленицу не празднуют, но русские свои традиции все же блюдут. Масленичная неделя проходит практически так же, только не с таким размахом, как в России. И жаль, что чучело Масленицы не сожжешь — оштрафовать могут. Русские семьи ходят друг к другу в гости на блины, хозяйки делятся рецептами. Старшее поколение, у кого дети женились или вышли замуж за местных, приобщает новых родственников к искусству приготовления и поедания блинов. Кстати, немцам очень нравится русское кушанье. Правда, немецкие фрау говорят, что не стали бы так серьезно заморачиваться с готовкой.— В юности я учился в сельскохозяйственном техникуме в Ярославской области. Там, в Пошехонии, на родине сусального золота и знаменитых пошехонских сыров, чудная природа, много потаенных местечек. В одном из таких уголков, где сливается воедино несколько рек, мы на Масленицу устраивали кулачные бои. Под руководством взрослых товарищей стенка на стенку шли, дрались, как полагается, «до первой крови» — условно, конечно. Но характер это закаляло. И происходило все без агрессии, скорее как развлечение, игра. А сейчас как человек православный я в Масленичную неделю сам себя и мысли свои воедино собираю, к посту готовлюсь. Нам, верующим, о посте и воздержании вообще никогда, по сути, забывать нельзя.

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