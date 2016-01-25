[Индекс номера 22 (16.02.2018)]



Обновление Норильска

В Норильске возобновляется строительство жилых домов. На месте пустых ростверков очень скоро появятся новые малоэтажные дома комфорт–класса. Это будет своего рода реновация по–норильски.



О необходимости строительства новых многоквартирных домов в последние два года говорили много, и вот теперь, похоже, есть понимание того, как от слов перейти к делу. Еще предстоит определить точные схемы финансирования, утвердить список адресов, по которым появятся новые современные дома. Но то, что они появятся, теперь не вызывает сомнения. Принципиальное решение об этом принято на уровне края–города–компании. Будет соблюден принцип софинансирования из трех основных источников: федерального бюджета, краевой казны и средств «Норникеля». Для того чтобы задача стала еще более выполнимой, рассматривается вариант строительства завода по производству панелей на базе бывшего никелевого завода. Это значительно удешевит себестоимость возведения домов. В Норильске уже есть два образца малоэтажного строительства: на улице Комсомольской, 40, и на Ленинском проспекте, 47в. Но новые дома станут принципиально другими, прежние ошибки будут учтены. Первый опыт был сложным, и не все технические решения оказались подходящими для наших условий. Посмотрите: в Норильске немало пустующих зданий. Это старые расселенные дома, признанные аварийными. Они заметно портят облик города. Не украшают его и фундаменты, оставшиеся от снесенных домов. Вдохнуть в них вторую жизнь, дать надежду на перерождение — значит дать будущее всему городу. В декабре «Заполярка» проводила опрос среди норильчан, которые предложили свои варианты использования пустующего городского пространства. Идеи высказывались разные. Василий Иваницкий, почетный гражданин Норильска, член Градостроительного совета города, полностью поддерживает идею малоэтажного строительства: «Что бы я сделал на месте ростверков? Нашел бы инвесторов и построил бы новые дома — двух– и трехэтажные, обязательно легкого типа, наподобие тех, что у нас уже есть. Другого выхода я не вижу. Но в этих домах должна быть потребность — реальная и ощутимая, просчитанная и продуманная». Любовь Реннер, коренная норильчанка, вспоминает слова известной актрисы Лии Ахеджаковой, побывавшей в Норильске. Она удивлялась, как мы, бедные, живем среди такого массива разрушенных домов. «А вы попробуйте посмотреть на Норильск глазами приехавшего человека, — говорит Любовь Реннер. — Как же у нас много проблем со старыми домами, их «остатками», недостроями... И, я думаю, ситуацией должны быть озабочены прежде всего профессионалы, заинтересованные в ее улучшении люди, которые болеют за свой город». И вот теперь процесс сдвинулся с мертвой точки. «Строить надо и строить будем», — говорит глава города Ринат Ахметчин. «Строить начнем уже в следующем году», — утверждает врио губернатора Александр Усс. Нужно только технологию строительства хорошо продумать, учитывая предпочтения горожан, реальные возможности и климатические особенности Норильска.

Татьяна Глебова Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда О необходимости строительства новых многоквартирных домов в последние два года говорили много, и вот теперь, похоже, есть понимание того, как от слов перейти к делу. Еще предстоит определить точные схемы финансирования, утвердить список адресов, по которым появятся новые современные дома. Но то, что они появятся, теперь не вызывает сомнения. Принципиальное решение об этом принято на уровне края–города–компании. Будет соблюден принцип софинансирования из трех основных источников: федерального бюджета, краевой казны и средств «Норникеля». Для того чтобы задача стала еще более выполнимой, рассматривается вариант строительства завода по производству панелей на базе бывшего никелевого завода. Это значительно удешевит себестоимость возведения домов.В Норильске уже есть два образца малоэтажного строительства: на улице Комсомольской, 40, и на Ленинском проспекте, 47в. Но новые дома станут принципиально другими, прежние ошибки будут учтены. Первый опыт был сложным, и не все технические решения оказались подходящими для наших условий.Посмотрите: в Норильске немало пустующих зданий. Это старые расселенные дома, признанные аварийными. Они заметно портят облик города. Не украшают его и фундаменты, оставшиеся от снесенных домов. Вдохнуть в них вторую жизнь, дать надежду на перерождение — значит дать будущее всему городу.В декабре «Заполярка» проводила опрос среди норильчан, которые предложили свои варианты использования пустующего городского пространства. Идеи высказывались разные.Василий Иваницкий, почетный гражданин Норильска, член Градостроительного совета города, полностью поддерживает идею малоэтажного строительства:«Что бы я сделал на месте ростверков? Нашел бы инвесторов и построил бы новые дома — двух– и трехэтажные, обязательно легкого типа, наподобие тех, что у нас уже есть. Другого выхода я не вижу. Но в этих домах должна быть потребность — реальная и ощутимая, просчитанная и продуманная».Любовь Реннер, коренная норильчанка, вспоминает слова известной актрисы Лии Ахеджаковой, побывавшей в Норильске. Она удивлялась, как мы, бедные, живем среди такого массива разрушенных домов. «А вы попробуйте посмотреть на Норильск глазами приехавшего человека, — говорит Любовь Реннер. — Как же у нас много проблем со старыми домами, их «остатками», недостроями... И, я думаю, ситуацией должны быть озабочены прежде всего профессионалы, заинтересованные в ее улучшении люди, которые болеют за свой город».И вот теперь процесс сдвинулся с мертвой точки. «Строить надо и строить будем», — говорит глава города Ринат Ахметчин. «Строить начнем уже в следующем году», — утверждает врио губернатора Александр Усс. Нужно только технологию строительства хорошо продумать, учитывая предпочтения горожан, реальные возможности и климатические особенности Норильска.

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