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[Индекс номера 22 (16.02.2018)]

 Невредно знать 
Коммунальная арифметика

По российскому законодательству расчет коммунальных платежей в нашей стране осуществляется исходя из площади жилья и количества постоянно зарегистрированных в квартире людей. Квартиросъемщики нередко путаются, что берется за основу при начислении платы за те или иные коммунальные услуги. Мы решили сделать своего рода памятку, помогающую жильцам сориентироваться в этих вопросах.

Для начала стоит напомнить, что регионы, согласно действующему Жилищному кодексу, вправе сами определять, за какие коммунальные услуги плату начисляют «по головам», а за какие — «по метрам».
По количеству жильцов
От количества жильцов, зарегистрированных в квартире, сегодня зависят любые коммунальные платежи при отсутствии индивидуальных приборов учета потребления ресурсов, а именно: электроэнергии, воды холодной и горячей, газа. В таком случае оплата за коммунальные услуги производится исходя из ежемесячных нормативов потребления на человека, которые устанавливаются региональными энергетическими и тарифными комиссиями. Размер оплаты за каждую услугу определяется следующим образом: нормативная стоимость услуги умножается на количество зарегистрированных в квартире людей.
Что интересно: сегодня закон разрешает управляющей компании составить акт о количестве фактически проживающих в квартирах, в которых не установлены счетчики. Это сделано для учета реально проживающих жильцов в «резиновых» квартирах — там, где зарегистрирован один человек, а живут, скажем, восемь.
По метражу
А вот услуги, которые оплачиваются в зависимости от площади квартиры:
• отопление;
• взносы на капитальный и текущий ремонт;
• общедомовые нужды;
• вывоз мусора;
• уборка подъезда и прочее.
Чем меньше площадь вашей квартиры, тем меньше вы платите.
Если в квартире зарегистрировано больше человек, чем фактически проживает.
В Норильске такая ситуация часто встречается. И это принципиальный момент, если вы так и не установили счетчики, ведь платить больше никому не хочется. Чтобы потребовать перерасчет за «мертвые души», необходимо в управляющую организацию:
• предоставить справку о том, что человек, прописанный в вашей квартире, живет в другом месте на постоянной основе;
• подтвердить документально, что он исправно оплачивает счета за коммунальные услуги в другом месте;
• написать заявление с просьбой о перерасчете;
• повторять эту процедуру каждые полгода.
Если в квартире никто не прописан.
Еще одна распространенная ситуация. В этом случае плата за коммунальные услуги все равно начисляется. По показаниям установленных счетчиков, если таковых нет — то по нормативам. Плюс стоимость услуг, зависящих от метража квартиры или распределенных между квартирами (например, за общедомовые нужды). Эта сумма, как правило, постоянная, меняется редко — раз в полгода или год.
Если у вас установлены счетчики.
• В квартире никто не прописан и никто не живет — вы не платите за потребление ресурсов. Однако показания счетчиков все равно необходимо подавать, если даже они не меняются.
• В квартире никто не прописан, но живут люди — платите за фактически потребленные ресурсы.
Если счетчиков нет.
• В квартире никто не прописан и не живет — как правило, коммунальщики выставляют счет на одного человека. Но помните про повышающий коэффициент на норматив при отсутствии индивидуальных приборов учета: в свое время он был введен для мотивации жильцов к установке счетчиков и со своей задачей, похоже, успешно справляется.
• В квартире никто не прописан, но живут люди — составляется акт фактического проживания, оплата начисляется по нормативам и с учетом количества указанных в акте человек.

Татьяна Зачупейко
Фото Владимира МАКУШКИНА
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