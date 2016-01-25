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[Индекс номера 22 (16.02.2018)]

 Перспективы 
Поможем архитекторам

Норильчане смогут предложить свой вариант благоустройства территорий, победивших по результатам опроса, организованного администрацией города.

Тройку «призеров» среди территорий, претендующих на благоустройство в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год определили в ходе голосования, которое проходило с 10 января по 9 февраля.
В итоге из десяти предложенных участков было выбрано три:
• набережная ручья Кайерканский;
• территория в районе улицы Озерной, 15а;
• площадка в районе улиц Маслова и Бауманской.
На днях общественная комиссия по развитию городской среды единогласно утвердила дату, время, место второго этапа голосования. Как пояснила Марина Чирич, и. о. заместителя начальника управления городского хозяйства, Союз архитекторов России уже готовит для отобранных территорий дизайн–проекты. Готовые эскизы будут размещены на сайте города www.norilsk–city.ru, а также в общественных местах.
До 1 марта горожане могут ознакомиться c наработками профессионалов, внести в проекты собственные замечания и дополнения. Свои предложения можно будет передать в приемную управления городского хозяйства, а также оставить на ugh@norilsk–city.ru.
Второй тур голосования пройдет 18 марта с 8.00 до 20.00 в зданиях избирательных участков, где состоятся выборы Президента РФ. Урны для голосования за тот или иной вариант благоустройства установят на первых этажах участков. Для того чтобы ваше мнение было учтено, нужно будет предъявить паспорт и указать персональные данные. Бюллетени будут пронумерованы. Специалисты УГХ отмечают, что желающие смогут подробнее узнать о представленных дизайн–проектах от волонтеров.
Напомним, на реализацию программы из федерального бюджета предусмотрено более 19 миллионов рублей. Результаты голосования станут известны 20 марта.

Татьяна Сергеева
Фото Владимира МАКУШКИНА
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Перспективы 
Норильчане смогут предложить свой вариант благоустройства территорий, победивших по результатам опроса, организованного администрацией города.

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