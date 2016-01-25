[Индекс номера 22 (16.02.2018)]



В старом городе

Первым делом - самолёты

Очередной выпуск рубрики–календаря «Заполярной правды» расскажет о значимых для Норильска событиях, которые происходили в разные годы в феврале.



22 февраля 1946 года В этот день в Норильске утвердили проектное задание для первого сухопутного аэродрома — при железнодорожной станции «Надежда». До этого воздушные суда садились на воду или на лёд: на озеро Долгое, на реку Рыбную, на Норилку. Новый аэродром вслед за станцией и находящейся неподалеку горой тоже назвали «Надежда». Для его строительства еще в 1945–м был создан отдельный лагпункт Аэродромстроя, куда на постоянную работу отправили 500 заключенных. Уже в июле 1946 года взлетную полосу «Надежды» приняли во временную эксплуатацию. А с 1 июня 1950 года аэродром был передан из ведения НКВД в состав Красноярского управления гражданского воздушного флота. Эта дата считается днем создания Норильского авиаотряда. Трасса Красноярск — Норильск была непростой: шестичасовой перелет на маленьких неотапливаемых самолетах без единой посадки. Авиапарк состоял из тогда одиннадцати Ли–2, впоследствии «Надежда» принимала также По–2, Ил–12 и Ил–14. В сильную пургу аэропорт мог простаивать по неделе и больше. В 1950–1951 годах при посадке на «Надежде» произошли два крушения Ли–2, были жертвы. Поселок при аэродроме построили маленький, на проживание всего личного состава авиагарнизона не рассчитанный. Даже питьевую воду поначалу приходилось доставлять сюда бочками, но зато здесь имелась школа и даже небольшой Дом культуры. С 1953 года начались регулярные полеты пассажирских самолетов в Норильск (до этого все рейсы были служебными): пассажиропоток составлял 18 тысяч человек в год. «Надежда» в это время оставалась главным пассажирским аэропортом. Уже к 1961 году самолеты летали в 13 направлениях, включая Адлер, Симферополь и Минеральные Воды. В 1965 году «Надежду» закрыли в связи с вводом в эксплуатацию нового аэропорта «Алыкель». Личный состав авиаотряда перебазировался туда же. А на месте старого аэродрома построили одноименный завод — Надеждинский металлургический. Памятник «полярному трудяге» Ли–2 в Алыкеле Здание аэропорта «Надежда».1950–е годы Комфорт – пассажирам На посадку. 1960–е годы А ещё в феврале... 16 февраля 1976 года Норильский комбинат был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 18 февраля 1971 года закрылась шахта «Норильская» (угольная шахта № 15). 18 февраля 2006 года открыли мемориал «Черный тюльпан», посвященный памяти воинов–интернационалистов. 19 февраля 1958 года землекопы «Медьстроя» начали рыть котлован на строительстве телецентра. 20 февраля 1953 года на Гвардейской площади открылся первый в городе крупный гастроном с восемью отделами, будущий «Енисей». Магазин работал с 12 часов дня до полуночи. 20 февраля 1993 года состоялось первое коллективное новоселье в Оганере. 22 февраля 1961 года на Ленинском проспекте открылся продуктовый магазин № 31, впоследствии — «Лакомка», а затем — «Диета». 22 февраля 1970 года была сдана в эксплуатацию линия электропередач Норильск — Снежногорск. В феврале 1946 года началось строительство Большой обогатительной фабрики (сейчас — НОФ). В феврале 1946 года в Норильске открылся новый столярный цех по производству мебели. В феврале 1951 года для обеспечения общественного порядка было организовано конное патрулирование. В феврале 1968 года городской роддом переехал в новое здание на ул. Богдана Хмельницкого. Торговый зал «Енисея». 1987 год Сделано в Норильске. 1950–е годы Строительство БОФ. Конец 1940–х годов О чем писала «Заполярка» «В поселке Каларгон имеются залежи мрамора. На протяжении нескольких лет железобетонный цех изготовлял из него мозаичные изделия, которыми выстилались лестничные марши жилых и общественных зданий, полы магазинов и т. д. Год назад этот красивый, легко поддающийся шлифованию материал не стал отгружаться лишь потому, что при вводе в эксплуатацию широкой колеи потребовалось специальное устройство для погрузки мрамора в вагоны. Вместо него стал употребляться обычный бутовый щебень. Некрасивая отделка плиток и ступенек отмечается на каждом отчете, однако дальше разговоров дело не идет. О возобновлении отгрузки мрамора следует подумать...». «Заполярная правда», февраль 1955 года

Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В этот день в Норильске утвердили проектное задание для первого сухопутного аэродрома — при железнодорожной станции «Надежда». До этого воздушные суда садились на воду или на лёд: на озеро Долгое, на реку Рыбную, на Норилку. Новый аэродром вслед за станцией и находящейся неподалеку горой тоже назвали «Надежда». Для его строительства еще в 1945–м был создан отдельный лагпункт Аэродромстроя, куда на постоянную работу отправили 500 заключенных. Уже в июле 1946 года взлетную полосу «Надежды» приняли во временную эксплуатацию. А с 1 июня 1950 года аэродром был передан из ведения НКВД в состав Красноярского управления гражданского воздушного флота. Эта дата считается днем создания Норильского авиаотряда. Трасса Красноярск — Норильск была непростой: шестичасовой перелет на маленьких неотапливаемых самолетах без единой посадки. Авиапарк состоял из тогда одиннадцати Ли–2, впоследствии «Надежда» принимала также По–2, Ил–12 и Ил–14. В сильную пургу аэропорт мог простаивать по неделе и больше. В 1950–1951 годах при посадке на «Надежде» произошли два крушения Ли–2, были жертвы.Поселок при аэродроме построили маленький, на проживание всего личного состава авиагарнизона не рассчитанный. Даже питьевую воду поначалу приходилось доставлять сюда бочками, но зато здесь имелась школа и даже небольшой Дом культуры. С 1953 года начались регулярные полеты пассажирских самолетов в Норильск (до этого все рейсы были служебными): пассажиропоток составлял 18 тысяч человек в год. «Надежда» в это время оставалась главным пассажирским аэропортом. Уже к 1961 году самолеты летали в 13 направлениях, включая Адлер, Симферополь и Минеральные Воды. В 1965 году «Надежду» закрыли в связи с вводом в эксплуатацию нового аэропорта «Алыкель». Личный состав авиаотряда перебазировался туда же. А на месте старого аэродрома построили одноименный завод — Надеждинский металлургический.Норильский комбинат был награжден орденом Трудового Красного Знамени.закрылась шахта «Норильская» (угольная шахта № 15).открыли мемориал «Черный тюльпан», посвященный памяти воинов–интернационалистов.землекопы «Медьстроя» начали рыть котлован на строительстве телецентра.на Гвардейской площади открылся первый в городе крупный гастроном с восемью отделами, будущий «Енисей». Магазин работал с 12 часов дня до полуночи.состоялось первое коллективное новоселье в Оганере.на Ленинском проспекте открылся продуктовый магазин № 31, впоследствии — «Лакомка», а затем — «Диета».была сдана в эксплуатацию линия электропередач Норильск — Снежногорск.началось строительство Большой обогатительной фабрики (сейчас — НОФ).в Норильске открылся новый столярный цех по производству мебели.для обеспечения общественного порядка было организовано конное патрулирование.городской роддом переехал в новое здание на ул. Богдана Хмельницкого.«В поселке Каларгон имеются залежи мрамора. На протяжении нескольких лет железобетонный цех изготовлял из него мозаичные изделия, которыми выстилались лестничные марши жилых и общественных зданий, полы магазинов и т. д. Год назад этот красивый, легко поддающийся шлифованию материал не стал отгружаться лишь потому, что при вводе в эксплуатацию широкой колеи потребовалось специальное устройство для погрузки мрамора в вагоны. Вместо него стал употребляться обычный бутовый щебень. Некрасивая отделка плиток и ступенек отмечается на каждом отчете, однако дальше разговоров дело не идет. О возобновлении отгрузки мрамора следует подумать...».

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