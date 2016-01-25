[Индекс номера 22 (16.02.2018)]



Главная страница

Надёжная связь

Президент «Норникеля» Владимир Потанин ознакомился с новыми технологиями, внедренными на шахте «Скалистая».



К реализации проекта внедрения системы радиосвязи и позиционирования на всех рудниках Заполярного филиала «Норникеля» приступили в 2016 году. Многофункциональная система позволяет решать сразу несколько важных задач. Например, она способна обеспечивать беспроводную телефонную связь диспетчера с подземными рабочими местами персонала; дает возможность вести автоматизированный табельный учёт персонала. При помощи встроенных в головные светильники транспондеров ведется непрерывный мониторинг местоположения работников, налажен учет рейсов, времени погрузки и разгрузки шахтного транспорта, машинисты самоходной техники могут получать сигнал об опасном приближении к людям, занятым в шахте. В ходе осуществления проекта была создана высокоскоростная сеть передачи данных — проложено более 300 км оптических линий связи. 12 600 шахтных головных светильников оснастили специальными устройствами для позиционирования персонала; 660 единиц подземной самоходной техники оборудованы мобильными устройствами регистрации; в подземных горных выработках установлено 885 считывающих устройств позиционирования, а также 551 устройство беспроводной передачи данных Wi–Fi. Закуплено 960 мобильных телефонов для обеспечения горнорабочих беспроводной телефонной связью, установлено 172 видеокамеры, предназначенных для оперативного контроля и управления производством работ. На реализацию проекта компания потратила свыше 1,2 миллиарда рублей. Президент компании Владимир Потанин и первый вице–президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко посетили шахту «Скалистая» — ключевой инвестиционный проект, c которым предприятие связывает перспективы развития своей минерально–сырьевой базы. На ее примере они рассмотрели и оценили результаты внедрения систем радиосвязи и позиционирования под землей. – Как показывал пример шахты «Скалистая», переход на цифровые технологии позволяет справиться со множеством задач: от повышения эффективности всех технологических процессов до обеспечения безопасности труда, — отметил Владимир Потанин. — Я полагаю, что решение компании вложить средства во внедрение этих технологий было правильным. Уже в ближайшие пять–семь лет лидеры мировой горно–металлургической отрасли будут соревноваться в том, насколько они смогут увеличить свою эффективность, опираясь на усиление данной сферы. Остальные ресурсы в значительной степени исчерпаны, и прорыв возможен как раз на этом направлении. – Сегодня новая система в базовом исполнении работает на всех рудниках, — добавил Сергей Дяченко. — И уже сейчас мы видим первые результаты. С начала ее запуска на рудниках не было допущено ни одного инцидента, связанного с наездом техники на подземных рабочих. Оснащение рудников новым оборудованием, плотно интегрированным в производство, в компании считают важным шагом на пути к созданию «цифрового рудника», где все процессы — от геологоразведки до отгрузки руды — будут одновременно фиксироваться и обрабатываться автоматизированными системами. Это вопрос уже не столь отдаленного будущего.

Фото Ирины Яринской

В новом составе Директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин подписал приказы о новых назначениях в ЗФ.

Первым заместителем директора ЗФ — операционным директором назначен Евгений Борзенко, ранее занимавший должность заместителя директора ЗФ по управлению промышленными активами — главного инженера. Евгений Борзенко окончил Алтайский политехнический институт им. И. И. Ползунова. В «Норникель» пришел в 1992 году: работал в тресте «Норильскреммонтаж», на Норильской обогатительной фабрике, медном и Надеждинском металлургическом заводах, пройдя путь от слесаря–ремонтника до руководителя предприятия (в 2013–2016 годах был директором НМЗ, в 2016–2017 годах — директором медного завода). Имеет звания «Лучший рационализатор ЗФ ОАО «ГМК «НН», «Лучший начальник цеха (участка)», «Кадровый работник ЗФ ОАО «ГМК «НН», а также почетное звание компании «Лучший специалист». Евгений Борзенко На должность заместителя директора ЗФ по управлению промышленными активами — главного инженера переведен Алексей Девочкин. С июня 2017 года и по настоящее время он возглавлял медный завод. Окончил Восточно–Казахстанский государственный университет и Норильский индустриальный институт. Трудовую деятельность в компании Алексей Девочкин начал в 1994 году конвертерщиком плавильного цеха медного завода, пройдя все ступени роста — старший мастер основного производственного участка плавильного цеха, начальник плавильного участка № 2, главный инженер сушильного цеха, начальник этого же цеха, главный инженер медного завода. Общий трудовой стаж в «Норникеле» — более 30 лет. Награжден почетной грамотой Министерства экономики РФ, имеет звания «Кадровый работник ЗФ ОАО «ГМК «НН» и «Лучший специалист». Алексей Девочкин Директором медного завода стал Александр Леонов, работавший главным инженером этого предприятия. Александр Леонов окончил Норильский индустриальный институт. Пришел на медный завод в 1997 году электролизником водных растворов цеха электролиза меди, работал мастером, старшим мастером ЦЭМ, затем заместителем начальника и главным инженером металлургического цеха, начальником ЦЭН. Имеет почетное звание «Кадровый работник ЗФ ОАО «ГМК «НН». Александр Леонов

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда К реализации проекта внедрения системы радиосвязи и позиционирования на всех рудниках Заполярного филиала «Норникеля» приступили в 2016 году. Многофункциональная система позволяет решать сразу несколько важных задач. Например, она способна обеспечивать беспроводную телефонную связь диспетчера с подземными рабочими местами персонала; дает возможность вести автоматизированный табельный учёт персонала. При помощи встроенных в головные светильники транспондеров ведется непрерывный мониторинг местоположения работников, налажен учет рейсов, времени погрузки и разгрузки шахтного транспорта, машинисты самоходной техники могут получать сигнал об опасном приближении к людям, занятым в шахте.В ходе осуществления проекта была создана высокоскоростная сеть передачи данных — проложено более 300 км оптических линий связи. 12 600 шахтных головных светильников оснастили специальными устройствами для позиционирования персонала; 660 единиц подземной самоходной техники оборудованы мобильными устройствами регистрации; в подземных горных выработках установлено 885 считывающих устройств позиционирования, а также 551 устройство беспроводной передачи данных Wi–Fi. Закуплено 960 мобильных телефонов для обеспечения горнорабочих беспроводной телефонной связью, установлено 172 видеокамеры, предназначенных для оперативного контроля и управления производством работ. На реализацию проекта компания потратила свыше 1,2 миллиарда рублей.Президент компании Владимир Потанин и первый вице–президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко посетили шахту «Скалистая» — ключевой инвестиционный проект, c которым предприятие связывает перспективы развития своей минерально–сырьевой базы. На ее примере они рассмотрели и оценили результаты внедрения систем радиосвязи и позиционирования под землей.– Как показывал пример шахты «Скалистая», переход на цифровые технологии позволяет справиться со множеством задач: от повышения эффективности всех технологических процессов до обеспечения безопасности труда, — отметил Владимир Потанин. — Я полагаю, что решение компании вложить средства во внедрение этих технологий было правильным. Уже в ближайшие пять–семь лет лидеры мировой горно–металлургической отрасли будут соревноваться в том, насколько они смогут увеличить свою эффективность, опираясь на усиление данной сферы. Остальные ресурсы в значительной степени исчерпаны, и прорыв возможен как раз на этом направлении.– Сегодня новая система в базовом исполнении работает на всех рудниках, — добавил Сергей Дяченко. — И уже сейчас мы видим первые результаты. С начала ее запуска на рудниках не было допущено ни одного инцидента, связанного с наездом техники на подземных рабочих.Оснащение рудников новым оборудованием, плотно интегрированным в производство, в компании считают важным шагом на пути к созданию «цифрового рудника», где все процессы — от геологоразведки до отгрузки руды — будут одновременно фиксироваться и обрабатываться автоматизированными системами. Это вопрос уже не столь отдаленного будущего.ранее занимавший должность заместителя директора ЗФ по управлению промышленными активами — главного инженера. Евгений Борзенко окончил Алтайский политехнический институт им. И. И. Ползунова. В «Норникель» пришел в 1992 году: работал в тресте «Норильскреммонтаж», на Норильской обогатительной фабрике, медном и Надеждинском металлургическом заводах, пройдя путь от слесаря–ремонтника до руководителя предприятия (в 2013–2016 годах был директором НМЗ, в 2016–2017 годах — директором медного завода). Имеет звания «Лучший рационализатор ЗФ ОАО «ГМК «НН», «Лучший начальник цеха (участка)», «Кадровый работник ЗФ ОАО «ГМК «НН», а также почетное звание компании «Лучший специалист».С июня 2017 года и по настоящее время он возглавлял медный завод. Окончил Восточно–Казахстанский государственный университет и Норильский индустриальный институт. Трудовую деятельность в компании Алексей Девочкин начал в 1994 году конвертерщиком плавильного цеха медного завода, пройдя все ступени роста — старший мастер основного производственного участка плавильного цеха, начальник плавильного участка № 2, главный инженер сушильного цеха, начальник этого же цеха, главный инженер медного завода. Общий трудовой стаж в «Норникеле» — более 30 лет. Награжден почетной грамотой Министерства экономики РФ, имеет звания «Кадровый работник ЗФ ОАО «ГМК «НН» и «Лучший специалист».работавший главным инженером этого предприятия. Александр Леонов окончил Норильский индустриальный институт. Пришел на медный завод в 1997 году электролизником водных растворов цеха электролиза меди, работал мастером, старшим мастером ЦЭМ, затем заместителем начальника и главным инженером металлургического цеха, начальником ЦЭН. Имеет почетное звание «Кадровый работник ЗФ ОАО «ГМК «НН».

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















