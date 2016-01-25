Фото новости:

Награждение

[Индекс номера 22 (16.02.2018)]

 Главная страница 
Надёжная связь

Президент «Норникеля» Владимир Потанин ознакомился с новыми технологиями, внедренными на шахте «Скалистая».

К реализации проекта внедрения системы радиосвязи и позиционирования на всех рудниках Заполярного филиала «Норникеля» приступили в 2016 году. Многофункциональная система позволяет решать сразу несколько важных задач. Например, она способна обеспечивать беспроводную телефонную связь диспетчера с подземными рабочими местами персонала; дает возможность вести автоматизированный табельный учёт персонала. При помощи встроенных в головные светильники транспондеров ведется непрерывный мониторинг местоположения работников, налажен учет рейсов, времени погрузки и разгрузки шахтного транспорта, машинисты самоходной техники могут получать сигнал об опасном приближении к людям, занятым в шахте.
В ходе осуществления проекта была создана высокоскоростная сеть передачи данных — проложено более 300 км оптических линий связи. 12 600 шахтных головных светильников оснастили специальными устройствами для позиционирования персонала; 660 единиц подземной самоходной техники оборудованы мобильными устройствами регистрации; в подземных горных выработках установлено 885 считывающих устройств позиционирования, а также 551 устройство беспроводной передачи данных Wi–Fi. Закуплено 960 мобильных телефонов для обеспечения горнорабочих беспроводной телефонной связью, установлено 172 видеокамеры, предназначенных для оперативного контроля и управления производством работ. На реализацию проекта компания потратила свыше 1,2 миллиарда рублей.
Президент компании Владимир Потанин и первый вице–президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко посетили шахту «Скалистая» — ключевой инвестиционный проект, c которым предприятие связывает перспективы развития своей минерально–сырьевой базы. На ее примере они рассмотрели и оценили результаты внедрения систем радиосвязи и позиционирования под землей.
– Как показывал пример шахты «Скалистая», переход на цифровые технологии позволяет справиться со множеством задач: от повышения эффективности всех технологических процессов до обеспечения безопасности труда, — отметил Владимир Потанин. — Я полагаю, что решение компании вложить средства во внедрение этих технологий было правильным. Уже в ближайшие пять–семь лет лидеры мировой горно–металлургической отрасли будут соревноваться в том, насколько они смогут увеличить свою эффективность, опираясь на усиление данной сферы. Остальные ресурсы в значительной степени исчерпаны, и прорыв возможен как раз на этом направлении.
– Сегодня новая система в базовом исполнении работает на всех рудниках, — добавил Сергей Дяченко. — И уже сейчас мы видим первые результаты. С начала ее запуска на рудниках не было допущено ни одного инцидента, связанного с наездом техники на подземных рабочих.
Оснащение рудников новым оборудованием, плотно интегрированным в производство, в компании считают важным шагом на пути к созданию «цифрового рудника», где все процессы — от геологоразведки до отгрузки руды — будут одновременно фиксироваться и обрабатываться автоматизированными системами. Это вопрос уже не столь отдаленного будущего.

Фото Ирины Яринской

В новом составе
Директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин подписал приказы о новых назначениях в ЗФ.

Первым заместителем директора ЗФ — операционным директором назначен Евгений Борзенко, ранее занимавший должность заместителя директора ЗФ по управлению промышленными активами — главного инженера. Евгений Борзенко окончил Алтайский политехнический институт им. И. И. Ползунова. В «Норникель» пришел в 1992 году: работал в тресте «Норильскреммонтаж», на Норильской обогатительной фабрике, медном и Надеждинском металлургическом заводах, пройдя путь от слесаря–ремонтника до руководителя предприятия (в 2013–2016 годах был директором НМЗ, в 2016–2017 годах — директором медного завода). Имеет звания «Лучший рационализатор ЗФ ОАО «ГМК «НН», «Лучший начальник цеха (участка)», «Кадровый работник ЗФ ОАО «ГМК «НН», а также почетное звание компании «Лучший специалист».
Евгений Борзенко
На должность заместителя директора ЗФ по управлению промышленными активами — главного инженера переведен Алексей Девочкин. С июня 2017 года и по настоящее время он возглавлял медный завод. Окончил Восточно–Казахстанский государственный университет и Норильский индустриальный институт. Трудовую деятельность в компании Алексей Девочкин начал в 1994 году конвертерщиком плавильного цеха медного завода, пройдя все ступени роста — старший мастер основного производственного участка плавильного цеха, начальник плавильного участка № 2, главный инженер сушильного цеха, начальник этого же цеха, главный инженер медного завода. Общий трудовой стаж в «Норникеле» — более 30 лет. Награжден почетной грамотой Министерства экономики РФ, имеет звания «Кадровый работник ЗФ ОАО «ГМК «НН» и «Лучший специалист».
Алексей Девочкин
Директором медного завода стал Александр Леонов, работавший главным инженером этого предприятия. Александр Леонов окончил Норильский индустриальный институт. Пришел на медный завод в 1997 году электролизником водных растворов цеха электролиза меди, работал мастером, старшим мастером ЦЭМ, затем заместителем начальника и главным инженером металлургического цеха, начальником ЦЭН. Имеет почетное звание «Кадровый работник ЗФ ОАО «ГМК «НН».
Александр Леонов

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
В Норильске возобновляется строительство жилых домов. На месте пустых ростверков очень скоро появятся новые малоэтажные дома комфорт–класса. Это будет своего рода реновация по–норильски.

Невредно знать 
По российскому законодательству расчет коммунальных платежей в нашей стране осуществляется исходя из площади жилья и количества постоянно зарегистрированных в квартире людей. Квартиросъемщики нередко путаются, что берется за основу при начислении платы за те или иные коммунальные услуги. Мы решили сделать своего рода памятку, помогающую жильцам сориентироваться в этих вопросах.

Перспективы 
Норильчане смогут предложить свой вариант благоустройства территорий, победивших по результатам опроса, организованного администрацией города.

В старом городе 
Очередной выпуск рубрики–календаря «Заполярной правды» расскажет о значимых для Норильска событиях, которые происходили в разные годы в феврале.

Главная страница 
Президент «Норникеля» Владимир Потанин ознакомился с новыми технологиями, внедренными на шахте «Скалистая».

Конкурс 
Во Дворце культуры наградили победителей конкурса социальных проектов 2017 года, организованного компанией «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей».

Мысли вслух 
К темам, затрагивающим применение на северах вахтового метода, у норильчан отношение особое. Наверное, такие разговоры велись еще с тех времен, когда Норильск был рабочим поселком, однако нетрудно вспомнить, когда споры набрали полную силу — после организации «Норильскгазпрома» и приобретения реального опыта. Вот тогда на наших кухнях и закипели бурные страсти, периодически вспыхивающие по сей день. Увы, часто дискуссии сводятся не к продуктивному анализу, а к неким страшилкам. Что же это за вахтовый метод такой, каковы его преимущества и недостатки, в каких случаях он эффективен, а в каких нет? Попробуем разобраться.

Командный зачет 
В рубрике «Командный зачет» «Заполярная правда» продолжает рассказ о детско–юношеских спортивных школах Норильска: их истории, достижениях, проблемах. На очереди — ДЮСШ–2.

Новости:
 16 февраля 2018 
15:17 Каждый год из 65-летней истории Норильска-города нашел воплощение в юбилейном издании. Презентация книги «Норильск. Город в едином ритме» прошла в Публичной библиотеке
14:51 В Норильске побывал председатель общественного совета при ГУ МВД России по краю Валерий Васильев. Здесь он встретился с молодежью и общественниками города
14:33 «Подарок» судьбы. Норильчанин снял деньги с найденной карты и теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы
14:14 Меньше пяти часов остается до очередного матча мини-футбольного «Норникеля». В гости к норильчанам приехал «Политех».
13:17 В Норильске пройдет День государственной электронной услуги.
13:09 В музейной PolArt-резиденции состоится открытие выставки «Норильские хроники: жизнь как чудо» по итогам проекта резидента Людмилы Лунц (Санкт-Петербург).
12:37 Норильчане могут пообщаться с Татьяной Конецкой, вдовой известного советского писателя-мариниста, капитана дальнего плавания Виктора Конецкого.
12:27 Новый подрядчик на строительстве перинатального центра в Норильске появится в марте. Ему предстоит завершить все работы уже к 1 июля.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх