Президент «Норникеля» Владимир Потанин ознакомился с новыми технологиями, внедренными на шахте «Скалистая».
К реализации проекта внедрения системы радиосвязи и позиционирования на всех рудниках Заполярного филиала «Норникеля» приступили в 2016 году. Многофункциональная система позволяет решать сразу несколько важных задач. Например, она способна обеспечивать беспроводную телефонную связь диспетчера с подземными рабочими местами персонала; дает возможность вести автоматизированный табельный учёт персонала. При помощи встроенных в головные светильники транспондеров ведется непрерывный мониторинг местоположения работников, налажен учет рейсов, времени погрузки и разгрузки шахтного транспорта, машинисты самоходной техники могут получать сигнал об опасном приближении к людям, занятым в шахте.
В ходе осуществления проекта была создана высокоскоростная сеть передачи данных — проложено более 300 км оптических линий связи. 12 600 шахтных головных светильников оснастили специальными устройствами для позиционирования персонала; 660 единиц подземной самоходной техники оборудованы мобильными устройствами регистрации; в подземных горных выработках установлено 885 считывающих устройств позиционирования, а также 551 устройство беспроводной передачи данных Wi–Fi. Закуплено 960 мобильных телефонов для обеспечения горнорабочих беспроводной телефонной связью, установлено 172 видеокамеры, предназначенных для оперативного контроля и управления производством работ. На реализацию проекта компания потратила свыше 1,2 миллиарда рублей.
Президент компании Владимир Потанин и первый вице–президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко посетили шахту «Скалистая» — ключевой инвестиционный проект, c которым предприятие связывает перспективы развития своей минерально–сырьевой базы. На ее примере они рассмотрели и оценили результаты внедрения систем радиосвязи и позиционирования под землей.
– Как показывал пример шахты «Скалистая», переход на цифровые технологии позволяет справиться со множеством задач: от повышения эффективности всех технологических процессов до обеспечения безопасности труда, — отметил Владимир Потанин. — Я полагаю, что решение компании вложить средства во внедрение этих технологий было правильным. Уже в ближайшие пять–семь лет лидеры мировой горно–металлургической отрасли будут соревноваться в том, насколько они смогут увеличить свою эффективность, опираясь на усиление данной сферы. Остальные ресурсы в значительной степени исчерпаны, и прорыв возможен как раз на этом направлении.
– Сегодня новая система в базовом исполнении работает на всех рудниках, — добавил Сергей Дяченко. — И уже сейчас мы видим первые результаты. С начала ее запуска на рудниках не было допущено ни одного инцидента, связанного с наездом техники на подземных рабочих.
Оснащение рудников новым оборудованием, плотно интегрированным в производство, в компании считают важным шагом на пути к созданию «цифрового рудника», где все процессы — от геологоразведки до отгрузки руды — будут одновременно фиксироваться и обрабатываться автоматизированными системами. Это вопрос уже не столь отдаленного будущего. Фото Ирины ЯринскойВ новом составеДиректор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин подписал приказы о новых назначениях в ЗФ.Первым заместителем директора ЗФ — операционным директором назначен Евгений Борзенко,
ранее занимавший должность заместителя директора ЗФ по управлению промышленными активами — главного инженера. Евгений Борзенко окончил Алтайский политехнический институт им. И. И. Ползунова. В «Норникель» пришел в 1992 году: работал в тресте «Норильскреммонтаж», на Норильской обогатительной фабрике, медном и Надеждинском металлургическом заводах, пройдя путь от слесаря–ремонтника до руководителя предприятия (в 2013–2016 годах был директором НМЗ, в 2016–2017 годах — директором медного завода). Имеет звания «Лучший рационализатор ЗФ ОАО «ГМК «НН», «Лучший начальник цеха (участка)», «Кадровый работник ЗФ ОАО «ГМК «НН», а также почетное звание компании «Лучший специалист».
На должность заместителя директора ЗФ по управлению промышленными активами — главного инженера переведен Алексей Девочкин.
|Евгений Борзенко
С июня 2017 года и по настоящее время он возглавлял медный завод. Окончил Восточно–Казахстанский государственный университет и Норильский индустриальный институт. Трудовую деятельность в компании Алексей Девочкин начал в 1994 году конвертерщиком плавильного цеха медного завода, пройдя все ступени роста — старший мастер основного производственного участка плавильного цеха, начальник плавильного участка № 2, главный инженер сушильного цеха, начальник этого же цеха, главный инженер медного завода. Общий трудовой стаж в «Норникеле» — более 30 лет. Награжден почетной грамотой Министерства экономики РФ, имеет звания «Кадровый работник ЗФ ОАО «ГМК «НН» и «Лучший специалист».
Директором медного завода стал Александр Леонов,
|Алексей Девочкин
работавший главным инженером этого предприятия. Александр Леонов окончил Норильский индустриальный институт. Пришел на медный завод в 1997 году электролизником водных растворов цеха электролиза меди, работал мастером, старшим мастером ЦЭМ, затем заместителем начальника и главным инженером металлургического цеха, начальником ЦЭН. Имеет почетное звание «Кадровый работник ЗФ ОАО «ГМК «НН».
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|Александр Леонов