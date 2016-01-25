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Награждение

[Индекс номера 22 (16.02.2018)]

 Конкурс 
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Во Дворце культуры наградили победителей конкурса социальных проектов 2017 года, организованного компанией «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей».

На награждение были приглашены первые лица города, Заполярного филиала «Норникеля» и Таймырского Долгано–Ненецкого района, а также представители общественных, краевых, муниципальных организаций, проекты которых были признаны лучшими.
Напомним, в 2017 году в конкурсе приняли участие 153 организации от Норильска и Таймыра, подавшие 243 заявки. Лучшими признаны 63 проекта от 58 организаций, из них 20 проектов от 18 организаций — победители Таймыра. Общая сумма грантовой поддержки составила 59 млн 869 тыс. руб.
Проекты, ставшие победителями конкурса, будут реализовываться в период с 15 марта 2018 года по 15 марта 2019 года.
Эффективное партнерство
На всех этапах подготовки проектов участникам конкурса помогала команда управления благотворительных программ, ресурсный центр, созданный в Норильске, а также партнеры программы «Мир новых возможностей» — администрации Норильска и Таймыра. Без их поддержки предлагаемые проекты были бы скромнее, а некоторые бы вообще не случились.
Оценку проектам нынешнего года дала начальник управления благотворительных программ Заполярного филиала компании «Норникель» Светлана Рубашкина:
Светлана Рубашкина
— Программа работает с 2013 года. И с каждым годом проектов становится все больше, эффект от них явно нарастает. Расширяется и охват территорий, на которые распространяются идеи участников. Так, в этом году в процесс включились поселки Караул, Хантайское Озеро. С другой стороны, растет и качество проектов. При поддержке «Норникеля» люди получают опыт в реализации своих задумок, и они начинают реализовывать проекты в партнерстве с другими организациями.
Партнерство — это важнейшая вещь. Иногда неважно, победил ты или нет, главное — ты научился объединяться с другими, консолидировать усилия. Очень заметно, что организации и люди научились понимать друг друга, в чем они полезны друг для друга. Зачастую независимо от поддержки «Норникеля» многие самостоятельно берутся за то, что им нравится. Я называю это эффектом «кругов на воде».
По словам Светланы Рубашкиной, важно также, что люди начинают дружить территориями: берут лучшие, успешные практики, которые прижились у соседей, и используют их в своих городах и поселках. В пример она приводит проект «Код безопасности» в 17–й норильской школе, где детей учат справляться с рисками, минимизировать их. Проект оказался настолько успешен, что Дудинка, в которой в силу природной специфики есть особая потребность в таких навыках, взяла за основу этот опыт и разработала собственный проект, ориентированный на таймырских ребятишек, живущих в поселках.
Новички и старожилы
Организации, которые ведут проекты, становятся ресурсом для местного сообщества. Например, в прошлом году для некоммерческих организаций, потенциальных участников «Мира новых возможностей», открыли ресурсный центр. Как результат — в этом году заметно увеличилось количество новичков, участвующих в конкурсе проектов. Как разрабатывать проекты, как получать заявки на грант, как побеждать — всему этому они научились в ресурсном центре и стали более уверенными, открытыми. В итоге 14 проектов от организаций–новичков признано победителями этого года. В процентном соотношении это хороший результат, учитывая, что всего компанией поддержано 63 проекта.
Третий год «Норникель» поддерживает проект «Арт–резиденция». Это не только возможность для приезжих представить норильчанам новые направления в искусстве или ремесла, попробовать себя в новом качестве, но и серьезный ресурс для местного сообщества. К тому же там проводятся благотворительные акции. Это новые интерактивные форматы, которые помогают придумать сами стены «Арт–резиденции». Так что в долгоиграющих проектах — тоже значимый эффект программы.
В этом году в числе лучших назвали проект норильчанина Алексея Нуркенова, который задумал создание в городе единого спортивного центра, что позволит приобщать к спорту малышей еще до посещения ДЮСШ.
А недалеко от Дудинки появится новый этнокультурный парк. Жители смогут совмещать отдых на природе с погружением в этносреду народов Крайнего Севера.
— Это актуально, — одобряет идеи новичков Светлана Рубашкина. — Летом мы все стремимся выехать на природу. Не все доберутся до Ламы или, тем более, до Путоран, поэтому замечательно, если в округе появятся такие пространства, где можно с семьей провести время и узнать что–то новое.
Эксперт конкурса Елена Арсеньева, Агентство развития Норильска:
— Мое направление связано с организацией городского пространства, и меня как «специально обученного человека» пригласили участвовать в программе в качестве эксперта. Это было интересно и увлекательно, начиная с поездки по городам присутствия «Норникеля» (для знакомства с условиями территорий) и заканчивая работой над проектами.
Два проекта было таких, что я просто аплодировала, – так меня впечатлило сочетание простоты и оригинальности. Я очень ценю подобный подход: когда минимум усилий и максимум эффекта. Например, меня поразила заявка от Мончегорска. Там ребята придумали катание на каяках зимой с горы. Представляете?! На одноместных, двухместных, трехместных... С огромного склона едешь, сам рулишь... Это уже все у них действует, но люди, которые это придумали и организовали, просят им помочь: нужны средства для приобретения техники.
Грантополучатель из Норильска Лилия Якупова победила с проектом «Танцевальное пространство». Помещение, которое предоставила для его реализации администрация города, хореограф намерена использовать для бесплатных занятий подростков современными танцами.
— Как родилась идея? Летом мы давали в ГЦК мастер– класс тошевцам, и на мой вопрос «Кто из вас занимается танцами или спортом?» из 20 ребят руку подняли всего двое... Дети пояснили, что это дорого. Это подтолкнуло меня к созданию площадки, где ребята могли бы заниматься танцами бесплатно, — делится Лилия. — Я придумала проект, написала все технические задания, заполнила документацию, подготовила массу требований — так что путь оказался непростым. Даже кредит пришлось взять, плюс родители помогли материально — и мои, и тех детей, которые будут танцевать в этом центре. Общая стоимость проекта — 12 миллионов. От «Норникеля» получу грант размером в 5 миллионов. Помещение в 700 квадратов — это счастье, о котором я давно мечтала.
С приветственным словом на церемонии награждения победителей грантового конкурса выступил Владимир Шишов, председатель Таймырского Долгано–Ненецкого районного Совета депутатов. Он подчеркнул большую значимость этого конкурса для муниципального района и вручил дипломы победителям в номинациях «Полюс Севера» и «Полюс возрождения»:
— Третий год существуют эти программы, и мы уже видим их результаты. Для территории это не просто выделение денег, каждый раз отбираются те грантовые проекты, которые действительно нужны на нашей территории. Хочу отметить всех, кто участвовал в конкурсе, и не только победителей. То рвение, с каким ребята работают над своими проектами, лишний раз показывает, что наше молодое поколение живет интересами территории и видит ее перспективу. Желаю всем участникам не терять веру, не останавливаться на достигнутом и продолжать развивать нашу территорию.

Марина Хорошевская
Фото Владимира Макушкина
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