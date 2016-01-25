[Индекс номера 22 (16.02.2018)]



Командный зачет

К вершинам славы

В рубрике «Командный зачет» «Заполярная правда» продолжает рассказ о детско–юношеских спортивных школах Норильска: их истории, достижениях, проблемах. На очереди — ДЮСШ–2.



От энтузиазма к мастерству Справка «ЗП» Виды спорта: спортивная акробатика, спортивная гимнастика, прыжки на батуте. Тренировочная база: спортивные залы на Ленинском пр., 11, и гимнастический зал в ДС «Арктика». Достижения: 113 мастеров спорта СССР и России, 640 кандидатов в мастера спорта, более тысячи перворазрядников. Количество спортсменов: 679 воспитанников (276 гимнастов, 211 акробатов, 192 прыгуна на батуте) и 22 тренера–преподавателя, из которых 18 — выпускники спортивной школы. История ДЮСШ–2 начинается с 1961 года. Тогда при городском отделе народного образования была открыта детско–юношеская спортивная школа гимнастики, которую возглавила Александра Воронинская. Для занятий было выделено помещение малого спортивного зала в Соцгороде. Однако стоит сказать, что этот вид спорта в Норильске начал развиваться еще раньше: с 1940–х гимнастику культивировал известный в городе архитектор, тренер–энтузиаст Михаил Битадзе. Среди основателей гимнастической школы в Норильске также стоит выделить Евгения и Валентину Соболевых, Владимира Гетманова, Галину Хасанову, Валерия и Маргариту Гусевых, подготовивших десятки мастеров спорта СССР. В 1971 году школе было выделено помещение кинотеатра «Победа» на Ленинском пр., 11, а спустя три года отделение гимнастики появилось и в только что построенном манеже Дворца спорта «Арктика». В 1978 году открывается отделение спортивной акробатики, которое в дальнейшем разделилось на два направления: групповые упражнения и прыжки на батуте. В ДЮСШ–2 начинали свою спортивную карьеру прославленная гимнастка Наталья Юрченко, обладательница кубка мира (1982) и абсолютная чемпионка мира по многоборью (1983), Сергей Грибков, серебряный призер молодежного чемпионата мира (1985) и чемпион Европы по многоборью, а также Геннадий Смирнов, член олимпийской сборной СССР (1985–1988). Кстати, Наталье Юрченко принадлежит интересное достижение — она первой в мире исполнила сложнейший трюк (опорный прыжок), вошедший в историю спортивной гимнастики как «прыжок Юрченко». Это случилось на Кубке мира — 1982, а сам элемент позже был включен в обязательную программу выступлений гимнастов. Чемпионка и обладательница кубка мира Наталья Юрченко Сегодня ДЮСШ–2 руководит Ольга Кислицина, весной 2017 года сменившая на посту Ирину Савченко, которая 25 лет стояла у руля школы. В первых рядах Согласно рейтингу детско–юношеских школ, в котором учитываются различные показатели и достижения, ДЮСШ–2 является лучшей в Норильске, кроме того, она второй год подряд попадает в тройку сильнейших в Красноярском крае. Гордятся в школе и тем, что по итогам прошлого года 27 их воспитанников пополнили краевую команду. В других норильских спортшколах этот показатель намного скромнее — в среднем 5–6 человек. По словам директора ДЮСШ–2 Ольги Кислициной, в этом, безусловно, заслуга тренеров, большинство из которых — выпускники школы. Слева направо: Ольга Кислицина, Светлана Фадеева, Александр Коростелев и Людмила Старикова Из числа наиболее заслуженных работников Ольга Владимировна в первую очередь приводит в пример старшего тренера отделения спортивной акробатики Людмилу Старикову, которая уже 40 лет верой и правдой служит детско–юношескому спорту — ее воспитанники побеждали и продолжают побеждать на краевых и окружных соревнованиях и регулярно пополняют сборную региона. Сама же Людмила Константиновна с теплотой вспоминает своих воспитанниц и даже называет состав самой первой тройки — Бурман–Тимофеева–Кирпищикова. Говоря о страхе, который присущ любому спортсмену, она признается, что порой бывает непросто заставить девочку, особенно если ей всего 7–8 лет, поверить в себя. Тем не менее выход из положения всегда находится и результат приходит, как, например, на прошедшем несколько дней назад в Омске первенстве Сибирского федерального округа, где первое место по программе мастеров спорта завоевали Полина Жирнова, Анастасия Саранчук и Нина Ниленкова (13–19 лет). Там же в возрастной группе 12–18 лет вторыми стали Стефания Рошка, Даниэла Абдраманова и Надежда Дорофиенко, а Камила Кукурова и Галина Полеева (12–18 лет) — третьими в парной программе. — Приходится их убеждать, объяснять: чтобы чего–то достичь, нужно забыть про страх и стать частью команды, — говорит Людмила Старикова. — Но есть у меня одна хитрость: я всегда стараюсь держать рядом два состава одного возраста. В таком случае у девочек возникает желание быть лучше, они начинают соперничать между собой, мол, если у других что–то получается, то и я должна с этим справиться. И дети начинают рисковать, в итоге они избавляются от страха — не боятся высоты и падений. Тренер–преподаватель отделения спортивной гимнастики Александр Коростелев, который работает в этом отделении дольше всех, рассказывает, что в 2017 году гимнасты ДЮСШ–2 на краевых, межрегиональных и всероссийских состязаниях завоевали 16 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых медалей. А 11–летняя Софья Сотникова, главная надежда школы, вошла в резерв национальной сборной. Александр Максимович вспоминает свой путь в спортивной гимнастике, который начался еще в начале 1970–х, и пытается провести какую–то параллель между разными поколениями спортсменов. Он благодарит своих тренеров Игоря Савченко и Владимира Гетманова, которые привили ему любовь к спортивной гимнастике, ставшей делом всей его жизни. — Конечно, иногда хотелось все бросить и заняться чем–то другим, — признается Александр Коростелев. — К счастью, в такие моменты рядом со мной были люди, которые меня поддерживали, кроме того, от них я получал и дополнительный заряд энергии. И сейчас многие ребята сталкиваются с точно такими же проблемами, однако продолжают идти вперед. О важности поддержки в спорте говорит и тренер–преподаватель отделения прыжков на батуте Светлана Фадеева, в пятилетнем возрасте впервые переступившая порог ДЮСШ–2. Она считает, что есть три звена: ребенок, родитель и тренер, и если по каким–то причинам что–то из этого списка выпадает, то о высоких достижениях можно забыть. — Примерно к 12 годам в детях просыпается дух бунтарства. Некоторые из них хотят что–то изменить в себе и заняться чем–то новым. Именно тогда у нас и происходит основной отток. Наша задача как тренеров заключается в том, чтобы сохранить в детях интерес к выбранной ранее дисциплине, задача же родителей — всячески стимулировать детей к занятиям, — уверена Светлана Анатольевна. — Также бывает, что подросток, прозанимавшись какое–то время в одной секции, затем меняет ее на другую. В таких случаях мы не сильно расстраиваемся, ведь ребенок не уходит из мира спорта, а находит для себя что–то более интересное, где достигает успехов. И таких примеров достаточно много — это и член сборной России по тхэквондо Полина Никуличева, и мастер спорта по пауэрлифтингу Марина Красовская, и другие. Для тренера большая гордость, когда его воспитанник занимается в ДЮСШ до самого выпуска, но таких детей, как правило, не больше 40%. Способности и возможности Норильчанки на окружных состязаниях Как и у всех спортивных школ, главная проблема у ДЮСШ–2 — нехватка выездного опыта. В этом году школе было выделено 1 млн 380 тысяч рублей. На эти деньги каждое из отделений сможет поехать на соревнования не больше двух раз. К апрелю, как правило, средства заканчиваются, и тогда на помощь приходят спонсоры и родители воспитанников, которые и оплачивают поездки. — Нас выручает резервный фонд, спасибо за это городским властям. Но при этом мы обязаны использовать эти деньги только на соревнованиях всероссийского уровня, — поясняет Ольга Кислицина. В спортшколе также уделяют внимание летним учебно–тренировочным сборам, которые последнее время проходят в детских лагерях Красноярского края и Московской области. — Такие поездки не являются командировкой. Не каждый тренер соглашается провести практически весь свой отпуск в детском лагере. Вот, к примеру, в прошлом году из своих 60 дней отпуска 52 дня я пробыла в лагере, — сетует Людмила Старикова. — Но спасибо нашему директору, которая по возвращении в Норильск дает нам несколько дней на отдых. А еще бывает довольно сложно уговорить родителей отпустить ребенка с нами в лагерь, ведь какие бы развлечения им там ни обещали, родители хотят, чтобы их дети с Севера лето провели на море, а не в Подмосковье или Красноярье. В спортшколе признаются, что в последние годы все больше родителей приводят к ним своих детей, но приходится отказывать, поскольку нет свободных мест. Если бы только можно было получить дополнительные площади и свободные ставки для тренеров–преподавателей, то чемпионов бы, уверены в ДЮСШ–2, они вырастили гораздо больше. — Хочу выразить благодарность своим коллегам. Их труд, самоотдача, профессионализм и нацеленность на результат творят чудеса. И это главная наша победа, — подытожила Ольга Кислицина.

Михаил Туаев Фото автора и из архива ДЮСШ-2 www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда История ДЮСШ–2 начинается с 1961 года. Тогда при городском отделе народного образования была открыта детско–юношеская спортивная школа гимнастики, которую возглавила Александра Воронинская. Для занятий было выделено помещение малого спортивного зала в Соцгороде. Однако стоит сказать, что этот вид спорта в Норильске начал развиваться еще раньше: с 1940–х гимнастику культивировал известный в городе архитектор, тренер–энтузиаст Михаил Битадзе. Среди основателей гимнастической школы в Норильске также стоит выделить Евгения и Валентину Соболевых, Владимира Гетманова, Галину Хасанову, Валерия и Маргариту Гусевых, подготовивших десятки мастеров спорта СССР.В 1971 году школе было выделено помещение кинотеатра «Победа» на Ленинском пр., 11, а спустя три года отделение гимнастики появилось и в только что построенном манеже Дворца спорта «Арктика». В 1978 году открывается отделение спортивной акробатики, которое в дальнейшем разделилось на два направления: групповые упражнения и прыжки на батуте.В ДЮСШ–2 начинали свою спортивную карьеру прославленная гимнастка Наталья Юрченко, обладательница кубка мира (1982) и абсолютная чемпионка мира по многоборью (1983), Сергей Грибков, серебряный призер молодежного чемпионата мира (1985) и чемпион Европы по многоборью, а также Геннадий Смирнов, член олимпийской сборной СССР (1985–1988). Кстати, Наталье Юрченко принадлежит интересное достижение — она первой в мире исполнила сложнейший трюк (опорный прыжок), вошедший в историю спортивной гимнастики как «прыжок Юрченко». Это случилось на Кубке мира — 1982, а сам элемент позже был включен в обязательную программу выступлений гимнастов.Сегодня ДЮСШ–2 руководит Ольга Кислицина, весной 2017 года сменившая на посту Ирину Савченко, которая 25 лет стояла у руля школы.Согласно рейтингу детско–юношеских школ, в котором учитываются различные показатели и достижения, ДЮСШ–2 является лучшей в Норильске, кроме того, она второй год подряд попадает в тройку сильнейших в Красноярском крае. Гордятся в школе и тем, что по итогам прошлого года 27 их воспитанников пополнили краевую команду. В других норильских спортшколах этот показатель намного скромнее — в среднем 5–6 человек. По словамв этом, безусловно, заслуга тренеров, большинство из которых — выпускники школы.Из числа наиболее заслуженных работников Ольга Владимировна в первую очередь приводит в примеркоторая уже 40 лет верой и правдой служит детско–юношескому спорту — ее воспитанники побеждали и продолжают побеждать на краевых и окружных соревнованиях и регулярно пополняют сборную региона. Сама же Людмила Константиновна с теплотой вспоминает своих воспитанниц и даже называет состав самой первой тройки — Бурман–Тимофеева–Кирпищикова. Говоря о страхе, который присущ любому спортсмену, она признается, что порой бывает непросто заставить девочку, особенно если ей всего 7–8 лет, поверить в себя. Тем не менее выход из положения всегда находится и результат приходит, как, например, на прошедшем несколько дней назад в Омске первенстве Сибирского федерального округа, где первое место по программе мастеров спорта завоевали Полина Жирнова, Анастасия Саранчук и Нина Ниленкова (13–19 лет). Там же в возрастной группе 12–18 лет вторыми стали Стефания Рошка, Даниэла Абдраманова и Надежда Дорофиенко, а Камила Кукурова и Галина Полеева (12–18 лет) — третьими в парной программе.— Приходится их убеждать, объяснять: чтобы чего–то достичь, нужно забыть про страх и стать частью команды, — говорит Людмила Старикова. — Но есть у меня одна хитрость: я всегда стараюсь держать рядом два состава одного возраста. В таком случае у девочек возникает желание быть лучше, они начинают соперничать между собой, мол, если у других что–то получается, то и я должна с этим справиться. И дети начинают рисковать, в итоге они избавляются от страха — не боятся высоты и падений.который работает в этом отделении дольше всех, рассказывает, что в 2017 году гимнасты ДЮСШ–2 на краевых, межрегиональных и всероссийских состязаниях завоевали 16 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых медалей. А 11–летняя Софья Сотникова, главная надежда школы, вошла в резерв национальной сборной. Александр Максимович вспоминает свой путь в спортивной гимнастике, который начался еще в начале 1970–х, и пытается провести какую–то параллель между разными поколениями спортсменов. Он благодарит своих тренеров Игоря Савченко и Владимира Гетманова, которые привили ему любовь к спортивной гимнастике, ставшей делом всей его жизни.— Конечно, иногда хотелось все бросить и заняться чем–то другим, — признается Александр Коростелев. — К счастью, в такие моменты рядом со мной были люди, которые меня поддерживали, кроме того, от них я получал и дополнительный заряд энергии. И сейчас многие ребята сталкиваются с точно такими же проблемами, однако продолжают идти вперед.О важности поддержки в спорте говорит ив пятилетнем возрасте впервые переступившая порог ДЮСШ–2. Она считает, что есть три звена: ребенок, родитель и тренер, и если по каким–то причинам что–то из этого списка выпадает, то о высоких достижениях можно забыть.— Примерно к 12 годам в детях просыпается дух бунтарства. Некоторые из них хотят что–то изменить в себе и заняться чем–то новым. Именно тогда у нас и происходит основной отток. Наша задача как тренеров заключается в том, чтобы сохранить в детях интерес к выбранной ранее дисциплине, задача же родителей — всячески стимулировать детей к занятиям, — уверена Светлана Анатольевна. — Также бывает, что подросток, прозанимавшись какое–то время в одной секции, затем меняет ее на другую. В таких случаях мы не сильно расстраиваемся, ведь ребенок не уходит из мира спорта, а находит для себя что–то более интересное, где достигает успехов. И таких примеров достаточно много — это и член сборной России по тхэквондо Полина Никуличева, и мастер спорта по пауэрлифтингу Марина Красовская, и другие. Для тренера большая гордость, когда его воспитанник занимается в ДЮСШ до самого выпуска, но таких детей, как правило, не больше 40%.Как и у всех спортивных школ, главная проблема у ДЮСШ–2 — нехватка выездного опыта. В этом году школе было выделено 1 млн 380 тысяч рублей. На эти деньги каждое из отделений сможет поехать на соревнования не больше двух раз. К апрелю, как правило, средства заканчиваются, и тогда на помощь приходят спонсоры и родители воспитанников, которые и оплачивают поездки.— Нас выручает резервный фонд, спасибо за это городским властям. Но при этом мы обязаны использовать эти деньги только на соревнованиях всероссийского уровня, — поясняет Ольга Кислицина.В спортшколе также уделяют внимание летним учебно–тренировочным сборам, которые последнее время проходят в детских лагерях Красноярского края и Московской области.— Такие поездки не являются командировкой. Не каждый тренер соглашается провести практически весь свой отпуск в детском лагере. Вот, к примеру, в прошлом году из своих 60 дней отпуска 52 дня я пробыла в лагере, — сетует Людмила Старикова. — Но спасибо нашему директору, которая по возвращении в Норильск дает нам несколько дней на отдых. А еще бывает довольно сложно уговорить родителей отпустить ребенка с нами в лагерь, ведь какие бы развлечения им там ни обещали, родители хотят, чтобы их дети с Севера лето провели на море, а не в Подмосковье или Красноярье.В спортшколе признаются, что в последние годы все больше родителей приводят к ним своих детей, но приходится отказывать, поскольку нет свободных мест. Если бы только можно было получить дополнительные площади и свободные ставки для тренеров–преподавателей, то чемпионов бы, уверены в ДЮСШ–2, они вырастили гораздо больше.— Хочу выразить благодарность своим коллегам. Их труд, самоотдача, профессионализм и нацеленность на результат творят чудеса. И это главная наша победа, — подытожила Ольга Кислицина.

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