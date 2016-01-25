[Индекс номера 23 (20.02.2018)]



Ученье и труд всё перетрут

Трое юных норильчан претендуют на участие во Всероссийской олимпиаде школьников.



Региональный этап олимпиады завершился. И пока в Красноярске подводят итоги и определяют, кто поедет представлять наш край на общероссийском уровне, Норильск готовится к награждению своих звездочек. Завтра во Дворце творчества детей и молодежи отметят успехи участников муниципального этапа олимпиады и наградят учеников, поднявшихся на более высокую ступень. На краевом фоне Норильск выглядит более чем убедительно. Общекомандный результат, показанный нашими ребятами, — один победитель и 11 призеров. Медальный зачет норильских школьников на краевой олимпиаде в цифрах выглядит так: математика — один победитель и один призер; русский язык — два призера; по одному призеру — в информатике, английском языке, экологии, географии, литературе, истории и физике. Напомним, в этом году Норильск получил привилегию провести региональный этап по 11 предметам на своей домашней площадке. Выездных испытаний для наших школьников оказалось восемь. В итоге из 52 старшеклассников, сражавшихся за звание лучших, почти четверть набрали наибольшее количество баллов из возможных. Трое норильчан приглашены на учебно–тренировочные сборы для кандидатов в команду заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. И уже по результатам сборов определят, кто из ребят и по каким дисциплинам будет бороться за победу на Всероссийской олимпиаде школьников. — Ориентировочно сборы будут проходить неделю. По разным дисциплинам общероссийский этап проходит в разных городах страны — Казани, Москве, Новосибирске и так далее. От нас на подготовку к финальным состязаниям отправятся призер по литературе, ученица 4–й гимназии Софья Абросимова и Екатерина Добровольская, призер краевого этапа по русскому языку, учащаяся гимназии № 7. Защищать честь города будет также наша гордость, Герман Риттер, ученик школы № 1 — он вошел в число победителей региональной олимпиады по математике, — сообщила Светлана Панфилова, ведущий специалист отдела воспитания управления общего и дошкольного образования.

Марина Хорошевская Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Региональный этап олимпиады завершился. И пока в Красноярске подводят итоги и определяют, кто поедет представлять наш край на общероссийском уровне, Норильск готовится к награждению своих звездочек. Завтра во Дворце творчества детей и молодежи отметят успехи участников муниципального этапа олимпиады и наградят учеников, поднявшихся на более высокую ступень.На краевом фоне Норильск выглядит более чем убедительно. Общекомандный результат, показанный нашими ребятами, — один победитель и 11 призеров. Медальный зачет норильских школьников на краевой олимпиаде в цифрах выглядит так: математика — один победитель и один призер; русский язык — два призера; по одному призеру — в информатике, английском языке, экологии, географии, литературе, истории и физике.Напомним, в этом году Норильск получил привилегию провести региональный этап по 11 предметам на своей домашней площадке. Выездных испытаний для наших школьников оказалось восемь. В итоге из 52 старшеклассников, сражавшихся за звание лучших, почти четверть набрали наибольшее количество баллов из возможных. Трое норильчан приглашены на учебно–тренировочные сборы для кандидатов в команду заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. И уже по результатам сборов определят, кто из ребят и по каким дисциплинам будет бороться за победу на Всероссийской олимпиаде школьников.— Ориентировочно сборы будут проходить неделю. По разным дисциплинам общероссийский этап проходит в разных городах страны — Казани, Москве, Новосибирске и так далее. От нас на подготовку к финальным состязаниям отправятся призер по литературе, ученица 4–й гимназии Софья Абросимова и Екатерина Добровольская, призер краевого этапа по русскому языку, учащаяся гимназии № 7. Защищать честь города будет также наша гордость, Герман Риттер, ученик школы № 1 — он вошел в число победителей региональной олимпиады по математике, — сообщила Светлана Панфилова, ведущий специалист отдела воспитания управления общего и дошкольного образования.

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