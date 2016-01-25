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[Индекс номера 23 (20.02.2018)]

 Дата 
Память, согревающая сердца

15 февраля 1989 года советские войска покинули Афганистан. По традиции в этот день по всей стране, в том числе и в Норильске, проходят мероприятия, посвященные памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Через годы, через расстояния
У монумента «Черный тюльпан»
Морозная погода и северный ветер не помешали норильчанам собраться у монумента «Черный тюльпан» в Комсомольском парке. Среди них были участники боевых действий, руководители города и компании «Норникель», представители военкомата и духовенства, молодежь. После минуты молчания горожане возложили цветы к монументу, на котором высечены имена 11 наших земляков, погибших в Афганистане. Всего та война унесла жизни 14 тысяч советских солдат и офицеров.
Военный комиссар Норильска и Таймырского Долгано–Ненецкого района Валерий Нестеров отметил, что на сегодняшний день у нас, включая жителей Таймыра, на учете состоят 325 «афганцев». Еще несколько лет назад, по признанию военкома, их было намного больше: кто–то переехал на материк, кого–то просто уже нет в живых.
– Эта война не прошла для нас бесследно — за участие в ней страна заплатила очень большую цену. Многие из тех солдат и офицеров, которые начинали свой служебный путь в Афганистане, сейчас отстаивают интересы нашего государства в Сирии. Вечная память погибшим, исполнившим свой служебный долг, как и тем, кто скончался уже в мирное время. А живым мне хочется пожелать только одного: как можно дольше оставайтесь с нами, — обратился он к участникам митинга.
В свою очередь председатель Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов Валерий Шабурин напомнил, что советские воины выполняли свой интернациональный долг в Афганистане на протяжении 9 лет, 1 месяца и 19 дней.
– Многие годы Советский Союз оказывал помощь дружественным странам. За это время наши парни приняли участие более чем в 30 вооруженных конфликтах и, что немаловажно, не только боролись с бандформированиями, но и строили дороги, больницы, школы. Мы были солдатами великой страны и с честью выполняли свой долг, — отметил Валерий Шабурин. — И сегодня российские военнослужащие также продолжают нести службу за пределами Отечества. Все мы помним недавний подвиг майора Филиппова в Сирии.
Валерий Шабурин вручает памятные награды
29 лет назад Сергей Приходько в числе последних советских воинов покинул Афганистан, где прослужил положенные два года в вертолетной эскадрилье. Ветеран, награжденный медалью «За боевые заслуги», после демобилизации вернулся в Норильск и 20 лет работал в органах внутренних дел, дослужившись до должности начальника ГАИ. Сейчас Сергей Александрович руководит Норильским центром безопасности движения. Как и многие его сослуживцы, он сохраняет активную гражданскую позицию:
– Отрадно, что наше боевое братство продолжает жить и развиваться. К примеру, не так давно в Молодежном центре открылся прекрасный музей боевой славы, нас регулярно приглашают в школы. Мне очень приятно, что мероприятия, подобные сегодняшнему, посещают люди самых разных возрастов и, что особенно важно, молодежь.
Ударная сила
В продолжение памятной встречи во Дворце культуры компании состоялся концерт «Время выбрало нас». В творческую программу вошли номера автора и исполнителя Михаила Подоляка, ансамбля народного танца «Оганер», а также показательные выступления патриотического клуба «Юные казаки».
Выступление ансамбля «Оганер»
Одним из почетных гостей вечера был участник боевых действий в Афганистане и Таджикистане, заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» генерал–майор в отставке Юрий Авдеев. Кавалер четырех орденов рассказал историю о том, как его в 1999 году пригласили на торжественный прием в афганское посольство в Москве. Тогда ему и другим ветеранам вручили памятные награды те самые «басмачи», против которых десятью годами ранее велись боевые действия. Юрий Иннокентьевич вспоминает, что он был потрясен, когда афганцы, в том числе и бывшие главари бандформирований, признали отвагу и благородство советских воинов.
Юрий Авдаев:
– Пускай сегодня не красный день календаря, но это праздник для сотен тысяч людей, которые дождались своих детей и мужей. Мы с достоинством выполнили воинский долг, и сегодня не зря о нас ходят легенды. Позже такой же подвиг совершили и ребята, которые боролись с сепаратизмом и терроризмом на Северном Кавказе. Все они до сих пор являются ударной силой: образцово выполняют свою работу на производстве и со всей ответственностью занимаются воспитанием подрастающего поколения. Берегите себя и будьте счастливы, дорогие ветераны!
Особые слова благодарности в этот вечер прозвучали в адрес семей военнослужащих, погибших в Афганистане и на Северном Кавказе. Им были переданы медали «Память погибшим, слава живым».
Кульминацией же встречи стала презентация видеоклипа, посвященного погибшим в боевых действиях норильчанам. По словам индивидуального предпринимателя Евгения Поляшенко, которому, собственно, и принадлежит идея создания этого клипа и который все затраты по его подготовке взял на себя, работа над материалом шла довольно долго. Была закуплена военная форма образца 1990–х годов, использовались пиротехника и макеты боевого оружия. Съемки велись в сентябре–октябре прошлого года на городском кладбище и на заброшенной территории «Норильскгеологии».
Автор-исполнитель Михаил Подоляк
Евгений Поляшенко:
– Спасибо всем ребятам, которые не остались в стороне и приняли самое активное участие в работе над нашим общим делом. Это и Союз ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов, и клуб «Юные казаки», и страйкболисты Большого Норильска, ну и, конечно же, сами ветераны. Также отдельные слова благодарности хочу выразить Михаилу Подоляку за предоставленную песню «Им было 20–25», которая звучит в клипе, а также Валентину Сергееву и его коллегам за операторскую и режиссерскую работу. Кстати, сам клип можно посмотреть в нашей группе в «Фейсбуке» — «Музей боевой славы Норильска».
Кроме того, Евгений Поляшенко, который также был инициатором установки памятника и мемориальной доски погибшим в Чечне норильчанам, отметил, что в будущем, вполне возможно, концерт по случаю Дня памяти воинов–интернационалистов может перерасти в полноценный фестиваль солдатской песни.

Михаил Туаев
Фото Владимира Макушкина
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Дата 
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