Фото новости:

Награждение

[Индекс номера 23 (20.02.2018)]

 Чем занята власть 
Земельный вопрос

Сегодня депутаты норильского горсовета нового созыва собрались на сессию в четвертый раз. Им предстоит внести необходимые изменения в Устав города и в действующие муниципальные программы, обсудить наиболее значимые для Норильска темы. Накануне сессии прошли заседания профильных комиссий. Так, на комиссии по городскому хозяйству депутаты рассмотрели ряд дополнений в градостроительный план Норильска, призванных расширить возможности по благоустройству территории.

Основные предложения озвучила Татьяна Никитина, начальник управления по градостроительству и землепользованию. Она сообщила, что в соответствии с заявлением управления городского хозяйства для обустройства мест массового отдыха населения необходимо изменить хозяйственное назначение территории в районе дома на Ленинском проспекте, 37. Это позволит размещать здесь спортивные комплексы, прокладывать прогулочные дорожки и устанавливать малые архитектурные формы. Планируется переоформить и назначение зоны в районе ул. Нансена, 52: двор бывшего детского сада теперь можно будет отвести для отдыха горожан. Также в планах облагораживание зоны жилой застройки в Оганере, в районе Озерной,15. Об идее разбить здесь сквер говорилось еще три года назад, но тогда для благоустройства был выбран другой участок города.
Выдвинутые предложения депутаты поддержали. Далее речь зашла о судьбе земельного участка в районе базы Урванцева.
— Ранее этот участок находился в ведении Министерства обороны, поэтому в плане он обозначен как «зона обороны и безопасности». Сейчас эти земли переданы муниципалитету, и логичнее разместить там зону коммунально–складских объектов — на этом месте уже много лет стоят склады и торговые базы. Вопрос со строениями, на которые нет разрешительной документации, будет решаться по мере их проверки, — сообщила Татьяна Никитина.
Норильчане уже давно выражали недовольство тем, что происходит в этой части города: вокруг складов образовались стихийные свалки, из–за чего периодически возникали пожары. Теперь вопрос наверняка будет улажен.
Следующее предложение вызвало дискуссии и было депутатами отклонено. Речь шла об инициативе компании «Байкал–2000», которую поддержало управление имущества: расширить на 2,4 гектара границы зоны складирования отходов в районе Талнахской нефтебазы.
— На этом участке хранятся отходы «Норникеля» 1–4–го классов и складируется снег, — пояснила Татьяна Никитина. — Условно он разделен на пять очередей, каждая из которых подлежит поэтапной рекультивации. На период рекультивации существующих земель «Байкалу–2000» необходимо задействовать дополнительную территорию.
— Давайте отложим этот вопрос: до 1 мая должен определиться региональный оператор по работе с твердыми коммунальными отходами. Какой будет схема его деятельности, пока не известно, и поспешные шаги предпринимать рано, — высказалась Надежда Оробинская.
Поддержал коллегу и Виктор Цюпко:
— Сейчас «Байкал–2000» складирует мусор на одной пятой всей территории, отведенной под хранение отходов. Зачем дополнительно расширять эту зону, если и для складирования отходов с одновременной рекультивацией земель места вполне достаточно?
— Я против этого предложения, тем более что мы много лет говорим о том, что нужно перерабатывать отходы, а не обрастать мусором со всех сторон, — дополнил выступления коллег Леонид Соломаха.
В итоге члены комиссии по городскому хозяйству решили вернуться к обсуждению данной темы позднее, когда станет понятно, с каким региональным оператором будет работать Норильск. Определение региональных операторов по сбору и утилизации мусора ведется в рамках федеральной программы. До мая 2018 года найти регионального оператора необходимо для всех 19 территорий Красноярского края. Проект подразумевает вложение инвестиций в строительство мусоросортировочных заводов и создание полигонов для хранения твердых коммунальных отходов.

Марина Андриюк
Фото Елены ХУДАНОВОЙ
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
Трое юных норильчан претендуют на участие во Всероссийской олимпиаде школьников.

Дата 
15 февраля 1989 года советские войска покинули Афганистан. По традиции в этот день по всей стране, в том числе и в Норильске, проходят мероприятия, посвященные памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Чем занята власть 
Сегодня депутаты норильского горсовета нового созыва собрались на сессию в четвертый раз. Им предстоит внести необходимые изменения в Устав города и в действующие муниципальные программы, обсудить наиболее значимые для Норильска темы. Накануне сессии прошли заседания профильных комиссий. Так, на комиссии по городскому хозяйству депутаты рассмотрели ряд дополнений в градостроительный план Норильска, призванных расширить возможности по благоустройству территории.

Перспективы 
Окна, светильники и площадки. Управляющая компания «Город» в этом году выделяет на благоустройство дворов и подъездов более шести миллионов рублей. О планах рассказал генеральный директор компании Павел Беляков.

Суд да дело 
В череде преступлений, совершаемых в Норильске, на первом месте стоят кражи. Чаще всего нечистые на руку горожане присваивают деньги и пластиковые карты, сотовые телефоны, электронную и бытовую технику, одежду и золотые украшения. Особо домовитые тащат электроинструменты — перфораторы и дрели, болгарки и шуруповерты. И такими кражами никого не удивишь — все вышеперечисленное либо сбывается с целью наживы, либо пригождается в хозяйстве. Но встречаются дела, выделяющиеся из привычного ряда. О них «Заполярке» и рассказал начальник следственного отдела отделения полиции № 3 Евгений Мальцев.

Парк культуры 
В рамках масштабной краевой акции «Енисейский экспресс» в кинотеатре «Родина» прошел показ документального фильма «Крылья. Ворота Крайнего Севера».

Парк культуры 
Литературная площадка социально–культурного маршрута «Енисейский экспресс» в Норильске была развернута в читальном зале публичной библиотеки. 16 февраля здесь прошла творческая встреча с журналистом и писателем Александром Григоренко. Литературный багаж автора невелик: два романа и одна повесть, но ни одно из этих произведений не осталось незамеченным читателями. Григоренко — лауреат множества престижных литературных премий, его книги наполнены колоритными образами, заимствованными из легенд коренных народов Сибири.

Спорт-тайм 
Пауза в розыгрыше Суперлиги, связанная с участием национальной команды в чемпионате Европы, на котором россияне завоевали бронзовые медали, по всей видимости, пошла на пользу «Норильскому никелю». В прошедшем 13–м туре команда Александра Соколова одержала крупную победу над не самым слабым соперником — питерским «Политехом» (7:2). При этом уже в первой половине встречи в воротах «студентов» побывало шесть безответных мячей, а сама игра стала единственной в туре, завершившейся победой хозяев площадки.

Новости:
 20 февраля 2018 
15:08 Полтора года за один пост. Жителя Норильска осудили за совершение преступления экстремистской направленности.
14:17 Два миллиона лжелекарям отдала жительница Норильска. Экстрасенсы очищали карму женщины по телефону, но по факту очистили только от крупной суммы денег.
13:37 От нарядного платья до летающей лампочки. Норильские Кулибины представят на суд жюри свои разработки.
13:35 В Норильск пришли морозы. Самая короткая рабочая неделя станет самой холодной за последний месяц.
12:55 Более 200 нарушений ПДД. Таков итог рейдов «Пешеход» и «Пешеходный переход» в Норильске.
12:41 «Решение социальных проблем бизнес-моделями». Круглый стол под таким названием пройдет в Норильске 21 февраля.
12:28 Норильчане завоевали серебряные медали первенства России (зона «Сибирь») по мини-футболу и вышли во всероссийский финал.
12:28 Преподаватель Норильского колледжа искусств Ольга Поротова приняла участие в научно-исследовательском семинаре в Центре монгольских и сибирских исследований (Париж, Франция).
12:12 В Норильске определились победители проекта «Мини-футбол - в школу. Регион Заполярье». На финальные игры в Подмосковье поедут четыре команды от разных возрастных групп.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх