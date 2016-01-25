[Индекс номера 23 (20.02.2018)]



Чем занята власть

Земельный вопрос

Сегодня депутаты норильского горсовета нового созыва собрались на сессию в четвертый раз. Им предстоит внести необходимые изменения в Устав города и в действующие муниципальные программы, обсудить наиболее значимые для Норильска темы. Накануне сессии прошли заседания профильных комиссий. Так, на комиссии по городскому хозяйству депутаты рассмотрели ряд дополнений в градостроительный план Норильска, призванных расширить возможности по благоустройству территории.



Основные предложения озвучила Татьяна Никитина, начальник управления по градостроительству и землепользованию. Она сообщила, что в соответствии с заявлением управления городского хозяйства для обустройства мест массового отдыха населения необходимо изменить хозяйственное назначение территории в районе дома на Ленинском проспекте, 37. Это позволит размещать здесь спортивные комплексы, прокладывать прогулочные дорожки и устанавливать малые архитектурные формы. Планируется переоформить и назначение зоны в районе ул. Нансена, 52: двор бывшего детского сада теперь можно будет отвести для отдыха горожан. Также в планах облагораживание зоны жилой застройки в Оганере, в районе Озерной,15. Об идее разбить здесь сквер говорилось еще три года назад, но тогда для благоустройства был выбран другой участок города. Выдвинутые предложения депутаты поддержали. Далее речь зашла о судьбе земельного участка в районе базы Урванцева. — Ранее этот участок находился в ведении Министерства обороны, поэтому в плане он обозначен как «зона обороны и безопасности». Сейчас эти земли переданы муниципалитету, и логичнее разместить там зону коммунально–складских объектов — на этом месте уже много лет стоят склады и торговые базы. Вопрос со строениями, на которые нет разрешительной документации, будет решаться по мере их проверки, — сообщила Татьяна Никитина. Норильчане уже давно выражали недовольство тем, что происходит в этой части города: вокруг складов образовались стихийные свалки, из–за чего периодически возникали пожары. Теперь вопрос наверняка будет улажен. Следующее предложение вызвало дискуссии и было депутатами отклонено. Речь шла об инициативе компании «Байкал–2000», которую поддержало управление имущества: расширить на 2,4 гектара границы зоны складирования отходов в районе Талнахской нефтебазы. — На этом участке хранятся отходы «Норникеля» 1–4–го классов и складируется снег, — пояснила Татьяна Никитина. — Условно он разделен на пять очередей, каждая из которых подлежит поэтапной рекультивации. На период рекультивации существующих земель «Байкалу–2000» необходимо задействовать дополнительную территорию. — Давайте отложим этот вопрос: до 1 мая должен определиться региональный оператор по работе с твердыми коммунальными отходами. Какой будет схема его деятельности, пока не известно, и поспешные шаги предпринимать рано, — высказалась Надежда Оробинская. Поддержал коллегу и Виктор Цюпко: — Сейчас «Байкал–2000» складирует мусор на одной пятой всей территории, отведенной под хранение отходов. Зачем дополнительно расширять эту зону, если и для складирования отходов с одновременной рекультивацией земель места вполне достаточно? — Я против этого предложения, тем более что мы много лет говорим о том, что нужно перерабатывать отходы, а не обрастать мусором со всех сторон, — дополнил выступления коллег Леонид Соломаха. В итоге члены комиссии по городскому хозяйству решили вернуться к обсуждению данной темы позднее, когда станет понятно, с каким региональным оператором будет работать Норильск. Определение региональных операторов по сбору и утилизации мусора ведется в рамках федеральной программы. До мая 2018 года найти регионального оператора необходимо для всех 19 территорий Красноярского края. Проект подразумевает вложение инвестиций в строительство мусоросортировочных заводов и создание полигонов для хранения твердых коммунальных отходов.

Марина Андриюк Фото Елены ХУДАНОВОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Основные предложения озвучила Татьяна Никитина, начальник управления по градостроительству и землепользованию. Она сообщила, что в соответствии с заявлением управления городского хозяйства для обустройства мест массового отдыха населения необходимо изменить хозяйственное назначение территории в районе дома на Ленинском проспекте, 37. Это позволит размещать здесь спортивные комплексы, прокладывать прогулочные дорожки и устанавливать малые архитектурные формы. Планируется переоформить и назначение зоны в районе ул. Нансена, 52: двор бывшего детского сада теперь можно будет отвести для отдыха горожан. Также в планах облагораживание зоны жилой застройки в Оганере, в районе Озерной,15. Об идее разбить здесь сквер говорилось еще три года назад, но тогда для благоустройства был выбран другой участок города.Выдвинутые предложения депутаты поддержали. Далее речь зашла о судьбе земельного участка в районе базы Урванцева.— Ранее этот участок находился в ведении Министерства обороны, поэтому в плане он обозначен как «зона обороны и безопасности». Сейчас эти земли переданы муниципалитету, и логичнее разместить там зону коммунально–складских объектов — на этом месте уже много лет стоят склады и торговые базы. Вопрос со строениями, на которые нет разрешительной документации, будет решаться по мере их проверки, — сообщила Татьяна Никитина.Норильчане уже давно выражали недовольство тем, что происходит в этой части города: вокруг складов образовались стихийные свалки, из–за чего периодически возникали пожары. Теперь вопрос наверняка будет улажен.Следующее предложение вызвало дискуссии и было депутатами отклонено. Речь шла об инициативе компании «Байкал–2000», которую поддержало управление имущества: расширить на 2,4 гектара границы зоны складирования отходов в районе Талнахской нефтебазы.— На этом участке хранятся отходы «Норникеля» 1–4–го классов и складируется снег, — пояснила Татьяна Никитина. — Условно он разделен на пять очередей, каждая из которых подлежит поэтапной рекультивации. На период рекультивации существующих земель «Байкалу–2000» необходимо задействовать дополнительную территорию.— Давайте отложим этот вопрос: до 1 мая должен определиться региональный оператор по работе с твердыми коммунальными отходами. Какой будет схема его деятельности, пока не известно, и поспешные шаги предпринимать рано, — высказалась Надежда Оробинская.Поддержал коллегу и Виктор Цюпко:— Сейчас «Байкал–2000» складирует мусор на одной пятой всей территории, отведенной под хранение отходов. Зачем дополнительно расширять эту зону, если и для складирования отходов с одновременной рекультивацией земель места вполне достаточно?— Я против этого предложения, тем более что мы много лет говорим о том, что нужно перерабатывать отходы, а не обрастать мусором со всех сторон, — дополнил выступления коллег Леонид Соломаха.В итоге члены комиссии по городскому хозяйству решили вернуться к обсуждению данной темы позднее, когда станет понятно, с каким региональным оператором будет работать Норильск. Определение региональных операторов по сбору и утилизации мусора ведется в рамках федеральной программы. До мая 2018 года найти регионального оператора необходимо для всех 19 территорий Красноярского края. Проект подразумевает вложение инвестиций в строительство мусоросортировочных заводов и создание полигонов для хранения твердых коммунальных отходов.

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