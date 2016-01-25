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Награждение

[Индекс номера 23 (20.02.2018)]

 Перспективы 
Готовь сани летом

Окна, светильники и площадки. Управляющая компания «Город» в этом году выделяет на благоустройство дворов и подъездов более шести миллионов рублей. О планах рассказал генеральный директор компании Павел Беляков.

Павел Беляков демонстрирует замглавы Норильска по району Кайеркан Елене Недбайло новые подъездные двери
— Этим летом на благоустройство своих территорий в Норильске и в Кайеркане из средств управляющей компании мы планируем выделить 6,5 миллиона рублей, и это на миллион больше, чем в прошлом году. В 2017–м 5,5 миллиона рублей мы потратили на замену старых деревянных окон: в 57 подъездах вместо них появились 315 новых стеклопакетов. В нынешнем году на эти цели мы планируем потратить большую часть из своих средств, выделенных на благоустройство. Сейчас сложно сказать, сколько именно домов мы охватим: ориентируемся примерно на 60 подъездов.
В прошлом году мы начали работу и по замене деревянных подъездных дверей на металлические антивандальные. 23 комплекта установили в качестве пробного варианта, чтобы посмотреть, как двери покажут себя в течение зимы. В результате были подготовлены замечания для завода–изготовителя, он учтет их при изготовлении новой партии, которую установят в подъездах нынешним летом. Это будет порядка 20 комплектов антивандальных дверей.
Установка стеклопакетов в подъезде
Также в прошлом году мы установили в подъездах свыше 50 светодиодных энергосберегающих светильников. Кроме того, закупили пробную партию энергосберегающих систем освещения для дворовых территорий. В течение этой зимы они себя хорошо показали, и летом мы планируем установить примерно 40–45 таких светильников.
Еще одно направление нашей программы благоустройства — установка декоративных ограждений крылец. В 2017 году ими были обустроены подъезды домов на ул. Орджоникидзе, 2, и на ул. Шахтерской, 4, в Кайеркане.
Особое внимание мы уделяем установке детских игровых комплексов и оборудованию детских площадок. Для нашего города это серьезный вопрос: очень немного у нас красивых, удобных мест отдыха, а мамам с маленькими детьми зачастую просто негде гулять.
В 2017 году мы оборудовали новую детскую площадку во дворе дома на Ленинском пр., 19: отсыпали песок, сделали новое ограждение, поставили игровые модули. Этим летом хотим добавить туда несколько элементов и планируем заняться двумя новыми площадками. Одна будет в Норильске — на Ленинском пр., 25, другая — в Кайеркане. Где именно, пока не определились, все будет зависеть от решения жителей и руководства района. Лишь бы это была придомовая территория, где площадка окажется «под опекой» наших дворников. Хочу отметить, что на обустройство этих площадок жителям не пришлось потратить ни копейки — все расходы взяла на себя управляющая компания «Город».
Продолжим мы работать и над обустройством сквера во дворе на ул. Комсомольской, 42. В прошлом году мы поставили там лавочки, в нынешнем — планируем заасфальтировать площадку, отсыпать песок, установить для детей какое–нибудь игровое оборудование, сделать красивое ограждение. В общем, организуем островок отдыха, где можно посидеть летом.

Беседовала Светлана Гунина
Фото Владимира МАКУШКИНА
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