[Индекс номера 23 (20.02.2018)]



Суд да дело

Кошки-мышки

В череде преступлений, совершаемых в Норильске, на первом месте стоят кражи. Чаще всего нечистые на руку горожане присваивают деньги и пластиковые карты, сотовые телефоны, электронную и бытовую технику, одежду и золотые украшения. Особо домовитые тащат электроинструменты — перфораторы и дрели, болгарки и шуруповерты. И такими кражами никого не удивишь — все вышеперечисленное либо сбывается с целью наживы, либо пригождается в хозяйстве. Но встречаются дела, выделяющиеся из привычного ряда. О них «Заполярке» и рассказал начальник следственного отдела отделения полиции № 3 Евгений Мальцев.



Тяга к экзотике Жительница Кайеркана Ольга Т. попросила «привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое около 21.30 при неизвестных обстоятельствах из общего коридора 9–го этажа по месту ее жительства тайно похитило принадлежащую ей кошку бенгальской породы стоимостью 60 000 рублей». Чтобы установить, действительно ли животинка столько стоит, полицейские связались с питомником в Люберцах, где она была приобретена, и узнали, что «в настоящее время цена на бенгальскую кошку, которая не имеет дефектов и разрешена для разведения, соответствует названной хозяйкой. Учитывая тот факт, что животное уже взрослое и готово давать потомство, цена может только увеличиваться. Цена на кошку уменьшается, если она выведена из разведения и стерилизована». По документам, представленным Ольгой Т., ее кошка — породистая, способна к размножению, а значит, хищением потерпевшей причинен значительный материальный ущерб. Из протокола допроса потерпевшей, дословно: «Ольга Т. показала, что проблем у них с кошкой не было. Она ухаживает за ней, кормит специальным кормом. Как–то придя домой, она обратила внимание на то, что кошки нигде нет. Тут же она вспомнила, что вроде бы слышала на площадке мяуканье и как потом захлопнулась металлическая дверь в соседнюю квартиру. Она тогда этому значения не придала. От супруга узнала, что в то время, когда ее не было дома, к ним приходила знакомая, по всей видимости, именно тогда кошка и выбежала из квартиры. С супругом они стали звонить в соседские двери. Однако из квартиры № 99 никто не вышел. Они позвонили на сотовый этому соседу, который сообщил, что его дома нет и кошку он не видел. Решив, что животное могло выбежать на улицу, они развесили объявления по всему Кайеркану, пообещав нашедшему вознаграждение. Подобное объявление разместили и в социальных сетях. Однако Ольга Т. все равно подозревала, что их кошку мог взять сосед из квартиры № 99, потому что вел он себя подозрительно. За помощью в установлении местонахождения кошки Ольга Т. обратилась в полицию. От полицейских ей стало известно, что «их девочку» похитил именно Андрей. И продал ее мужчине, проживающему в соседнем доме. Вместе с участковым полиции она сходила к покупателю домой, где они ее кошку и изъяли. В настоящее время кошка проживает с ними и чувствует себя хорошо». Нашел и вернул кошку хозяевам участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 3 ОМВД России по г. Норильску майор Альтаир Абдулов. Фото предоставлено пресс–службой Норильского ОМВД К делу прилагается протокол осмотра предметов, в котором указано, что была осмотрена кошка породы Bengal племенного класса Breed по кличке Гея. Постановлением следователя «кошка признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства». А из акта изъятия следует, что «кошка изъята у свидетеля и передана на хранение потерпевшей». Как рассказал обвиняемый Андрей Г., животных он любит, в породах кошек разбирается, у него когда–то были сиамская и персидская. В один прекрасный вечер, вернувшись домой, у соседской двери Андрей увидел красивую ухоженную кошку, пятнистую, как ягуар. Она мяукала и царапала дверь квартиры № 100. И хотя он понял, что животное принадлежит соседям, все равно решил забрать найденыша себе. Дома, присмотревшись повнимательнее к «гостье», определил, что кошка эта — бенгальская и стоит дорого, поэтому решил ее продать — уж очень нужны были деньги. Андрей стал обзванивать своих знакомых с предложением купить «бенгала» за 10 000 рублей. Он специально занизил стоимость, чтобы побыстрее избавиться от животного. Когда нашелся покупатель, отдал ему кошку, условившись, что после ее успешной адаптации в новой семье он получит 10 тысяч рублей. Но куш сорвать ему не удалось — участковый уполномоченный полиции попросил его прийти в отделение полиции района и ответить на вопросы по поводу пропавшей кошки, там он во всем и сознался. Теперь раскаивается в содеянном и просит у соседей прощения. Кстати, в это же время в полицию поступило сообщение от хозяйки квартиры, в которой проживал «любитель животных». Как выяснилось, норильчанка, сдававшая ему свою жилплощадь в аренду, продолжительное время находилась в другом городе, а по возвращении домой обнаружила пропажу холодильника и телевизора общей стоимостью 80 тысяч рублей. Полицейские установили, что эту кражу совершил все тот же фигурант. Похищенное он продал, однако полицейские разыскали и изъяли технику. Срок Андрей так и не получил, потому что и с хозяевами кошки, и с хозяйкой квартиры все решили мирным путем, поэтому «дело прекращено за примирением сторон».

Мука совести Василий З. работал на складе грузчиком. Но иногда он грузил товар в свою машину. Запасливый гражданин за год работы на складе разжился такими продуктами, как: – мука высшего сорта, всего 27 мешков по 50 кг каждый; – сахар, всего 12 мешков по 50 кг каждый; – ананасы в сиропе, две банки; – груши в сиропе, три банки; – персики в сиропе, одна банка; – растительное масло «Постное», пять пятилитровых бутылок. Так бы, может, предприимчивый грузчик и дальше трудился на благо склада и своей семьи, тыря потихоньку всякие вкусняшки, но как–то позарился на... женскую косметичку. А там оказались припрятаны 73 000 рублей. Как потом выяснилось, эти деньги принадлежали предприятию, бухгалтер которого решила, что в ее косметичке они будут сохраннее, чем в сейфе. По факту пропажи денег началось расследование. Да и склад охранять стали более бдительно. Василий же, в очередной раз понадеявшись на госпожу удачу, попытался еще 20 мешков муки утащить: отключил, как обычно, освещение, сигнализацию, видеокамеры, пригнал погрузчик, но открыть изнутри ворота склада так и не смог. Пока с замком мучился, в помещение зашел контролер... Суд приговорил Василия к трем годам лишения свободы с испытательным сроком три года.

Надежда Сидор www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Жительница Кайеркана Ольга Т. попросила «привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое около 21.30 при неизвестных обстоятельствах из общего коридора 9–го этажа по месту ее жительства тайно похитило принадлежащую ей кошку бенгальской породы стоимостью 60 000 рублей».Чтобы установить, действительно ли животинка столько стоит, полицейские связались с питомником в Люберцах, где она была приобретена, и узнали, что «в настоящее время цена на бенгальскую кошку, которая не имеет дефектов и разрешена для разведения, соответствует названной хозяйкой. Учитывая тот факт, что животное уже взрослое и готово давать потомство, цена может только увеличиваться. Цена на кошку уменьшается, если она выведена из разведения и стерилизована». По документам, представленным Ольгой Т., ее кошка — породистая, способна к размножению, а значит, хищением потерпевшей причинен значительный материальный ущерб.К делу прилагается протокол осмотра предметов, в котором указано, что была осмотрена кошка породы Bengal племенного класса Breed по кличке Гея. Постановлением следователя «кошка признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства». А из акта изъятия следует, что «кошка изъята у свидетеля и передана на хранение потерпевшей».Как рассказал обвиняемый Андрей Г., животных он любит, в породах кошек разбирается, у него когда–то были сиамская и персидская. В один прекрасный вечер, вернувшись домой, у соседской двери Андрей увидел красивую ухоженную кошку, пятнистую, как ягуар. Она мяукала и царапала дверь квартиры № 100. И хотя он понял, что животное принадлежит соседям, все равно решил забрать найденыша себе. Дома, присмотревшись повнимательнее к «гостье», определил, что кошка эта — бенгальская и стоит дорого, поэтому решил ее продать — уж очень нужны были деньги. Андрей стал обзванивать своих знакомых с предложением купить «бенгала» за 10 000 рублей. Он специально занизил стоимость, чтобы побыстрее избавиться от животного. Когда нашелся покупатель, отдал ему кошку, условившись, что после ее успешной адаптации в новой семье он получит 10 тысяч рублей. Но куш сорвать ему не удалось — участковый уполномоченный полиции попросил его прийти в отделение полиции района и ответить на вопросы по поводу пропавшей кошки, там он во всем и сознался. Теперь раскаивается в содеянном и просит у соседей прощения.Кстати, в это же время в полицию поступило сообщение от хозяйки квартиры, в которой проживал «любитель животных». Как выяснилось, норильчанка, сдававшая ему свою жилплощадь в аренду, продолжительное время находилась в другом городе, а по возвращении домой обнаружила пропажу холодильника и телевизора общей стоимостью 80 тысяч рублей. Полицейские установили, что эту кражу совершил все тот же фигурант. Похищенное он продал, однако полицейские разыскали и изъяли технику.Василий З. работал на складе грузчиком. Но иногда он грузил товар в свою машину. Запасливый гражданин за год работы на складе разжился такими продуктами, как:– мука высшего сорта, всего 27 мешков по 50 кг каждый;– сахар, всего 12 мешков по 50 кг каждый;– ананасы в сиропе, две банки;– груши в сиропе, три банки;– персики в сиропе, одна банка;– растительное масло «Постное», пять пятилитровых бутылок.Так бы, может, предприимчивый грузчик и дальше трудился на благо склада и своей семьи, тыря потихоньку всякие вкусняшки, но как–то позарился на... женскую косметичку. А там оказались припрятаны 73 000 рублей. Как потом выяснилось, эти деньги принадлежали предприятию, бухгалтер которого решила, что в ее косметичке они будут сохраннее, чем в сейфе. По факту пропажи денег началось расследование. Да и склад охранять стали более бдительно. Василий же, в очередной раз понадеявшись на госпожу удачу, попытался еще 20 мешков муки утащить: отключил, как обычно, освещение, сигнализацию, видеокамеры, пригнал погрузчик, но открыть изнутри ворота склада так и не смог. Пока с замком мучился, в помещение зашел контролер...

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