В рамках масштабной краевой акции «Енисейский экспресс» в кинотеатре «Родина» прошел показ документального фильма «Крылья. Ворота Крайнего Севера».
Этот показ стал одной из норильских «остановок» социально–культурного маршрута «Экспресса». После просмотра в кинокомплексе «Родина» состоялась творческая встреча с режиссером картины, продюсером красноярской студии «Архипелаг» Элиной Астраханцевой.
|Элина Астраханцева
Элина в ходе доверительного разговора с норильской публикой призналась, что в основном предпочитает снимать кино о своих земляках. Она известна зрителям по таким работам, как «Шарыповское дело» — о гражданской войне, «Когда грунтуют холст» — о творчестве красноярского художника Андрея Поздеева, «Ангарский словарь» — о культуре и быте поморских жителей сибирских деревень.
«Крылья», созданные автором в 2015 году, рассказывают об истории авиации Сибири и Крайнего Севера, о первых героических полетах, которые совершались в 30–х годах прошлого века над Енисеем и Ангарой, о легендарных личностях, трудившихся в экстремальных условиях и спасавших жизни людей: Федоре Куканове, Василии Молокове и других полярных летчиках.
Тему авиации сама режиссер считает невероятно романтической, и разговор о том, как и почему Красноярск стал базой полярной авиации, для Астраханцевой очень важен.
— Мы много знаем о голливудских супергероях и почти ничего не слышали об отечественных первопроходцах, которые осваивали землю, где мы с вами живем сегодня, — поделилась Элина Астраханцева. — Документалисты по сути своей — исследователи, и мне хочется поведать зрителям о тех фактах, которые еще никто и никогда до меня не обнародовал.
Я очень надеюсь, что мой фильм станет началом некоего сериала о пилотах — героях СССР. В «Крыльях» исторические события ограничиваются 1935 годом. В моих планах сделать продолжение: рассказать и о высадке на Северный полюс в 1937 году, и о енисейской авиагруппе, в которую входили в том числе и норильчане. Думаю, вам это будет особенно интересно.Марина ХорошевскаяФото Ирины Яринскойwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда