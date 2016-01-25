[Индекс номера 23 (20.02.2018)]



Парк культуры

Легенды Севера

В рамках масштабной краевой акции «Енисейский экспресс» в кинотеатре «Родина» прошел показ документального фильма «Крылья. Ворота Крайнего Севера».



Этот показ стал одной из норильских «остановок» социально–культурного маршрута «Экспресса». После просмотра в кинокомплексе «Родина» состоялась творческая встреча с режиссером картины, продюсером красноярской студии «Архипелаг» Элиной Астраханцевой. Элина Астраханцева Элина в ходе доверительного разговора с норильской публикой призналась, что в основном предпочитает снимать кино о своих земляках. Она известна зрителям по таким работам, как «Шарыповское дело» — о гражданской войне, «Когда грунтуют холст» — о творчестве красноярского художника Андрея Поздеева, «Ангарский словарь» — о культуре и быте поморских жителей сибирских деревень. «Крылья», созданные автором в 2015 году, рассказывают об истории авиации Сибири и Крайнего Севера, о первых героических полетах, которые совершались в 30–х годах прошлого века над Енисеем и Ангарой, о легендарных личностях, трудившихся в экстремальных условиях и спасавших жизни людей: Федоре Куканове, Василии Молокове и других полярных летчиках. Тему авиации сама режиссер считает невероятно романтической, и разговор о том, как и почему Красноярск стал базой полярной авиации, для Астраханцевой очень важен. — Мы много знаем о голливудских супергероях и почти ничего не слышали об отечественных первопроходцах, которые осваивали землю, где мы с вами живем сегодня, — поделилась Элина Астраханцева. — Документалисты по сути своей — исследователи, и мне хочется поведать зрителям о тех фактах, которые еще никто и никогда до меня не обнародовал. Я очень надеюсь, что мой фильм станет началом некоего сериала о пилотах — героях СССР. В «Крыльях» исторические события ограничиваются 1935 годом. В моих планах сделать продолжение: рассказать и о высадке на Северный полюс в 1937 году, и о енисейской авиагруппе, в которую входили в том числе и норильчане. Думаю, вам это будет особенно интересно.

Марина Хорошевская Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Этот показ стал одной из норильских «остановок» социально–культурного маршрута «Экспресса». После просмотра в кинокомплексе «Родина» состоялась творческая встреча с режиссером картины, продюсером красноярской студии «Архипелаг»Элина в ходе доверительного разговора с норильской публикой призналась, что в основном предпочитает снимать кино о своих земляках. Она известна зрителям по таким работам, как «Шарыповское дело» — о гражданской войне, «Когда грунтуют холст» — о творчестве красноярского художника Андрея Поздеева, «Ангарский словарь» — о культуре и быте поморских жителей сибирских деревень.«Крылья», созданные автором в 2015 году, рассказывают об истории авиации Сибири и Крайнего Севера, о первых героических полетах, которые совершались в 30–х годах прошлого века над Енисеем и Ангарой, о легендарных личностях, трудившихся в экстремальных условиях и спасавших жизни людей: Федоре Куканове, Василии Молокове и других полярных летчиках.Тему авиации сама режиссер считает невероятно романтической, и разговор о том, как и почему Красноярск стал базой полярной авиации, для Астраханцевой очень важен.— Мы много знаем о голливудских супергероях и почти ничего не слышали об отечественных первопроходцах, которые осваивали землю, где мы с вами живем сегодня, — поделилась Элина Астраханцева. — Документалисты по сути своей — исследователи, и мне хочется поведать зрителям о тех фактах, которые еще никто и никогда до меня не обнародовал.Я очень надеюсь, что мой фильм станет началом некоего сериала о пилотах — героях СССР. В «Крыльях» исторические события ограничиваются 1935 годом. В моих планах сделать продолжение: рассказать и о высадке на Северный полюс в 1937 году, и о енисейской авиагруппе, в которую входили в том числе и норильчане. Думаю, вам это будет особенно интересно.

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