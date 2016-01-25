[Индекс номера 23 (20.02.2018)]



Парк культуры

По тайге налегке

Литературная площадка социально–культурного маршрута «Енисейский экспресс» в Норильске была развернута в читальном зале публичной библиотеки. 16 февраля здесь прошла творческая встреча с журналистом и писателем Александром Григоренко. Литературный багаж автора невелик: два романа и одна повесть, но ни одно из этих произведений не осталось незамеченным читателями. Григоренко — лауреат множества престижных литературных премий, его книги наполнены колоритными образами, заимствованными из легенд коренных народов Сибири.



Александр Григоренко В библиотеке писателя встретили как старого друга — он уже приезжал в Норильск полтора года назад в рамках проекта «Литературный аргиш». И вот новое свидание. Конек автора, благодаря которому он дважды становился финалистом национальной литературной премии «Большая книга», — это переосмысление преданий народов Севера. «Таежный фольклор для меня — это оригинальный строительный материал, — говорит писатель. — Это путь в удивительный мир, в котором совершенно нет прилагательных. Есть только действие. Зачастую прямое, бесхитростное, жестокое. И есть свое понимание мироустройства». Романы «Мэбэт. История человека тайги» и «Ильгет. Три имени судьбы» написаны в единой стилистике, в жанре эпоса. По сути, вторая книга является продолжением первой, хотя сюжет у них разный. Главный герой произведения «Мэбэт» — ненец. Он удачлив в жизни, крепок здоровьем, живет легко и презирает человеческие страсти. Однажды, после победной охоты, за ним приходит вестник смерти и ведет за собой на границу между миром живых и мертвых, где Мэбэт узнает, что жил не своей жизнью, а его непреходящее счастье — всего лишь игра, забава скучающих богов. Чтобы вернуться к людям и обрести себя, Мэбэт решается пройти страшные испытания — одиннадцать «чумов» таежного ада. Роман «Ильгет» — повествование о судьбе молодого ненца, попавшего в унизительный плен к татаро–монголам и остро переживающего уничтожение своего племени. В обоих произведениях Григоренко очень тонко играет на струнах мифотворчества, философии и психологической прозы, останавливаясь на вечных вопросах добра и зла, судьбы и предназначения, долга и гордыни. Сам автор к таежникам себя не относит, говорит, что предпочитает уют городских квартир. Но ведь для того, чтобы писать о последнем дне Помпеи, необязательно ехать на Везувий: «Тайгу я рассматриваю как отдельное пространство. Оно вертикально, его хребет — Енисей, который течет с юга на север, это ось видимой Вселенной. И одновременно древо жизни, по нему течет и жизнь человека». Последнее на сегодняшний день произведение Александра Григоренко — «Потерял слепой дуду» — реалистическая проза. Эта повесть принесла автору победу в номинации «XXI век» и главный приз престижнейшей литературной премии «Ясная Поляна» 2016 года. Герой повести — Шурик, инвалид с детства, глухонемой. Пока жива бабушка, которая о нем заботится, он уверен, что жизнь прекрасна. Но оставшись один на один с миром, столкнувшись с равнодушием людей, он постепенно деградирует, теряет человеческий облик. Как рассуждает о своей фатальной заброшенности сам Шурик, беда в том, что «все хорошие люди, только заняты и болеют». Его история основана на реальных событиях, прототип героя — друг детства Александра Григоренко. Так что сам писатель стал свидетелем того, как «все окружающие люди не прошли испытание этим блаженным мальчиком». По мысли писателя, люди в наши дни утратили объединяющее их начало, это заметно и в деревнях. В городе же «маленькие» люди замешались в толпу, рискуя быть раздавленными бешеным ритмом жизни. Сейчас Александр Григоренко, похоже, находится в творческом поиске. О ближайших планах говорит туманно: «У меня есть несколько замыслов. Там посмотрим! Попробовал поработать над сценарием для кинофильма, но пока не знаю, что из этого получится... У нас еще с советских времен бытует представление, что в литературу приходят с чемоданом рукописей. Надо много лет испытывать жизнь, писать о ней и в чемодан складывать. У меня такого чемодана нет». Справка «ЗП» Александр Григоренко родился 21 апреля 1968 года в Новочеркасске, позже его семья переехала в Сибирь. Он окончил Кемеровский государственный институт культуры, автор множества журналистских расследований, очерков, эссе и рассказов, опубликованных в местных периодических изданиях. Живет в Дивногорске.

Елена Коваленко Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В библиотеке писателя встретили как старого друга — он уже приезжал в Норильск полтора года назад в рамках проекта «Литературный аргиш». И вот новое свидание. Конек автора, благодаря которому он дважды становился финалистом национальной литературной премии «Большая книга», — это переосмысление преданий народов Севера. «Таежный фольклор для меня — это оригинальный строительный материал, — говорит писатель. — Это путь в удивительный мир, в котором совершенно нет прилагательных. Есть только действие. Зачастую прямое, бесхитростное, жестокое. И есть свое понимание мироустройства».Романы «Мэбэт. История человека тайги» и «Ильгет. Три имени судьбы» написаны в единой стилистике, в жанре эпоса. По сути, вторая книга является продолжением первой, хотя сюжет у них разный. Главный герой произведения «Мэбэт» — ненец. Он удачлив в жизни, крепок здоровьем, живет легко и презирает человеческие страсти. Однажды, после победной охоты, за ним приходит вестник смерти и ведет за собой на границу между миром живых и мертвых, где Мэбэт узнает, что жил не своей жизнью, а его непреходящее счастье — всего лишь игра, забава скучающих богов. Чтобы вернуться к людям и обрести себя, Мэбэт решается пройти страшные испытания — одиннадцать «чумов» таежного ада.Роман «Ильгет» — повествование о судьбе молодого ненца, попавшего в унизительный плен к татаро–монголам и остро переживающего уничтожение своего племени. В обоих произведениях Григоренко очень тонко играет на струнах мифотворчества, философии и психологической прозы, останавливаясь на вечных вопросах добра и зла, судьбы и предназначения, долга и гордыни.Сам автор к таежникам себя не относит, говорит, что предпочитает уют городских квартир. Но ведь для того, чтобы писать о последнем дне Помпеи, необязательно ехать на Везувий: «Тайгу я рассматриваю как отдельное пространство. Оно вертикально, его хребет — Енисей, который течет с юга на север, это ось видимой Вселенной. И одновременно древо жизни, по нему течет и жизнь человека».Последнее на сегодняшний день произведение Александра Григоренко — «Потерял слепой дуду» — реалистическая проза. Эта повесть принесла автору победу в номинации «XXI век» и главный приз престижнейшей литературной премии «Ясная Поляна» 2016 года. Герой повести — Шурик, инвалид с детства, глухонемой. Пока жива бабушка, которая о нем заботится, он уверен, что жизнь прекрасна. Но оставшись один на один с миром, столкнувшись с равнодушием людей, он постепенно деградирует, теряет человеческий облик. Как рассуждает о своей фатальной заброшенности сам Шурик, беда в том, что «все хорошие люди, только заняты и болеют». Его история основана на реальных событиях, прототип героя — друг детства Александра Григоренко. Так что сам писатель стал свидетелем того, как «все окружающие люди не прошли испытание этим блаженным мальчиком». По мысли писателя, люди в наши дни утратили объединяющее их начало, это заметно и в деревнях. В городе же «маленькие» люди замешались в толпу, рискуя быть раздавленными бешеным ритмом жизни.Сейчас Александр Григоренко, похоже, находится в творческом поиске. О ближайших планах говорит туманно: «У меня есть несколько замыслов. Там посмотрим! Попробовал поработать над сценарием для кинофильма, но пока не знаю, что из этого получится... У нас еще с советских времен бытует представление, что в литературу приходят с чемоданом рукописей. Надо много лет испытывать жизнь, писать о ней и в чемодан складывать. У меня такого чемодана нет».Елена КоваленкоФото Владимира Макушкина

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