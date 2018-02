[Индекс номера 23 (20.02.2018)]



Пауза в розыгрыше Суперлиги, связанная с участием национальной команды в чемпионате Европы, на котором россияне завоевали бронзовые медали, по всей видимости, пошла на пользу «Норильскому никелю». В прошедшем 13–м туре команда Александра Соколова одержала крупную победу над не самым слабым соперником — питерским «Политехом» (7:2). При этом уже в первой половине встречи в воротах «студентов» побывало шесть безответных мячей, а сама игра стала единственной в туре, завершившейся победой хозяев площадки.



До отчетного матча между командами было проведено 37 встреч, в которых 26 раз победу праздновали норильчане и пять раз — питерцы. Еще шесть игр завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей — 175:106 в пользу «Норникеля». Кроме того, в 13–м туре «Дина» крупно уступила «КПРФ» — 1:11, «Синара» оказалась слабее «Сибиряка» — 1:3, «Новая генерация» — «Тюмени» — 4:6, а «Автодор» — «Газпрома–Югры» — 2:3. «Прогресс» и «Ухта» разошлись миром — 3:3. Уже с первых минут встречи стало ясно, что гостям в этот вечер будет нелегко. Однако, несмотря на все старания атакующей линии норильчан, ворота «Политеха» какое–то время оставались нераспечатанными. Во многом это заслуга голкипера Александра Дедова, к слову, которого к концу первой 25–минутки все же сменил Игорь Трушкин. Уверенную игру на последнем рубеже обороны показал Алексей Попов, приложивший немало усилий для победы северян. Счет был открыт на седьмой минуте стараниями двух Сергеев — Сергеева и Сытина. Первый отдал выверенную передачу, а второй, оторвавшись от защитника, одним касанием переиграл вышедшего на перехват вратаря — 1:0. Спустя минуту напомнил о себе и Николай Канивец, однако стоит признать, во многом благодаря своему одноклубнику Попову: вратарь «Норникеля» решился на дальнюю передачу, которую точным ударом головой завершил один из лучших нападающих прошлого сезона, — 2:0. На 12–й минуте капитан «Политеха» Радмир Шарипов, пытаясь в подкате прервать атаку хозяев, сыграл рукой. Судья назначил очевидный пенальти, который уверенно реализовал Сытин, оформив дубль, — 3:0. На 16–й минуте Данил Кутузов решился на дальний выстрел, и, к радости болельщиков, мяч после его пушечного удара точно поразил девятку ворот — 4:0. На 19–й минуте Исмаил Гибадуллин получил снаряд на правом фланге, оторвался от преследователей и аккуратно пробил вратаря, открыв счет своим голам за норильскую команду, — 5:0. А еще спустя минуту отличился Павел Сучилин: Кутузов отдал передачу на Сергеева, и тот с фланга пробил по воротам, где у штанги мяч подкараулил 9–й номер никельщиков, — 6:0. Во втором тайме гости все чаще стали рисковать в надежде переломить ход встречи и, в конечном итоге заменив вратаря на пятого полевого игрока, смогли сократить отставание: это случилось на 44–й минуте благодаря Андрею Заболонкову, который поразил ближний угол ворот, — 6:1. К слову, секунд за десять до этого эпизода в воротах «Норникеля» встал Павел Шамарин. На 46–й минуте, когда, казалось, молодой голкипер норильчан справился с волнением и пару раз даже выручил свою команду, он совершил грубейшую ошибку, по сути, подарив мяч Яну Кузенку, — 6:2. Тем не менее последнее слово осталось за северянами: за минуту до финальной сирены Сучилин хладнокровно поразил пустые ворота — 7:2. На послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов отметил, что остался доволен результатом встречи, особенно действиями своих игроков в первом тайме: — Ребята вышли на матч заряженными на победу. Мы старались, бились, практически все единоборства выиграли. На хорошем уровне была и реализация моментов, что вдвойне приятно после большого перерыва в чемпионате. Я думаю, ожидания болельщиков сегодня оправдались. При счете 6:0 ребята чувствовали себя уверенно, а где–то, может быть, даже позволяли себе вольности. В целом результат достигнут. По итогам 13–го тура «Норникель» с 32 очками закрепился на шестой строчке турнирной таблицы. В следующем туре, который стартует уже в этот четверг, норильчане в двухматчевом противостоянии померятся силами с «Ухтой», идущей на предпоследнем, 11–м месте с десятью очками в активе. Игры состоятся 22 и 23 февраля во Дворце спорта «Арктика». Начало — в 19.00. В период трансфертного окна состав «Норильского никеля» пополнил 27–летний универсал из «КПРФ» Владимир Гончаров. В заполярном клубе он не новичок — начинал свою карьеру именно в Норильске, с 2005 по 2007 год выступал за юношескую команду никельщиков. На этот раз футболист выбрал для себя 14–й игровой номер и будет играть в родном клубе до конца сезона на правах аренды. Добавим, что в этом сезоне, выступая за «коммунистов», Владимир отметился одним голом в девяти играх, а его выход на паркет в футболке «Норникеля» ожидается уже в следующем туре. В то же время норильчане расстались с тремя игроками: Николай Белоцерковец вернулся на Украину, а Юрий Синцов и Никита Кузнецов были отданы в аренду в московский «Спартак» и «Политех» соответственно.

Движение вверх В Доме физической культуры между воспитанниками отделения баскетбола ДЮСШ–1 разыграли путевку в тренировочный лагерь ПБК ЦСКА. Турнир предваряли мастер–класс с участием игроков и тренеров юниорской команды ЦСКА, а также встреча с легендой отечественного баскетбола — многократным чемпионом мира и Европы, победителем Олимпийских игр Сергеем Таракановым. Турнир, получивший название CSKA juNior, — это очередная инициатива компании «Норникель» при участии флагмана российского баскетбола, одной из лучших команд Европы — ЦСКА. По словам организаторов, пока что проект является пилотным, и помимо норильчан в нем участвуют красноярские баскетболисты. В будущем планируется привлечение детско–юношеских команд из Мончегорска и Читы — регионов присутствия «Норникеля». Победители состязаний — сегодня это две команды из Норильска и Красноярска, ставшие сильнейшими в своих городах, — в конце мая поедут на две недели в тренировочный лагерь ЦСКА в Москву, что, конечно же, является значимым событием в жизни любого подростка, увлеченного баскетболом. Турнир в Норильске получился несколько скоротечным — вместо изначально планировавшихся девяти команд в нем приняли участие всего четыре — мальчики 2003– 2005 годов рождения. Дело в том, что накануне прошли первенства ДЮСШ–1 и города, по итогам которых четыре лучшие дружины и были приглашены на розыгрыш CSKA juNior. За право поехать в Москву боролись команды «Хаски» (тренер Иван Котиков), «Талнах» (тренеры Валентина Лягина и Ирина Витко), «Титаны» (тренер Татьяна Голощапова) и All in black (тренер Алексей Нестеров). Поскольку все участники состязаний представляли единственную в Норильске спортивную школу, культивирующую детско–юношеский баскетбол, команды были хорошо знакомы друг с другом. Тем не менее борьба развернулась нешуточная. В первой полуфинальной паре «Хаски» нанесли поражение талнахцам, в другой паре «Титаны» переиграли All in black. В матче за третье место победу праздновал All in black. Финал же, несмотря на значительный отрыв в счете — 66:31, подарил зрителям яркие эмоции, а «хаскам» — заслуженную путевку в Москву. — Я вырос в Красноярске, где сделал и первые шаги в своей спортивной карьере. Там неоднократно встречался на соревнованиях с норильскими спортсменами, а вот в Норильске никогда не был. И я с удовольствием принял приглашение посетить ваш северный город, в котором живут и работают сильные и мужественные люди, — подчеркнул прославленный баскетболист Сергей Тараканов. — Я надеюсь, что для нас эта встреча в Норильске не последняя, а юные норильчане наберутся немало опыта в тренировочном лагере ЦСКА.

С почином «Механик» стал победителем первенства Норильска по мини–футболу среди команд Второй лиги. Для этого команде необходимо было выиграть в заключительном, 16–м, туре, и со своей задачей она справилась, уверенно одолев «Строитель–2», — 4:0. Кроме того, в отчетном туре «Кайеркан» уступил «Искре» — 1:3, а «Цементник» — «Металлисту» — 5:6. Еще две встречи в рамках первенства: «Норникель–2002» — «Искра» и «Спартак» — «Норникель–2002» пройдут позже, но на турнирную таблицу уже никак не повлияют. Таким образом, за выход в Первую лигу «Механик» (38 очков: 16 игр, 12 побед, две ничьи и два поражения) поборется с восьмой командой сильнейшей лиги. Серебряные медали первенства достались дублю «Океана» (36 очков), бронзовые — «Искре» (28 очков). Следом расположились «Цементник» (26 очков), «Металлист» (23 очка), «Кайеркан» (18 очков), «Строитель–2» (15 очков), «Спартак» (12 очков) и «Норникель–2002» (4 очка). Напомним, что в Первой лиге, где победитель также уже определен, им стал «Ремонтник», игры возобновятся на следующей неделе. А в Третьей лиге в марте будет сыгран финальный матч, в котором встретятся «Металлург» и «Мотор».

