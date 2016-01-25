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[Индекс номера 25 (22.02.2018)]

Штрихи к портрету города

Летом в Норильске приступят к восстановлению одного из исторических мозаичных панно — «Космонавты», что на торце дома 45а на ул. Комсомольской. Кроме того, будут покрашены близлежащие дома по обеим сторонам улицы.

Исторические панно на улице Комсомольской
К работе по реставрации панно привлечены специалисты Московской государственной художественно–промышленной академии имени С. Г. Строганова. Кирилл Гаврилин, советник ректора «строгановки», заведующий кафедрой истории искусств и гуманитарных наук, рассказал, что московским художникам доверили вести в Норильске несколько проектов, а восстановление мозаичных панно — приоритетный, он стартует уже в ближайшее время. Основная цель этого сотрудничества — создание историко–культурного маршрута, который станет своего рода визитной карточкой нашего города.
— Совместная с «Норникелем» и Агентством развития Норильска программа рассчитана на несколько лет, планы уже сверстаны, — пояснил глава города Ринат Ахметчин. — В этом году начнут делать первую мозаику. К работам приступят в теплый период, более конкретные сроки покажет погода.
— В Норильске вроде немного культурных достопримечательностей, но зато какие... Например, выяснилось благодаря музею и управлению культуры, что местные мозаики созданы незаурядными художниками, в их числе и норильский автор Владимир Сурмава, который является автором «первого ряда». Он жил в Норильске, умер в 1988 году. Сегодня в городском музее хранится большая коллекция его живописных и графических работ, фотоархив, а также документальный фильм о нем, снятый еще в советские времена Красноярской студией документального кино. То есть, по сути, его имя можно поставить в один ряд с именами Урванцева и других героев Таймыра, — считает Кирилл Гаврилин.
По словам московских специалистов, все три существующие мозаики надо отреставрировать. Первым делом возьмутся за панно «Космонавты» на торце дома на ул. Комсомольской, 45а, где утрачена значительная часть элементов. В норильском музее был найден подлинный эскиз этой мозаики, который позволяет полностью восстановить композицию.
— Приятно, что эти мозаики отражают универсальные темы, там практически нет идеологического компонента. На них изображены газовики, металлурги, космонавты, достижения индустрии, науки, техники, которыми в прошлом и сейчас гордится наша страна. Даже в мозаике «Космонавты» есть обозначение металлов — никеля, кобальта и меди, которые необходимы для многих отраслей хозяйства, техники и космоса, — отметил Кирилл Гаврилин.
Займется реставрацией Павел Юдин — художник, представляющий кафедру монументальной живописи.
Из других проектов, порученных художникам Строгановского училища, — благоустройство территории, прилегающей к озеру Долгое. Скоро здание бывшего Дома торговли, располагающееся неподалеку, будет передано музею и станет частью парковой зоны.
— Наша задача концентрируется вокруг этого здания и горки в парке, предназначенной для молодежи, где можно будет заниматься спортом в разное время года, — уточнил Кирилл Гаврилин.
Есть идеи и по дальнейшему благоустройству силами московских художников сквера «Рудный» в Талнахе. Мария Круглова, завкафедрой «Художественный металл», представила свой проект по развитию зоны вокруг установленных там световых кубов, предлагая создать небольшой парк, связывающий сквер с жилым кварталом. Планируется создать и установить там арт–объект, возможно, скульптуру, посвященную трудовому подвигу горняков. Однако пока это только идеи, подчеркнули гости.
Глава Норильска Ринат Ахметчин отметил важность и перспективность сотрудничества с московскими специалистами.
— Мы все привыкли, что наш город холодный и темный, поэтому хочется добавить ему красок. Для этого и пригласили специалистов «строгановки», которые смогут оживить Норильск. Думаю, норильчанам их идеи понравятся, — заключил градоначальник.

Татьяна Зачупейко
Фото Владимира МАКУШКИНА
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Летом в Норильске приступят к восстановлению одного из исторических мозаичных панно — «Космонавты», что на торце дома 45а на ул. Комсомольской. Кроме того, будут покрашены близлежащие дома по обеим сторонам улицы.

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