[Индекс номера 25 (22.02.2018)]



Память

Наставник

Не стало Казбека Георгиевича Каргинова.



В одном из архивных выпусков советского киножурнала «Восточная Сибирь» есть такой сюжет времен строительства Талнаха: в шахтопроходческом тресте идет селекторная планерка, начальник — темпераментный молодой мужчина с высоким лбом и кавказскими чертами лица — принимает отчеты с участков. Хвалит, отчитывает, устраивает разносы. «Перестаньте мне говорить, что вы не успеваете сделать! Организуйте работу так, чтобы успевать!» — пеняет он одному из своих подчиненных. Другого начальника хвалит — его бригада отработала отлично. «Я говорил с бригадиром вчера вечером, он проникся ответственностью, которую на него возложили», — произносит мужчина в микрофон селектора, и тут же выясняется, что «вчера вечером» — это после полуночи, то есть уже ночью. Этого человека, который работает сутками, зовут Казбек Каргинов, он начальник шахтопроходческого управления, а кадры — исторические, съемки проводились в конце марта 1974 года, за три дня до пуска рудника «Октябрьский», самого большого горнодобывающего предприятия в мировом Заполярье. Спустя много лет Казбек Георгиевич Каргинов, давая интервью, скажет: «Мы тогда работали как черти, но построили Талнах, и нам есть чем гордиться». Каргинов был настоящей легендой нескольких поколений талнахских горняков. Он из тех людей, о совместной работе с которым, о совещаниях, даже о случайных встречах люди потом помнят всю жизнь. Невероятная энергия, мощный интеллект, умение моментально вникнуть в нюансы самой сложной проблемы, способность работать без остановки, но добиться нужного результата. И вместе с этим — редкая для людей такого типа душевность, деликатность, дар понимания и сочувствия. Сколько известно историй о том, как Каргинов, не боясь запачкать деловой костюм, спускался в шахту только чтобы лично пожать руки горнякам, перевыполнившим план. Как он всегда помнил дни рождения подчиненных. Как мог, торопясь на совещание, успеть сказать несколько теплых слов ученику, которого только вчера приняли на работу: «Ты выбрал правильное дело, парень. Теперь давай, не подведи нас, докажи, что ты умеешь работать как настоящий норильчанин». Каргинов и сам был настоящим норильчанином. С безупречной производственной биографией, где в первой строчке значится рабочая специальность (сам он начинал проходчиком, потом бетонщиком), а дальше — мастер, начальник участка, руководитель треста, главный инженер, директор, заместитель генерального директора, доктор технических наук, академик, профессор... Последняя его должность — советник первого заместителя генерального директора «Норникеля» и одновременно — профессор Северо–Кавказского горно–металлургического института. Того самого, где он учился когда–то сам. Казбек Каргинов приехал в Норильск в 1962 году — именно тогда началось строительство горных предприятий Талнаха, и молодой инженер Каргинов участвовал в строительстве всех талнахских рудников, от «Маяка» до «Скалистого». В его характеристике есть одна примечательная фраза — «с именем Казбека Каргинова связано ускоренное развитие сырьевой базы и использование природных ресурсов Норильского комбината». За нею — 47 лет невероятно напряженной работы. Когда–то канадские ученые, изучавшие уровни трудозатрат в разных профессиях, поставили 10 баллов из 10 работе по строительству подземных горных предприятий. А руководить таким комплексом, организовывать добычу руды в условиях Крайнего Севера — здесь, наверное, у канадских ученых и шкалы не хватит. И Каргинов — один из немногих, кто отдал этому делу почти всю трудовую жизнь. Хотя успел еще поработать в правительстве Северной Осетии, о чем вспоминать не любил, — слишком много, говорил, лишних речей и слишком мало конкретных дел. Именно поэтому в 2002 году он ушел с государственной службы, вернулся в «Норильский никель», руководил развитием сырьевой базы компании. В 2010 году он стал почетным гражданином Норильска — юбилейным, шестидесятым по счету. Для меня Казбек Каргинов был старшим товарищем, уважаемым профессионалом, но прежде всего — наставником. Еще до того, как я начал работу на комбинате, я слышал имя Каргинова. Я учился в институте как раз в то время, когда строились талнахские рудники. Имя Каргинова гремело, он был человеком, который отвечал за эти гигантские стройки, и нам, будущим инженерам, приводили его как пример добросовестности, ответственности, высочайшей культуры отношения к своему делу. Когда я познакомился с Казбеком Георгиевичем лично, я был поражен его кругозором, знаниями, но больше всего — его истинной человечностью, вниманием к людям, любовью к своим коллегам. Он был очень добрым человеком, хотя, когда вы видели, как он распекает кого–то, так бы не подумали. Для меня Каргинов — наставник, очень важная в жизни не только моей, но всего нашего поколения норильчан личность. Невозможно поверить, что его больше нет с нами. Те, кто работал с Казбеком Георгиевичем, знают, что он вел рабочие дневники, куда записывал все, что происходило на совещаниях, на производстве. Помнил досконально любой узел, любой участок на каждом руднике: как его строили, какие возникали сложности, кто отличился. Но мало кто из подчиненных знал, что помимо деловых записей Каргинов иногда записывал в свои рабочие блокноты и... поэтические строчки. Оставаясь производственником до мозга костей, он до самозабвения любил поэзию, переводил стихи Коста Хетагурова (и когда работал в правительстве Осетии, добился издания полного свода произведений осетинского поэта). Любовь к поэзии ему передал отец, военный врач, который часто устраивал домашние поэтические вечера. В одном из интервью Каргинов признался, что в трудные минуты жизни именно стихи помогали ему сохранить себя. Академик и горняк, строитель и ученый, учитель и поэт, надежный друг и заботливый глава семейства — столько граней личности, столько событий и побед вместила жизнь Казбека Каргинова. Спасибо вам за все, Казбек Георгиевич. Норильск, Талнах, Осетия и Россия вас будут помнить. Руководство и коллектив Заполярного филиала «Норникеля» выражают глубокие соболезнования семье и близким скончавшегося на 78-м году жизни Казбека Георгиевича Каргинова. Большая часть его жизни связана с Норильском, куда он приехал после окончания Северо-Кавказского горно-металлургического института. Он внес значительный личный вклад в развитие и совершенствование производства, создание безопасных условий труда на производстве, развитие движения наставничества, реализацию социальных программ, действующих в компании «Норникель». Казбек Георгиевич был талантливым организатором производства, блестящим практиком, вдумчивым исследователем и наставником для многих поколений горных инженеров. Неоднократно был отмечен государственными и корпоративными наградами, являлся почетным гражданином города Норильска. Он был неординарным человеком, по-отечески чутко относился к коллегам и подчиненным. Безвременный уход Казбека Георгиевича стал огромной утратой для города, компании и всех, кто его знал. Руководство города и Норильского городского Совета депутатов разделяют горечь невосполнимой утраты вместе с родными и близкими почетного гражданина Норильска, заслуженного работника компании «Норникель», доктора технических наук, академика Академии горных наук РФ, общественного и политического деятеля Казбека Каргинова. Успешная трудовая деятельность в металлургической отрасли – это лишь часть жизни Казбека Каргинова. Многим из норильчан, далеким от производства, он запомнился своей активной общественной деятельностью, неравнодушием, сердечностью и готовностью в любое время прийти на помощь. Бесценные профессиональные советы и знания Казбека Георгиевича, которыми он щедро делился с коллегами и учениками, до сих пор являются опорой развития не только предприятий «Норникеля», но и энергетического комплекса Северной Осетии, в развитие которой он внес неоценимый вклад, работая в последние годы жизни советником генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа». Казбек Георгиевич Каргинов навсегда останется в наших сердцах, светлая память о нем будет жить в его близких, родных, учениках, коллегах, друзьях.

Олег Бударгин Фото из архива «Норникеля» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В одном из архивных выпусков советского киножурнала «Восточная Сибирь» есть такой сюжет времен строительства Талнаха: в шахтопроходческом тресте идет селекторная планерка, начальник — темпераментный молодой мужчина с высоким лбом и кавказскими чертами лица — принимает отчеты с участков. Хвалит, отчитывает, устраивает разносы. «Перестаньте мне говорить, что вы не успеваете сделать! Организуйте работу так, чтобы успевать!» — пеняет он одному из своих подчиненных. Другого начальника хвалит — его бригада отработала отлично. «Я говорил с бригадиром вчера вечером, он проникся ответственностью, которую на него возложили», — произносит мужчина в микрофон селектора, и тут же выясняется, что «вчера вечером» — это после полуночи, то есть уже ночью.Этого человека, который работает сутками, зовут Казбек Каргинов, он начальник шахтопроходческого управления, а кадры — исторические, съемки проводились в конце марта 1974 года, за три дня до пуска рудника «Октябрьский», самого большого горнодобывающего предприятия в мировом Заполярье. Спустя много лет Казбек Георгиевич Каргинов, давая интервью, скажет: «Мы тогда работали как черти, но построили Талнах, и нам есть чем гордиться».Каргинов был настоящей легендой нескольких поколений талнахских горняков. Он из тех людей, о совместной работе с которым, о совещаниях, даже о случайных встречах люди потом помнят всю жизнь. Невероятная энергия, мощный интеллект, умение моментально вникнуть в нюансы самой сложной проблемы, способность работать без остановки, но добиться нужного результата. И вместе с этим — редкая для людей такого типа душевность, деликатность, дар понимания и сочувствия. Сколько известно историй о том, как Каргинов, не боясь запачкать деловой костюм, спускался в шахту только чтобы лично пожать руки горнякам, перевыполнившим план. Как он всегда помнил дни рождения подчиненных. Как мог, торопясь на совещание, успеть сказать несколько теплых слов ученику, которого только вчера приняли на работу: «Ты выбрал правильное дело, парень. Теперь давай, не подведи нас, докажи, что ты умеешь работать как настоящий норильчанин».Каргинов и сам был настоящим норильчанином. С безупречной производственной биографией, где в первой строчке значится рабочая специальность (сам он начинал проходчиком, потом бетонщиком), а дальше — мастер, начальник участка, руководитель треста, главный инженер, директор, заместитель генерального директора, доктор технических наук, академик, профессор... Последняя его должность — советник первого заместителя генерального директора «Норникеля» и одновременно — профессор Северо–Кавказского горно–металлургического института. Того самого, где он учился когда–то сам.Казбек Каргинов приехал в Норильск в 1962 году — именно тогда началось строительство горных предприятий Талнаха, и молодой инженер Каргинов участвовал в строительстве всех талнахских рудников, от «Маяка» до «Скалистого». В его характеристике есть одна примечательная фраза — «с именем Казбека Каргинова связано ускоренное развитие сырьевой базы и использование природных ресурсов Норильского комбината». За нею — 47 лет невероятно напряженной работы. Когда–то канадские ученые, изучавшие уровни трудозатрат в разных профессиях, поставили 10 баллов из 10 работе по строительству подземных горных предприятий. А руководить таким комплексом, организовывать добычу руды в условиях Крайнего Севера — здесь, наверное, у канадских ученых и шкалы не хватит. И Каргинов — один из немногих, кто отдал этому делу почти всю трудовую жизнь. Хотя успел еще поработать в правительстве Северной Осетии, о чем вспоминать не любил, — слишком много, говорил, лишних речей и слишком мало конкретных дел. Именно поэтому в 2002 году он ушел с государственной службы, вернулся в «Норильский никель», руководил развитием сырьевой базы компании. В 2010 году он стал почетным гражданином Норильска — юбилейным, шестидесятым по счету.Для меня Казбек Каргинов был старшим товарищем, уважаемым профессионалом, но прежде всего — наставником. Еще до того, как я начал работу на комбинате, я слышал имя Каргинова. Я учился в институте как раз в то время, когда строились талнахские рудники. Имя Каргинова гремело, он был человеком, который отвечал за эти гигантские стройки, и нам, будущим инженерам, приводили его как пример добросовестности, ответственности, высочайшей культуры отношения к своему делу. Когда я познакомился с Казбеком Георгиевичем лично, я был поражен его кругозором, знаниями, но больше всего — его истинной человечностью, вниманием к людям, любовью к своим коллегам. Он был очень добрым человеком, хотя, когда вы видели, как он распекает кого–то, так бы не подумали. Для меня Каргинов — наставник, очень важная в жизни не только моей, но всего нашего поколения норильчан личность. Невозможно поверить, что его больше нет с нами.Те, кто работал с Казбеком Георгиевичем, знают, что он вел рабочие дневники, куда записывал все, что происходило на совещаниях, на производстве. Помнил досконально любой узел, любой участок на каждом руднике: как его строили, какие возникали сложности, кто отличился. Но мало кто из подчиненных знал, что помимо деловых записей Каргинов иногда записывал в свои рабочие блокноты и... поэтические строчки. Оставаясь производственником до мозга костей, он до самозабвения любил поэзию, переводил стихи Коста Хетагурова (и когда работал в правительстве Осетии, добился издания полного свода произведений осетинского поэта). Любовь к поэзии ему передал отец, военный врач, который часто устраивал домашние поэтические вечера. В одном из интервью Каргинов признался, что в трудные минуты жизни именно стихи помогали ему сохранить себя.Академик и горняк, строитель и ученый, учитель и поэт, надежный друг и заботливый глава семейства — столько граней личности, столько событий и побед вместила жизнь Казбека Каргинова. Спасибо вам за все, Казбек Георгиевич. Норильск, Талнах, Осетия и Россия вас будут помнить.

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