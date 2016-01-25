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[Индекс номера 25 (22.02.2018)]

 Общество 
Храбрые сердцем

Отделение Юнармии, появившееся в Норильске летом прошлого года, привлекает все больше подростков — сегодня в ее рядах состоят уже порядка 230 школьников. Для сверстников юнармейцы должны стать примером, для старшего поколения — символом возрождения славных традиций прошлого. Но что именно может дать это движение будущим защитникам Отечества? В этом вопросе в преддверии 23 февраля решила разобраться «Заполярная правда».

От скаута к юнармейцу
Создание детско–юношеских организаций военно–патриотического направления — явление далеко не новое. В Российской империи, к примеру, довольно успешно действовало скаутское движение, пришедшее к нам из Англии. Оно просуществовало вплоть до Великой Октябрьской революции. В 1922 году зародилась пионерия, и не будет большим преувеличением, если мы скажем, что носить красный пионерский галстук считал за честь каждый советский школьник.
С распадом СССР идеи патриотизма забвению, к счастью, преданы не были. Но если в молодежной среде при поддержке правительства удалось создать довольно успешные объединения — пик их активности пришелся на середину 2000–х, то «школьная лига» оставалась практически не охваченной до тех пор, пока президент России Владимир Путин не подписал в октябре 2015 года указ о создании общероссийской общественно–государственной детско–юношеской организации «Российское движение школьников». По инициативе министра обороны Сергея Шойгу в рамках РДШ в январе 2016 года было образовано Всероссийское военно–патриотическое общественное движение «Юнармия». Его отделения сегодня работают во всех регионах России и даже в нескольких странах ближнего зарубежья, объединяя более 190 тысяч человек.
Единый фронт
Идея создания отделения Юнармии в Норильске принадлежит экс–главе города Олегу Курилову, по поручению которого Павел Большаков, председатель организации ветеранов спецназа «Сибирские витязи», в прошлом году посетил региональный слет движения в Красноярске. Взяв за ориентир накопленный за годы работы с допризывной молодежью опыт и опираясь на помощь общественников, Павел вместе с соратниками по патриотическому корпусу приступил к формированию первой сотни норильских юнармейцев, которые уже в августе 2017 года приняли торжественную присягу.
Не так давно в Норильске прошло второе посвящение в юнармейцы — на этот раз на верность организации присягнули 120 школьников. Таким образом, численность норильского штаба перевалила за две сотни, что по нашим меркам не так уж и мало.
По замыслу кураторов, под началом Юнармии у детей должен проявиться интерес к изучению географии и истории государства, его народов, деяний выдающихся полководцев и ученых. За основу физического воспитания взяли проверенные временем военно–спортивные игры, а кульминацией всей деятельности служит допризывная подготовка — этакая путевка в армию. При этом на особом счету стоит вопрос преемственности поколений — важно не только научить детей «как Родину любить», но и привить им правильные моральные ценности, внушить понятие о социальной ответственности.
Значимым элементом движения стало объединение детских военно–патриотических организаций — до создания всероссийского движения в нашей стране их было более пяти тысяч. В Юнармию может вступить любой школьник от 8 до 18 лет — будь то мальчик или девочка, к движению могут присоединяться целые клубы, поисковые отряды и другие сообщества.
Сила и мощь
Ряд общественных организаций Норильска охотно поддержали юнармейцев. К примеру, Федерация армейского рукопашного боя — ведомственного вида спорта Министерства обороны — сейчас отвечает за занятия единоборствами и организацию отдельных военно–спортивных мероприятий. Благо, опыт в этом деле у федерации большой. Проект «Отечество», который развивался на протяжении последних шести лет, себя оправдал: в его рамках, например, проводится масштабная военно–спортивная игра «Возрождение», в которую входят марафон с полной выкладкой, плавание с оружием, стрельба, основы рукопашного боя и другие этапы.
Виктор Диконенко, председатель Федерации АРБ Норильска, соорганизатор норильского штаба Юнармии:
– Кто–то спросит: а что, собственно, мы нового придумали? Не стоит забывать, что мощь государства в немалой степени определяется мощью его силового блока. В свою очередь наращивание сил может иметь разные цели. Если они имеют позитивный характер, это, несомненно, идет обществу во благо. Наша задача в первую очередь вырастить не кадры для армии, а настоящих патриотов. Мы должны не столько научить подростка маршировать или собирать–разбирать автомат, сколько сформировать у него позитивный образ армии и сподвигнуть к созидательной деятельности на благо государства и его народов. Достичь этой цели нелегко, но я уверен, что мы можем сделать процесс обучения действительно увлекательным и полезным для ребят.
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Многие на Западе всерьез обеспокоены подъемом патриотических настроений в России. Да и в нашей стране найдутся те, кто поспешит осудить «излишнюю милитаризацию» подросткового сознания. Конечно, было бы неправильно превращать Юнармию в подобие армейского подразделения, но стоит признать: сегодняшняя геополитическая обстановка заставляет искать адекватный ответ на внешние вызовы. К тому же для кого–то из сегодняшних школьников участие в движении может стать не просто интересным времяпровождением, а оказаться удачным трамплином во взрослую жизнь. Мирную жизнь.
Клятва юнармейца
Клянусь стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества. Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России.

Михаил Туаев
Фото Владимира Макушкина
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