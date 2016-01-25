[Индекс номера 25 (22.02.2018)]



Герой дня

А на войне как на войне

Не так давно по всей стране прошли памятные мероприятия, приуроченные к 29–й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Та война унесла жизни тысяч наших ребят, в том числе и 11 норильчан. Сегодня на учете в военном комиссариате Норильска и Таймырского Долгано–Ненецкого района состоят 325 «афганцев». Один из них — Николай Матюхин, исполнявший обязанности военного медика и повидавший немало на своем солдатском пути.



Обед за счет военкома Николай Матюхин Николай Матюхин родился в Краснодарском крае в станице Старомышастовской. Все как у всех: дом, хозяйство, родители самые обычные. После школы он поступил в училище на механизатора. Окончил его, но по профессии и дня не успел поработать — пришла повестка из военкомата. Несмотря на то что юноша увлекался классической борьбой и был физически хорошо развит, медицинская комиссия определила у него недобор веса. Юноше это не понравилось — тогда было не принято «косить» от армии. – Незадолго до получения повестки я готовился к очередным соревнованиям. И, чтобы хорошо выступить, решил заявиться в другой категории и поэтому активно сбрасывал вес. А к медосмотру не успел восстановиться, — рассказывает Николай Иванович. — Когда меня «забраковали», я подумал: дед всю войну прошел, отец служил, все друзья в армии, а меня спишут по состоянию здоровья? И по–настоящему испугался. К счастью, военком оказался из понятливых. Он внимательно выслушал призывника и, недолго думая, дал ему два рубля и посоветовал сходить в ближайшую пельменную. И ведь сработало! Через час, наевшись до отвала, парень вернулся на призывной пункт и, встав на весы, убедился, что к службе годен. На недостающие пару сотен граммов врачи просто закрыли глаза. Вспоминая ту историю, Николай Иванович до сих пор не может сдержаться от смеха. Не умеешь — научим 7 мая 1984 года Николая вместе с сотней других срочников посадили на поезд и отправили к южным границам. До учебной части в Туркмении добирались четверо суток. По дороге призывники травили байки и прикидывали, что их ждет следующие два года. Невольно всплывали и неприятные разговоры: уже пятый год в Афганистане шла война. Но Николай старался об этом не думать. «Нужно будет — пойду», — решил он. Видимо, иначе посчитали некоторые другие: пока поезд шел в Среднюю Азию, несколько человек умудрились сбежать. На присяге В учебке Туркестанского военного округа под Тедженом, где готовили будущих военных медиков, было нелегко. Ребят не просто обучали оказывать медицинскую помощь, но и давали им серьезные физические нагрузки — 50–километровые марш–броски стали обычным делом, но они доставляли немало хлопот, учитывая жаркий климат. Много времени и сил отнимали тактическая и огневая подготовки. – По правде говоря, я думал, что меня определят в танкисты, все–таки я по профессии механизатор и легко мог управляться с трактором. Но из меня почему–то решили сделать военного медика, хотя никакого опыта или, тем более, специального образования у меня не было. Мне так и сказали: будешь людей спасать, а если не умеешь — научим. Спустя полгода службы комбат собрал курсантов и сообщил, что из 240 человек 200 отправятся в Афганистан выполнять интернациональный долг. По признанию Николая, их эта новость не особо удивила — такие слухи уже давно ходили. – Об этом нам сказали 14 октября. На следующий день в 10 часов нас должны были отправить на аэродром, но почему–то подняли по тревоге в два часа ночи. Наверное, боялись, что кто–то сбежит. Хотя кто мог сбежать?.. Ребята у нас были адекватные и правильно воспитанные. Никто не хотел умирать Летели грузовым бортом. Когда пересекали воздушную границу, один из сопровождающих неудачно пошутил: «Вот вы и в Афгане — вешайтесь!». Новобранцы же пока не представляли реальной опасности, и вообще они имели весьма туманное представление об этой чужой и негостеприимной стране. Николая и еще нескольких солдат определили в 101–й мотострелковый полк, в провинцию Герат, где жара могла доходить до 70 градусов. Сразу же нашлись земляки, которые–то и дали первые ценные советы. Самое главное, что нужно было знать молодому пополнению, — лишний раз не высовываться и постоянно оставаться начеку. Строго–настрого запрещалось поднимать с земли подозрительные предметы: «духи» любили все минировать — от обычной шариковой ручки до какого–нибудь фрукта. Советовали остерегаться и местных жителей, которые могли днем торговать на рынке, а ночью взяться за оружие. Но были и дружественные нам силы: помимо войск ДРА это так называемые лояльные группы. По сути — ополченцы, формировавшие небольшие отряды для охраны своих семей и домов. Часто именно они сообщали о передвижении моджахедов и любой подозрительной активности. Именно после одного из таких сообщений Николай и совершил свою первую вылазку в тыл неприятеля. – Нам нужно было провести зачистку одного старого поселения, кишащего «духами». Отработали все по назначению, вроде бы никого не пропустили, а они как будто из–под земли повылазили. Оказывается, там было множество подземных ходов — этакий подземный город. Через пару месяцев Николая из разведроты, куда его изначально определили, перевели в танковый батальон, где была нехватка медицинского персонала. Здесь у нашего героя работы прибавилось. В письмах родным он писал, что служит в Туркмении. Только через год тайна раскрылась. В это же время Николай узнал, что один из его двоюродных братьев, который также находился в Афгане, погиб, а другой был комиссован. Но самого Николая смерть как будто обходила стороной. – Мы выехали в очередной рейд, которые в среднем длились по две–три недели. Окружили сектор и стали зачищать территорию. Я сидел верхом на броне, когда меня окликнул один из товарищей. Только я наклонился к нему, как рядом разорвалась граната. С меня слетела шапка, и, когда я ее поднял, на месте кокарды увидел внушительную дыру от осколка. Вот так повезло! Ветеран вспоминает и другой случай, когда его сослуживец спрыгнул с танка и тут же подорвался на мине. Несмотря на все усилия медиков, парень скончался в госпитале. Помимо мин–ловушек, серьезное беспокойство вызывали и снайперы. И хотя «духи» были не самыми лучшими стрелками, но при попадании в голову, как правило, спасти раненого практически не удавалось. А однажды Николай сам чуть было не попрощался с жизнью. Его подразделение стояло в окрестностях Кандагара, и «Урал», в котором он ехал, напоролся на мину. Грузовик был переоборудован под водовозку, и, к счастью, взрыв пришелся на бак с водой. Николай тогда получил легкую контузию и от госпитализации отказался. – Несмотря на то что к смертям на войне быстро привыкаешь, от страха никуда не деться — боятся все, ведь никто не хочет умирать, тем более в 18–20 лет, — говорит ветеран. У того самого «Урала» *** Дембель Николай встретил 28 апреля 1986 года. Но он еще несколько дней не мог покинуть Афганистан. Причина — страшная: был сбит борт с новобранцами, в результате чего, по некоторым данным, погибли до 400 молодых ребят. И пока разведка не прочесала «под корень» всю территорию, с которой была выпущена ракета, никто не рискнул поднять самолеты в воздух. Тем не менее уже 2 мая солдат вернулся домой. Практически сразу после армии Николай приехал в Норильск, где жил и работал его дядя. Сначала он устроился на никелевый завод, а затем — в военизированную пожарную охрану. Там он проработал до 1997 года и после выхода на пенсию уехал обратно на Кубань. – Хоть я и «афганец», и мне тогда было всего 33 года, на материке на работу меня никто не брал. В итоге я решил вернуться в Норильск, о чем не жалею. Сегодня Николай Матюхин работает в «Норильскгазпроме» начальником караула пожарной части. В свободное время он участвует в жизни Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов и признается, что эта война была для него важным жизненным опытом. Николай Иванович награжден за Афган множеством памятных наград, из которых самыми значимыми для себя считает медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За заслуги в военной медицине».

Михаил Туаев Фото автора и из семейного архива Николая Матюхина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Николай Матюхин родился в Краснодарском крае в станице Старомышастовской. Все как у всех: дом, хозяйство, родители самые обычные. После школы он поступил в училище на механизатора. Окончил его, но по профессии и дня не успел поработать — пришла повестка из военкомата.Несмотря на то что юноша увлекался классической борьбой и был физически хорошо развит, медицинская комиссия определила у него недобор веса. Юноше это не понравилось — тогда было не принято «косить» от армии.– Незадолго до получения повестки я готовился к очередным соревнованиям. И, чтобы хорошо выступить, решил заявиться в другой категории и поэтому активно сбрасывал вес. А к медосмотру не успел восстановиться, — рассказывает Николай Иванович. — Когда меня «забраковали», я подумал: дед всю войну прошел, отец служил, все друзья в армии, а меня спишут по состоянию здоровья? И по–настоящему испугался.К счастью, военком оказался из понятливых. Он внимательно выслушал призывника и, недолго думая, дал ему два рубля и посоветовал сходить в ближайшую пельменную. И ведь сработало! Через час, наевшись до отвала, парень вернулся на призывной пункт и, встав на весы, убедился, что к службе годен. На недостающие пару сотен граммов врачи просто закрыли глаза. Вспоминая ту историю, Николай Иванович до сих пор не может сдержаться от смеха.7 мая 1984 года Николая вместе с сотней других срочников посадили на поезд и отправили к южным границам. До учебной части в Туркмении добирались четверо суток. По дороге призывники травили байки и прикидывали, что их ждет следующие два года. Невольно всплывали и неприятные разговоры: уже пятый год в Афганистане шла война. Но Николай старался об этом не думать. «Нужно будет — пойду», — решил он. Видимо, иначе посчитали некоторые другие: пока поезд шел в Среднюю Азию, несколько человек умудрились сбежать.В учебке Туркестанского военного округа под Тедженом, где готовили будущих военных медиков, было нелегко. Ребят не просто обучали оказывать медицинскую помощь, но и давали им серьезные физические нагрузки — 50–километровые марш–броски стали обычным делом, но они доставляли немало хлопот, учитывая жаркий климат. Много времени и сил отнимали тактическая и огневая подготовки.– По правде говоря, я думал, что меня определят в танкисты, все–таки я по профессии механизатор и легко мог управляться с трактором. Но из меня почему–то решили сделать военного медика, хотя никакого опыта или, тем более, специального образования у меня не было. Мне так и сказали: будешь людей спасать, а если не умеешь — научим.Спустя полгода службы комбат собрал курсантов и сообщил, что из 240 человек 200 отправятся в Афганистан выполнять интернациональный долг. По признанию Николая, их эта новость не особо удивила — такие слухи уже давно ходили.– Об этом нам сказали 14 октября. На следующий день в 10 часов нас должны были отправить на аэродром, но почему–то подняли по тревоге в два часа ночи. Наверное, боялись, что кто–то сбежит. Хотя кто мог сбежать?.. Ребята у нас были адекватные и правильно воспитанные.Летели грузовым бортом. Когда пересекали воздушную границу, один из сопровождающих неудачно пошутил: «Вот вы и в Афгане — вешайтесь!». Новобранцы же пока не представляли реальной опасности, и вообще они имели весьма туманное представление об этой чужой и негостеприимной стране.Николая и еще нескольких солдат определили в 101–й мотострелковый полк, в провинцию Герат, где жара могла доходить до 70 градусов. Сразу же нашлись земляки, которые–то и дали первые ценные советы. Самое главное, что нужно было знать молодому пополнению, — лишний раз не высовываться и постоянно оставаться начеку. Строго–настрого запрещалось поднимать с земли подозрительные предметы: «духи» любили все минировать — от обычной шариковой ручки до какого–нибудь фрукта. Советовали остерегаться и местных жителей, которые могли днем торговать на рынке, а ночью взяться за оружие. Но были и дружественные нам силы: помимо войск ДРА это так называемые лояльные группы. По сути — ополченцы, формировавшие небольшие отряды для охраны своих семей и домов. Часто именно они сообщали о передвижении моджахедов и любой подозрительной активности. Именно после одного из таких сообщений Николай и совершил свою первую вылазку в тыл неприятеля.– Нам нужно было провести зачистку одного старого поселения, кишащего «духами». Отработали все по назначению, вроде бы никого не пропустили, а они как будто из–под земли повылазили. Оказывается, там было множество подземных ходов — этакий подземный город.Через пару месяцев Николая из разведроты, куда его изначально определили, перевели в танковый батальон, где была нехватка медицинского персонала. Здесь у нашего героя работы прибавилось. В письмах родным он писал, что служит в Туркмении. Только через год тайна раскрылась. В это же время Николай узнал, что один из его двоюродных братьев, который также находился в Афгане, погиб, а другой был комиссован. Но самого Николая смерть как будто обходила стороной.– Мы выехали в очередной рейд, которые в среднем длились по две–три недели. Окружили сектор и стали зачищать территорию. Я сидел верхом на броне, когда меня окликнул один из товарищей. Только я наклонился к нему, как рядом разорвалась граната. С меня слетела шапка, и, когда я ее поднял, на месте кокарды увидел внушительную дыру от осколка. Вот так повезло!Ветеран вспоминает и другой случай, когда его сослуживец спрыгнул с танка и тут же подорвался на мине. Несмотря на все усилия медиков, парень скончался в госпитале. Помимо мин–ловушек, серьезное беспокойство вызывали и снайперы. И хотя «духи» были не самыми лучшими стрелками, но при попадании в голову, как правило, спасти раненого практически не удавалось.А однажды Николай сам чуть было не попрощался с жизнью. Его подразделение стояло в окрестностях Кандагара, и «Урал», в котором он ехал, напоролся на мину. Грузовик был переоборудован под водовозку, и, к счастью, взрыв пришелся на бак с водой. Николай тогда получил легкую контузию и от госпитализации отказался.– Несмотря на то что к смертям на войне быстро привыкаешь, от страха никуда не деться — боятся все, ведь никто не хочет умирать, тем более в 18–20 лет, — говорит ветеран.***Дембель Николай встретил 28 апреля 1986 года. Но он еще несколько дней не мог покинуть Афганистан. Причина — страшная: был сбит борт с новобранцами, в результате чего, по некоторым данным, погибли до 400 молодых ребят. И пока разведка не прочесала «под корень» всю территорию, с которой была выпущена ракета, никто не рискнул поднять самолеты в воздух. Тем не менее уже 2 мая солдат вернулся домой.Практически сразу после армии Николай приехал в Норильск, где жил и работал его дядя. Сначала он устроился на никелевый завод, а затем — в военизированную пожарную охрану. Там он проработал до 1997 года и после выхода на пенсию уехал обратно на Кубань.– Хоть я и «афганец», и мне тогда было всего 33 года, на материке на работу меня никто не брал. В итоге я решил вернуться в Норильск, о чем не жалею.Сегодня Николай Матюхин работает в «Норильскгазпроме» начальником караула пожарной части. В свободное время он участвует в жизни Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов и признается, что эта война была для него важным жизненным опытом. Николай Иванович награжден за Афган множеством памятных наград, из которых самыми значимыми для себя считает медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За заслуги в военной медицине».

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