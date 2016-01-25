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[Индекс номера 25 (22.02.2018)]

 Норильские ценности 
Приметы времени

Норильск готовится к юбилею: 65 лет прошло с тех пор, как он стал городом. Как и положено, к празднику подготовили юбилейное издание, презентация которого прошла недавно в публичной библиотеке. Оно получилось необычным: этакий симбиоз книги, фотоальбома и коллекции артефактов. Впрочем, право оценить результат предоставлю читателям. Я же расскажу о том, над чем мы с соавторами Владиславом Толстовым и Александром Харитоновым работали почти год.

Идею юбилейной книги «Норильск. Город в едином ритме» предложил бывший депутат горсовета Виталий Толстов, большой любитель простых в исполнении решений. Он предложил каждый разворот, посвященный одному году из жизни Норильска, оформить в виде письменного стола с разложенными на нем аутентичными предметами тех лет: вырезками из газет, фотографиями, открытками, значками, монетками, практически заменив ими авторские тексты.
А уже мы, авторы, на стадии воплощения проекта изрядно это дело усложнили. Во–первых, стараниями Александра Харитонова все столы оказались разными, подобранными в соответствии со временем — от зеленого сукна 1950–х до современного компьютерного стола. Во–вторых, без авторских текстов не обошлось, но мы с Владиславом Толстовым, как могли, сокращали их, понимая, что юбилейное издание не должно быть энциклопедией. В результате каждый год коротко представили несколькими тематическими разделами: событие, цифра, адрес, вещь, профессия и точка на карте.
Так, на всех 65 «столах»–разворотах появилась раскрытая книга, сжато рассказывающая о самом главном, что произошло в жизни нашего города, начиная с 1953 года. Причем у каждой из этих книг подлинный шрифт, бумага, типографское оформление того времени, о котором идет речь, — публичная библиотека специально подобрала для нас в качестве образцов 65 изданий разных лет выпуска. А вокруг книги на «столе» — калейдоскоп из фотографий и артефактов, рассказывающих о своей эпохе: пропуск в лагерь, билет на самолет, денежная купюра, фантик от первой жвачки, проездной, талоны на продукты, дискета, пейджер и т. д. Когда я собирала все это по знакомым и друзьям, чувствовала себя старьевщиком на марше, но благодаря запасливым норильчанам книга приобрела достоверность и «выпуклость». Два артефакта, включенные в нее, мне особенно интересны: это моя собственная медаль «Рожденному в Норильске» и комсомольский билет Александра Харитонова. Фотографии, представленные в книге, конечно, тоже иллюстрируют события того или иного года. И это не просто виды города или красивые пейзажи, которые обычно в изобилии используются в юбилейных изданиях, а репортажные снимки или образцы домашних фотоальбомов.
Александр Харитонов и Светлана Гунина
Александр Харитонов, фотограф и соавтор юбилейного издания:
— Я очень рад, что этот альбом не похож ни на один, вышедший раньше. Мы нашли форму, которая отличается вообще от всех книг и альбомов о Норильске. Его и фотоальбомом нельзя назвать. Это большой дизайнерско–журналистский проект, в котором текст сочетается с тщательно подобранным художественным наполнением. Каждый разворот получился отдельным рассказом: это 65 плакатов о нашем городе. На их основе можно сделать выставку или уличные баннеры. Мы в свою очередь постараемся, чтобы книга нашла своего читателя, и каждый, кто хочет, смог ее получить.
Ирина Субочева, начальник управления по делам культуры и искусства, редактор юбилейного издания:
— Книг о Норильске никогда не будет много. Но, задумывая этот альбом, мы хотели, чтобы он был интересен всем горожанам — и маленьким, и взрослым. В итоге так и вышло: каждый может найти там свой год, свое десятилетие, свою эпоху. Листая его, можно совершить путешествие на машине времени и увидеть Норильск твоих родителей, дедов, проследить, как менялся город, чем он жил пять, десять, пятнадцать и более лет назад. Обилие фотографий гарантирует, что каждый сможет найти на них если не себя, то своих знакомых наверняка. Приоткрывая завесу тайны, расскажу, что в дни празднования юбилея мы будем дарить эту книгу гостям Норильска, она также станет наградой победителям спортивных, семейных и творческих конкурсов. Ее наверняка получат самые активные волонтеры и участники нашего городского юбилея.
Где достать? Это, наверное, основной вопрос о юбилейном издании, который интересует его будущих читателей. Уже сейчас она доступна посетителям всех филиалов библиотечной системы, а также Музея Норильска и городского архива. Возможно, что в дальнейшем она станет доступной и для широкого круга читателей.
«Заполярная правда» к Дню города тоже предложит своим читателям новинки. Во–первых, на основе книги «Норильск. Город в едином ритме» мы запустим новую, юбилейную рубрику — «Обратный отсчет». Во–вторых, наше рекламное издание — газета «зпПЛЮС» — планирует провести череду исторических конкурсов, призами в которых станет опять–таки новая юбилейная книга.
P. S.: Во время презентации юбилейного издания мы связались с Владиславом Толстовым, норильским журналистом и писателем, который сейчас живет в Тверской области. Владислав поделился еще одной важной для норильского читателя новостью: почти готова его новая книга о директоре комбината Анатолии Филатове. Она выйдет в серии «Жизнь замечательных людей». Это будет первая книга о норильчанине, вышедшая в этой известной серии издательства «Молодая гвардия».

Светлана Гунина
Фото Елены ХУДАНОВОЙ
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Норильские ценности 
Норильск готовится к юбилею: 65 лет прошло с тех пор, как он стал городом. Как и положено, к празднику подготовили юбилейное издание, презентация которого прошла недавно в публичной библиотеке. Оно получилось необычным: этакий симбиоз книги, фотоальбома и коллекции артефактов. Впрочем, право оценить результат предоставлю читателям. Я же расскажу о том, над чем мы с соавторами Владиславом Толстовым и Александром Харитоновым работали почти год.

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