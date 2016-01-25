[Индекс номера 25 (22.02.2018)]



Норильские ценности

Приметы времени

Норильск готовится к юбилею: 65 лет прошло с тех пор, как он стал городом. Как и положено, к празднику подготовили юбилейное издание, презентация которого прошла недавно в публичной библиотеке. Оно получилось необычным: этакий симбиоз книги, фотоальбома и коллекции артефактов. Впрочем, право оценить результат предоставлю читателям. Я же расскажу о том, над чем мы с соавторами Владиславом Толстовым и Александром Харитоновым работали почти год.



Идею юбилейной книги «Норильск. Город в едином ритме» предложил бывший депутат горсовета Виталий Толстов, большой любитель простых в исполнении решений. Он предложил каждый разворот, посвященный одному году из жизни Норильска, оформить в виде письменного стола с разложенными на нем аутентичными предметами тех лет: вырезками из газет, фотографиями, открытками, значками, монетками, практически заменив ими авторские тексты. А уже мы, авторы, на стадии воплощения проекта изрядно это дело усложнили. Во–первых, стараниями Александра Харитонова все столы оказались разными, подобранными в соответствии со временем — от зеленого сукна 1950–х до современного компьютерного стола. Во–вторых, без авторских текстов не обошлось, но мы с Владиславом Толстовым, как могли, сокращали их, понимая, что юбилейное издание не должно быть энциклопедией. В результате каждый год коротко представили несколькими тематическими разделами: событие, цифра, адрес, вещь, профессия и точка на карте. Так, на всех 65 «столах»–разворотах появилась раскрытая книга, сжато рассказывающая о самом главном, что произошло в жизни нашего города, начиная с 1953 года. Причем у каждой из этих книг подлинный шрифт, бумага, типографское оформление того времени, о котором идет речь, — публичная библиотека специально подобрала для нас в качестве образцов 65 изданий разных лет выпуска. А вокруг книги на «столе» — калейдоскоп из фотографий и артефактов, рассказывающих о своей эпохе: пропуск в лагерь, билет на самолет, денежная купюра, фантик от первой жвачки, проездной, талоны на продукты, дискета, пейджер и т. д. Когда я собирала все это по знакомым и друзьям, чувствовала себя старьевщиком на марше, но благодаря запасливым норильчанам книга приобрела достоверность и «выпуклость». Два артефакта, включенные в нее, мне особенно интересны: это моя собственная медаль «Рожденному в Норильске» и комсомольский билет Александра Харитонова. Фотографии, представленные в книге, конечно, тоже иллюстрируют события того или иного года. И это не просто виды города или красивые пейзажи, которые обычно в изобилии используются в юбилейных изданиях, а репортажные снимки или образцы домашних фотоальбомов. Александр Харитонов и Светлана Гунина Александр Харитонов, фотограф и соавтор юбилейного издания: — Я очень рад, что этот альбом не похож ни на один, вышедший раньше. Мы нашли форму, которая отличается вообще от всех книг и альбомов о Норильске. Его и фотоальбомом нельзя назвать. Это большой дизайнерско–журналистский проект, в котором текст сочетается с тщательно подобранным художественным наполнением. Каждый разворот получился отдельным рассказом: это 65 плакатов о нашем городе. На их основе можно сделать выставку или уличные баннеры. Мы в свою очередь постараемся, чтобы книга нашла своего читателя, и каждый, кто хочет, смог ее получить. Ирина Субочева, начальник управления по делам культуры и искусства, редактор юбилейного издания: — Книг о Норильске никогда не будет много. Но, задумывая этот альбом, мы хотели, чтобы он был интересен всем горожанам — и маленьким, и взрослым. В итоге так и вышло: каждый может найти там свой год, свое десятилетие, свою эпоху. Листая его, можно совершить путешествие на машине времени и увидеть Норильск твоих родителей, дедов, проследить, как менялся город, чем он жил пять, десять, пятнадцать и более лет назад. Обилие фотографий гарантирует, что каждый сможет найти на них если не себя, то своих знакомых наверняка. Приоткрывая завесу тайны, расскажу, что в дни празднования юбилея мы будем дарить эту книгу гостям Норильска, она также станет наградой победителям спортивных, семейных и творческих конкурсов. Ее наверняка получат самые активные волонтеры и участники нашего городского юбилея. Где достать? Это, наверное, основной вопрос о юбилейном издании, который интересует его будущих читателей. Уже сейчас она доступна посетителям всех филиалов библиотечной системы, а также Музея Норильска и городского архива. Возможно, что в дальнейшем она станет доступной и для широкого круга читателей. «Заполярная правда» к Дню города тоже предложит своим читателям новинки. Во–первых, на основе книги «Норильск. Город в едином ритме» мы запустим новую, юбилейную рубрику — «Обратный отсчет». Во–вторых, наше рекламное издание — газета «зпПЛЮС» — планирует провести череду исторических конкурсов, призами в которых станет опять–таки новая юбилейная книга. P. S.: Во время презентации юбилейного издания мы связались с Владиславом Толстовым, норильским журналистом и писателем, который сейчас живет в Тверской области. Владислав поделился еще одной важной для норильского читателя новостью: почти готова его новая книга о директоре комбината Анатолии Филатове. Она выйдет в серии «Жизнь замечательных людей». Это будет первая книга о норильчанине, вышедшая в этой известной серии издательства «Молодая гвардия».

Светлана Гунина Фото Елены ХУДАНОВОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Идею юбилейной книги «Норильск. Город в едином ритме» предложил бывший депутат горсовета Виталий Толстов, большой любитель простых в исполнении решений. Он предложил каждый разворот, посвященный одному году из жизни Норильска, оформить в виде письменного стола с разложенными на нем аутентичными предметами тех лет: вырезками из газет, фотографиями, открытками, значками, монетками, практически заменив ими авторские тексты.А уже мы, авторы, на стадии воплощения проекта изрядно это дело усложнили. Во–первых, стараниями Александра Харитонова все столы оказались разными, подобранными в соответствии со временем — от зеленого сукна 1950–х до современного компьютерного стола. Во–вторых, без авторских текстов не обошлось, но мы с Владиславом Толстовым, как могли, сокращали их, понимая, что юбилейное издание не должно быть энциклопедией. В результате каждый год коротко представили несколькими тематическими разделами: событие, цифра, адрес, вещь, профессия и точка на карте.Так, на всех 65 «столах»–разворотах появилась раскрытая книга, сжато рассказывающая о самом главном, что произошло в жизни нашего города, начиная с 1953 года. Причем у каждой из этих книг подлинный шрифт, бумага, типографское оформление того времени, о котором идет речь, — публичная библиотека специально подобрала для нас в качестве образцов 65 изданий разных лет выпуска. А вокруг книги на «столе» — калейдоскоп из фотографий и артефактов, рассказывающих о своей эпохе: пропуск в лагерь, билет на самолет, денежная купюра, фантик от первой жвачки, проездной, талоны на продукты, дискета, пейджер и т. д. Когда я собирала все это по знакомым и друзьям, чувствовала себя старьевщиком на марше, но благодаря запасливым норильчанам книга приобрела достоверность и «выпуклость». Два артефакта, включенные в нее, мне особенно интересны: это моя собственная медаль «Рожденному в Норильске» и комсомольский билет Александра Харитонова. Фотографии, представленные в книге, конечно, тоже иллюстрируют события того или иного года. И это не просто виды города или красивые пейзажи, которые обычно в изобилии используются в юбилейных изданиях, а репортажные снимки или образцы домашних фотоальбомов.Где достать? Это, наверное, основной вопрос о юбилейном издании, который интересует его будущих читателей. Уже сейчас она доступна посетителям всех филиалов библиотечной системы, а также Музея Норильска и городского архива. Возможно, что в дальнейшем она станет доступной и для широкого круга читателей.«Заполярная правда» к Дню города тоже предложит своим читателям новинки. Во–первых, на основе книги «Норильск. Город в едином ритме» мы запустим новую, юбилейную рубрику — «Обратный отсчет». Во–вторых, наше рекламное издание — газета «зпПЛЮС» — планирует провести череду исторических конкурсов, призами в которых станет опять–таки новая юбилейная книга.P. S.: Во время презентации юбилейного издания мы связались с Владиславом Толстовым, норильским журналистом и писателем, который сейчас живет в Тверской области. Владислав поделился еще одной важной для норильского читателя новостью: почти готова его новая книга о директоре комбината Анатолии Филатове. Она выйдет в серии «Жизнь замечательных людей». Это будет первая книга о норильчанине, вышедшая в этой известной серии издательства «Молодая гвардия».

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