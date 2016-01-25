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[Индекс номера 25 (22.02.2018)]

 Поверь в мечту 
Быстрее ветра

Тринадцатилетний Артем Домницкий, воспитанник детского дома, всегда мечтал научиться кататься на сноуборде. И такую возможность сироте предоставил спортивный комплекс «Три вершины» — в рамках проекта «Поверь в мечту», который «Заполярная правда» реализует совместно с норильским отделом опеки и попечительства.

Артем Домницкий
Чтобы встать на сноуборд, особенно в первый раз, не обязательно ехать в горы. В спорткомплексе установлен тренажер, подвижная платформа которого имитирует снежный склон: лента со специальным покрытием закольцована и движется по подобию беговой дорожки. Изменить скорость движения ленты и моментально остановить ее тренер–инструктор может с помощью пульта дистанционного управления.
Поставить на доску Артема взялась Оксана Меньшикова — опытная сноубордистка. Подросток и тренер быстро нашли общий язык. Артем рассказал ей, что посещает секцию мини–футбола, любит смотреть спортивные передачи и читать спортивные журналы. А вот школьными успехами особо похвастаться не может — старается, конечно, но учится в основном на тройки.
Артем и тренер быстро нашли общий язык
Оксана в свою очередь поделилась, что любит не только кататься сама, но и тренировать детей: чувствуя их неподдельный интерес, видя, как они стараются, наблюдая за их эмоциями, она заряжается энергией и позитивом и понимает, что передает свои знания и опыт не зря.
Внимательно слушая наставницу и наблюдая за ее действиями, мальчишка быстро сообразил, что к чему, и к концу занятия смог удержаться на сноуборде без страховки. Оксана отметила, что Артем в прекрасной физической форме, очень внимательный и смышленый:
— Заниматься с ним было одно удовольствие. Я не знаю пока, как это можно устроить, но мне бы очень хотелось, чтобы он не просто продолжил тренировки в нашем центре, но и весной съездил бы со мной на горнолыжную базу и скатился с настоящей горы.
Артем от тренировки был в восторге и очень заинтересовался предложением тренера. Посетовал лишь, что на занятии не присутствовал его брат Данил. Они — не разлей вода, но прийти сюда вместе почему–то не получилось.
Подготовка к старту
Ребята — погодки. Артему 14 исполнится в мае, Данилу — 15 в апреле. В детском доме они чуть больше года. А до этого у них была любящая, добрая мама. К воспитанию и образованию сыновей подходила ответственно, стараясь дать им все, что могла. Справляться со всем одной, без мужа, было сложно. И жили они не богато, но дружно.
Когда мама заболела раком и слегла, братья сблизились еще больше, вместе занимались всеми домашними делами и заботились о маме. После смерти мамы ее младший брат, их дядя, не смог забрать мальчиков к себе. А старенькой больной бабушке сделать этого не разрешили. Так братья Домницкие оказались в детском доме. Воспитатели хорошо отзываются о них, говорят, что они ответственные, добрые, приветливые и спокойные.
Первый самостоятельный спуск
— Сразу видно, что эти подростки — из хорошей семьи, привыкшие жить дома, в любви и заботе, и сейчас им родительского тепла очень не хватает, — отмечают сотрудники детского дома. — Этих братьев ни в коем случае нельзя разлучать. Было бы здорово, если бы нашлись люди, которые пусть и не усыновили бы их, но, пообщавшись и подружившись с ними, хотя бы брали ребят в свою семью на выходные и каникулы.

Надежда Сидор
Фото Владимира Макушкина
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Тринадцатилетний Артем Домницкий, воспитанник детского дома, всегда мечтал научиться кататься на сноуборде. И такую возможность сироте предоставил спортивный комплекс «Три вершины» — в рамках проекта «Поверь в мечту», который «Заполярная правда» реализует совместно с норильским отделом опеки и попечительства.

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