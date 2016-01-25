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[Индекс номера 25 (22.02.2018)]

 Газета для детей, а также их родителей 
Забавная полянка

Сегодня у нас праздничный выпуск, посвященный Дню защитника Отечества, который отмечается в нашей стране 23 февраля. В этот день традиционно чествуют всех наших мужчин, от мала до велика. Так что обязательно поздравьте своих любимых дедушек, пап и братиков. А, как известно, самый лучший подарок — тот, что сделан своими руками. И я вам сейчас расскажу, как изготовить такой сувенир. Также спешу поделиться с вами добрыми вестями от норильчат.
Подарочки для папочки
Для всех этих поделок вам понадобятся самые обычные материалы: картон, вырезанные шаблоны, цветная бумага, клей, спичечные коробочки и большие коробки, пробки, крышки, пружинки, вата.
Солдатик от педагогов и ребятишек группы «Снегирёк» из детского сада № 90 «Цветик–семицветик»
Военный поезд из картонных коробочек
Машинки из спичечных коробков
Робот Самоделкин из коробок

По своему маршруту
Раз в месяц, по средам, воспитанники старших и подготовительных групп детсада № 82 «Сказка» отправляются в увлекательное путешествие.
В саду обустроены несколько творческих станций, где можно узнать немало интересного. Малыши сами выбирают, куда им отправиться. За час каждый успевает посетить несколько понравившихся пунктов, зная о том, где и чем будет заниматься согласно именному паспорту путешественника. Например, в мастерской «Здоровей–ка» можно улучшить свою физическую форму, в мастерской кинотеатра «Родина» — посмотреть интересные ролики, в других — познакомиться с приемами актерского мастерства или освоить нетрадиционные техники рисования, сделать своими руками поделку или послушать сказку. У каждого ребенка свой маршрут путешествия. А после все возвращаются в свои группы и вместе с воспитателями обсуждают, что им понравилось, что удивило, заинтересовало, порадовало. Дома дети делятся своими впечатлениями с родителями. А потом с нетерпением ждут нового «Клубного часа».

Твори добро
В детском саду № 96 «Капельки» провели благотворительную
акцию «Тепла много не бывает».
Призыв «Сделаем доброе дело!» не оставил равнодушными ни педагогов, ни родителей воспитанников. За короткое время были собраны теплые вещи для одиноких пожилых людей и детей, оставшихся без попечения родителей: вязаные носочки, рукавички, шарфики, шапочки. Все вещи были переданы в фонд содействия людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Лествица». Директор фонда Ирина Хубецова выразила сердечную благодарность педагогам сада и родителям его воспитанников. «Если мы каждый день будем делиться хотя бы маленькой частицей тепла с теми, кого встречаем на своем пути, зима станет намного теплей!» — уверены участники акции.

Короли и дамки
В детском саду № 92 «Облачко» прошел ежегодный шахматный турнир среди подготовительных групп. В этой нелегкой битве сразились восемь лидеров предварительных отборочных туров в возрасте от 5 до 7 лет.
Юных интеллектуалов поприветствовала Шахматная королева, пожелав им удачной игры. Участники были серьезны и сосредоточенны. Преодолевая волнение, каждый стремился к победе. Своими интересными игровыми комбинациями, неординарным решением шахматных партий они удивляли даже взрослых. Турнир показал хороший уровень подготовки детей. В результате первыми в списке победителей оказались Виктория Андреева и Ярослав Котельников. Теперь им предстоит отстаивать честь сада на городских соревнованиях, которые пройдут 1 марта в этом же саду.

По морям, по волнам
Ребятишки из детсада № 9 «Зимушка» стали участниками научно–исследовательской экспедиции, где изучали флору и фауну морей, омывающих полуостров Таймыр.
Желающих набралось целых две команды: «Роза ветров» и «Полярная звезда», в них вошли самые смелые и любознательные ребята. За неделю они побывали в роли океанологов, орнитологов, зоологов, ихтиологов, изучая обитателей Карского моря и моря Лаптевых. А когда вернулись, охотно поделились новыми знаниями и впечатлениями с ребятами из групп «Радуга», «Сказка» и «Веселые человечки», поиграли с ними в различные игры, провели блицопрос.

Письмецо в конверте
Здравствуй, Заполярочка!
Мы с большим удовольствием читаем и всегда с нетерпением ждем новых номеров газеты «Забавная полянка», а с ними и новых идей. А сейчас хотим поделиться своей идеей.
Мы предложили ребятам и их родителям поучаствовать в проекте «Город, в котором живу и который люблю!». Ведь любовь к Родине начинается с малого: с истории своей семьи, своей улицы, своего города, места, где ты родился и живешь. А тем более в этом году наш любимый Норильск празднует свой 65–летний юбилей. Столько всего интересного мы узнали о своем городе! Мы перечитали много книг о Таймыре, сказки народов Крайнего Севера, познакомились с коллекцией полезных ископаемых, добываемых в Красноярском крае и окрестностях Норильска, в частности. Узнали, что это за профессии такие — горняк и металлург. А еще мы изучали карту Норильска, рисовали известные здания города и даже построили макет района, где располагается наш детский сад. Мы гордимся своим городом, который построили сильные и отважные люди.
С уважением, группа «Золотая рыбка» детского сада № 29 «Вишенка»

На «Забавной полянке» вместе с девочкой Заполярочкой
побывала Татьяна Черкащенко
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Статьи текущего номера:
 
Летом в Норильске приступят к восстановлению одного из исторических мозаичных панно — «Космонавты», что на торце дома 45а на ул. Комсомольской. Кроме того, будут покрашены близлежащие дома по обеим сторонам улицы.

Память 
Не стало Казбека Георгиевича Каргинова.

Общество 
Отделение Юнармии, появившееся в Норильске летом прошлого года, привлекает все больше подростков — сегодня в ее рядах состоят уже порядка 230 школьников. Для сверстников юнармейцы должны стать примером, для старшего поколения — символом возрождения славных традиций прошлого. Но что именно может дать это движение будущим защитникам Отечества? В этом вопросе в преддверии 23 февраля решила разобраться «Заполярная правда».

Герой дня 
Не так давно по всей стране прошли памятные мероприятия, приуроченные к 29–й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Та война унесла жизни тысяч наших ребят, в том числе и 11 норильчан. Сегодня на учете в военном комиссариате Норильска и Таймырского Долгано–Ненецкого района состоят 325 «афганцев». Один из них — Николай Матюхин, исполнявший обязанности военного медика и повидавший немало на своем солдатском пути.

Норильские ценности 
Норильск готовится к юбилею: 65 лет прошло с тех пор, как он стал городом. Как и положено, к празднику подготовили юбилейное издание, презентация которого прошла недавно в публичной библиотеке. Оно получилось необычным: этакий симбиоз книги, фотоальбома и коллекции артефактов. Впрочем, право оценить результат предоставлю читателям. Я же расскажу о том, над чем мы с соавторами Владиславом Толстовым и Александром Харитоновым работали почти год.

Поверь в мечту 
Тринадцатилетний Артем Домницкий, воспитанник детского дома, всегда мечтал научиться кататься на сноуборде. И такую возможность сироте предоставил спортивный комплекс «Три вершины» — в рамках проекта «Поверь в мечту», который «Заполярная правда» реализует совместно с норильским отделом опеки и попечительства.

Газета для детей, а также их родителей 
Сегодня у нас праздничный выпуск, посвященный Дню защитника Отечества, который отмечается в нашей стране 23 февраля. В этот день традиционно чествуют всех наших мужчин, от мала до велика. Так что обязательно поздравьте своих любимых дедушек, пап и братиков. А, как известно, самый лучший подарок — тот, что сделан своими руками. И я вам сейчас расскажу, как изготовить такой сувенир. Также спешу поделиться с вами добрыми вестями от норильчат.

Новости:
 22 февраля 2018 
16:16 «Решение социальных проблем бизнес-моделями» обсуждали за круглым столом предприниматели Норильска. Встреча прошла в конференц-зале норильского многофункционального центра.
16:02 Юношеская команда «Норильского никеля» переиграла сверстников из «Дины»
15:40 Писатель-маринист и капитан дольнего плавания Виктор Конецкий в детстве не мечтал ни о море, ни о путешествиях - он хотел быть художником. При поддержке «Норникеля» его вдова привезла на Таймыр выставку картин
15:35 С сегодняшнего дня в России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра
15:28 Сегодня на сессии Законодательного Собрания края депутаты приняли корректировку краевого бюджета
15:17 В это воскресенье норильского зрителя ожидает премьера спектакля по пьесе Михаила Дурненкова «Утопия» в постановке норильского режиссера Тимура Файрузова
15:13 Требуются патрульные и участковые. Отдел МВД России по Норильску приглашает граждан на службу.
15:01 Потребность в детских садах в Талнахе больше, чем в Центральном районе Норильска. Всего в общей очереди в садики зарегистрированы более 6 тысяч малышей.
14:44 Жители Норильска, страдающие почечной недостаточностью, могут сообщить о проблемах, с которыми они сталкиваются в процессе лечения.
14:11 МФК «Норильский никель» сегодня и завтра померяется силами с «Ухтой».
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