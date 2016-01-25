Сегодня у нас праздничный выпуск, посвященный Дню защитника Отечества, который отмечается в нашей стране 23 февраля. В этот день традиционно чествуют всех наших мужчин, от мала до велика. Так что обязательно поздравьте своих любимых дедушек, пап и братиков. А, как известно, самый лучший подарок — тот, что сделан своими руками. И я вам сейчас расскажу, как изготовить такой сувенир. Также спешу поделиться с вами добрыми вестями от норильчат.
Подарочки для папочки
Для всех этих поделок вам понадобятся самые обычные материалы: картон, вырезанные шаблоны, цветная бумага, клей, спичечные коробочки и большие коробки, пробки, крышки, пружинки, вата.
|Солдатик от педагогов и ребятишек группы «Снегирёк» из детского сада № 90 «Цветик–семицветик»
|Военный поезд из картонных коробочек
|Машинки из спичечных коробков
По своему маршрутуРаз в месяц, по средам, воспитанники старших и подготовительных групп детсада № 82 «Сказка» отправляются в увлекательное путешествие.
|Робот Самоделкин из коробок
В саду обустроены несколько творческих станций, где можно узнать немало интересного. Малыши сами выбирают, куда им отправиться. За час каждый успевает посетить несколько понравившихся пунктов, зная о том, где и чем будет заниматься согласно именному паспорту путешественника. Например, в мастерской «Здоровей–ка» можно улучшить свою физическую форму, в мастерской кинотеатра «Родина» — посмотреть интересные ролики, в других — познакомиться с приемами актерского мастерства или освоить нетрадиционные техники рисования, сделать своими руками поделку или послушать сказку. У каждого ребенка свой маршрут путешествия. А после все возвращаются в свои группы и вместе с воспитателями обсуждают, что им понравилось, что удивило, заинтересовало, порадовало. Дома дети делятся своими впечатлениями с родителями. А потом с нетерпением ждут нового «Клубного часа».Твори доброВ детском саду № 96 «Капельки» провели благотворительную акцию «Тепла много не бывает».
Призыв «Сделаем доброе дело!» не оставил равнодушными ни педагогов, ни родителей воспитанников. За короткое время были собраны теплые вещи для одиноких пожилых людей и детей, оставшихся без попечения родителей: вязаные носочки, рукавички, шарфики, шапочки. Все вещи были переданы в фонд содействия людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Лествица». Директор фонда Ирина Хубецова выразила сердечную благодарность педагогам сада и родителям его воспитанников. «Если мы каждый день будем делиться хотя бы маленькой частицей тепла с теми, кого встречаем на своем пути, зима станет намного теплей!» — уверены участники акции.Короли и дамкиВ детском саду № 92 «Облачко» прошел ежегодный шахматный турнир среди подготовительных групп. В этой нелегкой битве сразились восемь лидеров предварительных отборочных туров в возрасте от 5 до 7 лет.
Юных интеллектуалов поприветствовала Шахматная королева, пожелав им удачной игры. Участники были серьезны и сосредоточенны. Преодолевая волнение, каждый стремился к победе. Своими интересными игровыми комбинациями, неординарным решением шахматных партий они удивляли даже взрослых. Турнир показал хороший уровень подготовки детей. В результате первыми в списке победителей оказались Виктория Андреева и Ярослав Котельников. Теперь им предстоит отстаивать честь сада на городских соревнованиях, которые пройдут 1 марта в этом же саду.По морям, по волнамРебятишки из детсада № 9 «Зимушка» стали участниками научно–исследовательской экспедиции, где изучали флору и фауну морей, омывающих полуостров Таймыр.
Желающих набралось целых две команды: «Роза ветров» и «Полярная звезда», в них вошли самые смелые и любознательные ребята. За неделю они побывали в роли океанологов, орнитологов, зоологов, ихтиологов, изучая обитателей Карского моря и моря Лаптевых. А когда вернулись, охотно поделились новыми знаниями и впечатлениями с ребятами из групп «Радуга», «Сказка» и «Веселые человечки», поиграли с ними в различные игры, провели блицопрос.Письмецо в конвертеЗдравствуй, Заполярочка!
Мы с большим удовольствием читаем и всегда с нетерпением ждем новых номеров газеты «Забавная полянка», а с ними и новых идей. А сейчас хотим поделиться своей идеей.
Мы предложили ребятам и их родителям поучаствовать в проекте «Город, в котором живу и который люблю!». Ведь любовь к Родине начинается с малого: с истории своей семьи, своей улицы, своего города, места, где ты родился и живешь. А тем более в этом году наш любимый Норильск празднует свой 65–летний юбилей. Столько всего интересного мы узнали о своем городе! Мы перечитали много книг о Таймыре, сказки народов Крайнего Севера, познакомились с коллекцией полезных ископаемых, добываемых в Красноярском крае и окрестностях Норильска, в частности. Узнали, что это за профессии такие — горняк и металлург. А еще мы изучали карту Норильска, рисовали известные здания города и даже построили макет района, где располагается наш детский сад. Мы гордимся своим городом, который построили сильные и отважные люди.С уважением, группа «Золотая рыбка» детского сада № 29 «Вишенка»На «Забавной полянке» вместе с девочкой Заполярочкой побывала Татьяна Черкащенкоwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда