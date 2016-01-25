[Индекс номера 25 (22.02.2018)]



Газета для детей, а также их родителей

Забавная полянка

Сегодня у нас праздничный выпуск, посвященный Дню защитника Отечества, который отмечается в нашей стране 23 февраля. В этот день традиционно чествуют всех наших мужчин, от мала до велика. Так что обязательно поздравьте своих любимых дедушек, пап и братиков. А, как известно, самый лучший подарок — тот, что сделан своими руками. И я вам сейчас расскажу, как изготовить такой сувенир. Также спешу поделиться с вами добрыми вестями от норильчат.

Подарочки для папочки Для всех этих поделок вам понадобятся самые обычные материалы: картон, вырезанные шаблоны, цветная бумага, клей, спичечные коробочки и большие коробки, пробки, крышки, пружинки, вата. Солдатик от педагогов и ребятишек группы «Снегирёк» из детского сада № 90 «Цветик–семицветик» Военный поезд из картонных коробочек Машинки из спичечных коробков Робот Самоделкин из коробок

По своему маршруту Раз в месяц, по средам, воспитанники старших и подготовительных групп детсада № 82 «Сказка» отправляются в увлекательное путешествие. В саду обустроены несколько творческих станций, где можно узнать немало интересного. Малыши сами выбирают, куда им отправиться. За час каждый успевает посетить несколько понравившихся пунктов, зная о том, где и чем будет заниматься согласно именному паспорту путешественника. Например, в мастерской «Здоровей–ка» можно улучшить свою физическую форму, в мастерской кинотеатра «Родина» — посмотреть интересные ролики, в других — познакомиться с приемами актерского мастерства или освоить нетрадиционные техники рисования, сделать своими руками поделку или послушать сказку. У каждого ребенка свой маршрут путешествия. А после все возвращаются в свои группы и вместе с воспитателями обсуждают, что им понравилось, что удивило, заинтересовало, порадовало. Дома дети делятся своими впечатлениями с родителями. А потом с нетерпением ждут нового «Клубного часа».

Твори добро В детском саду № 96 «Капельки» провели благотворительную акцию «Тепла много не бывает». Призыв «Сделаем доброе дело!» не оставил равнодушными ни педагогов, ни родителей воспитанников. За короткое время были собраны теплые вещи для одиноких пожилых людей и детей, оставшихся без попечения родителей: вязаные носочки, рукавички, шарфики, шапочки. Все вещи были переданы в фонд содействия людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Лествица». Директор фонда Ирина Хубецова выразила сердечную благодарность педагогам сада и родителям его воспитанников. «Если мы каждый день будем делиться хотя бы маленькой частицей тепла с теми, кого встречаем на своем пути, зима станет намного теплей!» — уверены участники акции.

Короли и дамки В детском саду № 92 «Облачко» прошел ежегодный шахматный турнир среди подготовительных групп. В этой нелегкой битве сразились восемь лидеров предварительных отборочных туров в возрасте от 5 до 7 лет. Юных интеллектуалов поприветствовала Шахматная королева, пожелав им удачной игры. Участники были серьезны и сосредоточенны. Преодолевая волнение, каждый стремился к победе. Своими интересными игровыми комбинациями, неординарным решением шахматных партий они удивляли даже взрослых. Турнир показал хороший уровень подготовки детей. В результате первыми в списке победителей оказались Виктория Андреева и Ярослав Котельников. Теперь им предстоит отстаивать честь сада на городских соревнованиях, которые пройдут 1 марта в этом же саду.

По морям, по волнам Ребятишки из детсада № 9 «Зимушка» стали участниками научно–исследовательской экспедиции, где изучали флору и фауну морей, омывающих полуостров Таймыр. Желающих набралось целых две команды: «Роза ветров» и «Полярная звезда», в них вошли самые смелые и любознательные ребята. За неделю они побывали в роли океанологов, орнитологов, зоологов, ихтиологов, изучая обитателей Карского моря и моря Лаптевых. А когда вернулись, охотно поделились новыми знаниями и впечатлениями с ребятами из групп «Радуга», «Сказка» и «Веселые человечки», поиграли с ними в различные игры, провели блицопрос.

Письмецо в конверте Здравствуй, Заполярочка! Мы с большим удовольствием читаем и всегда с нетерпением ждем новых номеров газеты «Забавная полянка», а с ними и новых идей. А сейчас хотим поделиться своей идеей. Мы предложили ребятам и их родителям поучаствовать в проекте «Город, в котором живу и который люблю!». Ведь любовь к Родине начинается с малого: с истории своей семьи, своей улицы, своего города, места, где ты родился и живешь. А тем более в этом году наш любимый Норильск празднует свой 65–летний юбилей. Столько всего интересного мы узнали о своем городе! Мы перечитали много книг о Таймыре, сказки народов Крайнего Севера, познакомились с коллекцией полезных ископаемых, добываемых в Красноярском крае и окрестностях Норильска, в частности. Узнали, что это за профессии такие — горняк и металлург. А еще мы изучали карту Норильска, рисовали известные здания города и даже построили макет района, где располагается наш детский сад. Мы гордимся своим городом, который построили сильные и отважные люди. С уважением, группа «Золотая рыбка» детского сада № 29 «Вишенка»

На «Забавной полянке» вместе с девочкой Заполярочкой побывала Татьяна Черкащенко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Для всех этих поделок вам понадобятся самые обычные материалы: картон, вырезанные шаблоны, цветная бумага, клей, спичечные коробочки и большие коробки, пробки, крышки, пружинки, вата.В саду обустроены несколько творческих станций, где можно узнать немало интересного. Малыши сами выбирают, куда им отправиться. За час каждый успевает посетить несколько понравившихся пунктов, зная о том, где и чем будет заниматься согласно именному паспорту путешественника. Например, в мастерской «Здоровей–ка» можно улучшить свою физическую форму, в мастерской кинотеатра «Родина» — посмотреть интересные ролики, в других — познакомиться с приемами актерского мастерства или освоить нетрадиционные техники рисования, сделать своими руками поделку или послушать сказку. У каждого ребенка свой маршрут путешествия. А после все возвращаются в свои группы и вместе с воспитателями обсуждают, что им понравилось, что удивило, заинтересовало, порадовало. Дома дети делятся своими впечатлениями с родителями. А потом с нетерпением ждут нового «Клубного часа».Призыв «Сделаем доброе дело!» не оставил равнодушными ни педагогов, ни родителей воспитанников. За короткое время были собраны теплые вещи для одиноких пожилых людей и детей, оставшихся без попечения родителей: вязаные носочки, рукавички, шарфики, шапочки. Все вещи были переданы в фонд содействия людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Лествица». Директор фонда Ирина Хубецова выразила сердечную благодарность педагогам сада и родителям его воспитанников. «Если мы каждый день будем делиться хотя бы маленькой частицей тепла с теми, кого встречаем на своем пути, зима станет намного теплей!» — уверены участники акции.Юных интеллектуалов поприветствовала Шахматная королева, пожелав им удачной игры. Участники были серьезны и сосредоточенны. Преодолевая волнение, каждый стремился к победе. Своими интересными игровыми комбинациями, неординарным решением шахматных партий они удивляли даже взрослых. Турнир показал хороший уровень подготовки детей. В результате первыми в списке победителей оказались Виктория Андреева и Ярослав Котельников. Теперь им предстоит отстаивать честь сада на городских соревнованиях, которые пройдут 1 марта в этом же саду.Желающих набралось целых две команды: «Роза ветров» и «Полярная звезда», в них вошли самые смелые и любознательные ребята. За неделю они побывали в роли океанологов, орнитологов, зоологов, ихтиологов, изучая обитателей Карского моря и моря Лаптевых. А когда вернулись, охотно поделились новыми знаниями и впечатлениями с ребятами из групп «Радуга», «Сказка» и «Веселые человечки», поиграли с ними в различные игры, провели блицопрос.Мы с большим удовольствием читаем и всегда с нетерпением ждем новых номеров газеты «Забавная полянка», а с ними и новых идей. А сейчас хотим поделиться своей идеей.Мы предложили ребятам и их родителям поучаствовать в проекте «Город, в котором живу и который люблю!». Ведь любовь к Родине начинается с малого: с истории своей семьи, своей улицы, своего города, места, где ты родился и живешь. А тем более в этом году наш любимый Норильск празднует свой 65–летний юбилей. Столько всего интересного мы узнали о своем городе! Мы перечитали много книг о Таймыре, сказки народов Крайнего Севера, познакомились с коллекцией полезных ископаемых, добываемых в Красноярском крае и окрестностях Норильска, в частности. Узнали, что это за профессии такие — горняк и металлург. А еще мы изучали карту Норильска, рисовали известные здания города и даже построили макет района, где располагается наш детский сад. Мы гордимся своим городом, который построили сильные и отважные люди.

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