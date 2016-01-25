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[Индекс номера 27 (27.02.2018)]

Выбор прост

В Норильск с рабочим визитом прибыл член Совета Федерации Андрей Клишас. На встрече с активом города сенатор рассказал, чем предстоящие выборы будут отличаться от всех предыдущих.

До приезда в Норильск Андрей Клишас работал в других районах края, и, как он отметил, главная задача этих поездок — оценка подготовки к президентским выборам.
Андрей Клишас:
– Я являюсь одним из авторов нового закона о выборах Президента, на базе которого будут проходить нынешние выборы. Он предусмотрел целый ряд изменений. Например, отмену открепительных удостоверений, позволяющую людям голосовать в любом регионе страны. Для районов Крайнего Севера это важно, ведь кто–то уехал в отпуск, а кто–то в командировку, и таких людей в Норильске достаточно много. Кроме того, появилось обязательство устанавливать веб–камеры на избирательных участках, это сделано везде в крае, даже в Туруханске, хотя связь там оставляет желать лучшего. Мы также существенно упростили сбор подписей: теперь, даже если есть шероховатости в заполнении форм регистрации подписи, достаточно четкой идентификации гражданина, отдающего голос. Прежде подпись считалась недействительной при формалистских нарушениях — не там стояла запятая или точка.
В числе прочих изменений сенатор назвал упрощение процедуры назначения наблюдателей, а также возможность назначать таковыми представителей общественных палат, которые впоследствии обнародуют результаты своих наблюдений. Это, на его взгляд, позволит провести независимое общественное и неполитическое наблюдение. Сегодня, по словам Андрея Клишаса, к неполитическому наблюдению уже активно подключились многие общественные организации, к примеру, Ассоциация юристов Красноярского края.
– Мы создали законодательную возможность для открытия новых избирательных участков, чтобы людям было проще голосовать. Это особенно важно для больших городов, участковые комиссии должны быть расположены в шаговой доступности от избирателей — максимум одна–две остановки на общественном транспорте. Вообще весь избирательный процесс должен быть ориентирован на людей, ведь избирательное право — базовое, записанное в Конституции, и мы должны содействовать соблюдению конституционных прав граждан, — подчеркнул он. — Надеюсь, весь этот комплекс законодательных нововведений сделает все выборные процедуры более понятными и повысит к ним доверие всех участников избирательного процесса. В этом и есть смысл изменений. Я внимательно буду наблюдать за применением новых норм закона в ходе выборов, и в дальнейшем мы готовы его совершенствовать, если будут возникать проблемы.
Андрей Клишас также рассказал, что сегодня наблюдается тенденция к автоматизации процесса выборов, однако при этом у избирателей нередко возникает недоверие к результатам.
Андрей Клишас
– Современные технологии сложны, и многие волнуются, чтобы в компьютерах не были установлены настройки, способные повлиять на результат. Так что технически выборы сегодня на многих этапах можно организовывать без участия людей. Вопрос: будет ли доверие к их результатам. Потому пока мы вынуждены привлекать наблюдателей, чтобы проверять итоги голосования, — резюмировал сенатор.
Норильчан не меньше выборов интересовали и другие вопросы. В частности, были подняты темы жилищного строительства в нашем городе, программ переселения северян. Конечно, расспросили высокого гостя и о прошедшей Олимпиаде и связанных с нею скандалах.

О жилищном строительстве
Андрей Клишас:
– Вопрос жилищного строительства в Норильске нужно адресовать правительству края, которое в свою очередь должно убеждать федеральное правительство в оказании поддержки. «Норникель» формирует не только бюджет края, но и направляет большие суммы в федеральный бюджет. Параллельно расходуются бюджетные средства на ремонт жилья в городе, так что если мы имеем возможность построить тут комфортное и более дешевое в обслуживании жилье, надо инвестировать. Я считаю, что, поскольку бюджетный вклад Норильска в бюджет страны огромен, возможно создание программы, схожей с четырехсторонней программой переселения.
О переселении
Андрей Клишас:
– В вопросе продолжения софинансирования программы Федерацией также требуется взаимодействовать через краевое правительство. Чтобы программа продолжалась и Федерация подтвердила однажды взятые на себя обязательства, об этом надо говорить на всех уровнях. А лучший способ это делать — принимать участие в выборах. В том числе и в выборах губернатора края будущей осенью. Надо убеждать власть, что эти вопросы — не местечковые проблемы, а повестка, достойная федерального внимания. Ваш голос должны слышать.

Об Олимпиаде
Андрей Клишас:
– К сожалению, я не смотрел хоккейную встречу — летел из Туруханска. Парни — молодцы, я их поздравляю. Что до возвращения России в олимпийскую семью, то надо понимать: все решения, принимаемые в отношении ОКР или наших спортсменов, носят ярко выраженный политический характер. Вот наши хоккеисты, едва покинув лед, пошли на допинг–контроль. Но допинг не имеет национальности. И говорить о политике допинга в нашей стране неправильно, все международные комиссии признали, что ничего подобного у нас нет. Задачей наших недоброжелателей было внести в общество раскол, начать дискуссию об участии в Олимпиаде нашей сборной, что и произошло. Но как только будет понятно, что эти политические задачи не выполнены, эта цель отойдет, и мы вновь войдем в олимпийское движение, которое без нас невозможно: мы слишком большая и сильная страна, чтобы исключить ее из олимпийской семьи.

Татьяна Сергеева
Фото Владимира Макушкина
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В Норильск с рабочим визитом прибыл член Совета Федерации Андрей Клишас. На встрече с активом города сенатор рассказал, чем предстоящие выборы будут отличаться от всех предыдущих.

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