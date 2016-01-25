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[Индекс номера 27 (27.02.2018)]

 Городские подробности 
Дети, в садик собирайтесь

Глава Норильска Ринат Ахметчин провел в Талнахе выездное совещание, в ходе которого проверил, как идет реконструкция детского сада № 69 на ул. Бауманской, 21.

В совещании приняли участие представители подрядной организации, управления капитальных ремонтов и строительства, а также управления общего и дошкольного образования. В целом проверяющие остались довольны темпами работ и их качеством: на данном этапе они выполнены на 99%. Подрядчик, компания «Строй–СИТИ», готова приступить к штукатурно–малярным работам, как только в здание будет проведено отопление.
– Дело в том, что пока МУП «КОС» не производит технологическое присоединение к подстанции из–за отсутствия утвержденных тарифов, — поделился Александр Минченко, гендиректор ООО «Строй–СИТИ». — Дело в том, что для каждого здания есть определяемая проектом тепловая нагрузка, и хотя этот детский сад является типовым, тарифы, рассчитанные много лет назад, к нему не применимы, поскольку сейчас при реконструкции используются новые материалы, фасад утепляется по новейшей технологии, устанавливаются стеклопакеты, что позволит снизить теплопотери. В то же время новые медно–алюминиевые радиаторы дают больше тепла, чем чугунные, которые были установлены в здании при его постройке.
– В первую очередь необходимо решить вопрос с подключением и подачей теплоносителя, — резюмировал по окончании совещания Ринат Ахметчин. — Думаю, сейчас, когда я дал соответствующее распоряжение, вопрос будет решен в кратчайшие сроки. В целом же подрядчик работает в хорошем темпе, строго по графику, и к концу года здание, мы надеемся, будет сдано в эксплуатацию.
Как только утвердят тарифы, подрядчики проведут в детский сад отопление по временной схеме. Материалы для внутренней отделки фирма «Строй–СИТИ» уже закупила, их доставят в город с началом навигации. Заключен договор и со специалистами по монтажу вентиляции. Компания «Строй–СИТИ» работает в Норильске около десяти лет. Ее работники занимались установкой освещения на трассе Норильск–Талнах, архитектурной подсветкой зданий в исторической части Ленинского проспекта, проводили освещение на бульваре Влюбленных. Вместе с тем и общестроительные работы для компании далеко не в новинку, вскоре к списку объектов добавится еще и сад на ул. Московской, 18.
Сейчас на Бауманской, 21, работают порядка 30 человек. Когда завершится ремонт и частичная замена железобетонных перекрытий, демонтаж перегородок и перепланировка внутренних помещений, монтаж электропроводки и системы ТВС, их перебросят на новый объект, а из Красноярска в Норильск пригласят штукатуров–маляров, плиточников, других мастеров по внутренней отделке помещений.
Напомним, контракт на реконструкцию детского сада № 69 был заключен в июле 2017 года. Окончательный срок завершения работ — 1 декабря 2018-го. Детсад сможет принять 217 детей от 1,5 до 7 лет. Именно в Талнахе сложилась наиболее напряженная ситуация с очередью в детский сад, и новое дошкольное учреждение позволит снять остроту этого вопроса.
Сегодня в Норильске работает 41 детский сад. Садики посещают 12 218 детей: 7384 ребенка ходят в сады Центрального района, 3384 — в талнахские, 1376 — в кайерканские, 74 ребенка принимает Снежногорск. Потребности в местах для детей старше трех лет в Норильске нет. Очереди в детские сады ждут 6278 детей в возрасте от 0 до 3 лет, из них от 1,5 до 3 лет — 1907 малышей: 731 — в Центральном районе, 63 — в Оганере, 795 — в Талнахе и 318 — в Кайеркане.

Марина Андриюк
Фото Ирины Яринской
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