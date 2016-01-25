[Индекс номера 27 (27.02.2018)]



Проекты

В мире и согласии

Как укрепить дружбу между народами — свои идеи предлагают местные национально–культурные объединения, участвующие в городском конкурсе соцпроектов. Лучший проект получит грант в 200 тысяч рублей на реализацию замысла.



Такой же конкурс проводился и в прошлом году. С 2017 года в действие вступила подпрограмма «Развитие межнационального согласия на территории муниципального образования город Норильск» муниципальной программы «Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке». В ее рамках реализуется несколько мероприятий, в том числе городской конкурс соцпроектов, цель которого — оказать финансовую поддержку национально–культурным объединениям, работающим в Норильске, поясняет Светлана Иванина, специалист отдела по работе с общественными объединениями, некоммерческими организациями управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Норильска. Выступление ногайского ансамбля В прошлом году на этот конкурс было представлено три заявки, победителем стал проект «Шире круг» общественной организации местной ногайской национально–культурной автономии, создающий условия для профессионального роста и развития творческого коллектива организации, являющегося носителем культурных традиций ногайского народа. В конкурсе также приняли участие ассоциация коренных малочисленных народов Крайнего Севера и греческая общественная организация. Сегодня ногайский творческий коллектив, состоящий из хореографического ансамбля и вокалистов, является визитной карточкой и несомненной гордостью организации. Причем там занимаются дети и других национальностей. У коллектива большие планы. На полученный за проект грант были приобретены синтезатор и радиомикрофоны, часть средств потратили на костюмы. Увидеть выступление творческого коллектива зрители могли на Дне ногайской культуры, организованном в рамках проекта «Шире круг». Его гостями стали представители всех 17 национально–культурных объединений города. Для них были подготовлены выставка литературы на ногайском и русском языках об истории, культуре и традициях этого народа, концертная программа со стихами, музыкой и народными танцами ногайцев. Гостей также приглашали на дегустацию блюд национальной кухни. Норильск был признан победителем конкурса в номинации «Лучшая муниципальная программа муниципального образования Красноярского края, имеющего численность населения более 100 000 жителей, в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия» и получил еще миллион рублей из бюджета края, за счет чего был проведен еще один конкурс среди национально–культурных объединений. Его победителями стали сразу четыре организации. Азербайджанская диаспора с проектом «Дружба в Заполярье» получила грант в 450 тысяч рублей. На эти деньги было закуплено оборудование для проведения мероприятий в национально–культурном центре, где сейчас продолжается ремонт. Греческая «Эллада» Для местной общественной организации национально–культурной автономии кыргызов «Эне–Сай» (Енисей) это был первый опыт участия в грантовом конкурсе, но, тем не менее, ее проект «Будем дружить!» высоко оценили эксперты. На грант в 150 тысяч рублей был приобретен комплект звукоусиливающей аппаратуры для проведения национальных праздников и репетиций творческих коллективов. После неудачи в первом конкурсе общественная организация поддержки греческой культуры сделала вторую попытку и получила 200 тысяч за свой проект «Эллада». – Вот уже два года в организации существует хореографический коллектив, которым руководит Елена Богаченко, душа и движущая сила не только ансамбля, но и организации в целом. На грантовые средства были приобретены два комплекта костюмов и обувь для танцоров, а также создана младшая группа ансамбля, где занимаются дети разных национальностей, — рассказывает Светлана Иванина. Еще один победитель конкурса — проект «Возьмемся за руки, друзья!» Норильской местной общественной организации «Центр развития детско-юношеского творчества и национальных культур «ИРБИС». Светлана Иванина: – Это одна из самых молодых организаций в Норильске, но уже ярко заявившая о себе. Думаю, норильчане, бывающие на городских праздниках, уже обращали внимание на выступление хореографического коллектива с одноименным названием. В ансамбле танцуют ногайцы, дагестанцы, осетины, русские, а также представители многих других национальностей. Причем как дети, так и взрослые. Репертуар ансамбля составляют танцы народов Северного Кавказа. Руководитель коллектива, он же руководитель организации и автор проекта, — Руслан Караев, педагог–хореограф по образованию, с детства занимался танцами, а повзрослев, стал участником североосетинского государственного ансамбля танца «Алан». Благодаря полученному гранту коллектив обновил костюмы, приобрел аксессуары и танцевальную обувь, что позволило добавить в репертуар еще два номера. Финальной точкой в реализации конкурсного проекта стала прошедшая в конце прошлого года благотворительная ярмарка «ЭТНОБАЗАР». Гостям были представлены выставки, конкурсы, национальные угощения и концертная программа с участием хореографического ансамбля «Ирбис» и творческих коллективов национальных объединений Норильска. С размахом прошла ярмарка сувениров, на средства от которой были закуплены предметы гигиены для малышей из детской больницы. Хореографический коллектив «ИРБИС» Светлана Иванина: – Думаю, что всех победителей конкурсов, а также представителей других национальных общественных объединений мы увидим на празднике «Заполярный Навруз» 24 марта в национально–культурном центре «Заполярье» на ул. Лауреатов, 85, и, конечно, на ежегодном, в этом году уже 14–м, фестивале национальных культур «Край — наш общий дом», который пройдет 21 апреля в городском Центре культуры. Сейчас ведется подготовка к новому конкурсу соцпроектов, он состоится в марте. Главное требование — проекты должны быть направлены на укрепление межнационального согласия, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций разных народов, напоминают специалисты управления. Уже сейчас организации подают заявки на участие в конкурсе. Победитель получит грант в размере 200 тысяч рублей. Кто станет его обладателем, будет ясно уже в апреле, реализовать свои идеи конкурсанты смогут до 20 декабря.

Татьяна Сергеева Фото предоставлено управлением по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Норильска. www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Такой же конкурс проводился и в прошлом году. С 2017 года в действие вступила подпрограмма «Развитие межнационального согласия на территории муниципального образования город Норильск» муниципальной программы «Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке». В ее рамках реализуется несколько мероприятий, в том числе городской конкурс соцпроектов, цель которого — оказать финансовую поддержку национально–культурным объединениям, работающим в Норильске, поясняетВ прошлом году на этот конкурс было представлено три заявки, победителем стал проект «Шире круг» общественной организации местной ногайской национально–культурной автономии, создающий условия для профессионального роста и развития творческого коллектива организации, являющегося носителем культурных традиций ногайского народа. В конкурсе также приняли участие ассоциация коренных малочисленных народов Крайнего Севера и греческая общественная организация.Сегодня ногайский творческий коллектив, состоящий из хореографического ансамбля и вокалистов, является визитной карточкой и несомненной гордостью организации. Причем там занимаются дети и других национальностей. У коллектива большие планы. На полученный за проект грант были приобретены синтезатор и радиомикрофоны, часть средств потратили на костюмы.Увидеть выступление творческого коллектива зрители могли на Дне ногайской культуры, организованном в рамках проекта «Шире круг». Его гостями стали представители всех 17 национально–культурных объединений города. Для них были подготовлены выставка литературы на ногайском и русском языках об истории, культуре и традициях этого народа, концертная программа со стихами, музыкой и народными танцами ногайцев. Гостей также приглашали на дегустацию блюд национальной кухни.Норильск был признан победителем конкурса в номинации «Лучшая муниципальная программа муниципального образования Красноярского края, имеющего численность населения более 100 000 жителей, в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия» и получил еще миллион рублей из бюджета края, за счет чего был проведен еще один конкурс среди национально–культурных объединений.Его победителями стали сразу четыре организации. Азербайджанская диаспора с проектом «Дружба в Заполярье» получила грант в 450 тысяч рублей. На эти деньги было закуплено оборудование для проведения мероприятий в национально–культурном центре, где сейчас продолжается ремонт.Для местной общественной организации национально–культурной автономии кыргызов «Эне–Сай» (Енисей) это был первый опыт участия в грантовом конкурсе, но, тем не менее, ее проект «Будем дружить!» высоко оценили эксперты. На грант в 150 тысяч рублей был приобретен комплект звукоусиливающей аппаратуры для проведения национальных праздников и репетиций творческих коллективов.После неудачи в первом конкурсе общественная организация поддержки греческой культуры сделала вторую попытку и получила 200 тысяч за свой проект «Эллада».– Вот уже два года в организации существует хореографический коллектив, которым руководит Елена Богаченко, душа и движущая сила не только ансамбля, но и организации в целом. На грантовые средства были приобретены два комплекта костюмов и обувь для танцоров, а также создана младшая группа ансамбля, где занимаются дети разных национальностей, — рассказывает Светлана Иванина.Еще один победитель конкурса — проект «Возьмемся за руки, друзья!» Норильской местной общественной организации «Центр развития детско-юношеского творчества и национальных культур «ИРБИС».– Это одна из самых молодых организаций в Норильске, но уже ярко заявившая о себе. Думаю, норильчане, бывающие на городских праздниках, уже обращали внимание на выступление хореографического коллектива с одноименным названием. В ансамбле танцуют ногайцы, дагестанцы, осетины, русские, а также представители многих других национальностей. Причем как дети, так и взрослые. Репертуар ансамбля составляют танцы народов Северного Кавказа. Руководитель коллектива, он же руководитель организации и автор проекта, — Руслан Караев, педагог–хореограф по образованию, с детства занимался танцами, а повзрослев, стал участником североосетинского государственного ансамбля танца «Алан».Благодаря полученному гранту коллектив обновил костюмы, приобрел аксессуары и танцевальную обувь, что позволило добавить в репертуар еще два номера.Финальной точкой в реализации конкурсного проекта стала прошедшая в конце прошлого года благотворительная ярмарка «ЭТНОБАЗАР». Гостям были представлены выставки, конкурсы, национальные угощения и концертная программа с участием хореографического ансамбля «Ирбис» и творческих коллективов национальных объединений Норильска. С размахом прошла ярмарка сувениров, на средства от которой были закуплены предметы гигиены для малышей из детской больницы.– Думаю, что всех победителей конкурсов, а также представителей других национальных общественных объединений мы увидим на празднике «Заполярный Навруз» 24 марта в национально–культурном центре «Заполярье» на ул. Лауреатов, 85, и, конечно, на ежегодном, в этом году уже 14–м, фестивале национальных культур «Край — наш общий дом», который пройдет 21 апреля в городском Центре культуры.Сейчас ведется подготовка к новому конкурсу соцпроектов, он состоится в марте. Главное требование — проекты должны быть направлены на укрепление межнационального согласия, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций разных народов, напоминают специалисты управления. Уже сейчас организации подают заявки на участие в конкурсе. Победитель получит грант в размере 200 тысяч рублей. Кто станет его обладателем, будет ясно уже в апреле, реализовать свои идеи конкурсанты смогут до 20 декабря.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















