[Индекс номера 27 (27.02.2018)]



Школьный двор

В вуз без экзаменов

Получить льготы при поступлении в вуз можно, став победителем или призером финала Всероссийской олимпиады школьников. Многие норильские старшеклассники стараются использовать этот шанс.



Специально для победителей различных уровней Всероссийской олимпиады школьников во Дворце творчества детей и молодежи организовали настоящий праздник. Победители муниципального этапа олимпиады, демонстрировавшие знания в самых разных школьных предметах, поднимались за наградами 38 раз. Многие из ребят получили медали и дипломы за победу по нескольким предметам. К слову, в муниципальном этапе приняли участие более тысячи учащихся из 37 норильских школ и гимназий. Проходил этот этап с 15 ноября по 18 декабря 2017 года. Особые награды получили призеры и победители регионального этапа. Одной из площадок для проведения этого этапа второй год подряд становится Норильск. 27 наших ребят демонстрировали знания по 11 предметам на домашней площадке, 17 юных норильчан отправились в Красноярск, чтобы принять участие в олимпиаде по восьми предметам. В итоге медали и дипломы призеров регионального этапа получили 11 старшеклассников, а одиннадцатиклассник из школы № 1 Герман Риттер стал победителем этого этапа Всероссийской олимпиады школьников. – Я хочу сказать вам огромное спасибо за ваш труд — с каждым годом муниципальный этап начинается все раньше, сейчас школьные олимпиады проходят с сентября, и в ноябре вы уже участвуете в городском этапе. Спасибо вам за то, что практически с начала учебного года вы готовы к тому, чтобы участвовать и побеждать в таких непростых испытаниях, — поздравил героев праздника Андрей Колин, начальник управления общего и дошкольного образования. Из десятка призеров регионального этапа олимпиады больше половины участвовали в состязаниях такого уровня не в первый раз. Впечатления у дебютантов и участников с опытом, конечно, отличаются. Призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников Александр Баскаков, лицей № 3, экология: – На региональном этапе задания были намного проще, чем на муниципальном. Я не знаю, как люди, которые прошли муниципальный этап, проигрывают в краевом, — мне кажется, это просто невозможно. Про другие предметы не могу ничего сказать, но в экологии дело обстоит именно так. Александр делится, что олимпиада — любого уровня — проходит незамысловато: участников собирают в аудитории, где им отводятся три часа, чтобы ответить на вопросы теста. – Ответы в тесте зачастую настолько очевидны, что вы их просто игнорируете, думая, что ответ сам собой разумеется. В конце же, когда наступает час проверки, оказывается, что на таких вот нелепых вопросах вы потеряли половину баллов, — в назидание будущим участникам состязаний говорит Александр. Александр Синеоков, гимназия № 4, английский язык: – Муниципальные этапы олимпиады проводятся с седьмого класса. Участие в них позволяет пропустить целый день в школе. А уж если вдруг повезет победить в муниципальном этапе, то появится возможность побывать в Красноярске. Это прекрасный стимул к победе. Сергей Колмаков, гимназия № 4, трехкратный призер регионального этапа Всероссийской олимпиады по географии: – Я впервые проходил региональный этап в Норильске, а в прошлые годы ездил в Красноярск. Выезжать из Норильска всегда хорошо — смена обстановки, новые впечатления. Это положительная сторона участия в краевом этапе с выездом. Поскольку мне есть с чем сравнить, могу сказать, что в Норильске уровень организации олимпиады был очень высок. База проведения была оборудована всем необходимым. Сергей Горбунов, ученик школы № 1, — призер регионального этапа по трем предметам: физика, математика, информатика. Одиннадцатиклассник давно определился с будущей профессией: – Я поступаю в Московский физико–технический институт (МФТИ), буду программистом. Я считаю, это направление в наше время очень актуально и востребовано. Учитывая, что у меня есть способности и мне очень нравится эта тема, я решил и профессию выбрать соответствующую. Друг и одноклассник Сергея Герман Риттер в нынешнем году стал победителем краевого этапа по математике. Впрочем, к этой победе молодой человек относится довольно легко. – На региональный этап я попадаю уже в третий раз, правда, в прошлые годы становился призером олимпиады по физике. К олимпиаде я обычно готовлюсь в последний день: нахожу задания прошлого года и решаю их — вот и вся подготовка. Как выяснилось, легкость эта кажущаяся. Да, ребятам не приходится особенно готовиться к научным состязаниям, потому что с седьмого класса они углубленно изучают точные науки. Последние три года оба — и Сергей, и Герман — учатся в заочной школе Московского физико–технического университета. К слову, на следующий день после награждения оба улетели в столицу, чтобы принять участие в очном этапе Всероссийской межвузовской олимпиады, которую проводит МФТУ. В прошлом году с аналогичной олимпиады оба привезли призовые места. – Этот институт — один из лучших в России, и результаты олимпиады, проводимой им, будут действительны при поступлении во всех других вузах России, — рассказывает Сергей. — Мне кажется, что мы сможем получить призовое место, потому что мы давно готовимся, и это прекрасная возможность облегчить себе поступление в вуз. Дело в том, что ЕГЭ по этим предметам написать в разы сложнее, чем победить в олимпиаде. А Герман Риттер планирует поступать в ИТМО — институт теоретической механики и оптики, что в Петербурге, тоже мечтает стать программистом. И все силы, которые тратятся на получение образования, — это путь к профессии, причем любимой, подчеркивает он. Герой также признает, что если бы был другой преподаватель, то возможно, таких успехов ему не удалось бы достичь: – От учителя очень много зависит. Думаю, что на тот уровень, на котором сейчас я нахожусь, вывел бы не каждый учитель — мы давно переросли школьную программу. Ну а педагоги школы № 1, которые подготовили огромное количество призеров, скромны и всячески умаляют свои заслуги. Алексей Бибиков, преподаватель физики, настаивает, что вклада педагогов в успехи учеников нет никакого, это только талант детей. – Вообще главное — заметить в ребенке ту искру, которая позволит ему стремиться к чему–то. Надо дать ему возможность раскрыться, поверить в себя. Дети талантливы во всех направлениях, важно заинтересовать их, — уверена Галина Климова, преподаватель математики с 25–летним стажем. Лариса Иванова, преподаватель физики школы № 1, пожалуй, лучше других учителей знает Германа и Сергея. – Герман очень умный и очень скромный, никогда не задается. Он силен в точных науках — математике, физике, информатике. Конечно, есть в нем и искра божья, но в основном это огромная работа. Они с Сергеем постоянно занимаются самообразованием. Ребята говорят, что готовятся к олимпиаде в последний момент, но это не совсем правда. Работают они над предметами круглый год, а уж то, что побеждают в олимпиадах, — это результат работы, — уверена педагог. По итогам регионального этапа на учебно–тренировочные сборы для кандидатов в команду всероссийского этапа олимпиады от Норильска отправятся трое старшеклассников: Герман Риттер (школа № 1), Софья Абросимова (гимназия № 4) и Екатерина Добровольская (гимназия № 7). В ходе сборов определится, кто из них попадет на заключительный этап, который будет проходить по разным дисциплинам в разных городах России с середины марта до конца апреля. Например, олимпиада по математике пройдет в Екатеринбурге с 23 по 28 апреля, по литературе — в Казани с 31 марта по 6 апреля, по русскому языку — в Великом Новгороде с 9 по 14 апреля.

Марина Андриюк Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Специально для победителей различных уровней Всероссийской олимпиады школьников во Дворце творчества детей и молодежи организовали настоящий праздник. Победители муниципального этапа олимпиады, демонстрировавшие знания в самых разных школьных предметах, поднимались за наградами 38 раз. Многие из ребят получили медали и дипломы за победу по нескольким предметам. К слову, в муниципальном этапе приняли участие более тысячи учащихся из 37 норильских школ и гимназий. Проходил этот этап с 15 ноября по 18 декабря 2017 года.Особые награды получили призеры и победители регионального этапа. Одной из площадок для проведения этого этапа второй год подряд становится Норильск. 27 наших ребят демонстрировали знания по 11 предметам на домашней площадке, 17 юных норильчан отправились в Красноярск, чтобы принять участие в олимпиаде по восьми предметам. В итоге медали и дипломы призеров регионального этапа получили 11 старшеклассников, а одиннадцатиклассник из школы № 1 Герман Риттер стал победителем этого этапа Всероссийской олимпиады школьников.– Я хочу сказать вам огромное спасибо за ваш труд — с каждым годом муниципальный этап начинается все раньше, сейчас школьные олимпиады проходят с сентября, и в ноябре вы уже участвуете в городском этапе. Спасибо вам за то, что практически с начала учебного года вы готовы к тому, чтобы участвовать и побеждать в таких непростых испытаниях, — поздравил героев праздникаИз десятка призеров регионального этапа олимпиады больше половины участвовали в состязаниях такого уровня не в первый раз. Впечатления у дебютантов и участников с опытом, конечно, отличаются.– На региональном этапе задания были намного проще, чем на муниципальном. Я не знаю, как люди, которые прошли муниципальный этап, проигрывают в краевом, — мне кажется, это просто невозможно. Про другие предметы не могу ничего сказать, но в экологии дело обстоит именно так.Александр делится, что олимпиада — любого уровня — проходит незамысловато: участников собирают в аудитории, где им отводятся три часа, чтобы ответить на вопросы теста.– Ответы в тесте зачастую настолько очевидны, что вы их просто игнорируете, думая, что ответ сам собой разумеется. В конце же, когда наступает час проверки, оказывается, что на таких вот нелепых вопросах вы потеряли половину баллов, — в назидание будущим участникам состязаний говорит Александр.– Муниципальные этапы олимпиады проводятся с седьмого класса. Участие в них позволяет пропустить целый день в школе. А уж если вдруг повезет победить в муниципальном этапе, то появится возможность побывать в Красноярске. Это прекрасный стимул к победе.– Я впервые проходил региональный этап в Норильске, а в прошлые годы ездил в Красноярск. Выезжать из Норильска всегда хорошо — смена обстановки, новые впечатления. Это положительная сторона участия в краевом этапе с выездом. Поскольку мне есть с чем сравнить, могу сказать, что в Норильске уровень организации олимпиады был очень высок. База проведения была оборудована всем необходимым., — призер регионального этапа по трем предметам: физика, математика, информатика. Одиннадцатиклассник давно определился с будущей профессией:– Я поступаю в Московский физико–технический институт (МФТИ), буду программистом. Я считаю, это направление в наше время очень актуально и востребовано. Учитывая, что у меня есть способности и мне очень нравится эта тема, я решил и профессию выбрать соответствующую.Друг и одноклассник Сергеяв нынешнем году стал победителем краевого этапа по математике. Впрочем, к этой победе молодой человек относится довольно легко.– На региональный этап я попадаю уже в третий раз, правда, в прошлые годы становился призером олимпиады по физике. К олимпиаде я обычно готовлюсь в последний день: нахожу задания прошлого года и решаю их — вот и вся подготовка.Как выяснилось, легкость эта кажущаяся. Да, ребятам не приходится особенно готовиться к научным состязаниям, потому что с седьмого класса они углубленно изучают точные науки. Последние три года оба — и Сергей, и Герман — учатся в заочной школе Московского физико–технического университета. К слову, на следующий день после награждения оба улетели в столицу, чтобы принять участие в очном этапе Всероссийской межвузовской олимпиады, которую проводит МФТУ. В прошлом году с аналогичной олимпиады оба привезли призовые места.– Этот институт — один из лучших в России, и результаты олимпиады, проводимой им, будут действительны при поступлении во всех других вузах России, — рассказывает Сергей. — Мне кажется, что мы сможем получить призовое место, потому что мы давно готовимся, и это прекрасная возможность облегчить себе поступление в вуз. Дело в том, что ЕГЭ по этим предметам написать в разы сложнее, чем победить в олимпиаде.А Герман Риттер планирует поступать в ИТМО — институт теоретической механики и оптики, что в Петербурге, тоже мечтает стать программистом. И все силы, которые тратятся на получение образования, — это путь к профессии, причем любимой, подчеркивает он. Герой также признает, что если бы был другой преподаватель, то возможно, таких успехов ему не удалось бы достичь:– От учителя очень много зависит. Думаю, что на тот уровень, на котором сейчас я нахожусь, вывел бы не каждый учитель — мы давно переросли школьную программу.Ну а педагоги школы № 1, которые подготовили огромное количество призеров, скромны и всячески умаляют свои заслуги. Алексей Бибиков, преподаватель физики, настаивает, что вклада педагогов в успехи учеников нет никакого, это только талант детей.– Вообще главное — заметить в ребенке ту искру, которая позволит ему стремиться к чему–то. Надо дать ему возможность раскрыться, поверить в себя. Дети талантливы во всех направлениях, важно заинтересовать их, — уверенас 25–летним стажем., пожалуй, лучше других учителей знает Германа и Сергея.– Герман очень умный и очень скромный, никогда не задается. Он силен в точных науках — математике, физике, информатике. Конечно, есть в нем и искра божья, но в основном это огромная работа. Они с Сергеем постоянно занимаются самообразованием. Ребята говорят, что готовятся к олимпиаде в последний момент, но это не совсем правда. Работают они над предметами круглый год, а уж то, что побеждают в олимпиадах, — это результат работы, — уверена педагог.

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