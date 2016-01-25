[Индекс номера 27 (27.02.2018)]



Спорт-тайм

За явным преимуществом

МФК «Норильский никель» в 14–м туре Суперлиги у себя дома взял верх над «Ухтой» — 5:3 и 5:0.



«Сибиряк» в 14–м туре переиграл «Политех» — 8:3 и 5:3, «Синара» и «Газпром–Югра» поделили очки — 6:5 и 1:2, «КПРФ» одолела «Автодор» — 5:1 и 10:2, а «Прогресс» оказался сильнее «Новой генерации» — 3:1 и 3:2. До отчетного тура между «Норникелем» и «Ухтой» было проведено семь матчей, в которых норильчане победили четырежды. Одна победа на счету ухтинцев. Еще два раза команды сыграли вничью. Разница забитых и пропущенных мячей — 24:14 в пользу никельщиков. На 11–й минуте матча норильчане получили право на свободный удар, назначенный за повторный пас вратарю. К мячу подошли Юрий Костыгин и Сергей Пономарев, последний из которых точным выстрелом отправил снаряд в сетку — 1:0. Спустя минуту стараниями Максима Смирнова, решившегося на неожиданный удар снизу, мяч поразил ворота Василия Белова — 1:1. На 14–й минуте северяне проводят образцово–показательную комбинацию: Сергей Сергеев пробивает в сторону дальней штанги, где Сергей Сытин, оторвавшись от преследователей, уверенно доводит атаку до логического конца — 2:1. На 21–й минуте гостям вновь удается результативная атака, на этот раз благодаря ошибке обороны соперника: после розыгрыша аута мяч попадает к Волкову, и Дмитрий, оказавшийся никем не прикрытым, сравнивает счет — 2:2. Красивой по содержанию и результативной по завершению получилась атака, устроенная норильчанами на 37–й минуте: Данил Кутузов и Павел Сучилин разыгрывают аут, переводят мяч на противоположный фланг, где Сергеев с лету поражает цель — 3:2. Спустя пять минут Сергеев вновь забивает, и вновь благодаря Кутузову, который, прорвавшись к воротам, делает выверенную передачу на партнера — 4:2. Проходит еще минута, и уже хозяева вынуждены доставать мяч из сетки: на дальний удар решается Волков — 4:3. В надежде вырвать хотя бы ничью заключительные минуты встречи «Ухта» проводит в пять полевых игроков, однако на этом окончательно погорает: Данил Кутузов со своей половины площадки отправляет мяч в пустые ворота — 5:3. Во второй встрече двухматчевого противостояния вопрос о победителе был снят еще до перерыва. Место в воротах норильчан занял Алексей Попов, а начало разгрому положил Сергеев, на шестой минуте красивейшим ударом направивший мяч в девятку, — 1:0. На 14–й минуте примеру партнера по команде последовал Алексей Филиппов, удачно замкнувший прострел с фланга. На 21–й минуте вновь отличился Сергеев, на этот раз точным ударом издали. А за минуту до конца первой 25–минутки о себе напомнил и Александр Фукин — 4:0. Во втором тайме игра более–менее успокоилась, и острых моментов стало меньше. Тем не менее болельщики увидели еще одно взятие ворот, когда на 38–й минуте мяч пересек линию ворот стараниями Владимира Гончарова — 5:0 и «сухая» победа никельщиков. На послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов признался, что первая игра выдалась для его команды тяжелой: – Мы смогли создавать острые моменты, но где–то здорово сыграл вратарь, где–то соперник накрывал наши удары, где–то мы просто не попадали по воротам. Было тяжело психологически. Мы забивали, соперник сразу сравнивал счет. Игра была очень вязкой. Единственное, что помогло клубу в этой ситуации, — это мастерство наших футболистов. Говоря о втором матче, рулевой норильчан похвалил своих игроков, отметив, что они превосходили соперников во всех компонентах игры: – Мы усилили давление и, установив комфортный счет 4:0, во втором тайме позволили себе некие вольности. На команду было приятно смотреть. Думаю, что болельщики остались довольны. По итогам 14–го тура «Норникель» с 38 очками закрепился на шестом месте турнирной таблицы. Следующий раз в рамках Суперлиги норильчане выйдут на паркет 16 и 17 марта, выступив против «Дины». Игры пройдут во Дворце спорта «Арктика». Кроме того, в эти дни «Норникель» принимает участие в Кубке Еременко, проводимом под эгидой Ассоциации мини–футбола России. В международном турнире, который стартовал в подмосковном Щелково и продлится до 2 марта, также участвуют «КПРФ», алма–атинский «Кайрат» и латвийский «Никарс». Команды сыграют друг с другом в один круг и выявят победителя по наибольшему количеству набранных очков.

Михаил Туаев Фото с официального сайта МФК «Норильский никель»

Хороший задел Норильчанка Полина Никуличева завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по тхэквондо среди клубов. Прошедший год выдался для нашей спортсменки очень насыщенным — сложным, но результативным: в копилке Полины прибавилось медалей различного достоинства, завоеванных на чемпионате Сибирского федерального округа среди взрослых, на чемпионате страны среди молодежи до 21 года, открывшем Полине путь на чемпионат Европы, а также на Кубке и чемпионате России. Были и не призовые, но все равно высокие места, в том числе на международных соревнованиях — в Турции, «Фуджейра open», Russia open. Все эти старты нужны Полине для получения важных в предолимпийский период рейтинговых очков, ведь шансы на попадание в олимпийскую сборную она сохраняет. Полина Никуличева Сергей Никуличев, президент Таймырской федерации тхэквондо WTF, папа и личный тренер Полины: – В этом году чемпионат Европы среди клубов прошел в Стамбуле, и, благодаря серебру Полины, мы заняли 36–е место из 103. Полине досталась сложная сетка, основными ее конкурентами стали первый номер сборной Украины и россиянка Юлия Миюц. В первом бою Полина легко обыграла спортсменку из Турции, поединок с Юлией Миюц стал решающим. У Полины уже был опыт проигрыша коллеге по сборной — в 2016 году на чемпионате России за выход в полуфинал, так что нынешняя встреча была реваншем. В упорном и красивом бою Полина Никуличева оказалась сильнее. Затем она обошла спортсменку из Украины, а в финале встретилась с турчанкой, которая с самого старта вела в счете. Полина отправила соперницу в нокдаун, но этого не хватило для перевеса в очках, и победу праздновала турчанка. Через несколько дней в Стамбуле стартовал турнир Turkey open, и на этих соревнованиях Полина заняла лишь девятое место: сказалось сильная усталость. – В бою с Юлей Миюц Полина вела оба раунда, но Юля проявила себя как опытная спортсменка и обошла Полину на один балл. В итоге сегодня Полина входит в резерв сборной страны, готовится к Holland open и Spain open. Конкуренция высока, но мы планируем, что Полина станет первым номером стартового состава сборной страны к следующей осени, к чемпионату России. Если у нее получится набрать рейтинговые баллы на предстоящих турнирах, она поднимется в таблице до топ–32 спортсменов, которых приглашают на турниры Гран–при. Так что сейчас ей надо восстановиться и правильно подойти к каждому старту. Плюс — найти финансирование. Пока мы довольны нынешним результатом и считаем его хорошим заделом на будущее, — говорит Сергей Никуличев. На церемонии награждения Полине предстоит принять участие в ряде новых, важных для ее карьеры соревнованиях, в том числе в Кубке президента всемирной федерации тхэквондо, который пройдет в конце апреля. Кубок уникален тем, что помимо рейтинговых баллов дает возможность всем призерам получить именную лицензию на участие в чемпионате Европы в качестве дополнительной квоты к составу сборной страны.

Татьяна Сергеева Фото Сергея Никуличева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда На 11–й минуте матча норильчане получили право на свободный удар, назначенный за повторный пас вратарю. К мячу подошли Юрий Костыгин и Сергей Пономарев, последний из которых точным выстрелом отправил снаряд в сетку — 1:0. Спустя минуту стараниями Максима Смирнова, решившегося на неожиданный удар снизу, мяч поразил ворота Василия Белова — 1:1. На 14–й минуте северяне проводят образцово–показательную комбинацию: Сергей Сергеев пробивает в сторону дальней штанги, где Сергей Сытин, оторвавшись от преследователей, уверенно доводит атаку до логического конца — 2:1. На 21–й минуте гостям вновь удается результативная атака, на этот раз благодаря ошибке обороны соперника: после розыгрыша аута мяч попадает к Волкову, и Дмитрий, оказавшийся никем не прикрытым, сравнивает счет — 2:2.Красивой по содержанию и результативной по завершению получилась атака, устроенная норильчанами на 37–й минуте: Данил Кутузов и Павел Сучилин разыгрывают аут, переводят мяч на противоположный фланг, где Сергеев с лету поражает цель — 3:2. Спустя пять минут Сергеев вновь забивает, и вновь благодаря Кутузову, который, прорвавшись к воротам, делает выверенную передачу на партнера — 4:2. Проходит еще минута, и уже хозяева вынуждены доставать мяч из сетки: на дальний удар решается Волков — 4:3. В надежде вырвать хотя бы ничью заключительные минуты встречи «Ухта» проводит в пять полевых игроков, однако на этом окончательно погорает: Данил Кутузов со своей половины площадки отправляет мяч в пустые ворота — 5:3.Во второй встрече двухматчевого противостояния вопрос о победителе был снят еще до перерыва. Место в воротах норильчан занял Алексей Попов, а начало разгрому положил Сергеев, на шестой минуте красивейшим ударом направивший мяч в девятку, — 1:0. На 14–й минуте примеру партнера по команде последовал Алексей Филиппов, удачно замкнувший прострел с фланга. На 21–й минуте вновь отличился Сергеев, на этот раз точным ударом издали. А за минуту до конца первой 25–минутки о себе напомнил и Александр Фукин — 4:0.Во втором тайме игра более–менее успокоилась, и острых моментов стало меньше. Тем не менее болельщики увидели еще одно взятие ворот, когда на 38–й минуте мяч пересек линию ворот стараниями Владимира Гончарова — 5:0 и «сухая» победа никельщиков.На послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов признался, что первая игра выдалась для его команды тяжелой:– Мы смогли создавать острые моменты, но где–то здорово сыграл вратарь, где–то соперник накрывал наши удары, где–то мы просто не попадали по воротам. Было тяжело психологически. Мы забивали, соперник сразу сравнивал счет. Игра была очень вязкой. Единственное, что помогло клубу в этой ситуации, — это мастерство наших футболистов.Говоря о втором матче, рулевой норильчан похвалил своих игроков, отметив, что они превосходили соперников во всех компонентах игры:– Мы усилили давление и, установив комфортный счет 4:0, во втором тайме позволили себе некие вольности. На команду было приятно смотреть. Думаю, что болельщики остались довольны.Прошедший год выдался для нашей спортсменки очень насыщенным — сложным, но результативным: в копилке Полины прибавилось медалей различного достоинства, завоеванных на чемпионате Сибирского федерального округа среди взрослых, на чемпионате страны среди молодежи до 21 года, открывшем Полине путь на чемпионат Европы, а также на Кубке и чемпионате России. Были и не призовые, но все равно высокие места, в том числе на международных соревнованиях — в Турции, «Фуджейра open», Russia open. Все эти старты нужны Полине для получения важных в предолимпийский период рейтинговых очков, ведь шансы на попадание в олимпийскую сборную она сохраняет.– В этом году чемпионат Европы среди клубов прошел в Стамбуле, и, благодаря серебру Полины, мы заняли 36–е место из 103. Полине досталась сложная сетка, основными ее конкурентами стали первый номер сборной Украины и россиянка Юлия Миюц. В первом бою Полина легко обыграла спортсменку из Турции, поединок с Юлией Миюц стал решающим. У Полины уже был опыт проигрыша коллеге по сборной — в 2016 году на чемпионате России за выход в полуфинал, так что нынешняя встреча была реваншем. В упорном и красивом бою Полина Никуличева оказалась сильнее. Затем она обошла спортсменку из Украины, а в финале встретилась с турчанкой, которая с самого старта вела в счете. Полина отправила соперницу в нокдаун, но этого не хватило для перевеса в очках, и победу праздновала турчанка.Через несколько дней в Стамбуле стартовал турнир Turkey open, и на этих соревнованиях Полина заняла лишь девятое место: сказалось сильная усталость.– В бою с Юлей Миюц Полина вела оба раунда, но Юля проявила себя как опытная спортсменка и обошла Полину на один балл. В итоге сегодня Полина входит в резерв сборной страны, готовится к Holland open и Spain open. Конкуренция высока, но мы планируем, что Полина станет первым номером стартового состава сборной страны к следующей осени, к чемпионату России. Если у нее получится набрать рейтинговые баллы на предстоящих турнирах, она поднимется в таблице до топ–32 спортсменов, которых приглашают на турниры Гран–при. Так что сейчас ей надо восстановиться и правильно подойти к каждому старту. Плюс — найти финансирование. Пока мы довольны нынешним результатом и считаем его хорошим заделом на будущее, — говорит Сергей Никуличев.Полине предстоит принять участие в ряде новых, важных для ее карьеры соревнованиях, в том числе в Кубке президента всемирной федерации тхэквондо, который пройдет в конце апреля. Кубок уникален тем, что помимо рейтинговых баллов дает возможность всем призерам получить именную лицензию на участие в чемпионате Европы в качестве дополнительной квоты к составу сборной страны.

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