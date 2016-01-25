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[Индекс номера 29 (01.03.2018)]

Мечта становится реальностью

Общественная комиссия по развитию городской среды Норильска утвердила дизайн–проекты общественных пространств, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.

Накануне форэскизы (первый вариант, набросок. — ред.) проектов прошли защиту в Красноярске на заседании Союза архитекторов. Таким образом, три проекта: зона отдыха на набережной ручья Кайерканский, детская площадка в Талнахе и зона отдыха с детским игровым оборудованием в Оганере — вышли на рейтинговое голосование 18 марта. За них проголосовало больше всего горожан. Причем выбрали эти территории сами жители районов.
Предварительно в обсуждении эскизов предложили поучаствовать и молодежи на Урбан–форуме. Свои пожелания по благоустройству города должны высказать все жители Большого Норильска. Массовое анкетирование по этому поводу пройдет 18 марта. Его приурочили к дню голосования, чтобы в опросе приняли участие как можно больше людей. Результаты станут известны 20 марта. Сразу после этого начнется работа по формированию городской среды обновленного Норильска.
На формирование комфортной городской среды выделяет деньги Федерация, но город готов поддержать и другие проекты. Какие — определять горожанам. Городская программа позволяет благоустроить несколько детских и спортивных площадок, скверов и других мест отдыха.
Главным и непременным условием этого проекта является то, что жители самостоятельно выбирают территории, где необходимо навести порядок в первую очередь.
Ознакомившись с дизайн–проектами по благоустройству трех территорий, выбранных большинством горожан, понимаешь, как можно сделать Норильск красивым и комфортным. Как тут не прийти и не проголосовать! Здесь очень важно услышать мнение каждого.

Татьяна Глебова
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Общественная комиссия по развитию городской среды Норильска утвердила дизайн–проекты общественных пространств, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.

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Новости:
 1 марта 2018 
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