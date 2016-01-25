[Индекс номера 29 (01.03.2018)]



Чем занята власть

Строить надо, строить будем

Вопросы благоустройства Норильска и, самое главное, возобновления жилищного строительства уже давно стали для нас наболевшими. В последнее время о том, что откладывать стройку больше нельзя, мы слышим из уст всех руководителей Норильска. О том, на какой стадии сейчас находится проект возобновления застройки Норильска жилыми домами, журналистам рассказал председатель норильского горсовета Александр Пестряков.



Горизонт принятия решений – Александр Александрович, с начала осени прошлого года тема жилищного строительства в Норильске активно обсуждается на всех площадках, в том числе в СМИ. Какие решения уже приняты? – Сегодня принято основное решение — строить дома надо. Это уже не просто желание муниципалитета, а назревшая необходимость. Все прекрасно знают, что жилищный фонд в Норильске ветшает крайне быстро, застройка города многоквартирными домами не ведется уже больше 20 лет. Каждый год мы вынуждены выводить из эксплуатации один–два жилых дома, и в перспективе пяти–шести лет мы столкнемся с тем, что расселять людей из ветхих и аварийных домов будет уже некуда. Мы и так постоянно получаем массу недовольных откликов от горожан из–за того, что приходится предлагать им квартиры в Талнахе, Оганере и Кайеркане, потому что в Центральном районе квартир, пригодных для переселения «аварийщиков» практически не осталось. Бюджетных средств и трудовых ресурсов, к сожалению, не хватает для того, чтобы отремонтировать существующее пустующее жилье. К тому же, как я уже сказал, большинство пустующих квартир находятся вне Центрального района. Самой большой проблемой для Норильска являются гостинки. Эти панельные девятиэтажки подвержены разрушениям больше всего, и расселяем мы их сейчас в первую очередь. И если с нанимателями жилых помещений в домах гостиничного типа нам худо–бедно удается решать вопрос, предоставляя им квартиры, исходя из нормы по количеству зарегистрированных граждан, то с собственниками дело обстоит иначе. По закону мы должны предоставить им равнозначное жилье — то есть такую же комнату в гостинке, которую через год–два мы снова будем расселять. Получается замкнутый круг. Это обстоятельство мы неоднократно пытались донести до краевых и федеральных властей, пытались привлечь инвесторов для строительства жилых домов. Потенциальные инвесторы, проведя необходимые экономические расчеты, сообщили, что только их силами проблему не решить. Себестоимость жилищного строительства в Норильске настолько высока, что без господдержки нам не обойтись. Но, как говорится, капля камень точит, и уже сегодня у нас появилась не просто надежда, а уверенность в том, что стройке — быть. Во время своего визита в Норильск в начале февраля врио губернатора Красноярского края Александр Усс возобновлению жилищного строительства в Норильске уделил особое внимание, подчеркнув, что окажет всемерную поддержку, в том числе на уровне Федерации. Глава региона назвал 2018 год «горизонтом принятия решений». То есть до конца текущего года мы должны принять все необходимые решения, чтобы с 2019 года начать реализацию этого масштабного проекта. – Какие решения вы имеете в виду? Определение источников финансирования? – Безусловно, это важнейший аспект. Ведь речь идет о миллиардных тратах. Поэтому мы говорим сразу о нескольких источниках финансирования — это средства краевого и федерального бюджетов, а также средства инвесторов. Под инвесторами мы, прежде всего, подразумеваем градообразующее предприятие «Норникель», которое в силу своей социальной ответственности всегда участвует в финансировании крупных проектов на территории. В то же время мы надеемся, что компания «Русская платина» также подключится к инициативе, поскольку планируется создание тысяч новых рабочих мест, и сотрудников тоже нужно будет где–то селить. Кроме того, предстоит решить немало других организационных вопросов — где и какие дома строить, сколько это будет стоить, оформлять земельные участки под строительство, получать необходимые разрешительные документы и прочее.

Вектор развития определяем мы – Не так давно вы сказали, что решения о том, какими должны быть новые жилые дома Норильска, власть будет принимать совместно с норильчанами. Что это за новшество? – Не соглашусь с тем, что это новшество. У нас уже накоплен положительный опыт, когда важные для территории вопросы мы решали сообща, путем проведения анкетирования. Вспомните: именно такими опросами мы привлекли внимание к проблеме отсутствия быстрого интернета в Норильске, а ранее — к необходимости сохранения северного коэффициента для пенсионеров. Самый свежий пример — благоустройство норильских дворов: по результатам опроса прошлым летом мы привели в порядок более сорока дворовых территорий. То есть все проекты, которые прошли процедуру общественных обсуждений путем анкетирования, уже реализованы. Именно поэтому столь актуальный вопрос, коим является жилищное строительство, мы выносим на широкое обсуждение. Результаты опроса после обработки станут огромным подспорьем для органов местного самоуправления при решении всех вопросов реализации этого проекта. Чем больше норильчан выскажет свое мнение, тем выше вероятность поддержки краевых и федеральных властей, поскольку это уже не просто «хотелки» руководства города, а громкий голос десятков тысяч норильчан, которые заявляют: «Нам нужны новые дома!». – Есть мнение, что накануне выборов власти на местах начинают активизироваться, и в связи с этим отношение к грядущему анкетированию несколько скептическое. Почему оно назначено именно на 18 марта? – Поясню. Норильчане всегда отличались активной гражданской позицией, и предстоящие события федерального масштаба, на наш взгляд, являются лучшей площадкой для получения максимально объективного среза мнения населения. Неправильно было бы упускать такую возможность. Мы прекрасно понимаем, что на избирательные участки 18 марта придет большое количество норильчан, поэтому территориальные участки для анкетирования также будут работать в этот день. Но, повторюсь, это не просто опрос, результаты которого будут представлены широкой общественности, и на этом всё закончится. Именно мнение горожан ляжет в основу разработки концепции жилищного строительства и дальнейшего благоустройства территорий Норильска.

Голос норильчан должен быть услышан – Давайте подробнее поговорим о самих опросных листах — какие вопросы в них будут включены? – Опросные листы разработаны для каждого района Норильска — Центрального, Оганера, Талнаха и Кайеркана. Первая часть анкеты будет одинаковой для всех. В нее мы вынесли вопросы о том, каким норильчане ходят видеть родной город — развивающейся территорией или вахтовым поселком. Мы не просто так включили сюда этот провокационный вопрос, потому что сколько я себя помню, столько и ведутся разговоры о том, чтобы сделать Норильск вахтовым поселком. Все прекрасно понимают, что этого не случится, но мы все же хотим ясно услышать мнение норильчан. Следующие два вопроса посвящены как раз возобновлению жилищного строительства. Участникам опроса предстоит высказаться на тему — надо ли нам строить новые дома или ремонтировать уже существующие, а также определиться, какие жилые дома надо строить — малоэтажные или выше четырех этажей. Напомню, в Норильске чуть больше пяти лет назад было завершено строительство трех корпусов трехэтажного жилого дома на улице Комсомольской. Это был первый наш опыт строительства малоэтажных домов. Сегодня все три корпуса успешно эксплуатируются, но норильчане к такому варианту относятся неоднозначно: кто–то считает, что за такими зданиями будущее Норильска, кто–то, наоборот, убежден, что у нас на Севере надо возводить нечто более монументальное. Предстоящее анкетирование покажет нам процентное соотношение этих противоположных мнений. В заключительной части опросного листа норильчанам будет предложено выбрать территорию для благоустройства в летний период 2018 года. Именно в этой части анкета разделена по районам, поскольку маловероятно, что жители Кайеркана отдадут предпочтение зоне отдыха, скажем, в Оганере. Хочу подчеркнуть, что список территории для благоустройства составлен не на пустом месте. Все адреса — это лидеры анкетирования в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в котором приняли участие более 12 тысяч норильчан. Отвечая на вопросы анкеты, норильчане помогут нам более оперативно решать вопросы финансирования программ благоустройства и, самое главное, сдвинуть с мертвой точки вопрос возобновления строительства жилых домов в Норильске. Поэтому я приглашаю всех 18 марта принять активное участие в предстоящем анкетировании, чтобы наш голос — голос северян — был услышан на краевом и федеральном уровнях.

Николай Орлов Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Сегодня принято основное решение — строить дома надо. Это уже не просто желание муниципалитета, а назревшая необходимость. Все прекрасно знают, что жилищный фонд в Норильске ветшает крайне быстро, застройка города многоквартирными домами не ведется уже больше 20 лет. Каждый год мы вынуждены выводить из эксплуатации один–два жилых дома, и в перспективе пяти–шести лет мы столкнемся с тем, что расселять людей из ветхих и аварийных домов будет уже некуда. Мы и так постоянно получаем массу недовольных откликов от горожан из–за того, что приходится предлагать им квартиры в Талнахе, Оганере и Кайеркане, потому что в Центральном районе квартир, пригодных для переселения «аварийщиков» практически не осталось. Бюджетных средств и трудовых ресурсов, к сожалению, не хватает для того, чтобы отремонтировать существующее пустующее жилье. К тому же, как я уже сказал, большинство пустующих квартир находятся вне Центрального района.Самой большой проблемой для Норильска являются гостинки. Эти панельные девятиэтажки подвержены разрушениям больше всего, и расселяем мы их сейчас в первую очередь. И если с нанимателями жилых помещений в домах гостиничного типа нам худо–бедно удается решать вопрос, предоставляя им квартиры, исходя из нормы по количеству зарегистрированных граждан, то с собственниками дело обстоит иначе. По закону мы должны предоставить им равнозначное жилье — то есть такую же комнату в гостинке, которую через год–два мы снова будем расселять.Получается замкнутый круг. Это обстоятельство мы неоднократно пытались донести до краевых и федеральных властей, пытались привлечь инвесторов для строительства жилых домов. Потенциальные инвесторы, проведя необходимые экономические расчеты, сообщили, что только их силами проблему не решить. Себестоимость жилищного строительства в Норильске настолько высока, что без господдержки нам не обойтись.Но, как говорится, капля камень точит, и уже сегодня у нас появилась не просто надежда, а уверенность в том, что стройке — быть. Во время своего визита в Норильск в начале февраля врио губернатора Красноярского края Александр Усс возобновлению жилищного строительства в Норильске уделил особое внимание, подчеркнув, что окажет всемерную поддержку, в том числе на уровне Федерации. Глава региона назвал 2018 год «горизонтом принятия решений». То есть до конца текущего года мы должны принять все необходимые решения, чтобы с 2019 года начать реализацию этого масштабного проекта.– Безусловно, это важнейший аспект. Ведь речь идет о миллиардных тратах. Поэтому мы говорим сразу о нескольких источниках финансирования — это средства краевого и федерального бюджетов, а также средства инвесторов. Под инвесторами мы, прежде всего, подразумеваем градообразующее предприятие «Норникель», которое в силу своей социальной ответственности всегда участвует в финансировании крупных проектов на территории.В то же время мы надеемся, что компания «Русская платина» также подключится к инициативе, поскольку планируется создание тысяч новых рабочих мест, и сотрудников тоже нужно будет где–то селить. Кроме того, предстоит решить немало других организационных вопросов — где и какие дома строить, сколько это будет стоить, оформлять земельные участки под строительство, получать необходимые разрешительные документы и прочее.– Не соглашусь с тем, что это новшество. У нас уже накоплен положительный опыт, когда важные для территории вопросы мы решали сообща, путем проведения анкетирования. Вспомните: именно такими опросами мы привлекли внимание к проблеме отсутствия быстрого интернета в Норильске, а ранее — к необходимости сохранения северного коэффициента для пенсионеров. Самый свежий пример — благоустройство норильских дворов: по результатам опроса прошлым летом мы привели в порядок более сорока дворовых территорий. То есть все проекты, которые прошли процедуру общественных обсуждений путем анкетирования, уже реализованы.Именно поэтому столь актуальный вопрос, коим является жилищное строительство, мы выносим на широкое обсуждение. Результаты опроса после обработки станут огромным подспорьем для органов местного самоуправления при решении всех вопросов реализации этого проекта. Чем больше норильчан выскажет свое мнение, тем выше вероятность поддержки краевых и федеральных властей, поскольку это уже не просто «хотелки» руководства города, а громкий голос десятков тысяч норильчан, которые заявляют: «Нам нужны новые дома!».– Поясню. Норильчане всегда отличались активной гражданской позицией, и предстоящие события федерального масштаба, на наш взгляд, являются лучшей площадкой для получения максимально объективного среза мнения населения. Неправильно было бы упускать такую возможность. Мы прекрасно понимаем, что на избирательные участки 18 марта придет большое количество норильчан, поэтому территориальные участки для анкетирования также будут работать в этот день. Но, повторюсь, это не просто опрос, результаты которого будут представлены широкой общественности, и на этом всё закончится. Именно мнение горожан ляжет в основу разработки концепции жилищного строительства и дальнейшего благоустройства территорий Норильска.– Опросные листы разработаны для каждого района Норильска — Центрального, Оганера, Талнаха и Кайеркана. Первая часть анкеты будет одинаковой для всех. В нее мы вынесли вопросы о том, каким норильчане ходят видеть родной город — развивающейся территорией или вахтовым поселком. Мы не просто так включили сюда этот провокационный вопрос, потому что сколько я себя помню, столько и ведутся разговоры о том, чтобы сделать Норильск вахтовым поселком. Все прекрасно понимают, что этого не случится, но мы все же хотим ясно услышать мнение норильчан.Следующие два вопроса посвящены как раз возобновлению жилищного строительства. Участникам опроса предстоит высказаться на тему — надо ли нам строить новые дома или ремонтировать уже существующие, а также определиться, какие жилые дома надо строить — малоэтажные или выше четырех этажей. Напомню, в Норильске чуть больше пяти лет назад было завершено строительство трех корпусов трехэтажного жилого дома на улице Комсомольской. Это был первый наш опыт строительства малоэтажных домов. Сегодня все три корпуса успешно эксплуатируются, но норильчане к такому варианту относятся неоднозначно: кто–то считает, что за такими зданиями будущее Норильска, кто–то, наоборот, убежден, что у нас на Севере надо возводить нечто более монументальное. Предстоящее анкетирование покажет нам процентное соотношение этих противоположных мнений.В заключительной части опросного листа норильчанам будет предложено выбрать территорию для благоустройства в летний период 2018 года. Именно в этой части анкета разделена по районам, поскольку маловероятно, что жители Кайеркана отдадут предпочтение зоне отдыха, скажем, в Оганере.Хочу подчеркнуть, что список территории для благоустройства составлен не на пустом месте. Все адреса — это лидеры анкетирования в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в котором приняли участие более 12 тысяч норильчан.Отвечая на вопросы анкеты, норильчане помогут нам более оперативно решать вопросы финансирования программ благоустройства и, самое главное, сдвинуть с мертвой точки вопрос возобновления строительства жилых домов в Норильске. Поэтому я приглашаю всех 18 марта принять активное участие в предстоящем анкетировании, чтобы наш голос — голос северян — был услышан на краевом ифедеральном уровнях.

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