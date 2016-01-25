[Индекс номера 29 (01.03.2018)]



Поверь в мечту

Залог успеха - хороший вкус

«Заполярка» продолжает свой спецпроект «Поверь в мечту» с детьми из детского дома и школы–интерната, который родился благодаря партнерству с норильским отделом опеки и попечительства. Сегодня мы расскажем о Полине Латышевой, которой всегда хотелось увидеть, как готовятся настоящие пирожные и торты и по возможности попробовать это сделать самой. Ее мечта сбылась, и под чутким руководством кондитера Полина приготовила свою первую панакоту и капкейки.



Полина Латышева Полине 13 лет. Многие педагоги говорят, что это сложный возраст: интенсивный рост, сплошные противоречия и неопределенность. Ничего такого в девочке нет и в помине. Полина — спокойная, улыбчивая, хрупкая девушка с русыми волосами, которая точно знает, чего хочет, но при этом глядит на мир широко раскрытыми карими глазами и живо интересуется всем тем, что происходит вокруг нее. Она много рисует, посещает художественную школу и хочет стать учителем изобразительного искусства. Она признается, что на экскурсии на норильские предприятия ребят водят не так часто, как хотелось бы, и каждое такое путешествие — это целое событие. И когда Полине сказали, что она побывает в кондитерском цехе и сможет своими руками приготовить пирожное и десерт, она несказанно обрадовалась. – Конечно, мне интересны и другие предприятия, хочется увидеть, как там все устроено, пообщаться с людьми, узнать какие–то профессиональные секреты, — говорит Полина. — Думаю, что и многим из моих друзей это помогло бы определиться с выбором будущей профессии, понять, к чему лежит душа, — что нравится, а что нет. Воспитатель девочки Наталья Васютинская говорит, что Полина — человек аккуратный и целеустремленный, она всегда доводит начатое дело до конца. Она не стесняется спрашивать совета у взрослых: «Правильно ли я делаю? А как лучше? А если попробовать так, что будет?». У Полины множество подруг, помимо рисования она занимается брейк–дансом и поет, охотно участвует в различных мероприятиях и конкурсах, которые проводятся в детском доме. Сюда Полина попала, когда ей было около четырех лет, после того, как ее маму лишили родительских прав. Педагог замечает, что у Полины есть главная мечта, о которой она почти не говорит. Она хочет жить в семье, и хотя понимает, что с этим могут быть определенные сложности, продолжает надеяться на лучшее. Технолог кондитерского цеха Екатерина Зыкова делится секретами приготовления панакоты В кондитерский цех магазина «Жар.Птица» девочка пришла не с пустыми руками, решила порадовать работников своим осенним натюрмортом. Прежде чем подойти к плите, Полине пришлось надеть белоснежный фартук и нарукавники, спрятать волосы по колпак, натянуть перчатки. Наставница юного кулинара Екатерина Зыкова, технолог кондитерского цеха талнахского хлебозавода, рассказала, что сегодня они оформят два вида капкейков: шоколадный и вишневый, а в довершение всего приготовят любимый десерт многих норильчан — итальянскую панакоту. Ну вот, можно приступать к делу. Екатерина показывает девочке, как правильно наполнить кондитерский мешок кремом, как его лучше держать и с какой силой нужно выдавливать крем из взбитых сливок в готовую песочную форму. Легкое круговое движение рукой — и аккуратный сливочный завиток касается первой формочки. Полина слегка волнуется, но украшение капкейков дается ей легко, как будто она делает это не в первый раз. Готовим капкейки – Полине пришлось всего за несколько часов освоить кондитерские премудрости, которым студенты техникумов обучаются в течение целого ряда лет, — говорит Екатерина Зыкова. — Я считаю, что она достойно справилась со своей задачей. У девочки твердая рука и, что еще важнее, огромное желание научиться чему–то новому. Я была бы рада, если бы ко мне на практику пришла такая ученица. Наконец, все капкейки оформлены, и пришла очередь панакоты. Для этого лакомства необходимы: сметана или сливки, молоко, сахар, желатин, ванилин и фруктовая добавка. Полина под чутким руководством мастера готовила двухслойную панакоту, второй слой был клубничным. Ценный совет будущей хозяйке: «При приготовлении панакоты желатин лучше замачивать в холодном, а не в горячем молоке. Непрерывно помешивая, ставим массу нагреваться. И ни в коем случае не доводим до кипения, иначе не застынет!». Последние штрихи Готовая масса делится на равные части. Одна так и остается белой, а во вторую часть подмешивается клубничный джем. – Наливаем в форму один слой, — командует Екатерина. — Ровно до половины! Теперь ставим ее на шоковую заморозку. Как только первый слой застынет, добавляем второй и снова замораживаем. Полина слушает внимательно, как будто боится упустить главный секрет. Время от времени задает уточняющие вопросы и проговаривает про себя рецепт и этапы приготовления лакомства. Позднее говорит, что хотела бы попробовать приготовить панакоту с подружками.  Дегустация десерта   Свои первые десерты Полина решила забрать с собой, чтобы угостить друзей. С нами она поделилась своими впечатлениями о полученном опыте: – Для меня было неожиданным, что кондитерский цех оказался не такой большим, как я представляла, — говорит Полина. — А еще работа оказалась на удивление творческой, и я задумалась: кондитер ведь — он как художник. Он может создать самый необычный торт или десерт, украсить его как он хочет, и тут пригодится не только мастерство кулинара, но и художественный вкус. В этой профессии можно дать волю своей фантазии и сотворить что–нибудь по– настоящему грандиозное.

Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Полине 13 лет. Многие педагоги говорят, что это сложный возраст: интенсивный рост, сплошные противоречия и неопределенность. Ничего такого в девочке нет и в помине. Полина — спокойная, улыбчивая, хрупкая девушка с русыми волосами, которая точно знает, чего хочет, но при этом глядит на мир широко раскрытыми карими глазами и живо интересуется всем тем, что происходит вокруг нее. Она много рисует, посещает художественную школу и хочет стать учителем изобразительного искусства. Она признается, что на экскурсии на норильские предприятия ребят водят не так часто, как хотелось бы, и каждое такое путешествие — это целое событие. И когда Полине сказали, что она побывает в кондитерском цехе и сможет своими руками приготовить пирожное и десерт, она несказанно обрадовалась.– Конечно, мне интересны и другие предприятия, хочется увидеть, как там все устроено, пообщаться с людьми, узнать какие–то профессиональные секреты, — говорит Полина. — Думаю, что и многим из моих друзей это помогло бы определиться с выбором будущей профессии, понять, к чему лежит душа, — что нравится, а что нет.Воспитатель девочки Наталья Васютинская говорит, что Полина — человек аккуратный и целеустремленный, она всегда доводит начатое дело до конца. Она не стесняется спрашивать совета у взрослых: «Правильно ли я делаю? А как лучше? А если попробовать так, что будет?». У Полины множество подруг, помимо рисования она занимается брейк–дансом и поет, охотно участвует в различных мероприятиях и конкурсах, которые проводятся в детском доме. Сюда Полина попала, когда ей было около четырех лет, после того, как ее маму лишили родительских прав. Педагог замечает, что у Полины есть главная мечта, о которой она почти не говорит. Она хочет жить в семье, и хотя понимает, что с этим могут быть определенные сложности, продолжает надеяться на лучшее.В кондитерский цех магазина «Жар.Птица» девочка пришла не с пустыми руками, решила порадовать работников своим осенним натюрмортом. Прежде чем подойти к плите, Полине пришлось надеть белоснежный фартук и нарукавники, спрятать волосы по колпак, натянуть перчатки. Наставница юного кулинара Екатерина Зыкова, технолог кондитерского цеха талнахского хлебозавода, рассказала, что сегодня они оформят два вида капкейков: шоколадный и вишневый, а в довершение всего приготовят любимый десерт многих норильчан — итальянскую панакоту.Ну вот, можно приступать к делу. Екатерина показывает девочке, как правильно наполнить кондитерский мешок кремом, как его лучше держать и с какой силой нужно выдавливать крем из взбитых сливок в готовую песочную форму. Легкое круговое движение рукой — и аккуратный сливочный завиток касается первой формочки. Полина слегка волнуется, но украшение капкейков дается ей легко, как будто она делает это не в первый раз.– Полине пришлось всего за несколько часов освоить кондитерские премудрости, которым студенты техникумов обучаются в течение целого ряда лет, — говорит Екатерина Зыкова. — Я считаю, что она достойно справилась со своей задачей. У девочки твердая рука и, что еще важнее, огромное желание научиться чему–то новому. Я была бы рада, если бы ко мне на практику пришла такая ученица.Наконец, все капкейки оформлены, и пришла очередь панакоты. Для этого лакомства необходимы: сметана или сливки, молоко, сахар, желатин, ванилин и фруктовая добавка. Полина под чутким руководством мастера готовила двухслойную панакоту, второй слой был клубничным. Ценный совет будущей хозяйке: «При приготовлении панакоты желатин лучше замачивать в холодном, а не в горячем молоке. Непрерывно помешивая, ставим массу нагреваться. И ни в коем случае не доводим до кипения, иначе не застынет!».Готовая масса делится на равные части. Одна так и остается белой, а во вторую часть подмешивается клубничный джем.– Наливаем в форму один слой, — командует Екатерина. — Ровно до половины! Теперь ставим ее на шоковую заморозку. Как только первый слой застынет, добавляем второй и снова замораживаем.Полина слушает внимательно, как будто боится упустить главный секрет. Время от времени задает уточняющие вопросы и проговаривает про себя рецепт и этапы приготовления лакомства. Позднее говорит, что хотела бы попробовать приготовить панакоту с подружками. Свои первые десерты Полина решила забрать с собой, чтобы угостить друзей. С нами она поделилась своими впечатлениями о полученном опыте:– Для меня было неожиданным, что кондитерский цех оказался не такой большим, как я представляла, — говорит Полина. — А еще работа оказалась на удивление творческой, и я задумалась: кондитер ведь — он как художник. Он может создать самый необычный торт или десерт, украсить его как он хочет, и тут пригодится не только мастерство кулинара, но и художественный вкус. В этой профессии можно дать волю своей фантазии и сотворить что–нибудь по– настоящему грандиозное.

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