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[Индекс номера 29 (01.03.2018)]

 Школьный двор 
Хочу учиться!

Как мотивировать детей к учебе, какими должны быть современная школа и учителя — эти темы норильские педагоги обсуждали с коллегами из Москвы, Мончегорска и Печенгского района Мурманской области на стратегической сессии «Учитель нового поколения».

Накануне гости Норильска побывали в школе № 6 и лицее № 3, поприсутствовали на уроках, что дало им представление о качестве нашего образования. Затем педагоги и специалисты системы образования встретились в публичной библиотеке, чтобы наметить пути дальнейшего развития школы в соответствии с требованиями современной жизни. Эта стратегическая сессия стала возможна благодаря администрации Норильска и управлению благотворительных программ «Норникеля».
– Администрация города заинтересована в организации такого рода мероприятий, потому что понимает необходимость привлечения на территорию методистов, которые помогли бы разработать программу, демонстрирующую нам, каким должен быть учитель нового поколения, — прокомментировала Наталья Коростелева, заместитель главы города Норильска по социальной политике. — Я только вернулась из Москвы с большой международной конференции «Тенденции развития образования — 2018». Там обсуждалось, что сегодня подходы к образованию меняются: делается акцент на качестве, необходимы учителя нового типа, как и директора школ.
Игорь Сухотин, начальник управления благотворительных программ «Норникеля», обозначил цели сессии:
– Мы поговорим о том, какие новые тренды, возможности существуют в образовании России, что из этого может быть применено в Норильске. Мир не стоит на месте, и в образовательной сфере появляются новые технологии развития учителей, работы с детьми. Мы надеемся, что эта сессия станет полноценным совместным проектом с фондом Кудрина, который пойдет на пользу образованию в Норильске и Мурманской области.
– Мы все понимаем, что школа должна соответствовать темпам современной жизни, — отметил Павел Сергоманов, директор Центра развития лидерства в образовании Института образования НИУ ВШЭ. — Нам важно, чтобы у детей было больше творчества, больше навыков работы в команде, общения, чтобы в школе царила добрая атмосфера. И на сессии хотели бы обсудить, в какую сторону лучше двигаться, какие направления будут перспективными для Норильска.
Федор Шеберстов, сооснователь и партнер компании Odgers Berndtson, председатель управляющего совета программы «Учитель для России», поделился конкретными наработками, идеями, которые могли бы эффективно использоваться и на Севере.
– Мы разработали программу, ориентированную на выпускников лучших вузов страны, в том числе и не педагогических, стимулирующую их к тому, чтобы они шли работать учителями в обычные школы. Для подготовки таких педагогов создана специальная школа, желающие поступить туда проходят строгий отбор, обучение составляет два года. Программа, предлагаемая в рамках этого проекта, уже действует в Калужской, Тамбовской и Воронежской областях — в городских и сельских школах. Проект рассчитан на школы с невысоким академическим результатом. Задача выпускников нашей школы — сделать так, чтобы внутренняя мотивация детей постепенно заменила внешнюю, чтобы ребенок сам хотел учиться. Не так много в мире школ, которые с этим справляются, и наши ребята пробуют разные способы, чтобы достичь своей цели. Первый выпуск школы состоялся в мае 2017 года, и все 40 выпускников остались в образовании. Думаю, это прекрасный результат. А сегодня я расскажу о самых успешных, из известных мне, мировых практиках персонализации образования и о форматах, где образование становится делом детей, а не взрослых.
– Мы надеемся, что результат будет практическим, что какие–то элементы того, что мы сегодня обсуждаем, войдут в программу или в стратегии развития школ, — подчеркнул главную цель совместной работы педагогов Андрей Колин, начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска.

Марина Андриюк
Фото Владимира Макушкина
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