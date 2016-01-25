На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 59 малышей: 22 девочки и 37 мальчиков. В их числе — двойняшки Ксюша и Миша Малиневские.
Молодая пара, Константин и Татьяна, совершенно не удивились, когда узнали, что у них будет сразу два ребенка.
– У нас у каждого в роду есть такая счастливая и уникальная предрасположенность, так что вероятность родить двойню изначально была велика, — говорят ребята.
Папа хотел двух мальчиков, мама мечтала о разнополых детях и победила в этом «соревновании».
Косте 23 года, он администратор в магазине «Экстрим», много лет занимается снегоходами: «еще с тех времен, когда жил в Москве». Да, он москвич. Приехал в наш город с мамой. На вопрос, почему и зачем, четкого ответа молодой человек не смог дать:
– Вот однажды проснулись и решили, что уедем из столицы в какой–нибудь северный или сибирский город, где есть работа и нормальная инфраструктура. Выбор пал на Норильск. Совершенно случайно. Да, сначала слегка обалдели от погоды и от того, что город грязноват. Но мы быстро адаптировались и почувствовали, что Норильск нас принял, а мы, соответственно, — его.
– Знаете, — подключается к разговору бабушка двойняшек, Марина, — первые месяца два мы с Костей чуть не оглохли от тишины. После Москвы эта казавшаяся невероятной тишина просто придавливала нас. А насчет того, что грязный город, я поправлю сына: Норильск по сравнению с Москвой и ее смогом еще очень даже ничего!.. Мы правда его полюбили.
Примерно в это же время, четыре года назад, из Димитровграда Ульяновской области в Норильск, также «совершенно случайно», приехала и Татьяна. И тоже устроилась в магазин «Экстрим». И неудивительно, что ребята почти сразу же подружились. Со временем образовалась семья. Хорошая, крепкая. У Кости и Тани море друзей и знакомых, они ярко и интересно живут, и главное — они стали полноправными норильчанами.
Своих крох Костя ловко научился держать на обеих руках уже в зале регистрации. Он то смотрел на дочку, очень похожую на мамочку, то любовался сыном, который «весь в отца», как отметило окружение.
Танюша после кесарева сечения была еще слаба, но выглядела очень счастливой. Кстати, она призналась нам, что уже хочет третьего ребенка!Марина ХорошевскаяФото Ирины Яринскойwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда