[Индекс номера 29 (01.03.2018)]



Проекты

Второе рождение

Новость о восстановлении мозаик на торцах домов на улице Комсомольской была воспринята горожанами со сдержанным оптимизмом. Больше всего вопросов вызвала техника реставрации. «Будет ли мозаика переложена новой плиткой или картину восстановят другими художественными средствами?» — заволновались старожилы.



«Спортсмены» еще целы. 2012 год История вопроса Эта часть улицы Комсомольской никогда не отличалась особым архитектурным разнообразием: ее строительство пришлось на 1960–е годы — время упрощения проектов до единого типового однообразия. Длинный коридор улицы, с одной стороны стена домов прямая, с другой — зигзагами — вот и все градостроительное решение. На серых торцах зданий сначала была невзрачная социальная реклама с голубем мира и четверостишьем: «Пусть всегда будет солнце...» и привычные уличные плакаты. В конце 1960–х в город пришло новое художественное поветрие: приезжали молодые художники, и архитекторы готовили выставки своих работ. В 1973 году с подачи живописца Николая Лоя, председателя городского художественного совета, в Норильске открылись производственные мастерские худфонда РСФСР. Туда приходит работать такой яркий художник, как Владимир Сурмава, приехавший в Норильск из Грузии. Именно Николай Лой и Ладо Сурмава стали авторами эскизов панно на Комсомольской улице. После блеклых рисованных плакатов их мозаика выглядела красочно и самобытно. Работы над первыми панно начались в том же 1973 году. К 1976–му их было уже пять — на торцах домов 41а, 43а, 45а, 47а и 49б улицы Комсомольской. Проект восстановления мозаичных панно Тематика мозаик соответствовала названию улицы и настроению Норильска — города юных. На первом мозаичном панно (Комсомольская, 41а) были изображены лица юноши и девушки на фоне гор и башенных копров, под ними надпись: «Талнах — всесоюзная, ударная, комсомольская стройка». Внизу мозаики была тройная авторская подпись норильских художников: Н. Лой, Г. Никифоров, П. Краснояров. Центральными фигурами других панно были герои того времени — горняки, строители, космонавты, спортсмены. Справедливости ради надо сказать, что поначалу мозаика понравилась не всем, критиковали ее за то, что «для создания монументального произведения используются приемы плакатной графики». Впрочем, очень часто привычные для нас сегодня символы города с непривычки отторгались свидетелями их рождения. «Краевой художественный совет принял новую работу норильских художников Лоя и Сурмавы — три монумента мозаичных панно на улице Комсомольской. Это «Космос», «Строители» и «Спорт». Площадь каждого панно около 130 квадратных метров. Выполнены они из яркой мозаичной глазурированной плитки. Четыре месяца длилась эскизная разработка. 15 июня художники приступили к исполнению в натуре своего замысла. Город навечно получил хороший подарок», — так писала «Заполярная правда» в октябре 1976 года. «Навечно» не вышло — две из пяти мозаик уже сломаны, на торце Комсомольской, 49б, панно «Спорт» «отковыряли» сравнительно недавно — в 2012 году. Причина демонтажа — неудовлетворительное состояние дома, а чтобы его отремонтировать, надо было убрать мозаику. Три оставшиеся панно тоже в плохом состоянии: осыпаются кусочки разноцветной плитки, отходит сетка, на которой они крепятся. Цела и еще одна «сестра» этих мозаик, появившаяся в то же время (ориентировочно в 1974 году) на Ленинском проспекте, около городской администрации.

Поврежденная мозаика «Космонавты» Добавим красок Первым начнут реставрировать панно «Космонавты» на торце дома № 45 на ул. Комсомольской. Восстанавливать его будут с использованием красок. Тем не менее после реставрации оно будет выглядеть единым полотном, уверяют мастера Московской государственной художественно–промышленной академии имени С. Г. Строганова, привлеченные к этим работам. Кирилл Гаврилин, советник ректора «строгановки», заведующий кафедрой истории искусств и гуманитарных наук, говорит, что норильские мозаики созданы незаурядными художниками: – Владимир Сурмава был в первом ряду художников той эпохи: его работы экспонировались на всесоюзных выставках в Москве и Ленинграде, их приобретал Минкульт СССР, благодаря чему сегодня его работы имеются в крупных федеральных музеях. Так что у Норильска есть своя художественная культура, и это позволяет по–новому оценить потенциал территории, представить Норильск не только как развитый индустриальный город, но и как один из центров новой российской культуры. Отреставрировать планируется все три сохранившиеся мозаики, но первыми станут «Космонавты», где утрачена значительная часть элементов. Еще одним доводом в пользу «Космонавтов» стал найденный в норильском музее подлинный эскиз этой мозаики, позволяющий полностью восстановить утраченные части композиции. По словам художников, сегодня стало трендом реставрировать мозаики советской эпохи, делая из них своеобразные экспозиции под открытым небом, полноценные произведения искусства. Такие примеры есть в Москве, Владивостоке и многих других городах. Улица Комсомольская, 1980-е годы – После восстановления панно будут подсвечены, что еще больше украсит улицу. Важно, что норильские мозаики отражают универсальные темы, там практически нет идеологического компонента. На них изображены газовики, металлурги, космос, достижения индустрии, науки, техники, которыми гордится наша страна в прошлом и сейчас, — отмечает Кирилл Гаврилин. Непосредственно реставрационными работами займется Павел Юдин, художник, представляющий кафедру монументальной живописи, где работали такие корифеи отечественного искусства, как Гелий Коржев, считающийся современным классиком; Андрей Орловский, занимавшийся оформлением станций московского метро, патриарх отечественного искусства, у которого обучался Павел Юдин. Сам Павел Юдин рассказал, что в оригинальной мозаике использовались стекло и резаная плитка, причем брался бюджетный материал, изготовленный кустарно, в этом и состоит трудность восстановления. – Так что воссоздавать панно в том виде не имеет смысла, поскольку такая плитка очень подвержена воздействию атмосферных условий. Мы будем использовать самый качественный материал, который имеем на сегодня, — Keim, выполнив классическую монументально–декоративную живопись силикатными красками. Важен и плотный тон здания, так что надо изменить расцветку фасада, чтобы дома 45 и 43 были окрашены в едином стиле в теплые тона, а № 50, напротив, — в холодные, — рассказал он «Заполярке». Краски Keim производятся с 1878 года в Германии, стойкие и экологически чистые, в них используются только минеральные пигменты. Краска по мере кремнизации становится единым целым со стеной, это обеспечивает необычайную долговечность, через значительное время отделить ее от поверхности стены будет очень сложно. Кроме высокой сохранности эту краску отличает устойчивость к агрессивной среде, а также к перепадам температур. Краски Keim обладают хорошей яркостью и чистотой цвета. Первую мозаику начнут восстанавливать уже этим летом, как только позволит нестабильная норильская погода.

Светлана Гунина и Татьяна Зачупейко Фото Светланы Гуниной и из презентационных материалов Московской государственной художественно–промышленной академии имени С. Г. Строганова Благодарим художественную галерею за предоставленную информацию. www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Эта часть улицы Комсомольской никогда не отличалась особым архитектурным разнообразием: ее строительство пришлось на 1960–е годы — время упрощения проектов до единого типового однообразия. Длинный коридор улицы, с одной стороны стена домов прямая, с другой — зигзагами — вот и все градостроительное решение. На серых торцах зданий сначала была невзрачная социальная реклама с голубем мира и четверостишьем: «Пусть всегда будет солнце...» и привычные уличные плакаты.В конце 1960–х в город пришло новое художественное поветрие: приезжали молодые художники, и архитекторы готовили выставки своих работ. В 1973 году с подачи живописца Николая Лоя, председателя городского художественного совета, в Норильске открылись производственные мастерские худфонда РСФСР. Туда приходит работать такой яркий художник, как Владимир Сурмава, приехавший в Норильск из Грузии. Именно Николай Лой и Ладо Сурмава стали авторами эскизов панно на Комсомольской улице. После блеклых рисованных плакатов их мозаика выглядела красочно и самобытно. Работы над первыми панно начались в том же 1973 году. К 1976–му их было уже пять — на торцах домов 41а, 43а, 45а, 47а и 49б улицы Комсомольской.Тематика мозаик соответствовала названию улицы и настроению Норильска — города юных. На первом мозаичном панно (Комсомольская, 41а) были изображены лица юноши и девушки на фоне гор и башенных копров, под ними надпись: «Талнах — всесоюзная, ударная, комсомольская стройка». Внизу мозаики была тройная авторская подпись норильских художников: Н. Лой, Г. Никифоров, П. Краснояров. Центральными фигурами других панно были герои того времени — горняки, строители, космонавты, спортсмены. Справедливости ради надо сказать, что поначалу мозаика понравилась не всем, критиковали ее за то, что «для создания монументального произведения используются приемы плакатной графики». Впрочем, очень часто привычные для нас сегодня символы города с непривычки отторгались свидетелями их рождения.«Краевой художественный совет принял новую работу норильских художников Лоя и Сурмавы — три монумента мозаичных панно на улице Комсомольской. Это «Космос», «Строители» и «Спорт». Площадь каждого панно около 130 квадратных метров. Выполнены они из яркой мозаичной глазурированной плитки. Четыре месяца длилась эскизная разработка. 15 июня художники приступили к исполнению в натуре своего замысла. Город навечно получил хороший подарок», — так писала «Заполярная правда» в октябре 1976 года.«Навечно» не вышло — две из пяти мозаик уже сломаны, на торце Комсомольской, 49б, панно «Спорт» «отковыряли» сравнительно недавно — в 2012 году. Причина демонтажа — неудовлетворительное состояние дома, а чтобы его отремонтировать, надо было убрать мозаику. Три оставшиеся панно тоже в плохом состоянии: осыпаются кусочки разноцветной плитки, отходит сетка, на которой они крепятся. Цела и еще одна «сестра» этих мозаик, появившаяся в то же время (ориентировочно в 1974 году) на Ленинском проспекте, около городской администрации.Первым начнут реставрировать панно «Космонавты» на торце дома № 45 на ул. Комсомольской. Восстанавливать его будут с использованием красок. Тем не менее после реставрации оно будет выглядеть единым полотном, уверяют мастера Московской государственной художественно–промышленной академии имени С. Г. Строганова, привлеченные к этим работам., говорит, что норильские мозаики созданы незаурядными художниками:– Владимир Сурмава был в первом ряду художников той эпохи: его работы экспонировались на всесоюзных выставках в Москве и Ленинграде, их приобретал Минкульт СССР, благодаря чему сегодня его работы имеются в крупных федеральных музеях. Так что у Норильска есть своя художественная культура, и это позволяет по–новому оценить потенциал территории, представить Норильск не только как развитый индустриальный город, но и как один из центров новой российской культуры.Отреставрировать планируется все три сохранившиеся мозаики, но первыми станут «Космонавты», где утрачена значительная часть элементов. Еще одним доводом в пользу «Космонавтов» стал найденный в норильском музее подлинный эскиз этой мозаики, позволяющий полностью восстановить утраченные части композиции. По словам художников, сегодня стало трендом реставрировать мозаики советской эпохи, делая из них своеобразные экспозиции под открытым небом, полноценные произведения искусства. Такие примеры есть в Москве, Владивостоке и многих других городах.– После восстановления панно будут подсвечены, что еще больше украсит улицу. Важно, что норильские мозаики отражают универсальные темы, там практически нет идеологического компонента. На них изображены газовики, металлурги, космос, достижения индустрии, науки, техники, которыми гордится наша страна в прошлом и сейчас, — отмечает Кирилл Гаврилин.Непосредственно реставрационными работами займется Павел Юдин, художник, представляющий кафедру монументальной живописи, где работали такие корифеи отечественного искусства, как Гелий Коржев, считающийся современным классиком; Андрей Орловский, занимавшийся оформлением станций московского метро, патриарх отечественного искусства, у которого обучался Павел Юдин.Сам Павел Юдин рассказал, что в оригинальной мозаике использовались стекло и резаная плитка, причем брался бюджетный материал, изготовленный кустарно, в этом и состоит трудность восстановления.– Так что воссоздавать панно в том виде не имеет смысла, поскольку такая плитка очень подвержена воздействию атмосферных условий. Мы будем использовать самый качественный материал, который имеем на сегодня, — Keim, выполнив классическую монументально–декоративную живопись силикатными красками. Важен и плотный тон здания, так что надо изменить расцветку фасада, чтобы дома 45 и 43 были окрашены в едином стиле в теплые тона, а № 50, напротив, — в холодные, — рассказал он «Заполярке».Первую мозаику начнут восстанавливать уже этим летом, как только позволит нестабильная норильская погода.

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