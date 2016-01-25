[Индекс номера 29 (01.03.2018)]



Вопрос недели

Какие они - символы Норильска?

Своей уникальностью Норильск гордится по праву — среди своих это даже не обсуждается, настолько все очевидно. Но для того, чтобы наглядно объяснить другим, в чем же «фишка» нашего города, лучше всего заранее иметь наготове ответ на вопрос:



Сергей Скипин, норильчанин с 25–летним стажем: – Живой символ Норильска — это люди, которые построили город на вечной мерзлоте. Люди, которые здесь трудились и продолжают работать, порой вопреки всему: суровому климату, невысоким зарплатам, удаленности от материка. Если все же возвратиться к более земному, то главный символ Норильска — это Ленинский проспект с его уникальной архитектурой, настроением и колоритом. Он — как московский Арбат. Практически все праздники люди проводят на главной улице города, и, наверное, от этого аура Ленинского не похожа на энергетику других улиц Норильска, да и городов тоже. Он наполнен той жизнью, которую проживают жители города: трудятся, влюбляются, женятся, растят детей.

Анна Аркаева, бывшая норильчанка, сейчас руководит Центром планирования ТАСС: – Архитектурных символов у Норильска много. Они как маркеры отличают заполярный город от любого другого города мира. Это и дома на высоких каблуках–сваях, которые прикрывают фартуки фасадов, и пешеходные переходы, уходящие в небо на улице Комсомольской, мозаика на той же Комсомольской, стадион «Заполярник». Мой личный символ города — это газон, который разделяет полосы движения на Ленинском проспекте. Летом он радует глаз яркой зеленью, а зимой — белоснежным пуховым кружевом кустов.

Александр Ананьев, фотограф: – Для меня один из главных символов — камень на площади Гвардейской. Я предложил бы пока оставить его на месте и не пытаться ничего переделать. Может, когда–нибудь норильчане придут к единому мнению: как именно должен выглядеть памятник первостроителям, а пока что уже сам камень стал символом, и даже само слово «габбродиабаз», обозначающее горную породу, — тоже.

Леонид, родился и вырос в Норильске, сейчас живет в Эстонии: – Я много чего помню и люблю из норильской жизни. Но больше всего жалею о том, что не сохранился магазин «Цветы» на Ленинском проспекте. Идешь, бывало, за цветами учительнице и одноклассницам накануне 8 Марта, борясь с ветром и холодом, утопая по пояс в снегу, проклинаешь все на свете, открываешь дверь... и попадаешь на юг: птички поют, фонтанчик журчит, тепло, хорошо, красиво. И уже и не важно, что кроме гвоздик на полках ничего не осталось, важно, что есть такой оазис тепла и ощущение праздника. Чем взрослее я становлюсь, тем больше радуюсь, что мое детство прошло именно в Норильске.

Галина, норильчанка с 30–летним стажем: – Для меня Норильск всегда выделялся архитектурой Ленинского проспекта, въезда в город, а также ансамблем Гвардейской площади с магазинами «Енисей» и «Талнах». Это место всегда выглядело величественным и красивым: классический сталинский ампир очень напоминает Ленинград. Думаю, подобные места всплывают в памяти многих горожан, даже уже покинувших город, при упоминании Норильска.

Надежда Сидор, в Норильске с пяти лет: – Прежде всего в голову приходит мысль о кафе «От двух до пяти». Каждые выходные я ходила туда с родителями, а затем с друзьями отведать икру «Золотая рыбка», суп «Сластена», «Мясо Карабаса–Барабаса», гарнир «Заячьи ушки», котлету «Курочка Ряба» и мороженое с лимонным сиропом. Пока стояли в очереди, рассматривали барельефы на стенах, наблюдали за белкой и черепахами. Большой удачей было занять столик у окна. В будни после школы по талонам на диетическое питание мы обедали там куриным бульончиком, паровыми котлетками и получали по бутылке минеральной воды «Ессентуки–17». Я так жалею, что мои дети не застали это кафе...

Ирина Субочева, начальник управления по делам культуры и искусства: – Наверняка многие из тех, кому вы задали этот вопрос, отметили здания на Гвардейской и Октябрьской площадях. Я не исключение, эти дома — визитка города. Но для меня на первом месте дворец из детства, кинотеатр имени Ленина. И это понятно — все, кто детьми ходил сюда в кино, не могут им не восхищаться. Если говорить об интерьерах, я бы сразу назвала кафе «От двух до пяти», которое, к огромному сожалению, не сохранилось. С возрастом у норильчан, мне кажется, точек, которые ассоциируются с Норильском, становится все больше, потому что мы по–другому, нежели в детстве, смотрим на город, оцениваем его. Возьмем, например, старые знания на Богдана Хмельницкого: удивительная архитектура, особое настроение. Жаль, что сейчас ряд из них разрушается. Хорошо было бы сохранить их хотя бы как памятник архитектуры.

Михаил Волгин, архитектор: – Я, как ни странно, назвал бы в числе прочих символов памятник Ленину, причем с политикой это не связано. Просто этот монумент работы Меркулова уже сам по себе стал частью нашей истории и как бы переводит ее с повседневного, бытового уровня в разряд шекспировской трагедии, напоминая о непростом городском прошлом. В этом ракурсе и весь Ленинский проспект воспринимается иначе.

Вадим Денисов, писатель и публицист: – Мне хотелось бы вновь увидеть на Долгом озере лодочную станцию. Это не только точка памяти, но и просто необходимая вещь — при нашем–то коротком лете. Вёсельные лодки, небольшие яхты, яркий катерок спасателей — это оживит пейзаж, добавит ему яркости. Может, стоит поставить отдельный причал для желающих кататься на своих плавсредствах. Хорошо бы восстановить на историческом месте легендарную чебуречную. Нет, иллюзий не питаю, я вообще скептически отношусь к теме восстановления советского пищепрома — жители сами не хотели ходить в помпезные рестораны, возникла другая культура закусочных и маленьких уютных кафе. А вот чебуречная лишней не будет. Хотя бы в дальних планах, ведь все меняется. Посещаемость «Заполярника» только увеличится, мы–то ходили на каток и для того, чтобы потом забежать в это зданьице с чудесными ароматами... Чего–то не хватает на площади Героев. Раз уж мы не сохранили главную историческую улицу Норильска, то, может быть, стоит поставить там архитектурную форму–памятник с элементами архитектуры Мазманяна, стилизованный фрагмент здания? Севастопольская должна жить, а мы должны помнить свои начала.

Александр Харитонов, главный редактор агентства «Кактус»: – Знаковых мест в Норильске много, но еще больше утраченных символов, которые хотелось бы восстановить. О замазанной «снежинке» на Ленинградской улице говорят уже сколько лет. На месте бывшего аэродрома «Надежда» сейчас стоит Ан–26, но воздушные суда такого типа никогда там не приземлялись. А ведь раньше в качестве памятника там стоял Ил–14, который действительно осваивал русскую Арктику — это тот самый самолет, что летал в Норильск еще до налаживания регулярных пассажирских перевозок. Но больше всего мне жаль исторических названий, исчезнувших с карты города: «Воркута», «Саяны», «Лама», «Хантайка», «69 параллель». Они действительно наши, норильские, знакомые всем горожанам. И это отличные названия — не понимаю, почему сети супермаркетов и отдельные торговые точки не могут носить прежние имена.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Живой символ Норильска — это люди, которые построили город на вечной мерзлоте. Люди, которые здесь трудились и продолжают работать, порой вопреки всему: суровому климату, невысоким зарплатам, удаленности от материка. Если все же возвратиться к более земному, то главный символ Норильска — это Ленинский проспект с его уникальной архитектурой, настроением и колоритом. Он — как московский Арбат. Практически все праздники люди проводят на главной улице города, и, наверное, от этого аура Ленинского не похожа на энергетику других улиц Норильска, да и городов тоже. Он наполнен той жизнью, которую проживают жители города: трудятся, влюбляются, женятся, растят детей.– Архитектурных символов у Норильска много. Они как маркеры отличают заполярный город от любого другого города мира. Это и дома на высоких каблуках–сваях, которые прикрывают фартуки фасадов, и пешеходные переходы, уходящие в небо на улице Комсомольской, мозаика на той же Комсомольской, стадион «Заполярник». Мой личный символ города — это газон, который разделяет полосы движения на Ленинском проспекте. Летом он радует глаз яркой зеленью, а зимой — белоснежным пуховым кружевом кустов.– Для меня один из главных символов — камень на площади Гвардейской. Я предложил бы пока оставить его на месте и не пытаться ничего переделать. Может, когда–нибудь норильчане придут к единому мнению: как именно должен выглядеть памятник первостроителям, а пока что уже сам камень стал символом, и даже само слово «габбродиабаз», обозначающее горную породу, — тоже.– Я много чего помню и люблю из норильской жизни. Но больше всего жалею о том, что не сохранился магазин «Цветы» на Ленинском проспекте. Идешь, бывало, за цветами учительнице и одноклассницам накануне 8 Марта, борясь с ветром и холодом, утопая по пояс в снегу, проклинаешь все на свете, открываешь дверь... и попадаешь на юг: птички поют, фонтанчик журчит, тепло, хорошо, красиво. И уже и не важно, что кроме гвоздик на полках ничего не осталось, важно, что есть такойоазис тепла и ощущение праздника. Чем взрослее я становлюсь, тем больше радуюсь, что мое детство прошло именно в Норильске.– Для меня Норильск всегда выделялся архитектурой Ленинского проспекта, въезда в город, а также ансамблем Гвардейской площади с магазинами «Енисей» и «Талнах». Это место всегда выглядело величественным и красивым: классический сталинский ампир очень напоминает Ленинград. Думаю, подобные места всплывают в памяти многих горожан, даже уже покинувших город, при упоминании Норильска.– Прежде всего в голову приходит мысль о кафе «От двух до пяти». Каждые выходные я ходила туда с родителями, а затем с друзьями отведать икру «Золотая рыбка», суп «Сластена», «Мясо Карабаса–Барабаса», гарнир «Заячьи ушки», котлету «Курочка Ряба» и мороженое с лимонным сиропом. Пока стояли в очереди, рассматривали барельефы на стенах, наблюдали за белкой и черепахами. Большой удачей было занять столик у окна. В будни после школы по талонам на диетическое питание мы обедали там куриным бульончиком, паровыми котлетками и получали по бутылке минеральной воды «Ессентуки–17». Я так жалею, что мои дети не застали это кафе...– Наверняка многие из тех, кому вы задали этот вопрос, отметили здания на Гвардейской и Октябрьской площадях. Я не исключение, эти дома — визитка города. Но для меня на первом месте дворец из детства, кинотеатр имени Ленина. И это понятно — все, кто детьми ходил сюда в кино, не могут им не восхищаться. Если говорить об интерьерах, я бы сразу назвала кафе «От двух до пяти», которое, к огромному сожалению, не сохранилось. С возрастом у норильчан, мне кажется, точек, которые ассоциируются с Норильском, становится все больше, потому что мы по–другому, нежели в детстве, смотрим на город, оцениваем его. Возьмем, например, старые знания на Богдана Хмельницкого: удивительная архитектура, особое настроение. Жаль, что сейчас ряд из них разрушается. Хорошо было бы сохранить их хотя бы как памятник архитектуры.– Я, как ни странно, назвал бы в числе прочих символов памятник Ленину, причем с политикой это не связано. Просто этот монумент работы Меркулова уже сам по себе стал частью нашей истории и как бы переводит ее с повседневного, бытового уровня в разряд шекспировской трагедии, напоминая о непростом городском прошлом. В этом ракурсе и весь Ленинский проспект воспринимается иначе.– Мне хотелось бы вновь увидеть на Долгом озере лодочную станцию. Это не только точка памяти, но и просто необходимая вещь — при нашем–то коротком лете. Вёсельные лодки, небольшие яхты, яркий катерок спасателей — это оживит пейзаж, добавит ему яркости. Может, стоит поставить отдельный причал для желающих кататься на своих плавсредствах.Хорошо бы восстановить на историческом месте легендарную чебуречную. Нет, иллюзий не питаю, я вообще скептически отношусь к теме восстановления советского пищепрома — жители сами не хотели ходить в помпезные рестораны, возникла другая культура закусочных и маленьких уютных кафе. А вот чебуречная лишней не будет. Хотя бы в дальних планах, ведь все меняется. Посещаемость «Заполярника» только увеличится, мы–то ходили на каток и для того, чтобы потом забежать в это зданьице с чудесными ароматами...Чего–то не хватает на площади Героев. Раз уж мы не сохранили главную историческую улицу Норильска, то, может быть, стоит поставить там архитектурную форму–памятник с элементами архитектуры Мазманяна, стилизованный фрагмент здания? Севастопольская должна жить, а мы должны помнить свои начала.– Знаковых мест в Норильске много, но еще больше утраченных символов, которые хотелось бы восстановить. О замазанной «снежинке» на Ленинградской улице говорят уже сколько лет. На месте бывшегоаэродрома «Надежда» сейчас стоит Ан–26, но воздушные суда такого типа никогда там не приземлялись. А ведь раньше в качестве памятника там стоял Ил–14, который действительно осваивал русскую Арктику — это тот самый самолет, что летал в Норильск еще до налаживания регулярных пассажирских перевозок. Но больше всего мне жаль исторических названий, исчезнувших с карты города: «Воркута», «Саяны», «Лама», «Хантайка», «69 параллель». Они действительно наши, норильские, знакомые всем горожанам. И это отличные названия — не понимаю, почему сети супермаркетов и отдельные торговые точки не могут носить прежние имена.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















