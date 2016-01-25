Фото новости:

Награждение

[Индекс номера 29 (01.03.2018)]

 Вопрос недели 
Какие они - символы Норильска?

Своей уникальностью Норильск гордится по праву — среди своих это даже не обсуждается, настолько все очевидно. Но для того, чтобы наглядно объяснить другим, в чем же «фишка» нашего города, лучше всего заранее иметь наготове ответ на вопрос:

Сергей Скипин, норильчанин с 25–летним стажем:
– Живой символ Норильска — это люди, которые построили город на вечной мерзлоте. Люди, которые здесь трудились и продолжают работать, порой вопреки всему: суровому климату, невысоким зарплатам, удаленности от материка. Если все же возвратиться к более земному, то главный символ Норильска — это Ленинский проспект с его уникальной архитектурой, настроением и колоритом. Он — как московский Арбат. Практически все праздники люди проводят на главной улице города, и, наверное, от этого аура Ленинского не похожа на энергетику других улиц Норильска, да и городов тоже. Он наполнен той жизнью, которую проживают жители города: трудятся, влюбляются, женятся, растят детей.

Анна Аркаева, бывшая норильчанка, сейчас руководит Центром планирования ТАСС:
– Архитектурных символов у Норильска много. Они как маркеры отличают заполярный город от любого другого города мира. Это и дома на высоких каблуках–сваях, которые прикрывают фартуки фасадов, и пешеходные переходы, уходящие в небо на улице Комсомольской, мозаика на той же Комсомольской, стадион «Заполярник». Мой личный символ города — это газон, который разделяет полосы движения на Ленинском проспекте. Летом он радует глаз яркой зеленью, а зимой — белоснежным пуховым кружевом кустов.

Александр Ананьев, фотограф:
– Для меня один из главных символов — камень на площади Гвардейской. Я предложил бы пока оставить его на месте и не пытаться ничего переделать. Может, когда–нибудь норильчане придут к единому мнению: как именно должен выглядеть памятник первостроителям, а пока что уже сам камень стал символом, и даже само слово «габбродиабаз», обозначающее горную породу, — тоже.

Леонид, родился и вырос в Норильске, сейчас живет в Эстонии:
– Я много чего помню и люблю из норильской жизни. Но больше всего жалею о том, что не сохранился магазин «Цветы» на Ленинском проспекте. Идешь, бывало, за цветами учительнице и одноклассницам накануне 8 Марта, борясь с ветром и холодом, утопая по пояс в снегу, проклинаешь все на свете, открываешь дверь... и попадаешь на юг: птички поют, фонтанчик журчит, тепло, хорошо, красиво. И уже и не важно, что кроме гвоздик на полках ничего не осталось, важно, что есть такой
оазис тепла и ощущение праздника. Чем взрослее я становлюсь, тем больше радуюсь, что мое детство прошло именно в Норильске.

Галина, норильчанка с 30–летним стажем:
– Для меня Норильск всегда выделялся архитектурой Ленинского проспекта, въезда в город, а также ансамблем Гвардейской площади с магазинами «Енисей» и «Талнах». Это место всегда выглядело величественным и красивым: классический сталинский ампир очень напоминает Ленинград. Думаю, подобные места всплывают в памяти многих горожан, даже уже покинувших город, при упоминании Норильска.

Надежда Сидор, в Норильске с пяти лет:
– Прежде всего в голову приходит мысль о кафе «От двух до пяти». Каждые выходные я ходила туда с родителями, а затем с друзьями отведать икру «Золотая рыбка», суп «Сластена», «Мясо Карабаса–Барабаса», гарнир «Заячьи ушки», котлету «Курочка Ряба» и мороженое с лимонным сиропом. Пока стояли в очереди, рассматривали барельефы на стенах, наблюдали за белкой и черепахами. Большой удачей было занять столик у окна. В будни после школы по талонам на диетическое питание мы обедали там куриным бульончиком, паровыми котлетками и получали по бутылке минеральной воды «Ессентуки–17». Я так жалею, что мои дети не застали это кафе...

Ирина Субочева, начальник управления по делам культуры и искусства:
– Наверняка многие из тех, кому вы задали этот вопрос, отметили здания на Гвардейской и Октябрьской площадях. Я не исключение, эти дома — визитка города. Но для меня на первом месте дворец из детства, кинотеатр имени Ленина. И это понятно — все, кто детьми ходил сюда в кино, не могут им не восхищаться. Если говорить об интерьерах, я бы сразу назвала кафе «От двух до пяти», которое, к огромному сожалению, не сохранилось. С возрастом у норильчан, мне кажется, точек, которые ассоциируются с Норильском, становится все больше, потому что мы по–другому, нежели в детстве, смотрим на город, оцениваем его. Возьмем, например, старые знания на Богдана Хмельницкого: удивительная архитектура, особое настроение. Жаль, что сейчас ряд из них разрушается. Хорошо было бы сохранить их хотя бы как памятник архитектуры.

Михаил Волгин, архитектор:
– Я, как ни странно, назвал бы в числе прочих символов памятник Ленину, причем с политикой это не связано. Просто этот монумент работы Меркулова уже сам по себе стал частью нашей истории и как бы переводит ее с повседневного, бытового уровня в разряд шекспировской трагедии, напоминая о непростом городском прошлом. В этом ракурсе и весь Ленинский проспект воспринимается иначе.

Вадим Денисов, писатель и публицист:
– Мне хотелось бы вновь увидеть на Долгом озере лодочную станцию. Это не только точка памяти, но и просто необходимая вещь — при нашем–то коротком лете. Вёсельные лодки, небольшие яхты, яркий катерок спасателей — это оживит пейзаж, добавит ему яркости. Может, стоит поставить отдельный причал для желающих кататься на своих плавсредствах.
Хорошо бы восстановить на историческом месте легендарную чебуречную. Нет, иллюзий не питаю, я вообще скептически отношусь к теме восстановления советского пищепрома — жители сами не хотели ходить в помпезные рестораны, возникла другая культура закусочных и маленьких уютных кафе. А вот чебуречная лишней не будет. Хотя бы в дальних планах, ведь все меняется. Посещаемость «Заполярника» только увеличится, мы–то ходили на каток и для того, чтобы потом забежать в это зданьице с чудесными ароматами...
Чего–то не хватает на площади Героев. Раз уж мы не сохранили главную историческую улицу Норильска, то, может быть, стоит поставить там архитектурную форму–памятник с элементами архитектуры Мазманяна, стилизованный фрагмент здания? Севастопольская должна жить, а мы должны помнить свои начала.

Александр Харитонов, главный редактор агентства «Кактус»:
– Знаковых мест в Норильске много, но еще больше утраченных символов, которые хотелось бы восстановить. О замазанной «снежинке» на Ленинградской улице говорят уже сколько лет. На месте бывшего
аэродрома «Надежда» сейчас стоит Ан–26, но воздушные суда такого типа никогда там не приземлялись. А ведь раньше в качестве памятника там стоял Ил–14, который действительно осваивал русскую Арктику — это тот самый самолет, что летал в Норильск еще до налаживания регулярных пассажирских перевозок. Но больше всего мне жаль исторических названий, исчезнувших с карты города: «Воркута», «Саяны», «Лама», «Хантайка», «69 параллель». Они действительно наши, норильские, знакомые всем горожанам. И это отличные названия — не понимаю, почему сети супермаркетов и отдельные торговые точки не могут носить прежние имена.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
Общественная комиссия по развитию городской среды Норильска утвердила дизайн–проекты общественных пространств, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.

Чем занята власть 
Вопросы благоустройства Норильска и, самое главное, возобновления жилищного строительства уже давно стали для нас наболевшими. В последнее время о том, что откладывать стройку больше нельзя, мы слышим из уст всех руководителей Норильска. О том, на какой стадии сейчас находится проект возобновления застройки Норильска жилыми домами, журналистам рассказал председатель норильского горсовета Александр Пестряков.

Поверь в мечту 
«Заполярка» продолжает свой спецпроект «Поверь в мечту» с детьми из детского дома и школы–интерната, который родился благодаря партнерству с норильским отделом опеки и попечительства. Сегодня мы расскажем о Полине Латышевой, которой всегда хотелось увидеть, как готовятся настоящие пирожные и торты и по возможности попробовать это сделать самой. Ее мечта сбылась, и под чутким руководством кондитера Полина приготовила свою первую панакоту и капкейки.

Школьный двор 
Как мотивировать детей к учебе, какими должны быть современная школа и учителя — эти темы норильские педагоги обсуждали с коллегами из Москвы, Мончегорска и Печенгского района Мурманской области на стратегической сессии «Учитель нового поколения».

Человек родился 
На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 59 малышей: 22 девочки и 37 мальчиков. В их числе — двойняшки Ксюша и Миша Малиневские.

Проекты 
Новость о восстановлении мозаик на торцах домов на улице Комсомольской была воспринята горожанами со сдержанным оптимизмом. Больше всего вопросов вызвала техника реставрации. «Будет ли мозаика переложена новой плиткой или картину восстановят другими художественными средствами?» — заволновались старожилы.

Вопрос недели 
Своей уникальностью Норильск гордится по праву — среди своих это даже не обсуждается, настолько все очевидно. Но для того, чтобы наглядно объяснить другим, в чем же «фишка» нашего города, лучше всего заранее иметь наготове ответ на вопрос:

Новости:
 1 марта 2018 
17:48 С сегодняшнего дня в Норильске возобновилось выполнение пассажирских перевозок по маршрутам 8А и 40К.
16:07 Завтра в школах Норильска пройдут районные этапы конкурса чтецов «Живая классика».
16:02 Спрыгнула с балкона, чтобы завоевать авторитет у подружек. Полицейские встретились с малолетними «экстремалками».
15:57 Итоги благотворительного марафона «Февраль добрых дел» подвели в Норильске.
15:42 В Норильске суд рассмотрел уголовное дело по факту конфликта на парковке ТРЦ "Арена", закончившегося поножовщиной.
14:57 В Норильске до работы не смогли добраться рабочие второй смены шахты «Скалистая». Бушующий шторм, нулевая видимость и переметы встали на пути горняков.
14:49 Почти 14 часов 33 работника ВС10 находятся в снежном плену. Спасатели из Норильска не могут пробиться к людям из-за нулевой видимости.
14:13 Норильский перинатальный центр снова в центре внимания. Власти Красноярского края ищут новых генподрядчиков для завершения строительства объекта.
12:55 МФК «Норильский никель» во втором матче розыгрыша Кубка Еременко уступил «КПРФ» - 0:3.
12:28 Сегодня в Норильске стартовал Весенний фестиваль ГТО.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх