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[Индекс номера 3 (12.01.2018)]

Прогулки отменяются

В Норильске введен карантин по бешенству. Указ об этом подписал врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

А все началось ранним утром 10 декабря. В городской черте было замечено агрессивное животное, подозрительно напоминающее волка. Фотографии, сделанные очевидцами, вызвали массу пересудов и кривотолков, однако вскоре недоверчивость сменилась настороженностью — появились первые пострадавшие от укусов дикого зверя. Угроза стала реальной. Развязка этой «дикой истории» наступила 12 декабря, когда стражам порядка удалось ликвидировать хищника, залегшего в подвале дома № 10 по проезду Котульского. Однако ставить точку в эпопее оказалось рано — из Красноярска пришли результаты экспертизы биоматериалов, подтвердившие: зверь был болен бешенством.
О том, что в городе может быть введен карантин, «Заполярная правда» писала еще 21 декабря. Соответствующий указ был подписан 29 декабря, но в круговерти новогодних праздников этот факт прошел мимо большинства норильчан. Между тем, дела обстоят более чем серьезно — Норильск объявлен угрожаемой зоной.
Что это означает? Жильцам домов по проезду Котульского, 10, и ул. Нансена, 62, запрещено выпускать своих питомцев на улицу. С выставками собак и кошек на время придется распрощаться. Торговля домашними животными и отлов диких животных для вывоза в зоопарки или для расселения в других районах также строго воспрещены.
Службе по ветеринарному надзору Красноярского края предписано в кратчайшие сроки разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации заболевания — бешенства животных на территории эпизоотического очага, неблагополучного пункта и угрожаемой зоны.
Если не будет зафиксировано новых случаев заболевания бешенством, карантин продлится до 15 февраля. В противном случае... кто знает? Так что всем владельцам домашних животных стоит поскорее озаботиться их вакцинацией. Берегите здоровье — свое и своих любимцев. Его ведь не купишь .

Владимир Шиловский
Фото Владимира Макушкина
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В Норильске введен карантин по бешенству. Указ об этом подписал врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

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