[Индекс номера 3 (12.01.2018)]



Прямая линия

Перед законом все равны

В канун нового года в редакции «Заполярной правды» прошла прямая линия с руководителями отделов полиции Норильска, Талнаха и Кайеркана. На вопросы читателей ответили: начальник отдела полиции № 1 Андрей Муртазин; исполняющий обязанности начальника отдела полиции № 2 (район Талнах) Дмитрий Кочик и исполняющий обязанности начальника отдела полиции № 3 (район Кайеркан) Алексей Бушуев.



Слева направо: Алексей Бушуев, Дмитрий Кочик и Андрей Муртазин Как отметили полицейские, в последнее время норильчане чаще всего обращаются с жалобами по поводу нарушений общественного порядка в гостинках и общежитиях, беспокойных соседей, курения в подъездах жилых домов, бездомных животных и мошенничеств.

Районы, кварталы – В гостинке на Шахтерской, 11, в Кайеркане часто собираются подростки. Они там распивают спиртное, дебоширят. На замечания жильцов реагируют агрессивно: матерятся, угрожают и даже выбивают двери. Регулярно вызываем полицию, но это помогает лишь на время. Что делать? Алексей Бушуев: – В домах гостиничного типа и общежитиях действительно сложилась непростая ситуация. И проблема не только в сборищах подростков — там зачастую проживают граждане, ведущие асоциальный образ жизни, а также квартиросъемщики, которых выселили из квартир за долги по квартплате. Проблема требует решения не только со стороны полиции, но и на уровне города — администрации и социальных служб. Ну а пока этого не произошло, жильцам гостинок, чтобы обезопасить себя при возникновении конфликтных ситуаций, необходимо звонить в дежурную часть полиции своего района. В Кайеркане телефон дежурной части — 39–19–31; в Талнахе — 37–15–12; в Норильске — 47–24–01 или 34–02–02. С мобильного телефона набираем номер 102. Кроме того, необходимо сообщать о сборищах подростков в многоквартирных домах, поскольку это позволяет предотвратить совершение преступлений несовершеннолетними, выявить возможные проблемы, возникшие в семьях, и решить их. Напомню, что Административный кодекс предусматривает ответственность за курение и появление граждан в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, а также за нарушение тишины и покоя граждан. Минимальный размер штрафа за эти виды правонарушений составляет 500 рублей. Кроме того, если штраф за ранее совершенное правонарушение не был своевременно оплачен, то на него начинает распространяться действие статьи 20.25 «Уклонение от исполнения административного наказания» КоАП: несвоевременная уплата административного штрафа влечет двукратное увеличение суммы штрафа или административный арест до 15 суток. Андрей Муртазин: – Что касается ответственности подростков, то за своих детей до достижения ими 18 лет отвечают взрослые, то есть родители. Административное наказание в виде штрафа от ста до 500 рублей предусмотрено статьей 5.35 «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию». Эта статья применяется, если ребенок после 22 часов находится вне дома, курит или задержан в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, ребенка, задержанного нарядом ППС в «неурочное время», после установления его личности и родителей могут поставить на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних.

Беспокойные соседи – 50 лет Октября, 2. У наших соседей собака, которая, оставшись одна, воет и лает. Другие жильцы начинают стучать по батареям, что очень пугает нашего трехлетнего ребенка. Как быть в этой ситуации? – В Оганере на улице Югославской соседи часто, невзирая на время, устраивают шумные гулянки, включают громко музыку, выпивают. Что делать в таких случаях? Андрей Муртазин: – Следует обратиться в дежурную часть, можно написать заявление своему участковому. Привлечь соседей можно за нарушение тишины, а вот статья за неправильное содержание домашних животных, к сожалению, из кодекса была исключена. Если вы сообщите о нарушении тишины в дежурную часть, наряд приедет на место, зафиксирует правонарушение и составит административный протокол, после чего он передается на рассмотрение административной комиссии. На беспокойных соседей может быть написано и несколько заявлений от разных жильцов, живущих в этом подъезде, а можно подготовить и коллективное заявление. В Законе Красноярского края «Об административных правонарушениях» № 7–2161 от 2 октября 2008 года говорится, что за нарушение тишины с 22 до 9 часов утра в будние дни и в воскресенье с 9 до 22 часов и в ночное время гражданам придется заплатить административный штраф. В первом случае размер штрафа составляет от пятисот до трех тысяч рублей, во втором — от одной тысячи до четырех тысяч рублей. Прежде чем прибегать к карательным мерам, стоит попытаться все же договориться с соседями и решить дело миром.

Курить вредно! – Как бороться с курением в подъездах и общественных местах? Дмитрий Кочик: – Попытаться договориться с курильщиками: попросить их курить у себя дома, а тех, кто это делает на крыльце магазина, отойти хотя бы в сторону. Если просьбы и увещевания не действуют, а курильщик начинает хамить, — звонить 102. Места, где курение запрещено, обозначены в статье 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15–ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Курить запрещено: на территориях образовательных и медицинских учреждений, культуры и спорта; в пассажирских поездах и на судах, в общественном транспорте (городском и пригородном); на расстоянии менее 15 метров от входов в помещения (и внутри помещений) ж/д и автовокзалов, портов, аэропортов; в помещениях бытовых и жилищных услуг, услуг общественного питания, на рынках, в торговых объектах; на рабочих местах; в лифтах и подъездах многоквартирных домов, на детских площадках. Административный штраф за курение в общественных местах, согласно статье 6.24 «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» КоАП РФ, составляет от 500 до трех тысяч рублей. За 2017 год к административной ответственности за подобные правонарушения было привлечено 1074 человека, а в 2016–м — 1193. Алексей Бушуев: – Современные средства видеофиксации, например, видеоглазки, позволяют зафиксировать правонарушение, и после вызова полиции, если сосед начнет отпираться, предъявить видеозапись в качестве доказательства.

Дело хозяйское – У нас во дворе жильцы нередко выгуливают своих собак, причем довольно больших, без поводков и намордников. Бывает, что на прогулку здоровых псов выводят дети. Даже страшно мимо проходить — мало ли как поведет себя животное... Андрей Муртазин: – В положении о содержании, разведении и захоронении животных, которое утверждено решением Норильского городского Совета депутатов, говорится, что выгуливать собак следует на специально отведенных площадках, места размещения которых определяются нормативно–правовыми актами администрации Норильска. Нельзя выводить собак в общественных местах без намордников и без поводков. Согласно положению, недопустимо выгуливать домашних питомцев на территориях парков, скверов, учреждений здравоохранения, детских дошкольных и образовательных учреждений и прилегающих к ним площадок, спортивных сооружений, детских площадок, рынков. Выгул домашних животных запрещен без сопровождающего лица; владельцами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; несовершеннолетними до 16 лет, если они гуляют с собакой бойцовой породы; лицами, признанными недееспособными или ограниченно дееспособными на основании решения суда. Если встречаются подобные нарушения и с владельцем животного никак не удается договориться, можно обратиться в дежурную часть полиции или к своему участковому. К слову, довольно много жалоб поступает на работу служб отлова и увеличение количества бездомных животных.

Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Как отметили полицейские, в последнее время норильчане чаще всего обращаются с жалобами по поводу нарушений общественного порядка в гостинках и общежитиях, беспокойных соседей, курения в подъездах жилых домов, бездомных животных и мошенничеств.– В домах гостиничного типа и общежитиях действительно сложилась непростая ситуация. И проблема не только в сборищах подростков — там зачастую проживают граждане, ведущие асоциальный образ жизни, а также квартиросъемщики, которых выселили из квартир за долги по квартплате. Проблема требует решения не только со стороны полиции, но и на уровне города — администрации и социальных служб. Ну а пока этого не произошло, жильцам гостинок, чтобы обезопасить себя при возникновении конфликтных ситуаций, необходимо звонить в дежурную часть полиции своего района. В Кайеркане телефон дежурной части —; в Талнахе —; в Норильске —или. С мобильного телефона набираем номер. Кроме того, необходимо сообщать о сборищах подростков в многоквартирных домах, поскольку это позволяет предотвратить совершение преступлений несовершеннолетними, выявить возможные проблемы, возникшие в семьях, и решить их.Напомню, что Административный кодекс предусматривает ответственность за курение и появление граждан в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, а также за нарушение тишины и покоя граждан. Минимальный размер штрафа за эти виды правонарушений составляет 500 рублей. Кроме того, если штраф за ранее совершенное правонарушение не был своевременно оплачен, то на него начинает распространяться действие статьи 20.25 «Уклонение от исполнения административного наказания» КоАП: несвоевременная уплата административного штрафа влечет двукратное увеличение суммы штрафа или административный арест до 15 суток.– Что касается ответственности подростков, то за своих детей до достижения ими 18 лет отвечают взрослые, то есть родители. Административное наказание в виде штрафа от ста до 500 рублей предусмотрено статьей 5.35 «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию». Эта статья применяется, если ребенок после 22 часов находится вне дома, курит или задержан в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, ребенка, задержанного нарядом ППС в «неурочное время», после установления его личности и родителей могут поставить на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних.– Следует обратиться в дежурную часть, можно написать заявление своему участковому. Привлечь соседей можно за нарушение тишины, а вот статья за неправильное содержание домашних животных, к сожалению, из кодекса была исключена. Если вы сообщите о нарушении тишины в дежурную часть, наряд приедет на место, зафиксирует правонарушение и составит административный протокол, после чего он передается на рассмотрение административной комиссии. На беспокойных соседей может быть написано и несколько заявлений от разных жильцов, живущих в этом подъезде, а можно подготовить и коллективное заявление. В Законе Красноярского края «Об административных правонарушениях» № 7–2161 от 2 октября 2008 года говорится, что за нарушение тишины с 22 до 9 часов утра в будние дни и в воскресенье с 9 до 22 часов и в ночное время гражданам придется заплатить административный штраф. В первом случае размер штрафа составляет от пятисот до трех тысяч рублей, во втором — от одной тысячи до четырех тысяч рублей. Прежде чем прибегать к карательным мерам, стоит попытаться все же договориться с соседями и решить дело миром.– Попытаться договориться с курильщиками: попросить их курить у себя дома, а тех, кто это делает на крыльце магазина, отойти хотя бы в сторону. Если просьбы и увещевания не действуют, а курильщик начинает хамить, — звонить 102. Места, где курение запрещено, обозначены в статье 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15–ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Курить запрещено: на территориях образовательных и медицинских учреждений, культуры и спорта; в пассажирских поездах и на судах, в общественном транспорте (городском и пригородном); на расстоянии менее 15 метров от входов в помещения (и внутри помещений) ж/д и автовокзалов, портов, аэропортов; в помещениях бытовых и жилищных услуг, услуг общественного питания, на рынках, в торговых объектах; на рабочих местах; в лифтах и подъездах многоквартирных домов, на детских площадках. Административный штраф за курение в общественных местах, согласно статье 6.24 «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» КоАП РФ, составляет от 500 до трех тысяч рублей. За 2017 год к административной ответственности за подобные правонарушения было привлечено 1074 человека, а в 2016–м — 1193.– Современные средства видеофиксации, например, видеоглазки, позволяют зафиксировать правонарушение, и после вызова полиции, если сосед начнет отпираться, предъявить видеозапись в качестве доказательства.– В положении о содержании, разведении и захоронении животных, которое утверждено решением Норильского городского Совета депутатов, говорится, что выгуливать собак следует на специально отведенных площадках, места размещения которых определяются нормативно–правовыми актами администрации Норильска. Нельзя выводить собак в общественных местах без намордников и без поводков. Согласно положению, недопустимо выгуливать домашних питомцев на территориях парков, скверов, учреждений здравоохранения, детских дошкольных и образовательных учреждений и прилегающих к ним площадок, спортивных сооружений, детских площадок, рынков. Выгул домашних животных запрещен без сопровождающего лица; владельцами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; несовершеннолетними до 16 лет, если они гуляют с собакой бойцовой породы; лицами, признанными недееспособными или ограниченно дееспособными на основании решения суда.Если встречаются подобные нарушения и с владельцем животного никак не удается договориться, можно обратиться в дежурную часть полиции или к своему участковому.К слову, довольно много жалоб поступает на работу служб отлова и увеличение количества бездомных животных.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















