Январская стужа нормальному течению жизни — не помеха, и начало года в Норильске всегда было богато на события. Преподнесло оно нам и хорошую новость: на этой неделе в городе закончилась полярная ночь. По одним подсчетам это случилось еще 10 января, по другим — утро наступит завтра.
10 января 1985 года
В этот день в эксплуатацию были введены карьер «Скальный» (тогда он назывался «Дальним») и щебнедробильная фабрика. Это горное предприятие «Норникеля», которое добывает нерудное полезное ископаемое — базальт. Его месторождение геологи нашли за Талнахом, на северо–западных склонах плато Хараелах, еще в 1970 году. Базальт комбинату нужен для производства песка и щебня, а они, в свою очередь, необходимы для изготовления закладочной смеси, которой заполняют отработанные горные выработки рудников. В последние годы карьер «Скальный» в три раза увеличил объемы добычи: щебень требуется на масштабном строительстве хвостохранилища ТОФ. Так что разведка и разработка месторождений базальта за Талнахом и дальше будет только расширяться.
15 января 1957 года
|Отгрузка породы на карьере «Скальный». 1990 год
Прошло уже больше 60 лет, а норильчане до сих пор помнят самую страшную в истории города «черную пургу» («черная» — потому что слепая, с нулевой видимостью). Она началась 15 января 1957 года и продолжалась четверо суток. Ураган тогда парализовал всю работу транспорта и даже поставил под угрозу остановки ТЭЦ. В школах, детсадах, городских организациях и службе быта объявили актировку. Ветер сдувал крыши зданий, наметал шестиметровые сугробы: поселковые балки заносились целиком, так что их жильцов приходилось откапывать. После той «черной пурги» всех (!) рабочих и служащих предприятий Норильска вывели на расчистку подъездных путей и территорий. Впоследствии Совет министров СССР принял решение возместить комбинату потери от стихийного бедствия — 19,4 миллиона рублей. Ходит легенда, что весной из Норильска уехала почти треть представителей «комсомольского десанта» — так новичков впечатлил разгул заполярной стихии. А «черной пургой», срывающей крыши с домов и разворачивающей на полосе самолеты, приезжих в Норильске пугают и сегодня.
Знай наших!13 января 1894 года родился Александр Алексеевич Панюков
, начальник Норильского комбината и лагеря с 1941 по 1948 год, сменивший на этом посту Авраамия Завенягина. Понятно, что это были крайне тяжелые годы: началась война, и комбинат только строился, когда его перевели на военное положение. Именно во времена Панюкова были построены основные цеха Большого и Малого металлургических заводов; запущена первая ТЭЦ комбината; вступил в строй рудник № 3/6 («Таймырский»); шло строительство коксохимзавода, оксиликвидного завода, Большой агломерационной фабрики, угольной шахты «Кайеркан».А ещё в январе1 января 1945 года
— был организован «Норильскснаб», сегодня — предприятие «Единое складское хозяйство».1 января 1948 года
— в Норильске отменили карточную систему продажи продуктовых товаров.1 января 1965 года
— населенному пункту Талнах была присвоена категория рабочего поселка.1 января 1930 года
— родился Борис Иванович Колесников, дольше других занимавший пост директора Норильского комбината.6 января 1929 года
— родился Евгений Арсентьевич Климов, главный врач городской больницы, почетный гражданин Норильска.7–9 января 1968 года
(ровно полвека назад) — наш город посетил председатель Совмина СССР Алексей Косыгин.9 января 1986 года
— в Алыкеле приземлился первый самолет–аэробус ИЛ–86.13 января (по некоторым данным – 12 января) 1912 года
— родился Владимир Алексеевич Дарьяльский, главный инженер Норильского комбината с 1953 по 1958 год.17 января 1965 года
— вышел первый номер многотиражки «Огни Талнаха».В январе 1958 года
— создан горно–металлургический опытно–исследовательский цех (ГМОИЦ).В январе 1983 года
— на центральном междугородном переговорном пункте установлены телефоны–автоматы.В январе 1989 года
— началось строительство нулевого цикла 1000–коечной больницы в Оганере.
|Будущая больница. 1989 год
Светлана Гунинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда
|Алексей Косыгин (в центре) в магазине «Посуда». 1968 год