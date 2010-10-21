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[Индекс номера 3 (12.01.2018)]

 В старом городе 
Звенит январская вьюга...

Январская стужа нормальному течению жизни — не помеха, и начало года в Норильске всегда было богато на события. Преподнесло оно нам и хорошую новость: на этой неделе в городе закончилась полярная ночь. По одним подсчетам это случилось еще 10 января, по другим — утро наступит завтра.

10 января 1985 года
В этот день в эксплуатацию были введены карьер «Скальный» (тогда он назывался «Дальним») и щебнедробильная фабрика. Это горное предприятие «Норникеля», которое добывает нерудное полезное ископаемое — базальт. Его месторождение геологи нашли за Талнахом, на северо–западных склонах плато Хараелах, еще в 1970 году. Базальт комбинату нужен для производства песка и щебня, а они, в свою очередь, необходимы для изготовления закладочной смеси, которой заполняют отработанные горные выработки рудников. В последние годы карьер «Скальный» в три раза увеличил объемы добычи: щебень требуется на масштабном строительстве хвостохранилища ТОФ. Так что разведка и разработка месторождений базальта за Талнахом и дальше будет только расширяться.
Отгрузка породы на карьере «Скальный». 1990 год

15 января 1957 года
Прошло уже больше 60 лет, а норильчане до сих пор помнят самую страшную в истории города «черную пургу» («черная» — потому что слепая, с нулевой видимостью). Она началась 15 января 1957 года и продолжалась четверо суток. Ураган тогда парализовал всю работу транспорта и даже поставил под угрозу остановки ТЭЦ. В школах, детсадах, городских организациях и службе быта объявили актировку. Ветер сдувал крыши зданий, наметал шестиметровые сугробы: поселковые балки заносились целиком, так что их жильцов приходилось откапывать. После той «черной пурги» всех (!) рабочих и служащих предприятий Норильска вывели на расчистку подъездных путей и территорий. Впоследствии Совет министров СССР принял решение возместить комбинату потери от стихийного бедствия — 19,4 миллиона рублей. Ходит легенда, что весной из Норильска уехала почти треть представителей «комсомольского десанта» — так новичков впечатлил разгул заполярной стихии. А «черной пургой», срывающей крыши с домов и разворачивающей на полосе самолеты, приезжих в Норильске пугают и сегодня.

Знай наших!
13 января 1894 года родился Александр Алексеевич Панюков, начальник Норильского комбината и лагеря с 1941 по 1948 год, сменивший на этом посту Авраамия Завенягина. Понятно, что это были крайне тяжелые годы: началась война, и комбинат только строился, когда его перевели на военное положение. Именно во времена Панюкова были построены основные цеха Большого и Малого металлургических заводов; запущена первая ТЭЦ комбината; вступил в строй рудник № 3/6 («Таймырский»); шло строительство коксохимзавода, оксиликвидного завода, Большой агломерационной фабрики, угольной шахты «Кайеркан».

А ещё в январе
1 января 1945 года — был организован «Норильскснаб», сегодня — предприятие «Единое складское хозяйство».
1 января 1948 года — в Норильске отменили карточную систему продажи продуктовых товаров.
1 января 1965 года — населенному пункту Талнах была присвоена категория рабочего поселка.
1 января 1930 года — родился Борис Иванович Колесников, дольше других занимавший пост директора Норильского комбината.
6 января 1929 года — родился Евгений Арсентьевич Климов, главный врач городской больницы, почетный гражданин Норильска.
7–9 января 1968 года (ровно полвека назад) — наш город посетил председатель Совмина СССР Алексей Косыгин.
9 января 1986 года — в Алыкеле приземлился первый самолет–аэробус ИЛ–86.
13 января (по некоторым данным – 12 января) 1912 года — родился Владимир Алексеевич Дарьяльский, главный инженер Норильского комбината с 1953 по 1958 год.
17 января 1965 года — вышел первый номер многотиражки «Огни Талнаха».
В январе 1958 года — создан горно–металлургический опытно–исследовательский цех (ГМОИЦ).
В январе 1983 года — на центральном междугородном переговорном пункте установлены телефоны–автоматы.
В январе 1989 года — началось строительство нулевого цикла 1000–коечной больницы в Оганере.
Будущая больница. 1989 год
Алексей Косыгин (в центре) в магазине «Посуда». 1968 год

Светлана Гунина
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Прямая линия 
В канун нового года в редакции «Заполярной правды» прошла прямая линия с руководителями отделов полиции Норильска, Талнаха и Кайеркана. На вопросы читателей ответили: начальник отдела полиции № 1 Андрей Муртазин; исполняющий обязанности начальника отдела полиции № 2 (район Талнах) Дмитрий Кочик и исполняющий обязанности начальника отдела полиции № 3 (район Кайеркан) Алексей Бушуев.

В старом городе 
Январская стужа нормальному течению жизни — не помеха, и начало года в Норильске всегда было богато на события. Преподнесло оно нам и хорошую новость: на этой неделе в городе закончилась полярная ночь. По одним подсчетам это случилось еще 10 января, по другим — утро наступит завтра.

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 12 января 2018 
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