[Индекс номера 3 (12.01.2018)]



В старом городе

Звенит январская вьюга...

Январская стужа нормальному течению жизни — не помеха, и начало года в Норильске всегда было богато на события. Преподнесло оно нам и хорошую новость: на этой неделе в городе закончилась полярная ночь. По одним подсчетам это случилось еще 10 января, по другим — утро наступит завтра.



10 января 1985 года В этот день в эксплуатацию были введены карьер «Скальный» (тогда он назывался «Дальним») и щебнедробильная фабрика. Это горное предприятие «Норникеля», которое добывает нерудное полезное ископаемое — базальт. Его месторождение геологи нашли за Талнахом, на северо–западных склонах плато Хараелах, еще в 1970 году. Базальт комбинату нужен для производства песка и щебня, а они, в свою очередь, необходимы для изготовления закладочной смеси, которой заполняют отработанные горные выработки рудников. В последние годы карьер «Скальный» в три раза увеличил объемы добычи: щебень требуется на масштабном строительстве хвостохранилища ТОФ. Так что разведка и разработка месторождений базальта за Талнахом и дальше будет только расширяться. Отгрузка породы на карьере «Скальный». 1990 год

15 января 1957 года Прошло уже больше 60 лет, а норильчане до сих пор помнят самую страшную в истории города «черную пургу» («черная» — потому что слепая, с нулевой видимостью). Она началась 15 января 1957 года и продолжалась четверо суток. Ураган тогда парализовал всю работу транспорта и даже поставил под угрозу остановки ТЭЦ. В школах, детсадах, городских организациях и службе быта объявили актировку. Ветер сдувал крыши зданий, наметал шестиметровые сугробы: поселковые балки заносились целиком, так что их жильцов приходилось откапывать. После той «черной пурги» всех (!) рабочих и служащих предприятий Норильска вывели на расчистку подъездных путей и территорий. Впоследствии Совет министров СССР принял решение возместить комбинату потери от стихийного бедствия — 19,4 миллиона рублей. Ходит легенда, что весной из Норильска уехала почти треть представителей «комсомольского десанта» — так новичков впечатлил разгул заполярной стихии. А «черной пургой», срывающей крыши с домов и разворачивающей на полосе самолеты, приезжих в Норильске пугают и сегодня.

Знай наших! 13 января 1894 года родился Александр Алексеевич Панюков, начальник Норильского комбината и лагеря с 1941 по 1948 год, сменивший на этом посту Авраамия Завенягина. Понятно, что это были крайне тяжелые годы: началась война, и комбинат только строился, когда его перевели на военное положение. Именно во времена Панюкова были построены основные цеха Большого и Малого металлургических заводов; запущена первая ТЭЦ комбината; вступил в строй рудник № 3/6 («Таймырский»); шло строительство коксохимзавода, оксиликвидного завода, Большой агломерационной фабрики, угольной шахты «Кайеркан».

А ещё в январе 1 января 1945 года — был организован «Норильскснаб», сегодня — предприятие «Единое складское хозяйство». 1 января 1948 года — в Норильске отменили карточную систему продажи продуктовых товаров. 1 января 1965 года — населенному пункту Талнах была присвоена категория рабочего поселка. 1 января 1930 года — родился Борис Иванович Колесников, дольше других занимавший пост директора Норильского комбината. 6 января 1929 года — родился Евгений Арсентьевич Климов, главный врач городской больницы, почетный гражданин Норильска. 7–9 января 1968 года (ровно полвека назад) — наш город посетил председатель Совмина СССР Алексей Косыгин. 9 января 1986 года — в Алыкеле приземлился первый самолет–аэробус ИЛ–86. 13 января (по некоторым данным – 12 января) 1912 года — родился Владимир Алексеевич Дарьяльский, главный инженер Норильского комбината с 1953 по 1958 год. 17 января 1965 года — вышел первый номер многотиражки «Огни Талнаха». В январе 1958 года — создан горно–металлургический опытно–исследовательский цех (ГМОИЦ). В январе 1983 года — на центральном междугородном переговорном пункте установлены телефоны–автоматы. В январе 1989 года — началось строительство нулевого цикла 1000–коечной больницы в Оганере. Будущая больница. 1989 год Алексей Косыгин (в центре) в магазине «Посуда». 1968 год

Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В этот день в эксплуатацию были введены карьер «Скальный» (тогда он назывался «Дальним») и щебнедробильная фабрика. Это горное предприятие «Норникеля», которое добывает нерудное полезное ископаемое — базальт. Его месторождение геологи нашли за Талнахом, на северо–западных склонах плато Хараелах, еще в 1970 году. Базальт комбинату нужен для производства песка и щебня, а они, в свою очередь, необходимы для изготовления закладочной смеси, которой заполняют отработанные горные выработки рудников. В последние годы карьер «Скальный» в три раза увеличил объемы добычи: щебень требуется на масштабном строительстве хвостохранилища ТОФ. Так что разведка и разработка месторождений базальта за Талнахом и дальше будет только расширяться.Прошло уже больше 60 лет, а норильчане до сих пор помнят самую страшную в истории города «черную пургу» («черная» — потому что слепая, с нулевой видимостью). Она началась 15 января 1957 года и продолжалась четверо суток. Ураган тогда парализовал всю работу транспорта и даже поставил под угрозу остановки ТЭЦ. В школах, детсадах, городских организациях и службе быта объявили актировку. Ветер сдувал крыши зданий, наметал шестиметровые сугробы: поселковые балки заносились целиком, так что их жильцов приходилось откапывать. После той «черной пурги» всех (!) рабочих и служащих предприятий Норильска вывели на расчистку подъездных путей и территорий. Впоследствии Совет министров СССР принял решение возместить комбинату потери от стихийного бедствия — 19,4 миллиона рублей. Ходит легенда, что весной из Норильска уехала почти треть представителей «комсомольского десанта» — так новичков впечатлил разгул заполярной стихии. А «черной пургой», срывающей крыши с домов и разворачивающей на полосе самолеты, приезжих в Норильске пугают и сегодня., начальник Норильского комбината и лагеря с 1941 по 1948 год, сменивший на этом посту Авраамия Завенягина. Понятно, что это были крайне тяжелые годы: началась война, и комбинат только строился, когда его перевели на военное положение. Именно во времена Панюкова были построены основные цеха Большого и Малого металлургических заводов; запущена первая ТЭЦ комбината; вступил в строй рудник № 3/6 («Таймырский»); шло строительство коксохимзавода, оксиликвидного завода, Большой агломерационной фабрики, угольной шахты «Кайеркан».— был организован «Норильскснаб», сегодня — предприятие «Единое складское хозяйство».— в Норильске отменили карточную систему продажи продуктовых товаров.— населенному пункту Талнах была присвоена категория рабочего поселка.— родился Борис Иванович Колесников, дольше других занимавший пост директора Норильского комбината.— родился Евгений Арсентьевич Климов, главный врач городской больницы, почетный гражданин Норильска.(ровно полвека назад) — наш город посетил председатель Совмина СССР Алексей Косыгин.— в Алыкеле приземлился первый самолет–аэробус ИЛ–86.— родился Владимир Алексеевич Дарьяльский, главный инженер Норильского комбината с 1953 по 1958 год.— вышел первый номер многотиражки «Огни Талнаха».— создан горно–металлургический опытно–исследовательский цех (ГМОИЦ).— на центральном междугородном переговорном пункте установлены телефоны–автоматы.— началось строительство нулевого цикла 1000–коечной больницы в Оганере.

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