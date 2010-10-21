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[Индекс номера 3 (12.01.2018)]

 Наши люди 
Редкий случай

Как обмануть старость и в почтенном возрасте сохранить прекрасную физическую форму, отличную память, бодрость духа, желание учиться и самосовершенствоваться? Об этом и многом другом мы поговорили со старейшим врачом Норильска Геннадием Батуриным.

Геннадий Семенович Батурин за 45 лет работы нейрохирургом в городской больнице спас жизнь не одной тысяче норильчан. И сегодня в свои 70 он продолжает “чинить” людям головы и спины, руководить нейрохирургическим отделением, перенимать опыт у светил нейрохирургии и передавать свой молодым докторам.
Нейрохирург Батурин
Нейрохирург — это высококлассный специалист, который проводит диагностику и лечение заболеваний головного, спинного мозга, периферической нервной системы. В общей сложности последипломное обучение по этой специальности занимает лет 10. И в дальнейшем приходится постоянно совершенствоваться.
– Каково это, — спрашиваю у Батурина, — столько лет ежедневно быть ответственным за жизнь и здоровье людей? Где силы берете?
– А вот в этом и беру, — не мудрствуя лукаво, отвечает он. — Любимая работа и то, что я востребован, и дают силы жить и здравствовать. Ну а сил на работу хватает, потому что помимо нее есть семья и увлечения. Все очень просто...
И сегодня Геннадий Семенович ходит на лыжах, занимается в тренажерном зале, плавает в бассейне. Главное, по его мнению, делать все без фанатизма, прислушиваясь к своему организму. Если больно или невозможно, нагрузку нужно снизить, но совсем отказываться от занятий физкультурой не стоит.
– Активный образ жизни и отсутствие вредных привычек действительно сохраняют здоровье, — подчеркивает Батурин. — А еще — простая, полезная, вкусная пища. Я, например, очень люблю борщ, молочные и кисломолочные продукты, овощи и фрукты. Регулярно принимаю витамины, которых в аптеках нынче огромное количество, и можно без проблем выбрать наиболее подходящий комплекс.
Также важны полноценный сон и отдых. Батурину, по его мнению, повезло: для того, чтобы выспаться, ему хватает четырех часов в сутки. Отсюда — и больше времени на работу, хобби, близких и родных. Кстати, Геннадий Семенович считает, что спать лучше на ортопедическом матрасе, подушку он предпочитает небольшую, набитую природными материалами, например, гречихой.
12-е отделение горбольницы. нейрохирургия
В нейрохирургии нет простых операций. Все они требуют от доктора не только больших знаний и опыта, но и максимальной сосредоточенности, точно рассчитанных и продуманных движений. Например, операция по удалению опухоли мозга длится в среднем три–четыре часа.
— Возраст для такой ответственной и тяжелой работы не помеха? — интересуюсь у Батурина.
— Неважно, сколько нейрохирургу лет, — уверен Геннадий Семенович. — И в 80 можно прекрасно оперировать. Главное, чтобы руки не дрожали. Мои не дрожат. Похвастаюсь: и зрение у меня хорошее.
— Рано или поздно вам все равно придется на пенсию выйти... Есть кого вместо себя оставить?
— Конечно. В Норильске в общем и в нашем отделении в частности всего шесть нейрохирургов. И все — опытные. Андрей Мерзляков, например, — врач высшей категории, кандидат медицинских наук, обучался в ординатуре института им. Бурденко. Кстати, один из сыновей Семена Геннадьевича — Егор — пошел по стопам отца. Они частенько ассистируют друг другу на операциях. Батурин–старший горд, что воспитал не только хорошего сына, но и отличного доктора.
Прошу рассказать Батурина о первых днях нового года — может, чего нового в нейрохирургическом отделении приключилось?
– Всё как всегда, — говорит, — инсульты, черепно–мозговые травмы, обострения остеохондроза, опухоли. Егор 29 декабря экстренно оперировал пациента, я — 1 января. А вот только что женщину привезли, 32 года всего, речи лишилась. Сложный случай.
Сложность в том, что в Москве в институте нейрохирургии им. Бурденко молодой норильчанке помочь не смогли, а в новогодье опухоль головного мозга дала о себе знать, состояние резко ухудшилось. Муж — в скорую. Скорая — в Оганер.
– И что вы делать будете?
– Попробуем прооперировать. Полностью вылечить нам ее вряд ли удастся, — признается Батурин, — раз даже в федеральном центре не получилось, но облегчить страдания — попытаемся. Кстати, пациентов-норильчан, которые после посещения нейрохирургических центров в крупных городах России на долечивание попадают к нам, — немало.
Геннадий Семенович с сыном
В 2017 году в норильской больнице было проведено 160 нейрохирургических операций. В прошлые годы, когда население города было больше, их количество переваливало за 300.
Долгого разговора с доктором не получилось: его вызывают то в приемный покой, то в реанимацию, плюс у кабинета очередь из медперсонала выстроилась — к завотделением всегда немало вопросов. Ждут его и родственники пациентов, интересующиеся состоянием прооперированных близких. А тут еще из СИЗО под конвоем привезли подследственную — и коридор заполонили люди в форме и с оружием... В общем, дел невпроворот. Расслабляться некогда. Так что главный рецепт долголетия — не сидеть без дела.

Надежда Сидор
Фото Владимира Макушкина
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