[Индекс номера 3 (12.01.2018)]



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Редкий случай

Как обмануть старость и в почтенном возрасте сохранить прекрасную физическую форму, отличную память, бодрость духа, желание учиться и самосовершенствоваться? Об этом и многом другом мы поговорили со старейшим врачом Норильска Геннадием Батуриным.



Геннадий Семенович Батурин за 45 лет работы нейрохирургом в городской больнице спас жизнь не одной тысяче норильчан. И сегодня в свои 70 он продолжает “чинить” людям головы и спины, руководить нейрохирургическим отделением, перенимать опыт у светил нейрохирургии и передавать свой молодым докторам. Нейрохирург Батурин Нейрохирург — это высококлассный специалист, который проводит диагностику и лечение заболеваний головного, спинного мозга, периферической нервной системы. В общей сложности последипломное обучение по этой специальности занимает лет 10. И в дальнейшем приходится постоянно совершенствоваться. – Каково это, — спрашиваю у Батурина, — столько лет ежедневно быть ответственным за жизнь и здоровье людей? Где силы берете? – А вот в этом и беру, — не мудрствуя лукаво, отвечает он. — Любимая работа и то, что я востребован, и дают силы жить и здравствовать. Ну а сил на работу хватает, потому что помимо нее есть семья и увлечения. Все очень просто... И сегодня Геннадий Семенович ходит на лыжах, занимается в тренажерном зале, плавает в бассейне. Главное, по его мнению, делать все без фанатизма, прислушиваясь к своему организму. Если больно или невозможно, нагрузку нужно снизить, но совсем отказываться от занятий физкультурой не стоит. – Активный образ жизни и отсутствие вредных привычек действительно сохраняют здоровье, — подчеркивает Батурин. — А еще — простая, полезная, вкусная пища. Я, например, очень люблю борщ, молочные и кисломолочные продукты, овощи и фрукты. Регулярно принимаю витамины, которых в аптеках нынче огромное количество, и можно без проблем выбрать наиболее подходящий комплекс. Также важны полноценный сон и отдых. Батурину, по его мнению, повезло: для того, чтобы выспаться, ему хватает четырех часов в сутки. Отсюда — и больше времени на работу, хобби, близких и родных. Кстати, Геннадий Семенович считает, что спать лучше на ортопедическом матрасе, подушку он предпочитает небольшую, набитую природными материалами, например, гречихой. 12-е отделение горбольницы. нейрохирургия В нейрохирургии нет простых операций. Все они требуют от доктора не только больших знаний и опыта, но и максимальной сосредоточенности, точно рассчитанных и продуманных движений. Например, операция по удалению опухоли мозга длится в среднем три–четыре часа. — Возраст для такой ответственной и тяжелой работы не помеха? — интересуюсь у Батурина. — Неважно, сколько нейрохирургу лет, — уверен Геннадий Семенович. — И в 80 можно прекрасно оперировать. Главное, чтобы руки не дрожали. Мои не дрожат. Похвастаюсь: и зрение у меня хорошее. — Рано или поздно вам все равно придется на пенсию выйти... Есть кого вместо себя оставить? — Конечно. В Норильске в общем и в нашем отделении в частности всего шесть нейрохирургов. И все — опытные. Андрей Мерзляков, например, — врач высшей категории, кандидат медицинских наук, обучался в ординатуре института им. Бурденко. Кстати, один из сыновей Семена Геннадьевича — Егор — пошел по стопам отца. Они частенько ассистируют друг другу на операциях. Батурин–старший горд, что воспитал не только хорошего сына, но и отличного доктора. Прошу рассказать Батурина о первых днях нового года — может, чего нового в нейрохирургическом отделении приключилось? – Всё как всегда, — говорит, — инсульты, черепно–мозговые травмы, обострения остеохондроза, опухоли. Егор 29 декабря экстренно оперировал пациента, я — 1 января. А вот только что женщину привезли, 32 года всего, речи лишилась. Сложный случай. Сложность в том, что в Москве в институте нейрохирургии им. Бурденко молодой норильчанке помочь не смогли, а в новогодье опухоль головного мозга дала о себе знать, состояние резко ухудшилось. Муж — в скорую. Скорая — в Оганер. – И что вы делать будете? – Попробуем прооперировать. Полностью вылечить нам ее вряд ли удастся, — признается Батурин, — раз даже в федеральном центре не получилось, но облегчить страдания — попытаемся. Кстати, пациентов-норильчан, которые после посещения нейрохирургических центров в крупных городах России на долечивание попадают к нам, — немало. Геннадий Семенович с сыном В 2017 году в норильской больнице было проведено 160 нейрохирургических операций. В прошлые годы, когда население города было больше, их количество переваливало за 300. Долгого разговора с доктором не получилось: его вызывают то в приемный покой, то в реанимацию, плюс у кабинета очередь из медперсонала выстроилась — к завотделением всегда немало вопросов. Ждут его и родственники пациентов, интересующиеся состоянием прооперированных близких. А тут еще из СИЗО под конвоем привезли подследственную — и коридор заполонили люди в форме и с оружием... В общем, дел невпроворот. Расслабляться некогда. Так что главный рецепт долголетия — не сидеть без дела.

Надежда Сидор Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Геннадий Семенович Батурин за 45 лет работы нейрохирургом в городской больнице спас жизнь не одной тысяче норильчан. И сегодня в свои 70 он продолжает “чинить” людям головы и спины, руководить нейрохирургическим отделением, перенимать опыт у светил нейрохирургии и передавать свой молодым докторам.– Каково это, — спрашиваю у Батурина, — столько лет ежедневно быть ответственным за жизнь и здоровье людей? Где силы берете?– А вот в этом и беру, — не мудрствуя лукаво, отвечает он. — Любимая работа и то, что я востребован, и дают силы жить и здравствовать. Ну а сил на работу хватает, потому что помимо нее есть семья и увлечения. Все очень просто...И сегодня Геннадий Семенович ходит на лыжах, занимается в тренажерном зале, плавает в бассейне. Главное, по его мнению, делать все без фанатизма, прислушиваясь к своему организму. Если больно или невозможно, нагрузку нужно снизить, но совсем отказываться от занятий физкультурой не стоит.– Активный образ жизни и отсутствие вредных привычек действительно сохраняют здоровье, — подчеркивает Батурин. — А еще — простая, полезная, вкусная пища. Я, например, очень люблю борщ, молочные и кисломолочные продукты, овощи и фрукты. Регулярно принимаю витамины, которых в аптеках нынче огромное количество, и можно без проблем выбрать наиболее подходящий комплекс.Также важны полноценный сон и отдых. Батурину, по его мнению, повезло: для того, чтобы выспаться, ему хватает четырех часов в сутки. Отсюда — и больше времени на работу, хобби, близких и родных. Кстати, Геннадий Семенович считает, что спать лучше на ортопедическом матрасе, подушку он предпочитает небольшую, набитую природными материалами, например, гречихой.В нейрохирургии нет простых операций. Все они требуют от доктора не только больших знаний и опыта, но и максимальной сосредоточенности, точно рассчитанных и продуманных движений. Например, операция по удалению опухоли мозга длится в среднем три–четыре часа.— Возраст для такой ответственной и тяжелой работы не помеха? — интересуюсь у Батурина.— Неважно, сколько нейрохирургу лет, — уверен Геннадий Семенович. — И в 80 можно прекрасно оперировать. Главное, чтобы руки не дрожали. Мои не дрожат. Похвастаюсь: и зрение у меня хорошее.— Рано или поздно вам все равно придется на пенсию выйти... Есть кого вместо себя оставить?— Конечно. В Норильске в общем и в нашем отделении в частности всего шесть нейрохирургов. И все — опытные. Андрей Мерзляков, например, — врач высшей категории, кандидат медицинских наук, обучался в ординатуре института им. Бурденко. Кстати, один из сыновей Семена Геннадьевича — Егор — пошел по стопам отца. Они частенько ассистируют друг другу на операциях. Батурин–старший горд, что воспитал не только хорошего сына, но и отличного доктора.Прошу рассказать Батурина о первых днях нового года — может, чего нового в нейрохирургическом отделении приключилось?– Всё как всегда, — говорит, — инсульты, черепно–мозговые травмы, обострения остеохондроза, опухоли. Егор 29 декабря экстренно оперировал пациента, я — 1 января. А вот только что женщину привезли, 32 года всего, речи лишилась. Сложный случай.Сложность в том, что в Москве в институте нейрохирургии им. Бурденко молодой норильчанке помочь не смогли, а в новогодье опухоль головного мозга дала о себе знать, состояние резко ухудшилось. Муж — в скорую. Скорая — в Оганер.– И что вы делать будете?– Попробуем прооперировать. Полностью вылечить нам ее вряд ли удастся, — признается Батурин, — раз даже в федеральном центре не получилось, но облегчить страдания — попытаемся. Кстати, пациентов-норильчан, которые после посещения нейрохирургических центров в крупных городах России на долечивание попадают к нам, — немало.Долгого разговора с доктором не получилось: его вызывают то в приемный покой, то в реанимацию, плюс у кабинета очередь из медперсонала выстроилась — к завотделением всегда немало вопросов. Ждут его и родственники пациентов, интересующиеся состоянием прооперированных близких. А тут еще из СИЗО под конвоем привезли подследственную — и коридор заполонили люди в форме и с оружием... В общем, дел невпроворот. Расслабляться некогда. Так что главный рецепт долголетия — не сидеть без дела.

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