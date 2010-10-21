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[Индекс номера 3 (12.01.2018)]

 Эхо праздника 
Под ёлочкой

В каждом детском учреждении Большого Норильска, включая школы, заведения дополнительного образования и детские сады, прошли новогодние утренники и другие мероприятия по случаю любимого всеми праздника. И хотя этой традиции уже много лет, каждый год под елочкой всегда происходит что–то новое.

Большой маскарад
Школа № 13 устроила для своих воспитанников прекрасную ёлку. Особенно радовались новогодним чудесам ученики начальных классов. Все дети пришли в костюмах, и каждый смог проявить себя, прочитав стихотворение, поучаствовав в многочисленных играх и конкурсах. И для каждого у Деда Мороза и Снегурочки нашлось доброе слово, причем многих новогодний дедушка называл по имени. А после веселого утренника всем детям вручили подарки.

Новогодняя энергия
В 8–й школе, которая недавно отметила золотой юбилей, поставили сказку «Как пираты Новый год украли». Зачинщики из танцевального ансамбля «Высокая энергия» придумали сюжет, по которому «дети Фортуны» решили заманить к себе юный Новый год, чтобы обучить своим пиратским делишкам. И для начала обманом взяли на абордаж... избушку Деда Мороза. Заметим, что постановка оригинальных сказок, на которые в новогодье обязательно приглашают друзей и подшефных, давняя традиция в «восьмерочке». «Заполярка» в прошлые годы не раз рассказывала о ярких спектаклях, которые с ребятами создавала руководитель ансамбля «Мозаика» Ирина Качур. Сейчас танцами и театральными проектами со школьниками занимается большой выдумщик, хореограф и режиссер Алексей Оранский. В этот раз он усовершенствовал актовый зал: здесь не только развернули под углом зрительские ряды, но устроили горку, по которой на санях катались герои спектакля. А на белоснежной стене то и дело мелькали кадры из популярного фильма о пиратах и сеансов скайп–связи продвинутого Деда Мороза со своими креативными помощниками.
Необычную сказку, круто замешанную на популярных мелодиях уходящего 2017 года и увлечении авторов героями мультиков «Мадагаскар» и «Миньоны», посмотрели буквально все ученики и учителя, а также ребята из школы–интерната № 2. Всего дали 12 представлений, в которых приняли участие около ста талантливых ребятишек. А на последнем показе вместе с первоклашками побывали подшефные из Совета ветеранов и Общества защиты жертв политических репрессий. Почетные гости за представление поставили 10 с плюсом, а после, совсем как маленькие, веселились у новогодней елки. Успех новогоднего сезона в 8–й школе — это общее дело многих творческих людей, где среди лидеров — старшая вожатая Елена Кирюшкина и бывший выпускник школы, звукорежиссер Артур Нугаев, который во времена своей учебы не раз участвовал в новогодних представлениях.

Домашний праздник
Центр внешкольной работы в Талнахе готовится в феврале отметить свое 40–летие, в прошлом году ЦВР отпраздновал новоселье, получив в свое распоряжение здание бывшей 25–й школы на улице Кравца, 16, где могут найти себе увлечение около трех тысяч детей. Директор ЦВР Светлана Мартынова поделилась с «Заполяркой», что «в ЦВР давно мечтали о настоящем Доме, где бы талнахским детям было тепло, уютно и радостно заниматься творчеством».
В обновленном здании 44 творческих коллектива ЦВР Новый год встречали впервые и отметили его приход большой выставкой детского творчества «Зимний вернисаж», наградив со Снежной королевой его лучших участников. Там же прошли утренники для талнахских ребятишек и показы постановки по мотивам известной сказки «Холодное сердце». Юные шахматисты из объединения ЦВР «Северная Каисса» под руководством Виталия Зайкина провели традиционный «Рождественский турнир», в котором участвовали юные игроки Большого Норильска. Победила отлично подготовленная «Северная Каисса», у которой за плечами почти две пятилетки занятий и немало успешных турниров.

Браво!
Дом творчества детей и молодежи пригласил гостей праздника... в страну цветов. Сначала это показалось очень неожиданным. Цветы? В декабре? Но потом волшебные Кактус, Роза, Календула, Чертополох и другие герои новогоднего шоу буквально покорили зрителей.
По задумке создателей этого «сада» цветы делились на жителей столичных и провинциальных. Столичные живут в горшках, они ухожены и гламурны; «деревня» — попроще и полна забот, к тому же провинциалы предприимчивее и дружнее. Кактус на сцене проводит прямой эфир наподобие «Вечернего Урганта», профессор эстетических наук Нарцисс пытается «дойти до самой сути» в решении важных вопросов по созданию цветочного шоу, Роза выхаживает юную капризную принцессу Розочку, всячески заботясь о ее воспитании. Только пропажа Ёлочки, центральной фигуры предстоящего новогоднего бала, который готовят люди–растения, создает в этой размеренной цветочной жизни сумятицу и чехарду. В финале все становятся друзьями, праздники не отменяются, Новый год приходит вовремя — в общем, хеппи энд.
Неожиданную идею сделать героями новогоднего приключения жителей цветочного города предложили сценарист и режиссер ДТДМ Валентина Зареченская и методист Ольга Соломатина, они же придумали весь сюжет этого необычного представления. Оно получилось очень живым и ярким: роскошные костюмы, отличная игра актеров, много песен и танцев. В спектакле заняты как воспитанники ДТДМ, так и их талантливые преподаватели: Светлана Крушинская, Владимир Рощин, Людмила Головня, Константин Сидоренко, Елена Залазаева, Евгений Маршанкин, Сергей Фолькман. Браво, ДТДМ!

Волшебные часы
В школе–интернате № 2 дети вместе со взрослыми придумали представление «Волшебные часы». Злые силы хотели помешать наступлению праздника, но герои талантливых ребят, которые здорово играли, пели и плясали, конечно же, победили недоброжелателей. И даже перевоспитали неугомонного чертика, роль которого здорово исполнил четвероклассник Кирилл Волчуков. А в канун Рождества дети сами испекли рождественские пряники, которые потом с удовольствием уплетали.
• 185 утренников прошло в школах Большого Норильска для учеников младшего и среднего звена (для старшеклассников проводились балы).
• Учреждения дополнительного образования провели 77 новогодних шоу.
• Всего более 22 тысяч детей побывали на школьных елках.
• Детские сады всех районов Норильска провели 548 утренников, чем порадовали более 12 тысяч малышей.

Марина Хорошевская, Ирина Даниленко
Фото Ирины Даниленко и Владимира Макушкина
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