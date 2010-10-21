[Индекс номера 3 (12.01.2018)]



Эхо праздника

Под ёлочкой

В каждом детском учреждении Большого Норильска, включая школы, заведения дополнительного образования и детские сады, прошли новогодние утренники и другие мероприятия по случаю любимого всеми праздника. И хотя этой традиции уже много лет, каждый год под елочкой всегда происходит что–то новое.



Большой маскарад Школа № 13 устроила для своих воспитанников прекрасную ёлку. Особенно радовались новогодним чудесам ученики начальных классов. Все дети пришли в костюмах, и каждый смог проявить себя, прочитав стихотворение, поучаствовав в многочисленных играх и конкурсах. И для каждого у Деда Мороза и Снегурочки нашлось доброе слово, причем многих новогодний дедушка называл по имени. А после веселого утренника всем детям вручили подарки.

Новогодняя энергия В 8–й школе, которая недавно отметила золотой юбилей, поставили сказку «Как пираты Новый год украли». Зачинщики из танцевального ансамбля «Высокая энергия» придумали сюжет, по которому «дети Фортуны» решили заманить к себе юный Новый год, чтобы обучить своим пиратским делишкам. И для начала обманом взяли на абордаж... избушку Деда Мороза. Заметим, что постановка оригинальных сказок, на которые в новогодье обязательно приглашают друзей и подшефных, давняя традиция в «восьмерочке». «Заполярка» в прошлые годы не раз рассказывала о ярких спектаклях, которые с ребятами создавала руководитель ансамбля «Мозаика» Ирина Качур. Сейчас танцами и театральными проектами со школьниками занимается большой выдумщик, хореограф и режиссер Алексей Оранский. В этот раз он усовершенствовал актовый зал: здесь не только развернули под углом зрительские ряды, но устроили горку, по которой на санях катались герои спектакля. А на белоснежной стене то и дело мелькали кадры из популярного фильма о пиратах и сеансов скайп–связи продвинутого Деда Мороза со своими креативными помощниками. Необычную сказку, круто замешанную на популярных мелодиях уходящего 2017 года и увлечении авторов героями мультиков «Мадагаскар» и «Миньоны», посмотрели буквально все ученики и учителя, а также ребята из школы–интерната № 2. Всего дали 12 представлений, в которых приняли участие около ста талантливых ребятишек. А на последнем показе вместе с первоклашками побывали подшефные из Совета ветеранов и Общества защиты жертв политических репрессий. Почетные гости за представление поставили 10 с плюсом, а после, совсем как маленькие, веселились у новогодней елки. Успех новогоднего сезона в 8–й школе — это общее дело многих творческих людей, где среди лидеров — старшая вожатая Елена Кирюшкина и бывший выпускник школы, звукорежиссер Артур Нугаев, который во времена своей учебы не раз участвовал в новогодних представлениях.

Домашний праздник Центр внешкольной работы в Талнахе готовится в феврале отметить свое 40–летие, в прошлом году ЦВР отпраздновал новоселье, получив в свое распоряжение здание бывшей 25–й школы на улице Кравца, 16, где могут найти себе увлечение около трех тысяч детей. Директор ЦВР Светлана Мартынова поделилась с «Заполяркой», что «в ЦВР давно мечтали о настоящем Доме, где бы талнахским детям было тепло, уютно и радостно заниматься творчеством». В обновленном здании 44 творческих коллектива ЦВР Новый год встречали впервые и отметили его приход большой выставкой детского творчества «Зимний вернисаж», наградив со Снежной королевой его лучших участников. Там же прошли утренники для талнахских ребятишек и показы постановки по мотивам известной сказки «Холодное сердце». Юные шахматисты из объединения ЦВР «Северная Каисса» под руководством Виталия Зайкина провели традиционный «Рождественский турнир», в котором участвовали юные игроки Большого Норильска. Победила отлично подготовленная «Северная Каисса», у которой за плечами почти две пятилетки занятий и немало успешных турниров.

Браво! Дом творчества детей и молодежи пригласил гостей праздника... в страну цветов. Сначала это показалось очень неожиданным. Цветы? В декабре? Но потом волшебные Кактус, Роза, Календула, Чертополох и другие герои новогоднего шоу буквально покорили зрителей. По задумке создателей этого «сада» цветы делились на жителей столичных и провинциальных. Столичные живут в горшках, они ухожены и гламурны; «деревня» — попроще и полна забот, к тому же провинциалы предприимчивее и дружнее. Кактус на сцене проводит прямой эфир наподобие «Вечернего Урганта», профессор эстетических наук Нарцисс пытается «дойти до самой сути» в решении важных вопросов по созданию цветочного шоу, Роза выхаживает юную капризную принцессу Розочку, всячески заботясь о ее воспитании. Только пропажа Ёлочки, центральной фигуры предстоящего новогоднего бала, который готовят люди–растения, создает в этой размеренной цветочной жизни сумятицу и чехарду. В финале все становятся друзьями, праздники не отменяются, Новый год приходит вовремя — в общем, хеппи энд. Неожиданную идею сделать героями новогоднего приключения жителей цветочного города предложили сценарист и режиссер ДТДМ Валентина Зареченская и методист Ольга Соломатина, они же придумали весь сюжет этого необычного представления. Оно получилось очень живым и ярким: роскошные костюмы, отличная игра актеров, много песен и танцев. В спектакле заняты как воспитанники ДТДМ, так и их талантливые преподаватели: Светлана Крушинская, Владимир Рощин, Людмила Головня, Константин Сидоренко, Елена Залазаева, Евгений Маршанкин, Сергей Фолькман. Браво, ДТДМ!

Волшебные часы В школе–интернате № 2 дети вместе со взрослыми придумали представление «Волшебные часы». Злые силы хотели помешать наступлению праздника, но герои талантливых ребят, которые здорово играли, пели и плясали, конечно же, победили недоброжелателей. И даже перевоспитали неугомонного чертика, роль которого здорово исполнил четвероклассник Кирилл Волчуков. А в канун Рождества дети сами испекли рождественские пряники, которые потом с удовольствием уплетали. • 185 утренников прошло в школах Большого Норильска для учеников младшего и среднего звена (для старшеклассников проводились балы). • Учреждения дополнительного образования провели 77 новогодних шоу. • Всего более 22 тысяч детей побывали на школьных елках. • Детские сады всех районов Норильска провели 548 утренников, чем порадовали более 12 тысяч малышей.

Марина Хорошевская, Ирина Даниленко Фото Ирины Даниленко и Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Школа № 13 устроила для своих воспитанников прекрасную ёлку. Особенно радовались новогодним чудесам ученики начальных классов. Все дети пришли в костюмах, и каждый смог проявить себя, прочитав стихотворение, поучаствовав в многочисленных играх и конкурсах. И для каждого у Деда Мороза и Снегурочки нашлось доброе слово, причем многих новогодний дедушка называл по имени. А после веселого утренника всем детям вручили подарки.В 8–й школе, которая недавно отметила золотой юбилей, поставили сказку «Как пираты Новый год украли». Зачинщики из танцевального ансамбля «Высокая энергия» придумали сюжет, по которому «дети Фортуны» решили заманить к себе юный Новый год, чтобы обучить своим пиратским делишкам. И для начала обманом взяли на абордаж... избушку Деда Мороза. Заметим, что постановка оригинальных сказок, на которые в новогодье обязательно приглашают друзей и подшефных, давняя традиция в «восьмерочке». «Заполярка» в прошлые годы не раз рассказывала о ярких спектаклях, которые с ребятами создавала руководитель ансамбля «Мозаика» Ирина Качур. Сейчас танцами и театральными проектами со школьниками занимается большой выдумщик, хореограф и режиссер Алексей Оранский. В этот раз он усовершенствовал актовый зал: здесь не только развернули под углом зрительские ряды, но устроили горку, по которой на санях катались герои спектакля. А на белоснежной стене то и дело мелькали кадры из популярного фильма о пиратах и сеансов скайп–связи продвинутого Деда Мороза со своими креативными помощниками.Необычную сказку, круто замешанную на популярных мелодиях уходящего 2017 года и увлечении авторов героями мультиков «Мадагаскар» и «Миньоны», посмотрели буквально все ученики и учителя, а также ребята из школы–интерната № 2. Всего дали 12 представлений, в которых приняли участие около ста талантливых ребятишек. А на последнем показе вместе с первоклашками побывали подшефные из Совета ветеранов и Общества защиты жертв политических репрессий. Почетные гости за представление поставили 10 с плюсом, а после, совсем как маленькие, веселились у новогодней елки. Успех новогоднего сезона в 8–й школе — это общее дело многих творческих людей, где среди лидеров — старшая вожатая Елена Кирюшкина и бывший выпускник школы, звукорежиссер Артур Нугаев, который во времена своей учебы не раз участвовал в новогодних представлениях.Центр внешкольной работы в Талнахе готовится в феврале отметить свое 40–летие, в прошлом году ЦВР отпраздновал новоселье, получив в свое распоряжение здание бывшей 25–й школы на улице Кравца, 16, где могут найти себе увлечение около трех тысяч детей. Директор ЦВР Светлана Мартынова поделилась с «Заполяркой», что «в ЦВР давно мечтали о настоящем Доме, где бы талнахским детям было тепло, уютно и радостно заниматься творчеством».В обновленном здании 44 творческих коллектива ЦВР Новый год встречали впервые и отметили его приход большой выставкой детского творчества «Зимний вернисаж», наградив со Снежной королевой его лучших участников. Там же прошли утренники для талнахских ребятишек и показы постановки по мотивам известной сказки «Холодное сердце». Юные шахматисты из объединения ЦВР «Северная Каисса» под руководством Виталия Зайкина провели традиционный «Рождественский турнир», в котором участвовали юные игроки Большого Норильска. Победила отлично подготовленная «Северная Каисса», у которой за плечами почти две пятилетки занятий и немало успешных турниров.Дом творчества детей и молодежи пригласил гостей праздника... в страну цветов. Сначала это показалось очень неожиданным. Цветы? В декабре? Но потом волшебные Кактус, Роза, Календула, Чертополох и другие герои новогоднего шоу буквально покорили зрителей.По задумке создателей этого «сада» цветы делились на жителей столичных и провинциальных. Столичные живут в горшках, они ухожены и гламурны; «деревня» — попроще и полна забот, к тому же провинциалы предприимчивее и дружнее. Кактус на сцене проводит прямой эфир наподобие «Вечернего Урганта», профессор эстетических наук Нарцисс пытается «дойти до самой сути» в решении важных вопросов по созданию цветочного шоу, Роза выхаживает юную капризную принцессу Розочку, всячески заботясь о ее воспитании. Только пропажа Ёлочки, центральной фигуры предстоящего новогоднего бала, который готовят люди–растения, создает в этой размеренной цветочной жизни сумятицу и чехарду. В финале все становятся друзьями, праздники не отменяются, Новый год приходит вовремя — в общем, хеппи энд.Неожиданную идею сделать героями новогоднего приключения жителей цветочного города предложили сценарист и режиссер ДТДМ Валентина Зареченская и методист Ольга Соломатина, они же придумали весь сюжет этого необычного представления. Оно получилось очень живым и ярким: роскошные костюмы, отличная игра актеров, много песен и танцев. В спектакле заняты как воспитанники ДТДМ, так и их талантливые преподаватели: Светлана Крушинская, Владимир Рощин, Людмила Головня, Константин Сидоренко, Елена Залазаева, Евгений Маршанкин, Сергей Фолькман. Браво, ДТДМ!В школе–интернате № 2 дети вместе со взрослыми придумали представление «Волшебные часы». Злые силы хотели помешать наступлению праздника, но герои талантливых ребят, которые здорово играли, пели и плясали, конечно же, победили недоброжелателей. И даже перевоспитали неугомонного чертика, роль которого здорово исполнил четвероклассник Кирилл Волчуков. А в канун Рождества дети сами испекли рождественские пряники, которые потом с удовольствием уплетали.

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