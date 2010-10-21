[Индекс номера 3 (12.01.2018)]



Мысли вслух

Дикование. Вспомним забытое слово

Песец на окраинах Норильска — явление не редкое. Их всегда хватало в тех местах, где зверь может найти подходящий корм, например, возле участков разделки оленьих туш на небольших местных предприятиях, выпускающих продукцию из оленины. Однако в последнее время участились случаи появления белых песцов и лис непосредственно в городской черте, зафиксировано не менее десятка таких случаев, но никто не сможет сказать, сколько их было точно.



Диких животных неоднократно замечали в разных районах, включая промышленные. Даже полярный волк появился на улицах Норильска — это событие сразу вошло в главные сводки новостей страны. Еще бы, ведь горожане, не покидая дворов, стали участниками настоящей охоты, в которой они, а не дикий зверь, могли оказаться жертвой. И, к сожалению, стали: четыре норильчанина пострадали от укусов. Травмы у пострадавших разные, все они оказались незначительными, что, впрочем, не спасло от необходимости профилактической вакцинации. Конечно, раздались и сердобольные голоса в защиту «невинной северной зверушки», которую нужно было «осторожно поймать и с миром отпустить в тундру». Наверное, для того, чтобы эта «собачка» вернулась в город для совершения более успешных попыток нападения... Мало того, до самого последнего момента, когда хищник, утащивший придушенного дворового пса в подвал, был ликвидирован полицией, горожане, обсуждая в сетях первые фотографии, часто высказывали предположение, что уничтожили безобидную домашнюю собачку. Всем должно быть очевидным, что здоровый дикий зверь с нормальной психикой никогда в город не зайдет — у него чрезвычайно силен инстинкт самосохранения, обострено чувство опасности. Полярные и тундровые волки могут появляться на дальних окраинах заполярных городов, но там их чаще всего интересуют бродячие собаки — это их привычная добыча. Однако волк, по–хозяйски разгуливающий возле магазина или аптеки по соседству, это уже не шутки — такая картина может напугать кого угодно. Тем не менее никакой паники не было, о чем говорят и сами пострадавшие. Как и большого испуга. Увы, и родители не забирали детей со снежных горок, даже заметив поблизости песца. Надо сказать, что соответствующие службы отреагировали незамедлительно. Управление ГО и ЧС сразу же выпустило предупреждение с призывом быть осторожными и не оставлять детей без присмотра. Владельцам домашних животных, которых выгуливают во дворах, была предложена поголовная вакцинация. При всем этом складывается впечатление, что в Красноярском крае встречи человека с дикой природой в незапланированных местах — в поселках и в каменных городских джунглях, похоже, становятся нормой. В Красноярске медведи каждый год разоряют дачи и пугают людей, возле дорог можно запросто увидеть кабаргу, а лисы все чаще выходят к людям в поисках пищи, поселившись даже на острове Пашенный, излюбленном месте отдыха красноярцев. Зима в крае и на Таймыре продлится еще долго, а значит, ждать хорошей кормовой базы для животных пока не приходится. Поэтому звери и дальше будут выходить к человеку. Причины появления песцов и лис в городах всегда имеют комплексный характер. Сказывается сезонная миграция, когда с установлением ледового покрова на водоемах животные начинают активно расширять ареал обитания, сокращение кормовой базы и общее увеличение численности особей. Песцовые шубы в силу веяний моды давно не пользуются былым спросом, и промысловое значение легендарной в прошлом «мягкой рухляди» упало. Фактически более двадцати лет у нас не ведется песцовый промысел. А нехарактерная для региона частая смена погоды, гололеды и затяжные оттепели, резко сменяющиеся заморозками, привели к массовой гибели грызунов, которыми питаются волки, песцы и лисы. Оставшиеся грызуны прячутся под глубоким снегом и добыть их непросто. Вот и жмутся дикие животные поближе к городу, идут за кормом, которого им не хватает в лесотундре. Однако правило остается неизменным: здоровый зверь в город не направится. Все дело в болезни, которое мы привычно называем бешенством — это острое вирусное инфекционное заболевание, которое характеризуется поражением центральной нервной системы и всегда заканчивается летально. Хотя картина несколько сложней. Эпизоотии бешенства в приполярных районах CCCР, а затем и России, известны с прошлого века и всесторонне описаны под разными названиями: дикование, вирусный энцефаломиелит тундровых животных, арктическое бешенство. На территории бывшего СССР эпизоотии дикования были распространены на Таймыре, в Большеземельской тундре, на Новой Земле, Ямале, Камчатке, Чукотке и в Северной Якутии, то есть по всей тундровой зоне Арктики, и всегда совпадали с местами обитания песца. Вспышки дикования регистрировались даже на острове Котельном в море Лаптевых и на других островах Северного Ледовитого океана. В свое время исследователи выдвинули гипотезу о существовании в тундровых зонах самостоятельного заболевания животных в форме дикования или иначе — арктического бешенства, которое, по мнению ряда современных ученых, является географическим вариантом классического вируса бешенства, только с более низкой патогенностью. Что, соответственно, и обусловливает его более низкую эпидемиологическую и эпизоотологическую значимость. Однако успокаиваться не стоит — всем нам необходимо знать и помнить, что в этой же зоне встречается и очень опасный типичный вирус бешенства. И, несмотря на то что большая часть его ареала расположена южнее 58–й параллели, периодически происходит так называемый занос вируса классического бешенства в районы Крайнего Севера. Основная роль в распространении как дикования, так и классического вируса в пределах таежной зоны принадлежит волку и лисице. А больной бешенством волк может достаточно быстро покрыть очень большие расстояния, и потому считается возможным стремительный, если можно так сказать, занос классического вируса бешенства далеко в районы лесотундры и тундры. Какой именно формой был болен подстреленный норильский волк, пока не понятно. Несмотря на то что вирус арктического бешенства считается географическим вариантом классического вируса, клинические признаки у зараженных животных имеют некоторые особенности. У песцов начало заболевания дикованием проявляется утратой главнейшего из условных рефлексов — страха перед людьми. Вот вам и причина появления хищника в городе... Песцы безбоязненно подходят к домам, забегают в поселения, взбираясь на крыши, нападают на оленей и собак, в поселках и городе хватают людей за одежду. Это же относится и к дикующим лисицам. У волков и собак наиболее характерным клиническим признаком арктического бешенства является паралич конечностей, а иногда нижней челюсти — на это стоит обратить внимание. Характерны и другие проявления болезни: слабость, понижение или отсутствие аппетита, испуганный взгляд, иногда рвота, агрессивность, особенно в отношении других здоровых волков и собак. Исход заболевания для животных всегда фатален. Природные эпизоотические очаги совпадают с местами репродукции песца, который является основным разносчиком всей этой заразы. В естественных условиях вирус дикования патогенен не только для собак, рыжих лисиц, волков, но и для северных оленей, а также леммингов. Здесь всегда работает пищевая цепочка. Зимой и весной олени испытывают острое минеральное голодание, едят леммингов, а потом заболевают и сами. Дикованию свойственна сезонность — массовый характер заболевание приобретает зимой, а пик зараженности у песцов и лисиц приходится на четвертый квартал. В России периодичность проявления пиков дикования в тундровой зоне колеблется в интервале от трех до шести лет. Однако изменение климата нарушает сложившийся порядок: циклы могут меняться непредсказуемо, а пик зараженности — смещаться. Советские ученые Е. И. Туревич и А. Е. Тебякина считали, что вирус дикования в антигенном отношении идентичен вирусу бешенства, но менее патогенен для лабораторных животных, а после покуса такими животными людей заболевания не происходило. Однако проверять это на себе, опытным путем выясняя, дикующее животное укусило или же классически бешеное, категорически не рекомендуется. Пострадавшие должны знать, что им нужно как можно быстрее обратиться за помощью в медицинское учреждение для решения вопроса о назначении курса прививок. Соблюдая безопасность, никогда не подкармливайте песцов или лис, ведь от этого их количество в городе только увеличится. Озлобленный зверь сначала постарается укусить вас за руку, чтобы вы гарантированно выпустили подачку, и только потом схватит добычу. Нельзя вообще вступать в контакт с дикими животными, гладить и уж тем более брать на руки. Постарайтесь всеми средствами не допустить, чтобы вас укусили, и быстро покиньте опасную зону, сообщив о факте нападения специальным службам. Здесь очень важна правильная гражданская позиция. Я встречал комментарии странного рода, в которых сообщалось: мол, «я видела взволнованную лисичку, но не скажу где именно, чтобы ей не причинили вреда». Не собираясь заниматься морализаторством, просто напомню, что город — это территория, построенная людьми для людей. И опасному дикому хищнику здесь точно не место.

Вадим Денисов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Диких животных неоднократно замечали в разных районах, включая промышленные. Даже полярный волк появился на улицах Норильска — это событие сразу вошло в главные сводки новостей страны. Еще бы, ведь горожане, не покидая дворов, стали участниками настоящей охоты, в которой они, а не дикий зверь, могли оказаться жертвой. И, к сожалению, стали: четыре норильчанина пострадали от укусов. Травмы у пострадавших разные, все они оказались незначительными, что, впрочем, не спасло от необходимости профилактической вакцинации.Конечно, раздались и сердобольные голоса в защиту «невинной северной зверушки», которую нужно было «осторожно поймать и с миром отпустить в тундру». Наверное, для того, чтобы эта «собачка» вернулась в город для совершения более успешных попыток нападения... Мало того, до самого последнего момента, когда хищник, утащивший придушенного дворового пса в подвал, был ликвидирован полицией, горожане, обсуждая в сетях первые фотографии, часто высказывали предположение, что уничтожили безобидную домашнюю собачку.Всем должно быть очевидным, что здоровый дикий зверь с нормальной психикой никогда в город не зайдет — у него чрезвычайно силен инстинкт самосохранения, обострено чувство опасности. Полярные и тундровые волки могут появляться на дальних окраинах заполярных городов, но там их чаще всего интересуют бродячие собаки — это их привычная добыча. Однако волк, по–хозяйски разгуливающий возле магазина или аптеки по соседству, это уже не шутки — такая картина может напугать кого угодно. Тем не менее никакой паники не было, о чем говорят и сами пострадавшие. Как и большого испуга. Увы, и родители не забирали детей со снежных горок, даже заметив поблизости песца. Надо сказать, что соответствующие службы отреагировали незамедлительно. Управление ГО и ЧС сразу же выпустило предупреждение с призывом быть осторожными и не оставлять детей без присмотра. Владельцам домашних животных, которых выгуливают во дворах, была предложена поголовная вакцинация.При всем этом складывается впечатление, что в Красноярском крае встречи человека с дикой природой в незапланированных местах — в поселках и в каменных городских джунглях, похоже, становятся нормой. В Красноярске медведи каждый год разоряют дачи и пугают людей, возле дорог можно запросто увидеть кабаргу, а лисы все чаще выходят к людям в поисках пищи, поселившись даже на острове Пашенный, излюбленном месте отдыха красноярцев. Зима в крае и на Таймыре продлится еще долго, а значит, ждать хорошей кормовой базы для животных пока не приходится. Поэтому звери и дальше будут выходить к человеку.Причины появления песцов и лис в городах всегда имеют комплексный характер. Сказывается сезонная миграция, когда с установлением ледового покрова на водоемах животные начинают активно расширять ареал обитания, сокращение кормовой базы и общее увеличение численности особей. Песцовые шубы в силу веяний моды давно не пользуются былым спросом, и промысловое значение легендарной в прошлом «мягкой рухляди» упало. Фактически более двадцати лет у нас не ведется песцовый промысел. А нехарактерная для региона частая смена погоды, гололеды и затяжные оттепели, резко сменяющиеся заморозками, привели к массовой гибели грызунов, которыми питаются волки, песцы и лисы. Оставшиеся грызуны прячутся под глубоким снегом и добыть их непросто. Вот и жмутся дикие животные поближе к городу, идут за кормом, которого им не хватает в лесотундре.Однако правило остается неизменным: здоровый зверь в город не направится. Все дело в болезни, которое мы привычно называем бешенством — это острое вирусное инфекционное заболевание, которое характеризуется поражением центральной нервной системы и всегда заканчивается летально. Хотя картина несколько сложней.Эпизоотии бешенства в приполярных районах CCCР, а затем и России, известны с прошлого века и всесторонне описаны под разными названиями: дикование, вирусный энцефаломиелит тундровых животных, арктическое бешенство. На территории бывшего СССР эпизоотии дикования были распространены на Таймыре, в Большеземельской тундре, на Новой Земле, Ямале, Камчатке, Чукотке и в Северной Якутии, то есть по всей тундровой зоне Арктики, и всегда совпадали с местами обитания песца. Вспышки дикования регистрировались даже на острове Котельном в море Лаптевых и на других островах Северного Ледовитого океана.В свое время исследователи выдвинули гипотезу о существовании в тундровых зонах самостоятельного заболевания животных в форме дикования или иначе — арктического бешенства, которое, по мнению ряда современных ученых, является географическим вариантом классического вируса бешенства, только с более низкой патогенностью. Что, соответственно, и обусловливает его более низкую эпидемиологическую и эпизоотологическую значимость. Однако успокаиваться не стоит — всем нам необходимо знать и помнить, что в этой же зоне встречается и очень опасный типичный вирус бешенства. И, несмотря на то что большая часть его ареала расположена южнее 58–й параллели, периодически происходит так называемый занос вируса классического бешенства в районы Крайнего Севера.Основная роль в распространении как дикования, так и классического вируса в пределах таежной зоны принадлежит волку и лисице. А больной бешенством волк может достаточно быстро покрыть очень большие расстояния, и потому считается возможным стремительный, если можно так сказать, занос классического вируса бешенства далеко в районы лесотундры и тундры. Какой именно формой был болен подстреленный норильский волк, пока не понятно.Несмотря на то что вирус арктического бешенства считается географическим вариантом классического вируса, клинические признаки у зараженных животных имеют некоторые особенности. У песцов начало заболевания дикованием проявляется утратой главнейшего из условных рефлексов — страха перед людьми. Вот вам и причина появления хищника в городе... Песцы безбоязненно подходят к домам, забегают в поселения, взбираясь на крыши, нападают на оленей и собак, в поселках и городе хватают людей за одежду. Это же относится и к дикующим лисицам. У волков и собак наиболее характерным клиническим признаком арктического бешенства является паралич конечностей, а иногда нижней челюсти — на это стоит обратить внимание. Характерны и другие проявления болезни: слабость, понижение или отсутствие аппетита, испуганный взгляд, иногда рвота, агрессивность, особенно в отношении других здоровых волков и собак. Исход заболевания для животных всегда фатален.Природные эпизоотические очаги совпадают с местами репродукции песца, который является основным разносчиком всей этой заразы. В естественных условиях вирус дикования патогенен не только для собак, рыжих лисиц, волков, но и для северных оленей, а также леммингов. Здесь всегда работает пищевая цепочка.Зимой и весной олени испытывают острое минеральное голодание, едят леммингов, а потом заболевают и сами. Дикованию свойственна сезонность — массовый характер заболевание приобретает зимой, а пик зараженности у песцов и лисиц приходится на четвертый квартал. В России периодичность проявления пиков дикования в тундровой зоне колеблется в интервале от трех до шести лет. Однако изменение климата нарушает сложившийся порядок: циклы могут меняться непредсказуемо, а пик зараженности — смещаться.Советские ученые Е. И. Туревич и А. Е. Тебякина считали, что вирус дикования в антигенном отношении идентичен вирусу бешенства, но менее патогенен для лабораторных животных, а после покуса такими животными людей заболевания не происходило. Однако проверять это на себе, опытным путем выясняя, дикующее животное укусило или же классически бешеное, категорически не рекомендуется. Пострадавшие должны знать, что им нужно как можно быстрее обратиться за помощью в медицинское учреждение для решения вопроса о назначении курса прививок.Соблюдая безопасность, никогда не подкармливайте песцов или лис, ведь от этого их количество в городе только увеличится. Озлобленный зверь сначала постарается укусить вас за руку, чтобы вы гарантированно выпустили подачку, и только потом схватит добычу. Нельзя вообще вступать в контакт с дикими животными, гладить и уж тем более брать на руки. Постарайтесь всеми средствами не допустить, чтобы вас укусили, и быстро покиньте опасную зону, сообщив о факте нападения специальным службам.Здесь очень важна правильная гражданская позиция. Я встречал комментарии странного рода, в которых сообщалось: мол, «я видела взволнованную лисичку, но не скажу где именно, чтобы ей не причинили вреда». Не собираясь заниматься морализаторством, просто напомню, что город — это территория, построенная людьми для людей. И опасному дикому хищнику здесь точно не место.

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