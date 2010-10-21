[Индекс номера 3 (12.01.2018)]



Газета для детей, а также их родителей

Забавная полянка

С Новым годом, дорогие читатели! Наша первая встреча в новом году начнется, как и всегда, с радостного события — сегодня мы огласим имена победителей онлайн–конкурса «Новогодний дружок». Обладателей почетных дипломов приглашаем на церемонию награждения 20 января в 14.00 в конференц-зале на первом этаже публичной библиотеки, по адресу: Ленинский пр. 20а.



Почти 300 детсадовцев и школьников разместили фотографии своих поделок на сайте «Заполярной правды». За месяц голоса в поддержку детских талантов отдали больше двадцати двух тысяч виртуальных посетителей. Разнообразие техник рукоделия и материалов, используемых ребятами в своем творчестве, каждый раз удивляет организаторов. Из чего только не изготавливались «лающие» символы нынешнего года. Самый сладкий пес–далматинец получился у Сары Агазаде из мастики, самый стильный — у Даши Войцеховской, самые ми–ми– мишные собачки — у Евы Толоконниковой и Альбины Ковальчук.

Победители конкурса «Новогодний дружок» Победитель в номинации интернет-звезда станет известен сегодня на сайте gazetazp.ru «Снеговик». Валерия Гомова, 4 года «Такса». Алиса Субеева, 5 лет «Собачка». Давид Лесогор, 6 лет

Новогодний калейдоскоп Вот и прошло волшебное время новогодних утренников в детских садах и школах Норильска. Мне удалось побывать на нескольких ёлках. В детсаду № 82 «Сказка» прошла премьера спектакля «Заюшкина избушка». Малыши группы «Золотая рыбка» — большие молодцы, все в костюмах, роли выучили назубок — любо–дорого смотреть. Сюжет сказки: хитрую лисичку пытались выгнать белки и петух, медведи и волки, но удалось это сделать только Деду Морозу. В саду № 2 «Умка» новогоднее представление было поставлено по мотивам сказок «Морозко» и «Двенадцать месяцев», а музыкальное сопровождение — в исполнении Инны Фоминой. Главные герои — Баба–яга, Марфуша и Снегурочка. В детском саду № 97 «Светлица» в группе «Забавушка» появилась «Марсианская красавица». Инопланетную елку придумали родители и дети, они же сами сделали и игрушки для нее — в виде планет и их обитателей. Кто знает, может, и инопланетяне прилетали в новогоднюю ночь, чтобы полюбоваться на неземное чудо. В первой школе прошел новогодний квест: учебные кабинеты на это время превратились в волшебные города со сказочными героями. В публичной библиотеке Дед Мороз и Ёлочная мисс устроили для ребят зажигательную дискотеку, катались по залу на паровозе «Дружба», водили хороводы, рассказывали стихи. На третьем этаже библиотеки ребятню ждал еще один сюрприз — шоу мыльных пузырей от профессионального аниматора Именинки. Она в роли Шпули из «Фиксиков» устроила для детей яркое шоу, где каждый смог побывать в огромном мыльном пузыре, искупаться под дождиком из мелких пузыриков и стать повелителем огня.

Некогда скучать О других новогодних событиях из жизни юных норильчан. • Брелки–собачки, талисманы–куколки, кармашки–пеналы — сувениры, изготовленные своими руками, воспитанники детского сада «Ладушки» подарят особенным деткам. Целую неделю ребята готовили этот сюрприз. А педагоги подготовили для них различные творческие мастерские. В процесс включились и дети–инвалиды, посещающие этот сад. Изготовленные подарки ребята сложили в большую посылку, которую отправили детям с ограниченными возможностями здоровья. • В детском саду № 73 прошел конкурс «Веселый снеговик». Воспитанники группы «Весёлые человечки» вместе со своими помощниками, мамами и папами создавали снеговиков из пластиковых стаканчиков и ниток, пастилы и кусочков ткани, ваты, фетра, фольги и мишуры. Получилось необычайно красочно! Все чародеи получили дипломы и слова благодарности за активное участие и оригинальность работ. • В двух детских садах № 62 «Почемучка» и № 86 «Брусничка» открылись обменно–игровые центры. Ребята вместе с родителями принесли свои игрушки, обменивались ими, играли. Акция «Меняй — играй», организованная норильским благотворительным фондом «69 параллель», стартовала в Международный день благотворительности и продолжалась несколько дней. Часть игрушек педагоги отнесли в благотворительный фонд. • В талнахском детском саду № 18 «Полянка» педагоги с воспитанниками и их родителями организовали и провели акцию «Поздравление с Новым годом». Они разместили поздравительные открытки разместили в общественных местах: аптеках, торговых центрах, школах, детских садах, чем приятно порадовали горожан. • Ребята из группы «Ягодка» детского сада № 36 «Полянка» поучаствовали в новогоднем квесте «Сундучок Деда Мороза». С большим азартом они отгадывали загадки о русских народных сказках, рисовали морозные узоры на окнах, думали над ребусами, играли в игры.

На «Забавной полянке» вместе с девочкой Заполярочкой побывала Татьяна Черкащенко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Почти 300 детсадовцев и школьников разместили фотографии своих поделок на сайте «Заполярной правды». За месяц голоса в поддержку детских талантов отдали больше двадцати двух тысяч виртуальных посетителей. Разнообразие техник рукоделия и материалов, используемых ребятами в своем творчестве, каждый раз удивляет организаторов. Из чего только не изготавливались «лающие» символы нынешнего года. Самый сладкий пес–далматинец получился у Сары Агазаде из мастики, самый стильный — у Даши Войцеховской, самые ми–ми– мишные собачки — у Евы Толоконниковой и Альбины Ковальчук.Победитель в номинации интернет-звезда станет известен сегодня на сайтепрошла премьера спектакля «Заюшкина избушка». Малыши группы «Золотая рыбка» — большие молодцы, все в костюмах, роли выучили назубок — любо–дорого смотреть. Сюжет сказки: хитрую лисичку пытались выгнать белки и петух, медведи и волки, но удалось это сделать только Деду Морозу.новогоднее представление было поставлено по мотивам сказок «Морозко» и «Двенадцать месяцев», а музыкальное сопровождение — в исполнении Инны Фоминой. Главные герои — Баба–яга, Марфуша и Снегурочка.в группе «Забавушка» появилась «Марсианская красавица». Инопланетную елку придумали родители и дети, они же сами сделали и игрушки для нее — в виде планет и их обитателей. Кто знает, может, и инопланетяне прилетали в новогоднюю ночь, чтобы полюбоваться на неземное чудо.прошел новогодний квест: учебные кабинеты на это время превратились в волшебные города со сказочными героями.Дед Мороз и Ёлочная мисс устроили для ребят зажигательную дискотеку, катались по залу на паровозе «Дружба», водили хороводы, рассказывали стихи. На третьем этаже библиотеки ребятню ждал еще один сюрприз — шоу мыльных пузырей от профессионального аниматора Именинки. Она в роли Шпули из «Фиксиков» устроила для детей яркое шоу, где каждый смог побывать в огромном мыльном пузыре, искупаться под дождиком из мелких пузыриков и стать повелителем огня.• Брелки–собачки, талисманы–куколки, кармашки–пеналы — сувениры, изготовленные своими руками, воспитанники детского сада «Ладушки» подарят особенным деткам. Целую неделю ребята готовили этот сюрприз. А педагоги подготовили для них различные творческие мастерские. В процесс включились и дети–инвалиды, посещающие этот сад. Изготовленные подарки ребята сложили в большую посылку, которую отправили детям с ограниченными возможностями здоровья.• В детском саду № 73 прошел конкурс «Веселый снеговик». Воспитанники группы «Весёлые человечки» вместе со своими помощниками, мамами и папами создавали снеговиков из пластиковых стаканчиков и ниток, пастилы и кусочков ткани, ваты, фетра, фольги и мишуры. Получилось необычайно красочно! Все чародеи получили дипломы и слова благодарности за активное участие и оригинальность работ.• В двух детских садах № 62 «Почемучка» и № 86 «Брусничка» открылись обменно–игровые центры. Ребята вместе с родителями принесли свои игрушки, обменивались ими, играли. Акция «Меняй — играй», организованная норильским благотворительным фондом «69 параллель», стартовала в Международный день благотворительности и продолжалась несколько дней. Часть игрушек педагоги отнесли в благотворительный фонд.• В талнахском детском саду № 18 «Полянка» педагоги с воспитанниками и их родителями организовали и провели акцию «Поздравление с Новым годом». Они разместили поздравительные открытки разместили в общественных местах: аптеках, торговых центрах, школах, детских садах, чем приятно порадовали горожан.• Ребята из группы «Ягодка» детского сада № 36 «Полянка» поучаствовали в новогоднем квесте «Сундучок Деда Мороза». С большим азартом они отгадывали загадки о русских народных сказках, рисовали морозные узоры на окнах, думали над ребусами, играли в игры.

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