[Индекс номера 30 (02.03.2018)]



В снежном плену

12 часов потребовалось спасателям, чтобы вызволить из природной западни около четырех десятков горняков. Накануне из–за халатности руководителей автобус, на котором ехали работники представительства «Тиссен Шахтбау», которые строят самый глубокий в Евразии вентиляционный ствол, попал в снежный плен. Заточение длилось более 20 часов.



После вечерней смены люди сели в автобус, надеясь через пару часов уснуть в уютных постелях, но сомкнуть глаз этой страшной ночью им не пришлось. Отъехав буквально пятьсот метров от ВС–10, «пазик» застрял в снегу. Холод, метель, почти нулевая видимость. Вскоре стало понятно, что забуксовавший автобус с места не сдвинется. Случилось это около часа ночи. Люди забили тревогу, стали звонить руководству, надеясь на помощь. Тогда они еще не знали, что ждать вызволения им придется не час, не два и даже не десять. Лишь к семи утра сигнал о снежной западне поступил к спасателям. Они тут же выдвинулись к месту происшествия, но драгоценное время было потеряно. Дороги к ВС–10 уже не было видно совсем. Более того, трасса, в ее нормальном понимании, обрывалась сразу за поворотом на шахту «Скалистая». Как выяснилось, именно здесь утром остановился еще один автобус, везший смену рабочих на шахту. Увидев затор из техники, люди обратились к своим руководителям с вопросом — что делать? Решение было однозначным: объявляется актировка. Автобус развернули, но пуститься в обратный путь опять же помешала нулевая видимость. Несколько человек, покинув салон, — буквально шаг за шагом — довели автобус до участка чистой дороги. Людям повезло — они сумели добраться домой. А вот тем, кто угодил в западню раньше, повезло куда меньше. Они звонили начальству, родным, спасателям, в Красноярск и даже в Москву, но никто и ничем помочь им не мог. Слишком тяжелые погодные условия сделали путь к ним недоступным: пурга, сильные порывы ветра, уже трехметровые сугробы снега... Спасателям пришлось задействовать всю высокопроходимую технику. К 17 часам им удалось пробиться к автобусу, но как оказалось, это была уже третья машина, которая застряла в районе АБК шахты «Скалистая». Как же добраться до автобуса, внутри которого находятся около сорока человек? К спасению людей подключились бойцы ВГСЧ и специалисты «Норникеля». Техника завязла в снегу, не продвинувшись и десятка метров. Решили использовать ратрак – его взяли на горнолыжной базе. Машина предназначена специально для работы на горных склонах. Но и она оказалась бессильной. Бойцы спасотряда приняли решение попробовать пробиться к автобусу пешком с риском для собственной жизни. В полном «молоке», при сильнейших порывах ветра какими–то нечеловеческими усилиями они все же дошли до заснеженного автобуса. Увидев спасателей, люди воспрянули духом, ведь к этому времени они уже 16 часов томились в ожидании, 12 из них — в холодном автобусе. От спасательной техники их отделяло около 200 метров. Вопрос в том, как их преодолеть. Расчистить трехметровый слой снега, непрестанно наметаемый снова, казалось нереальным. Возникла идея использовать натяжной трос и по нему эвакуировать людей, но и этот вариант осуществить не получилось. На помощь спасателям из ЦАТКА пригнали мощную снегоочистительную технику. Работая на износ несколько часов подряд, удалось все же прорыть тоннель к занесенному автобусу. Около половины восьмого вечера спасательная операция подошла к развязке. Людей стали переводить в высокопроходимую технику, пробившуюся к автобусу. Затем горняков повезли в здание АБК рудника «Комсомольский», где наготове уже были врачи.

Алла Шуняева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда После вечерней смены люди сели в автобус, надеясь через пару часов уснуть в уютных постелях, но сомкнуть глаз этой страшной ночью им не пришлось. Отъехав буквально пятьсот метров от ВС–10, «пазик» застрял в снегу. Холод, метель, почти нулевая видимость. Вскоре стало понятно, что забуксовавший автобус с места не сдвинется. Случилось это около часа ночи.Люди забили тревогу, стали звонить руководству, надеясь на помощь. Тогда они еще не знали, что ждать вызволения им придется не час, не два и даже не десять. Лишь к семи утра сигнал о снежной западне поступил к спасателям. Они тут же выдвинулись к месту происшествия, но драгоценное время было потеряно. Дороги к ВС–10 уже не было видно совсем. Более того, трасса, в ее нормальном понимании, обрывалась сразу за поворотом на шахту «Скалистая».Как выяснилось, именно здесь утром остановился еще один автобус, везший смену рабочих на шахту. Увидев затор из техники, люди обратились к своим руководителям с вопросом — что делать? Решение было однозначным: объявляется актировка. Автобус развернули, но пуститься в обратный путь опять же помешала нулевая видимость. Несколько человек, покинув салон, — буквально шаг за шагом — довели автобус до участка чистой дороги. Людям повезло — они сумели добраться домой.А вот тем, кто угодил в западню раньше, повезло куда меньше. Они звонили начальству, родным, спасателям, в Красноярск и даже в Москву, но никто и ничем помочь им не мог. Слишком тяжелые погодные условия сделали путь к ним недоступным: пурга, сильные порывы ветра, уже трехметровые сугробы снега...Спасателям пришлось задействовать всю высокопроходимую технику. К 17 часам им удалось пробиться к автобусу, но как оказалось, это была уже третья машина, которая застряла в районе АБК шахты «Скалистая».Как же добраться до автобуса, внутри которого находятся около сорока человек? К спасению людей подключились бойцы ВГСЧ и специалисты «Норникеля». Техника завязла в снегу, не продвинувшись и десятка метров. Решили использовать ратрак – его взяли на горнолыжной базе. Машина предназначена специально для работы на горных склонах. Но и она оказалась бессильной.Бойцы спасотряда приняли решение попробовать пробиться к автобусу пешком с риском для собственной жизни. В полном «молоке», при сильнейших порывах ветра какими–то нечеловеческими усилиями они все же дошли до заснеженного автобуса.Увидев спасателей, люди воспрянули духом, ведь к этому времени они уже 16 часов томились в ожидании, 12 из них — в холодном автобусе. От спасательной техники их отделяло около 200 метров. Вопрос в том, как их преодолеть. Расчистить трехметровый слой снега, непрестанно наметаемый снова, казалось нереальным. Возникла идея использовать натяжной трос и по нему эвакуировать людей, но и этот вариант осуществить не получилось.На помощь спасателям из ЦАТКА пригнали мощную снегоочистительную технику. Работая на износ несколько часов подряд, удалось все же прорыть тоннель к занесенному автобусу.Около половины восьмого вечера спасательная операция подошла к развязке. Людей стали переводить в высокопроходимую технику, пробившуюся к автобусу. Затем горняков повезли в здание АБК рудника «Комсомольский», где наготове уже были врачи.

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