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[Индекс номера 30 (02.03.2018)]

 Итоги 
Мощный рывок

12 марта газовой отрасли Таймыра исполнится 50 лет. И одним из главных производственных событий 2017 года для НПР стало завершение реорганизации газовых компаний «Норникеля». В ходе него произошло разделение предприятий на газодобывающие и газотранспортные активы: «Норильскгазпром», «Таймыргаз» и «Норильсктрансгаз». Также в 2017 году завершились или подошли к завершению работы по модернизации и техническому оснащению промыслов, введению новых способов добычи газа и газового конденсата и капитальному строительству и ремонту объектов жизнеобеспечения вахтовых поселков.

Пелятка с высоты птичьего полета
В настоящее время газовики разрабатывают четыре месторождения: Мессояхское газовое и Южно–Соленинское, Северо–Соленинское и Пеляткинское газоконденсатные. При разработке каждого месторождения был учтен предыдущий опыт эксплуатации и проведения работ. В освоении месторождений эффективно используются новаторские идеи и технологии добычи и подготовки газа и газового конденсата.
Применение современных материалов и ингибиторов повышает эффективность добычи газа и газового конденсата и существенно уменьшает продолжительность ремонта газовых скважин и технологического оборудования. Все эти факторы привели к увеличению добычи газа, уменьшению аварийности и травматизма, сняли ограничения по поставке природного газа потребителям. Общая добыча газа на месторождениях достигает уровня 3,5 миллиарда кубических метров в год. Максимальная суточная добыча газа в пиковый зимний период — до 15 миллионов кубометров, при штатной ежедневной потребности в 11–13 миллионов кубометров. Газовые компании в полном объеме удовлетворяют потребности предприятий НПР и Дудинки по поставкам природного газа.
В 2017 году для предприятий Норильского промышленного района и Дудинки было поставлено 3 миллиарда 15 миллионов кубических метров газа. «Таймыргазом» добыта и реализована 101 тысяча тонн газоконденсата, которая была передана Таймырской топливной компании для дальнейшей реализации потребителям.
Андрей Чистов, генеральный директор АО «Норильскгазпром» и АО «Таймыргаз», говорит, что 2017 год оба предприятия отработали стабильно, без допущения серьезных аварий и нарушений. Автоматический контроль и система управления параметрами оборудования позволяют повысить эффективность добычи газа и его подготовки к транспортировке, а также обеспечить соблюдение требований промышленной безопасности и облегчить труд обслуживающего персонала.
Андрей Чистов
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Полным ходом идет и реализация производственных планов на 2018 год. В этом году плановый объем поставки газа потребителям Норильска и Дудинки составит 3 миллиарда 105 миллионов кубических метров газа.
– «Норильскгазпром» и «Таймыргаз» планируют добыть 3 миллиарда 174 миллиона кубических метров природного газа и 112 тысяч тонн газового конденсата, — поясняет Андрей Чистов. — Норильский промышленный район ежегодно потребляет в среднем от 3 миллиардов 100 миллионов до 3,5 миллиарда кубометров природного газа. Дефицита по добыче и поставке газа нет и не ожидается в принципе.
На сегодняшний день сняты все ограничения по поставке природного газа потребителям, в том числе и в моменты пиковых нагрузок. Это связано с введением в эксплуатацию на Пеляткинском ГМК дополнительных 12 скважин и строительством в период с 2013 по 2015 год первой и второй очередей лупинга магистрального газопровода Пелятка — Северо–Соленинское. Последняя стройка позволила увеличить количество транспортируемого Пеляткинского газа с 8,5 до 16,5 миллиона кубометров в сутки и снять ограничения поставки, которые ранее приводили к дефициту газа и переходу на использование дизельного топлива.
Лупинг — участок трубопровода, прокладываемый параллельно основному газопроводу. Подключается для увеличения пропускной способности трубопровода или уменьшения (снижения) потери давления газа в газопроводе, а также для увеличения шага — расстояния между соседними компрессорными станциями и сокращения их числа.
Сейчас с Пелятки протянуто два полноценных магистральных газопровода, которые в случае ремонта на одном позволяют работать на втором — раньше такой возможности не представлялось. Также на Пелятке выполнено бурение эксплуатационных скважин: на кустовой площадке
№ 4 пробурили пять скважин, а чуть позднее завершили строительство и испытание коллекторной системы сбора газа. Это позволило увеличить добычу газа на 1,2 миллиона кубических метров в сутки. Экономическая выгода от этих нововведений выражается в том, что строительство объектов обошлось на 30% дешевле, а работы были выполнены в два раза быстрее, чем если бы пришлось строить лучевую систему газопровода. Еще одно преимущество коллекторной системы сбора газа в том, что для подключения новых скважин достаточно будет подсоединить дополнительный трубопровод от скважины к коллекторной системе.
Стоит добавить, что в период с 2013 по 2015 год газовики завершили расширение площадки сепарации газа. Это позволило увеличить пропускную способность при подготовке газа с 10,5 миллиона до 15 миллионов кубических метров в первое время и до 20 миллионов кубометров газа при дальнейшей эксплуатации площадки.
Помимо прочего, на данный момент реализованы проекты по строительству подводных переходов через реку Енисей первого пускового комплекса магистрального газопровода и конденсатопровода Пелятка — Дудинка; техническому перевооружению и ремонту опорно–ригельной части газопровода Мессояха — Норильск; техническому перевооружению подводных переходов конденсатопровода через реки Большая и Малая Хета. Эти проекты позволили снять ограничения по давлению и пропускной способности на этом участке и обеспечить надежную транспортировку газа и газового конденсата.
Все это, по словам Андрея Чистова, стало серьезным прорывом в газодобыче за последние пять лет. Именно эти проекты обеспечат стабильность газоснабжения до 2030 года.
— Силами подрядчиков на Мессояхском газовом месторождении и Северо–Соленинском газоконденсатном месторождении был проведен капитальный ремонт резервуаров для конденсата и метанола, — продолжает Андрей Чистов. — Отремонтировано общежитие на 60 человек, восстановлена деформированная причальная стенка, заменены изношенные трубопроводы внутриплощадочных сетей тепловодоснабжения на Мессояхском ГМ, завершилось строительство компрессорного распределительного пункта в Тухарде.
Производственные подразделения газовых компаний на Северо–Соленинском промысле были заняты на ремонте трех зданий укрытия входных ниток, ими произведено техническое переоснащение автозаправочных станций, замена трех котлов в котельной. На Мессояхском месторождении введены в эксплуатацию очистные сооружения, а на Южно–Соленинском усовершенствована схема теплоснабжения. На Пелятке установлено новое пакерное оборудование на трех скважинах, проведен ремонт опорно–ригельной и линейной частей метанолопроводов от скважин куста № 6.
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«Норильскгазпром», помимо прочего, переоформил лицензию на эксплуатацию взрывопожарных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Проведена масштабная работа по установке охранно–пожарной сигнализации и средств оповещения, наличие которых требуют нормы и правила эксплуатации производственно–опасных объектов, задействованных в добыче газа и газового конденсата. Сейчас работы завершены, идет отработка аварийных режимов. Отметим, что в «Норильскгазпроме» действует единственная в НПР специализированная служба, имеющая необходимые разрешительные документы и обученный персонал для тушения пожаров, выполнения газоспасательных работ, локализации и ликвидации последствий в случае разлива нефтепродуктов. Сотрудники этого подразделения трудятся на всех месторождениях, а также в Дудинке.
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Говоря о планах на будущее, Андрей Чистов говорит, что задача перспективных проектов — поддержание на достигнутом уровне текущих объемов добычи газа и газового конденсата и бесперебойная поставка потребителям. Сейчас «Норильскгазпрому» предстоит завершить ранее начатые проекты на Пелятке и приступить к строительству блока торгового обслуживания на Мессояхском месторождении — столовой, которая сейчас там работает уже более 40 лет. В числе других задач, стоящих перед предприятием, — реконструкция системы электроснабжения на месторождениях и замена оборудования на более современное.
– Работы впереди много, но я думаю, что у нас все получится, — резюмировал Андрей Чистов.

Наталья Черкашина
Фото Ирины Яринской
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Итоги 
12 марта газовой отрасли Таймыра исполнится 50 лет. И одним из главных производственных событий 2017 года для НПР стало завершение реорганизации газовых компаний «Норникеля». В ходе него произошло разделение предприятий на газодобывающие и газотранспортные активы: «Норильскгазпром», «Таймыргаз» и «Норильсктрансгаз». Также в 2017 году завершились или подошли к завершению работы по модернизации и техническому оснащению промыслов, введению новых способов добычи газа и газового конденсата и капитальному строительству и ремонту объектов жизнеобеспечения вахтовых поселков.

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