[Индекс номера 30 (02.03.2018)]



От сердца к сердцу

Жизнь на кончиках

Бизнес идет в благотворительность. Торговая сеть «Океан» по инициативе Ширвана Гахиева, заявила о намерении потратить часть средств на благотворительный проект «Забота». Первым шагом станет оказание материальной помощи десятилетнему Вите Чернушкину. Он родился и живет в Норильске, а точнее – в Кайеркане. Витя – единственный во всем Красноярском крае человек-бабочка. Именно так называют больных буллезным эпидермолизом. Всего в России, по неподтвержденным данным, проживают чуть больше двух тысяч таких больных.



Буллезный эпидермолиз — это наследственное генетическое заболевание. Нарушается скрепление слоев кожи, и даже при незначительном повреждении на ней и на слизистых оболочках образуются пузыри и эрозии. Людей с таким недугом во всем мире называют «бабочками» — их кожа хрупка и ранима, как крылышко этого насекомого. С буллезным эпидермолизом рождается один ребенок из 50 тысяч. Всего в России, по неподтвержденным данным, их проживает чуть больше двух тысяч. На данный момент эта болезнь неизлечима. Витя Чернушкин Когда мы с фотографом приехали к Вите в гости, он занимался с учителем. Валентина Дмитренко, преподаватель школы № 40, ежедневно приходит к нему домой. – Виктор — культурный, воспитанный, умный, старательный, целеустремленный и упорный, — отзывается о своем ученике педагог. — Легче всего ему даются такие предметы, как математика и окружающий мир. Хуже дела обстоят с русским языком, особенно трудно ему даются изложения. Видимо, рассказывать и писать о прочитанном Вите тяжело потому, что из–за вынужденной изоляции навык общения у него не развит. При этом мальчик — круглый отличник. За четыре года обучения в аттестате ни одной четверки. Витя – четвероклассник, он – круглый отличник С нами Витя общается неохотно. Молча показывает свои любимые игрушки — бегемота и ждуна. Мама мальчика — Наталья Сумина — объясняет, что неспроста они — мягкие, любые другие для ее сына травмоопасны. Замечаем, что оба витиных плюшевых друга — с печальными глазами. – Какой ребенок, такие и игрушки, — предполагает мама. — А вообще Витя — очень жалостливый мальчик. Увидел, например, этого бегемотика в аэропорту Ростова и попросил купить, потому что его, такого неказистого, никто не покупает. С удовольствием Виктор играет на фортепиано. Несмотря на то, что процесс одевания для него мучителен, он посещает Кайерканскую детскую школу искусств. Благодаря игре на фортепиано у Вити не срослись пальчики, как это бывает у многих детей-бабочек – Только благодаря игре на этом музыкальном инструменте, — поясняет Наталья, — у Вити не срослись пальчики, как у многих «бабочек». Огромное спасибо его преподавателю по фортепиано Александре Деркач. Виктор для нас с фотографом сыграл свою любимую мелодию, она была настолько печальной, что слезы навернулись. Не меньше тронул нас и откровенный рассказ мамы: – Витя родился в норильском роддоме. Вес — 3 кг 750 г, рост — 52 см, крепкий, здоровый малыш. На второй день после родов медсестра забрала Витю на обработку пупка. Через 30 минут прибежала доктор, которая объявила мне, что у ребенка с ножки слезла кожа, и предположила, что у него буллезный эпидермолиз. На мои вопросы: «Что это такое, как лечить и вообще излечимо ли?» и множество других врач ответить не смогла. Нас перевели в детскую больницу. 23 дня Витя провел в реанимации. Под воздействием лекарств он все время спал. Лучше ему не становилось. На сыночка было страшно смотреть — все тело в ранах и пузырях. Врачи ничем не могли ему помочь, так как попросту не знали, что делать, как и чем его лечить. При этом Витя упорно хотел жить, прибавлял в весе. Нас отправили в Красноярск, но и там лишь подтвердили поставленный в Норильске диагноз. Проблема в том, что заболевание это — редкое, малоизученное, и российским врачам просто не хватает знаний и информации о нем. Поначалу в надежде на грамотную консультацию мы возили сына по различным клиникам страны. Ловили каждое слово врачей, которые нас успокаивали, что это пройдет, что именно они знают, как вылечить нашего сына. В итоге, когда ничего не помогало, а состояние ребенка ухудшалось, нам везде говорили: «Что же вы хотите, заболевание это не лечится, смиритесь и живите с этим дальше». Причем инвалидность до 18 лет Вите продлили лишь в 2016 году. А до этого мы проходили переосвидетельствование ежегодно, и нас на комиссии постоянно спрашивали: «Вы еще не вылечились? Ведь в наше время возможно многое, а вы сидите и ничего не делаете»... А ежедневно делать приходилось и приходится Наталье многое. Так, с рождения и по сей день она спит вместе с сыном и просыпается от каждого его движения, чтобы проверить, не расчесывает ли он ранки. Несметное количество раз в день раны нужно обрабатывать, перевязывать. Обычные бинты не подходят — они ранят кожу. Перевязочные средства и кремы иностранного производства стоят очень дорого. В месяц на ежедневную обработку кожи мальчика требуется около ста тысяч рублей. И проблема не только в цене — всего этого нет в нашем городе, и не купишь даже в крупных российских городах, нужно заказывать на иностранных сайтах. Доставка — почтой, и сначала долго ждешь, когда посылка прибудет в Норильск, потом, чтобы ее получить, несколько часов проводишь в очереди на почте. Поэтому заграничные чудо–бинты, мягкие, эластичные, которые подошли ребенку, мама стирает и использует по многу раз, хотя они, вообще–то, одноразовые. Наталья мечтает, что, может, найдется какая–то компания, осуществляющая доставку груза в Норильск, которая безвозмездно возьмет на себя перевозку необходимых ребенку средств. Сложность еще и в том, что некоторые средства для обработки ран можно транспортировать, только обеспечив им особый температурный режим . Спрашиваю у мальчика: – Витя, тебе больно? – Нет, — отвечает сухо. Мама добавляет, что он очень стойкий и никогда не жалуется. Самое тяжелое для Вити, по словам Натальи, не физическая боль, а невозможность бегать, прыгать, кататься с горки, играть вместе с другими детьми. Он, кстати, никогда не спрашивал ни у нее, ни у врачей, за что ему это, почему. Спокойно и философски относится ко всему, что с ним происходит. Это, скорее всего, потому, что другой жизни он попросту не знает, предполагает мама. Наталья уверена, что адаптироваться к врожденному заболеванию легче, чем к приобретенному. И женщина знает, о чем говорит. Так уж получилось, что и старший брат Виктора Владимир, сын Натальи от первого брака, — тоже инвалид. Но его заболевание, которое не дает ему возможности работать и радоваться жизни в полную силу, — последствие производственной травмы на «Надежде». И к новой, ограниченной жизни парень привыкал очень тяжело. – Как матери возможно все это вынести? — спрашиваю у Натальи. – Я приняла болезнь младшего сына. Счастлива, что старший выжил, а ведь мог бы из комы, в которой находился почти месяц, и не выйти. Не зря же говорят, что все познается в сравнении. Например, зная от мамочек детей–инвалидов с психическими заболеваниями, как проходят их приступы, насколько такие дети могут быть агрессивны, понимаю, что мне еще повезло. Виктор по интеллектуальному и психическому развитию ничем не отличается от обычных детей, он очень добрый и понимающий мальчик, а к постоянной обработке ран я уже привыкла. Старший Владимир сейчас чувствует себя хорошо, живет отдельно от нас, не работает, получает пенсию по инвалидности, много времени проводит в Кайерканском обществе инвалидов, где нашел понимание и поддержку. Так что жаловаться грех. – Удается вам лично себя чем–то радовать? – Люблю красивую одежду, обувь, модные сумки, украшения, — признается Наталья. — Многого себе позволить не могу, но стараюсь выкроить и время, и деньги, чтобы хоть иногда пробежаться по магазинам, что–то купить себе. Я же женщина... Витю же радуют и забавляют домашние питомцы — хомячки. Правда, в руки мальчик их взять не может — лапки зверьков повредят хрупкую кожу. Но он с интересом наблюдает за Чипом и Дейлом (Витя назвал их так в честь героев одного из своих самых любимых мультиков) через прутья клетки. Много времени Витя проводит в интернете. Он создал канал «Мистер Х» на «Ютубе», где демонстрирует способы прохождения своих любимых компьютерных игр. Сейчас у подростка 21 подписчик, чем он очень гордится. Витя показывает корреспонденту свой ролик в «Ютубе» По дому Витя передвигается на полусогнутых ногах, да еще на цыпочках — так для него менее болезненно. По улице родители возят его на коляске. Коляски дома две: инвалидное кресло и обычная — для малышей. Проблема в том, что кресло — громоздкое и неудобное. В детской коляске можно расположиться более комфортно, но она не рассчитана на вес Вити. Мальчик хоть очень миниатюрный и весит мало, но детская коляска для него маловата. Эта коляска совсем не подходит Положение может спасти специальная коляска для детей с ДЦП. Та, которая подойдет именно Вите, стоит около 200 тысяч рублей. И опять же, мало найти деньги, нужно как–то привезти эту коляску в Норильск. Торговая сеть «Океан» взяла на себя все расходы по покупке комфортной коляски для Вити и доставки ее в Кайеркан. В ближайшее время мальчик ее получит. В отделении для детей-бабочек Наталья говорит, что и в других городах семьям с такими детьми оказывают постоянную спонсорскую помощь предприниматели–земляки и предприятия, работающие на территории. Согласитесь, сто тысяч рублей в месяц, которые необходимы на перевязочные материалы ребенку, — для предприятия или успешного предпринимателя траты незначительные. А вот для семьи это почти весь ее бюджет: Наталья работает уборщицей в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса, а Федор, супруг Натальи и папа Виктора, трудится в «Норильскремонте». Им приходится еще и старшему сыну помогать. Но Наталья всегда верила и верит в чудо. Через благотворительный фонд «Дети-бабочки», попечителями которого являются народная артистка России Ксения Раппопорт, актеры театра и кино Данила Козловский и Елизавета Боярская, познакомилась с мамами таких же детей из самых разных уголков России, они подружились, обменялись контактами, а это не менее важно, чем обследование и лечение. Наталья никогда и ни у кого не просила помощи. Да и сейчас не просит, хоть в ней и нуждается. Говорит, очень удивилась, когда ей на днях позвонили из торговой сети «Океан» и сообщили, что случайно узнали о ее сыне и хотят ему помочь. Обрадовалась очень. Но, понимая, что всем, чем нужно, одна фирма их обеспечить не сможет, сказала, что в первую очередь им необходима коляска. Мама Вити (слева) с Ксенией Раппопорт и докторами научного центра здоровья детей Пока верстался номер, семья получила счет на оплату предварительной стоимости лечения/обследования в Университетской клинике города Фрайбурга в Германии, который составляет 13 тысяч 470 евро. И это еще без учета билетов из Норильска до Москвы и из Москвы до Цюриха. Понятное дело, что самостоятельно семья такую сумму не соберет. Но ведь они в Норильске живут, который всегда славился традициями взаимовыручки. Полностью вылечить Витю, даже в этом крупнейшем медицинском центре Европы, невозможно, так как, повторюсь, болезнь неизлечима, но обследовать, подобрать наиболее подходящую ему терапию, дать дельные советы по уходу и профилактике обострений и тем самым облегчить состояние мальчика — там вполне могут. Так протоколом лечения, разработанным специально для Виктора в клинике во Фрайбурге, если счет будет оплачен и мальчика госпитализируют, смогут в дальнейшем пользоваться российские врачи, которые лечат его, но при этом не имеют такого богатого опыта, как немецкие. – Не хотелось бы, чтобы был объявлен сбор средств с частных лиц, — говорит Наталья. — Мечтаем о постоянных шефах, какие, например, есть у детских садиков... Телефон редакции для уточнения информации 34–27–47.

Надежда Сидор Фото Владимира Макушкина и с сайта фонда «Дети-бабочки» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Когда мы с фотографом приехали к Вите в гости, он занимался с учителем. Валентина Дмитренко, преподаватель школы № 40, ежедневно приходит к нему домой.– Виктор — культурный, воспитанный, умный, старательный, целеустремленный и упорный, — отзывается о своем ученике педагог. — Легче всего ему даются такие предметы, как математика и окружающий мир. Хуже дела обстоят с русским языком, особенно трудно ему даются изложения. Видимо, рассказывать и писать о прочитанном Вите тяжело потому, что из–за вынужденной изоляции навык общения у него не развит. При этом мальчик — круглый отличник. За четыре года обучения в аттестате ни одной четверки.С нами Витя общается неохотно. Молча показывает свои любимые игрушки — бегемота и ждуна. Мама мальчика — Наталья Сумина — объясняет, что неспроста они — мягкие, любые другие для ее сына травмоопасны. Замечаем, что оба витиных плюшевых друга — с печальными глазами.– Какой ребенок, такие и игрушки, — предполагает мама. — А вообще Витя — очень жалостливый мальчик. Увидел, например, этого бегемотика в аэропорту Ростова и попросил купить, потому что его, такого неказистого, никто не покупает.С удовольствием Виктор играет на фортепиано. Несмотря на то, что процесс одевания для него мучителен, он посещает Кайерканскую детскую школу искусств.– Только благодаря игре на этом музыкальном инструменте, — поясняет Наталья, — у Вити не срослись пальчики, как у многих «бабочек». Огромное спасибо его преподавателю по фортепиано Александре Деркач.Виктор для нас с фотографом сыграл свою любимую мелодию, она была настолько печальной, что слезы навернулись. Не меньше тронул нас и откровенный рассказ мамы:– Витя родился в норильском роддоме. Вес — 3 кг 750 г, рост — 52 см, крепкий, здоровый малыш. На второй день после родов медсестра забрала Витю на обработку пупка. Через 30 минут прибежала доктор, которая объявила мне, что у ребенка с ножки слезла кожа, и предположила, что у него буллезный эпидермолиз. На мои вопросы: «Что это такое, как лечить и вообще излечимо ли?» и множество других врач ответить не смогла.Нас перевели в детскую больницу. 23 дня Витя провел в реанимации. Под воздействием лекарств он все время спал. Лучше ему не становилось. На сыночка было страшно смотреть — все тело в ранах и пузырях. Врачи ничем не могли ему помочь, так как попросту не знали, что делать, как и чем его лечить. При этом Витя упорно хотел жить, прибавлял в весе. Нас отправили в Красноярск, но и там лишь подтвердили поставленный в Норильске диагноз. Проблема в том, что заболевание это — редкое, малоизученное, и российским врачам просто не хватает знаний и информации о нем.Поначалу в надежде на грамотную консультацию мы возили сына по различным клиникам страны. Ловили каждое слово врачей, которые нас успокаивали, что это пройдет, что именно они знают, как вылечить нашего сына. В итоге, когда ничего не помогало, а состояние ребенка ухудшалось, нам везде говорили: «Что же вы хотите, заболевание это не лечится, смиритесь и живите с этим дальше». Причем инвалидность до 18 лет Вите продлили лишь в 2016 году. А до этого мы проходили переосвидетельствование ежегодно, и нас на комиссии постоянно спрашивали: «Вы еще не вылечились? Ведь в наше время возможно многое, а вы сидите и ничего не делаете»...А ежедневно делать приходилось и приходится Наталье многое. Так, с рождения и по сей день она спит вместе с сыном и просыпается от каждого его движения, чтобы проверить, не расчесывает ли он ранки. Несметное количество раз в день раны нужно обрабатывать, перевязывать. Обычные бинты не подходят — они ранят кожу. Перевязочные средства и кремы иностранного производства стоят очень дорого.В месяц на ежедневную обработку кожи мальчика требуется около ста тысяч рублей. И проблема не только в цене — всего этого нет в нашем городе, и не купишь даже в крупных российских городах, нужно заказывать на иностранных сайтах. Доставка — почтой, и сначала долго ждешь, когда посылка прибудет в Норильск, потом, чтобы ее получить, несколько часов проводишь в очереди на почте. Поэтому заграничные чудо–бинты, мягкие, эластичные, которые подошли ребенку, мама стирает и использует по многу раз, хотя они, вообще–то, одноразовые.Спрашиваю у мальчика:– Витя, тебе больно?– Нет, — отвечает сухо. Мама добавляет, что он очень стойкий и никогда не жалуется. Самое тяжелое для Вити, по словам Натальи, не физическая боль, а невозможность бегать, прыгать, кататься с горки, играть вместе с другими детьми. Он, кстати, никогда не спрашивал ни у нее, ни у врачей, за что ему это, почему. Спокойно и философски относится ко всему, что с ним происходит.Это, скорее всего, потому, что другой жизни он попросту не знает, предполагает мама. Наталья уверена, что адаптироваться к врожденному заболеванию легче, чем к приобретенному. И женщина знает, о чем говорит. Так уж получилось, что и старший брат Виктора Владимир, сын Натальи от первого брака, — тоже инвалид. Но его заболевание, которое не дает ему возможности работать и радоваться жизни в полную силу, — последствие производственной травмы на «Надежде». И к новой, ограниченной жизни парень привыкал очень тяжело.– Как матери возможно все это вынести? — спрашиваю у Натальи.– Я приняла болезнь младшего сына. Счастлива, что старший выжил, а ведь мог бы из комы, в которой находился почти месяц, и не выйти. Не зря же говорят, что все познается в сравнении. Например, зная от мамочек детей–инвалидов с психическими заболеваниями, как проходят их приступы, насколько такие дети могут быть агрессивны, понимаю, что мне еще повезло. Виктор по интеллектуальному и психическому развитию ничем не отличается от обычных детей, он очень добрый и понимающий мальчик, а к постоянной обработке ран я уже привыкла. Старший Владимир сейчас чувствует себя хорошо, живет отдельно от нас, не работает, получает пенсию по инвалидности, много времени проводит в Кайерканском обществе инвалидов, где нашел понимание и поддержку. Так что жаловаться грех.– Удается вам лично себя чем–то радовать?– Люблю красивую одежду, обувь, модные сумки, украшения, — признается Наталья. — Многого себе позволить не могу, но стараюсь выкроить и время, и деньги, чтобы хоть иногда пробежаться по магазинам, что–то купить себе. Я же женщина...Витю же радуют и забавляют домашние питомцы — хомячки. Правда, в руки мальчик их взять не может — лапки зверьков повредят хрупкую кожу. Но он с интересом наблюдает за Чипом и Дейлом (Витя назвал их так в честь героев одного из своих самых любимых мультиков) через прутья клетки.Много времени Витя проводит в интернете. Он создал канал «Мистер Х» на «Ютубе», где демонстрирует способы прохождения своих любимых компьютерных игр. Сейчас у подростка 21 подписчик, чем он очень гордится.По дому Витя передвигается на полусогнутых ногах, да еще на цыпочках — так для него менее болезненно. По улице родители возят его на коляске. Коляски дома две: инвалидное кресло и обычная — для малышей. Проблема в том, что кресло — громоздкое и неудобное. В детской коляске можно расположиться более комфортно, но она не рассчитана на вес Вити. Мальчик хоть очень миниатюрный и весит мало, но детская коляска для него маловата.Наталья говорит, что и в других городах семьям с такими детьми оказывают постоянную спонсорскую помощь предприниматели–земляки и предприятия, работающие на территории. Согласитесь, сто тысяч рублей в месяц, которые необходимы на перевязочные материалы ребенку, — для предприятия или успешного предпринимателя траты незначительные. А вот для семьи это почти весь ее бюджет: Наталья работает уборщицей в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса, а Федор, супруг Натальи и папа Виктора, трудится в «Норильскремонте». Им приходится еще и старшему сыну помогать. Но Наталья всегда верила и верит в чудо. Через благотворительный фонд «Дети-бабочки», попечителями которого являются народная артистка России Ксения Раппопорт, актеры театра и кино Данила Козловский и Елизавета Боярская, познакомилась с мамами таких же детей из самых разных уголков России, они подружились, обменялись контактами, а это не менее важно, чем обследование и лечение. Наталья никогда и ни у кого не просила помощи. Да и сейчас не просит, хоть в ней и нуждается. Говорит, очень удивилась, когда ей на днях позвонили из торговой сети «Океан» и сообщили, что случайно узнали о ее сыне и хотят ему помочь. Обрадовалась очень. Но, понимая, что всем, чем нужно, одна фирма их обеспечить не сможет, сказала, что в первую очередь им необходима коляска.Полностью вылечить Витю, даже в этом крупнейшем медицинском центре Европы, невозможно, так как, повторюсь, болезнь неизлечима, но обследовать, подобрать наиболее подходящую ему терапию, дать дельные советы по уходу и профилактике обострений и тем самым облегчить состояние мальчика — там вполне могут. Так протоколом лечения, разработанным специально для Виктора в клинике во Фрайбурге, если счет будет оплачен и мальчика госпитализируют, смогут в дальнейшем пользоваться российские врачи, которые лечат его, но при этом не имеют такого богатого опыта, как немецкие.– Не хотелось бы, чтобы был объявлен сбор средств с частных лиц, — говорит Наталья. — Мечтаем о постоянных шефах, какие, например, есть у детских садиков...

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