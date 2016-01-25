В этом году начало марта ознаменовано золотым юбилеем, очень важным для города. 50 лет исполняется АО «Норильскгазпром» — одному из самых северных газодобывающих предприятий России.
Март 1968 года
Вообще, датой начала норильской газовой эпохи можно считать 4 марта 1967 года, когда дала фонтан первая скважина на Мессояхском газовом месторождении. Это событие стало символом прихода голубого топлива на Таймыр и в Норильск. При этом Мессояха «родилась» даже раньше самого «Норильскгазпрома». И потому эта дата стала предшественницей большого «газового» юбилея: 50 лет назад — 12 марта 1968 года — для строительства газопровода Мессояха–Норильск было создано управление «Заполярьегаз». В дальнейшем «Заполярьегаз» был преобразован в нынешний «Норильскгазпром». «Заполярная правда» еще не единожды расскажет на своих страницах о юбиляре, а пока просто поздравим его с грядущим праздником!
|Газовики на трассе
3-16 марта 1982 года
|На строительстве газопровода Мессояха-Норильск.1960-е годы
В эти дни в Красноярке проходила V зимняя спартакиада народов СССР, посвященная 60–летию образования СССР. В соревновательную программу входили лыжный спринт и эстафета, биатлон, прыжки с трамплина, санный, конькобежный и горнолыжный спорт, хоккей и фигурное катание. Основные состязания проводились в столице края, но в спартакиаде были задействованы и крупнейшие спортобъекты других городов, в том числе — норильская «Арктика», на льду которой встретились 16 хоккейных команд юниоров и столько же юношеских сборных. Соревнования такого ранга в Заполярье проходили впервые. Для проведения игр пришлось перестроить хоккейную арену «Арктики»: ее радиус закругления, как выяснилось, не соответствовал новым правилам Международной федерации хоккея.
Талисманом зимней спартакиады был соболёк Кеша, его изображения украсили весь город. А Госпромхоз «Таймырский» изготовил для участников и болельщиков турнира четыре тысячи медалей–сувениров с символикой спартакиады. Всего же смета на ремонтные и прочие расходы, связанные с проведением спартакиады, составила почти полмиллиона рублей — никогда еще в Норильске не тратили столько на спорт. К несчастью, общекраевой праздник спорта был серьезно омрачен: 6 марта во время торжественного открытия спартакиады на Центральном стадионе Красноярска произошла массовая давка, в которой шесть человек погибли и более ста получили тяжелые травмы.
|Спорткомплекс «Арктика»
|Открытие V спартакиады народов СССР в Норильске. 1982 год
А ещё в марте...1 марта 1985 года
|Болельщики
более 500 ордеров на квартиры вручили новоселам трех домов — дома № 6 и двух корпусов дома № 8 на Металлургов, а также девятиэтажки на пр–де Котульского, 15а.1 марта 1958 года
в Кайеркане открылся первый детский сад.2 марта 1963 года
была закончена электрификация железнодорожного участка Кайеркан–Норильск.3 марта 1979 года
Норильску вручили переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за победу во Всесоюзном соревновании за повышение эффективности производства и качества работы.4 марта 1969 года
начал работу новый продуктовый магазин на Бегичева, 24. Ему дали имя «Комсомольский».4 марта 1970 года
в Норильске был запущен исследовательский ядерный реактор РГ–1М (реактор гетерогенного типа № 1 модернизированный), предназначенный для промышленного активационного анализа.5 марта 1951 года
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР селу Дудинка присвоен статус города окружного подчинения.5 марта 1985 года
улица Набережная стала называться Набережной Урванцева.В марте 2013 года
на втором этаже автовокзала открылся Многофункциональный центр, который стал 13–м в крае.
Светлана Гунинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда
|Дудинка – отныне город