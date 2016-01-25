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[Индекс номера 30 (02.03.2018)]

 В старом городе 
С наступающим!

В этом году начало марта ознаменовано золотым юбилеем, очень важным для города. 50 лет исполняется АО «Норильскгазпром» — одному из самых северных газодобывающих предприятий России.

Март 1968 года
Вообще, датой начала норильской газовой эпохи можно считать 4 марта 1967 года, когда дала фонтан первая скважина на Мессояхском газовом месторождении. Это событие стало символом прихода голубого топлива на Таймыр и в Норильск. При этом Мессояха «родилась» даже раньше самого «Норильскгазпрома». И потому эта дата стала предшественницей большого «газового» юбилея: 50 лет назад — 12 марта 1968 года — для строительства газопровода Мессояха–Норильск было создано управление «Заполярьегаз». В дальнейшем «Заполярьегаз» был преобразован в нынешний «Норильскгазпром». «Заполярная правда» еще не единожды расскажет на своих страницах о юбиляре, а пока просто поздравим его с грядущим праздником!
Газовики на трассе
На строительстве газопровода Мессояха-Норильск.1960-е годы
3-16 марта 1982 года
В эти дни в Красноярке проходила V зимняя спартакиада народов СССР, посвященная 60–летию образования СССР. В соревновательную программу входили лыжный спринт и эстафета, биатлон, прыжки с трамплина, санный, конькобежный и горнолыжный спорт, хоккей и фигурное катание. Основные состязания проводились в столице края, но в спартакиаде были задействованы и крупнейшие спортобъекты других городов, в том числе — норильская «Арктика», на льду которой встретились 16 хоккейных команд юниоров и столько же юношеских сборных. Соревнования такого ранга в Заполярье проходили впервые. Для проведения игр пришлось перестроить хоккейную арену «Арктики»: ее радиус закругления, как выяснилось, не соответствовал новым правилам Международной федерации хоккея.
Талисманом зимней спартакиады был соболёк Кеша, его изображения украсили весь город. А Госпромхоз «Таймырский» изготовил для участников и болельщиков турнира четыре тысячи медалей–сувениров с символикой спартакиады. Всего же смета на ремонтные и прочие расходы, связанные с проведением спартакиады, составила почти полмиллиона рублей — никогда еще в Норильске не тратили столько на спорт. К несчастью, общекраевой праздник спорта был серьезно омрачен: 6 марта во время торжественного открытия спартакиады на Центральном стадионе Красноярска произошла массовая давка, в которой шесть человек погибли и более ста получили тяжелые травмы.
Спорткомплекс «Арктика»
Открытие V спартакиады народов СССР в Норильске. 1982 год
Болельщики
А ещё в марте...
1 марта 1985 года более 500 ордеров на квартиры вручили новоселам трех домов — дома № 6 и двух корпусов дома № 8 на Металлургов, а также девятиэтажки на пр–де Котульского, 15а.
1 марта 1958 года в Кайеркане открылся первый детский сад.
2 марта 1963 года была закончена электрификация железнодорожного участка Кайеркан–Норильск.
3 марта 1979 года Норильску вручили переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за победу во Всесоюзном соревновании за повышение эффективности производства и качества работы.
4 марта 1969 года начал работу новый продуктовый магазин на Бегичева, 24. Ему дали имя «Комсомольский».
4 марта 1970 года в Норильске был запущен исследовательский ядерный реактор РГ–1М (реактор гетерогенного типа № 1 модернизированный), предназначенный для промышленного активационного анализа.
5 марта 1951 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР селу Дудинка присвоен статус города окружного подчинения.
5 марта 1985 года улица Набережная стала называться Набережной Урванцева.
В марте 2013 года на втором этаже автовокзала открылся Многофункциональный центр, который стал 13–м в крае.
Дудинка – отныне город

Светлана Гунина
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Статьи текущего номера:
 
12 часов потребовалось спасателям, чтобы вызволить из природной западни около четырех десятков горняков. Накануне из–за халатности руководителей автобус, на котором ехали работники представительства «Тиссен Шахтбау», которые строят самый глубокий в Евразии вентиляционный ствол, попал в снежный плен. Заточение длилось более 20 часов.

Итоги 
12 марта газовой отрасли Таймыра исполнится 50 лет. И одним из главных производственных событий 2017 года для НПР стало завершение реорганизации газовых компаний «Норникеля». В ходе него произошло разделение предприятий на газодобывающие и газотранспортные активы: «Норильскгазпром», «Таймыргаз» и «Норильсктрансгаз». Также в 2017 году завершились или подошли к завершению работы по модернизации и техническому оснащению промыслов, введению новых способов добычи газа и газового конденсата и капитальному строительству и ремонту объектов жизнеобеспечения вахтовых поселков.

От сердца к сердцу 
Бизнес идет в благотворительность. Торговая сеть «Океан» по инициативе Ширвана Гахиева, заявила о намерении потратить часть средств на благотворительный проект «Забота». Первым шагом станет оказание материальной помощи десятилетнему Вите Чернушкину. Он родился и живет в Норильске, а точнее – в Кайеркане. Витя – единственный во всем Красноярском крае человек-бабочка. Именно так называют больных буллезным эпидермолизом. Всего в России, по неподтвержденным данным, проживают чуть больше двух тысяч таких больных.

В старом городе 
В этом году начало марта ознаменовано золотым юбилеем, очень важным для города. 50 лет исполняется АО «Норильскгазпром» — одному из самых северных газодобывающих предприятий России.

Мысли вслух 
Где–то в 70–х годах прошлого века в наш заполярный город проникла поговорка, вторая часть которой гласила, что «норильчанка не жена». В первой части с равной частотой использовались унылые сентенции «сто рублей не деньги» и «курица не птица». Эту расхожую ранее байку на тему перспектив семейных отношений даже нельзя назвать банальным мещанством. Все это — низкопробный домострой в самом худшем его проявлении, согласно которому покорная женщина должна непрерывно варить борщ, жарить котлеты, возиться по хозяйству и глазоньки у окна выплакивать за рукоделием, муженька ожидаючи. В общем, верная жёнка.

Командный зачет 
В рубрике «Командный зачет» «Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с детско–юношескими спортивными школами Норильска: их историей, достижениями, проблемами. Сегодня расскажем о ДЮСШ–3.

Новости:
 2 марта 2018 
17:40 Эксперты высоко оценили работу Норильска в направлении стратегического развития
17:40 Власти нашли генподрядчика перинатального центра в Норильске
17:30 4 марта в НАРОДНОМ ШТАБЕ норильские депутаты проведут прием граждан по личным вопросам
17:29 В Норильске началась подготовка к летней оздоровительной кампании. В процессе задействованы все общеобразовательные учреждения города
17:28 Андрей Клишас: «Послание президента имело потрясающий формат. Была обнародована значительная часть информации, к которой ранее был ограниченный доступ».
16:58 Назван подрядчик, который получил от УВД Красноярского края 200 млн на строительство изолятора временного содержания в Норильске
16:45 Все на девичник. Молодежный центр приглашает норильчанок на праздник в честь весны
16:36 Сегодня в России отмечается День создания добровольных народных дружин. В 2017 году представители ДНД выходили на патрулирование улиц Норильска в составе полицейских нарядов более 300 раз
15:20 «Февральские посиделки» прошли на этой неделе в Публичной библиотеке Норильска
14:07 Славная история, мощные традиции. Норильская гимназия № 1 отметила свой 30-летний юбилей.
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