[Индекс номера 30 (02.03.2018)]



В старом городе

С наступающим!

В этом году начало марта ознаменовано золотым юбилеем, очень важным для города. 50 лет исполняется АО «Норильскгазпром» — одному из самых северных газодобывающих предприятий России.



Март 1968 года Вообще, датой начала норильской газовой эпохи можно считать 4 марта 1967 года, когда дала фонтан первая скважина на Мессояхском газовом месторождении. Это событие стало символом прихода голубого топлива на Таймыр и в Норильск. При этом Мессояха «родилась» даже раньше самого «Норильскгазпрома». И потому эта дата стала предшественницей большого «газового» юбилея: 50 лет назад — 12 марта 1968 года — для строительства газопровода Мессояха–Норильск было создано управление «Заполярьегаз». В дальнейшем «Заполярьегаз» был преобразован в нынешний «Норильскгазпром». «Заполярная правда» еще не единожды расскажет на своих страницах о юбиляре, а пока просто поздравим его с грядущим праздником! Газовики на трассе На строительстве газопровода Мессояха-Норильск.1960-е годы 3-16 марта 1982 года В эти дни в Красноярке проходила V зимняя спартакиада народов СССР, посвященная 60–летию образования СССР. В соревновательную программу входили лыжный спринт и эстафета, биатлон, прыжки с трамплина, санный, конькобежный и горнолыжный спорт, хоккей и фигурное катание. Основные состязания проводились в столице края, но в спартакиаде были задействованы и крупнейшие спортобъекты других городов, в том числе — норильская «Арктика», на льду которой встретились 16 хоккейных команд юниоров и столько же юношеских сборных. Соревнования такого ранга в Заполярье проходили впервые. Для проведения игр пришлось перестроить хоккейную арену «Арктики»: ее радиус закругления, как выяснилось, не соответствовал новым правилам Международной федерации хоккея. Талисманом зимней спартакиады был соболёк Кеша, его изображения украсили весь город. А Госпромхоз «Таймырский» изготовил для участников и болельщиков турнира четыре тысячи медалей–сувениров с символикой спартакиады. Всего же смета на ремонтные и прочие расходы, связанные с проведением спартакиады, составила почти полмиллиона рублей — никогда еще в Норильске не тратили столько на спорт. К несчастью, общекраевой праздник спорта был серьезно омрачен: 6 марта во время торжественного открытия спартакиады на Центральном стадионе Красноярска произошла массовая давка, в которой шесть человек погибли и более ста получили тяжелые травмы. Спорткомплекс «Арктика» Открытие V спартакиады народов СССР в Норильске. 1982 год Болельщики А ещё в марте... 1 марта 1985 года более 500 ордеров на квартиры вручили новоселам трех домов — дома № 6 и двух корпусов дома № 8 на Металлургов, а также девятиэтажки на пр–де Котульского, 15а. 1 марта 1958 года в Кайеркане открылся первый детский сад. 2 марта 1963 года была закончена электрификация железнодорожного участка Кайеркан–Норильск. 3 марта 1979 года Норильску вручили переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за победу во Всесоюзном соревновании за повышение эффективности производства и качества работы. 4 марта 1969 года начал работу новый продуктовый магазин на Бегичева, 24. Ему дали имя «Комсомольский». 4 марта 1970 года в Норильске был запущен исследовательский ядерный реактор РГ–1М (реактор гетерогенного типа № 1 модернизированный), предназначенный для промышленного активационного анализа. 5 марта 1951 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР селу Дудинка присвоен статус города окружного подчинения. 5 марта 1985 года улица Набережная стала называться Набережной Урванцева. В марте 2013 года на втором этаже автовокзала открылся Многофункциональный центр, который стал 13–м в крае. Дудинка – отныне город

Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Вообще, датой начала норильской газовой эпохи можно считать 4 марта 1967 года, когда дала фонтан первая скважина на Мессояхском газовом месторождении. Это событие стало символом прихода голубого топлива на Таймыр и в Норильск. При этом Мессояха «родилась» даже раньше самого «Норильскгазпрома». И потому эта дата стала предшественницей большого «газового» юбилея: 50 лет назад — 12 марта 1968 года — для строительства газопровода Мессояха–Норильск было создано управление «Заполярьегаз». В дальнейшем «Заполярьегаз» был преобразован в нынешний «Норильскгазпром». «Заполярная правда» еще не единожды расскажет на своих страницах о юбиляре, а пока просто поздравим его с грядущим праздником!В эти дни в Красноярке проходила V зимняя спартакиада народов СССР, посвященная 60–летию образования СССР. В соревновательную программу входили лыжный спринт и эстафета, биатлон, прыжки с трамплина, санный, конькобежный и горнолыжный спорт, хоккей и фигурное катание. Основные состязания проводились в столице края, но в спартакиаде были задействованы и крупнейшие спортобъекты других городов, в том числе — норильская «Арктика», на льду которой встретились 16 хоккейных команд юниоров и столько же юношеских сборных. Соревнования такого ранга в Заполярье проходили впервые. Для проведения игр пришлось перестроить хоккейную арену «Арктики»: ее радиус закругления, как выяснилось, не соответствовал новым правилам Международной федерации хоккея.Талисманом зимней спартакиады был соболёк Кеша, его изображения украсили весь город. А Госпромхоз «Таймырский» изготовил для участников и болельщиков турнира четыре тысячи медалей–сувениров с символикой спартакиады. Всего же смета на ремонтные и прочие расходы, связанные с проведением спартакиады, составила почти полмиллиона рублей — никогда еще в Норильске не тратили столько на спорт. К несчастью, общекраевой праздник спорта был серьезно омрачен: 6 марта во время торжественного открытия спартакиады на Центральном стадионе Красноярска произошла массовая давка, в которой шесть человек погибли и более ста получили тяжелые травмы.более 500 ордеров на квартиры вручили новоселам трех домов — дома № 6 и двух корпусов дома № 8 на Металлургов, а также девятиэтажки на пр–де Котульского, 15а.в Кайеркане открылся первый детский сад.была закончена электрификация железнодорожного участка Кайеркан–Норильск.Норильску вручили переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за победу во Всесоюзном соревновании за повышение эффективности производства и качества работы.начал работу новый продуктовый магазин на Бегичева, 24. Ему дали имя «Комсомольский».в Норильске был запущен исследовательский ядерный реактор РГ–1М (реактор гетерогенного типа № 1 модернизированный), предназначенный для промышленного активационного анализа.Указом Президиума Верховного Совета РСФСР селу Дудинка присвоен статус города окружного подчинения.улица Набережная стала называться Набережной Урванцева.на втором этаже автовокзала открылся Многофункциональный центр, который стал 13–м в крае.

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