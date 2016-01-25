[Индекс номера 30 (02.03.2018)]



Мысли вслух

Идеальные женщины

Где–то в 70–х годах прошлого века в наш заполярный город проникла поговорка, вторая часть которой гласила, что «норильчанка не жена». В первой части с равной частотой использовались унылые сентенции «сто рублей не деньги» и «курица не птица». Эту расхожую ранее байку на тему перспектив семейных отношений даже нельзя назвать банальным мещанством. Все это — низкопробный домострой в самом худшем его проявлении, согласно которому покорная женщина должна непрерывно варить борщ, жарить котлеты, возиться по хозяйству и глазоньки у окна выплакивать за рукоделием, муженька ожидаючи. В общем, верная жёнка.



Именно поэтому, дескать, мужчины, чаще всего приехавшие в Норильск недавно, размышляют о том, чтобы найти себе жену на материке. Так, мол, надежней будет, спокойней. Существует среди домостроевцев–почвенников опасливое мнение, что большинство норильских женщин чрезмерно нацелено на личностный рост, успехи в карьере, повышенное внимание со стороны мужа и материальную независимость. Подумайте только: они требуют от супруга с пузырями на трениках регулярных походов в театр, шопинг в московских бутиках и отдых в Италии, не меньше! Вместо того чтобы смиренно сидеть дома с его детьми, выслушивать с открытым ртом любые бредни супруга, не задавать лишних вопросов и не предъявлять безумных требований. Да, норильчанки не хотят, приехав на материк, селиться в удаленном черноземном селе, чтобы стоять там буквой «зю» в огороде, беспрерывно заниматься выращиванием еды и продажей ее на рынке, пока мужик развлекается вольным таксованием со свободным, но секретным графиком, пропадает в гаражах или на рыбалке. Они хотят иметь нормальный современный коттедж на окраине мегаполиса, дом с садом и голубыми елями, бассейном и просторной беседкой, с кованым мангалом и диваном–качалкой. Как и положено жительницам технополиса, они прекрасно образованны, и слово «культура» для них никакая не абстракция. Они капризны в моде, в курсе и в тренде. Норильчанки столичны. И всегда знают себе цену — это прекрасно! Мало того, частенько именно их самостоятельность, адаптивность, умение активно, а не выжидающе преодолевать любые невзгоды в трудный час и помогают супругам. Они были таковыми от наших исторических начал. Отличным примером тому является жизнь и судьба первой норильчанки, Елизаветы Ивановны Урванцевой, супруги легендарного геолога, человека, обеспечившего саму состоятельность Норильска как такового. Она и сейчас с нами, рядом с похороненным на Голиково мужем. В Норильске не надо пояснять, кем был лежащий здесь человек — как в державинской надписи на могиле другого человека: «Здесь лежит Суворов». И совершенно естественно, что имена Урванцева и его жены на плите стоят рядом, как они шли рядом всю жизнь. Познакомившись с молодым геологом–полярником, молодая женщина оставила первого мужа в Москве и, поставив на карту все, навеки соединила свою жизнь с Николаем Николаевичем, разделяя все выпавшие на его долю тяготы и невзгоды. Всегда верила, работала, ждала и дождалась. Она была врачом в его экспедициях, в том числе и в 1933–1934 годах, самостоятельно выполняла сложнейшие поручения. К ней, авторитетнейшему человеку, главврачу больницы и председателю комиссии здравоохранения Норильского поселкового Совета, лагерная охрана без возражений приводила ночевать заключенного Урванцева. А много лет спустя они вдвоем выиграли ралли Ленинград — Москва, в котором участвовали по случаю семидесятилетнего юбилея Николая Николаевича. От Ленинграда до Москвы машину вел Урванцев, от Москвы до Ленинграда — Елизавета Ивановна... В 1932 году молодой ученый Елизавета Ивановна Убрятова добровольно едет работать на Таймыр — собирать материал для исследований. В заполярный станок Часовня Норильско–Пясинского кочевого Совета, где была организована первая в норильском районе начальная национальная школа–интернат. По соседству с комнатенкой, в которой учились дети, в избе был склад, сушились рыболовные сети. Рядом — кочсовет, правление нацсовхоза им. РККА, пакгаузы Норильстроя, рыбная артель, постоянное стойбище долган и наезжее — тунгусов, революционно настроенные уполномоченные из Туруханска и Енисейска и геологи, ищущие руду в предгорьях Медвежьего Камня. Она и есть самая первая норильская учительница. Большого мужества человек. Податься одной в далекую тундру... В Часовне она начала преподавать детям долган, русских, затундренных крестьян и тунгусов русский язык, одновременно участвуя в составлении самого первого, еще рукописного долганского букваря. Впервые мысль о самостоятельности долганского языка была высказана ей в 1940 году — на защите кандидатской диссертации «Язык норильских долган». Вот так. Не перечислить быстро все фамилии первых знаменитых норильчанок тех сложных лет, потому что таких женщин было немало... Марфа Ивановна Сапрыкина стала заведующей первым норильским детским садом и депутатом первого Норильского городского Совета. Мемориальная доска в память о ней установлена на доме, где она вместе со знаменитым супругом прожила сорок семь лет. Женщины, которые вовсе не были тенью знаменитых мужей... Кстати, Софья Григорьевна Воронцова, жена норильского геолога Александра Воронцова, тоже руководила детсадом. Но это люди известные. Есть и незаслуженно забытые, такие как ветеран дошкольного образования Клавдия Ильинична Кораблева, воспитатель с 1957 года, последняя заведующая детских садов на Нулевом пикете. Первый врач–акушер Клавдия Васильевна Самойлова приехала в Норильск в 1939–м, именно благодаря ей на Нулевом пикете в бараке был открыт первый норильский роддом на десять койкомест. С 1944 по 1952 год председателем поселкового Совета была Зоя Ивановна Туманишвили, много сделавшая для присвоения Норильску статуса города. А как нам забыть о Лидии Владимировне Миненко, которая числится в когорте первых норильских архитекторов! Уж она–то точно была абсолютно самодостаточным специалистом, и известность её супруга Витольда Непокойчицкого никак не могла этому помешать. Мало того, в ряде архитектурных проектов, где работал муж, именно она была руководителем. Мне три года довелось поработать с легендарной Павлиной (Полиной) Максимовной Беспаловой, руководителем санатория–профилактория «Валек», заслуженным врачом РСФСР. Об этом удивительном человеке сложной судьбы и характера отдельную книгу писать можно. Начав свою норильскую трудовую деятельность в 1948 году заместителем начальника санитарного отдела Норильлага, она долгие годы руководила уникальным объектом местного здравоохранения. Беспалова, про которую поговаривали, что она считает себя сначала чекистом, а уж потом врачом, не боялась никого и ничего, а вот ее побаивались все. И директора комбината Хагажеева она в глаза называла исключительно по имени — Джонсон, с ударением на последний слог. А сколько замечательных, поистине героических и талантливых женщин работало в норильской геологии! Про них, не боящихся ни голодных медведей, ни приданных безбашенных заключенных из лагкомандировок, говорили так: «С томиком Ленина в голове и с наганом на поясе». Нет, не вспомнить сейчас все фамилии, газетной полосы не хватит. Рассказали бы им, знающим, как здесь закалялась сталь, про домострой... Умей сама — такой способ самореализации диктует нашим женщинам промышленный город, место на карте, где не просидишь в домохозяйстве. Борщ, говорите? Ну–ну. Подумаешь, бином Ньютона. При современных–то информационных системах, когда консультации по кулинарии можно получать в реальном времени... Поэтому норильчанка всегда может сказать выходцу из XIX века: «Я через неделю научусь варить что угодно, а ты как был махровым домостроевцем, так им и останешься». Она легко идет в руководство трудовыми и творческими коллективами, в самое современное высокотехнологичное производство, а уж в бюджетной сфере именно на ней держится абсолютно все. Ну какой тут домострой... Не можешь достичь тех высот, когда летом в Италию? Иди, милый, лесом. В гараж иди. Со временем приток в город этих самых провинциальных домостроевцев, наивно надеявшихся накосить длинных рублей по–быстрому и убраться восвояси, пошел на убыль. А настоящие норильчанки, самостоятельные, образованные, интересные, остались с нами. Проживая на Севере, они не стареют. Вечная мерзлота в сочетании с полярной ночью и климатом Заполярья создают особую консервирующую ауру. Поэтому наши женщины практически всегда выглядят молодо. Глаже кожа, меньше морщин, светлей улыбка. При кажущейся кому–то избыточной позитивности этой легенды стоит отметить следующее наблюдение — они действительно выглядят моложе материковских сверстниц! Чтобы в этом убедиться, вам достаточно в следующем отпуске просто приглядеться: какая–то реальная основа под этой легендой все–таки существует. Жизненная мудрость заставляет меня избегать слова «идеальная», но уж очень хочется, так что извините. Мы, норильские мужчины, никогда не обманываем знакомых с материка, утверждая, что наши женщины — самые красивые на планете. Мы искренне так считаем, и пусть простят нас жительницы других городов. Норильчанка — подруга, жена, хозяйка и мама. Лучшая.

Вадим Денисов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Именно поэтому, дескать, мужчины, чаще всего приехавшие в Норильск недавно, размышляют о том, чтобы найти себе жену на материке. Так, мол, надежней будет, спокойней. Существует среди домостроевцев–почвенников опасливое мнение, что большинство норильских женщин чрезмерно нацелено на личностный рост, успехи в карьере, повышенное внимание со стороны мужа и материальную независимость. Подумайте только: они требуют от супруга с пузырями на трениках регулярных походов в театр, шопинг в московских бутиках и отдых в Италии, не меньше! Вместо того чтобы смиренно сидеть дома с его детьми, выслушивать с открытым ртом любые бредни супруга, не задавать лишних вопросов и не предъявлять безумных требований.Да, норильчанки не хотят, приехав на материк, селиться в удаленном черноземном селе, чтобы стоять там буквой «зю» в огороде, беспрерывно заниматься выращиванием еды и продажей ее на рынке, пока мужик развлекается вольным таксованием со свободным, но секретным графиком, пропадает в гаражах или на рыбалке. Они хотят иметь нормальный современный коттедж на окраине мегаполиса, дом с садом и голубыми елями, бассейном и просторной беседкой, с кованым мангалом и диваном–качалкой. Как и положено жительницам технополиса, они прекрасно образованны, и слово «культура» для них никакая не абстракция. Они капризны в моде, в курсе и в тренде.Норильчанки столичны. И всегда знают себе цену — это прекрасно! Мало того, частенько именно их самостоятельность, адаптивность, умение активно, а не выжидающе преодолевать любые невзгоды в трудный час и помогают супругам. Они были таковыми от наших исторических начал.Отличным примером тому является жизнь и судьба первой норильчанки, Елизаветы Ивановны Урванцевой, супруги легендарного геолога, человека, обеспечившего саму состоятельность Норильска как такового. Она и сейчас с нами, рядом с похороненным на Голиково мужем. В Норильске не надо пояснять, кем был лежащий здесь человек — как в державинской надписи на могиле другого человека: «Здесь лежит Суворов». И совершенно естественно, что имена Урванцева и его жены на плите стоят рядом, как они шли рядом всю жизнь.Познакомившись с молодым геологом–полярником, молодая женщина оставила первого мужа в Москве и, поставив на карту все, навеки соединила свою жизнь с Николаем Николаевичем, разделяя все выпавшие на его долю тяготы и невзгоды. Всегда верила, работала, ждала и дождалась. Она была врачом в его экспедициях, в том числе и в 1933–1934 годах, самостоятельно выполняла сложнейшие поручения. К ней, авторитетнейшему человеку, главврачу больницы и председателю комиссии здравоохранения Норильского поселкового Совета, лагерная охрана без возражений приводила ночевать заключенного Урванцева. А много лет спустя они вдвоем выиграли ралли Ленинград — Москва, в котором участвовали по случаю семидесятилетнего юбилея Николая Николаевича. От Ленинграда до Москвы машину вел Урванцев, от Москвы до Ленинграда — Елизавета Ивановна...В 1932 году молодой ученый Елизавета Ивановна Убрятова добровольно едет работать на Таймыр — собирать материал для исследований. В заполярный станок Часовня Норильско–Пясинского кочевого Совета, где была организована первая в норильском районе начальная национальная школа–интернат. По соседству с комнатенкой, в которой учились дети, в избе был склад, сушились рыболовные сети. Рядом — кочсовет, правление нацсовхоза им. РККА, пакгаузы Норильстроя, рыбная артель, постоянное стойбище долган и наезжее — тунгусов, революционно настроенные уполномоченные из Туруханска и Енисейска и геологи, ищущие руду в предгорьях Медвежьего Камня. Она и есть самая первая норильская учительница. Большого мужества человек. Податься одной в далекую тундру... В Часовне она начала преподавать детям долган, русских, затундренных крестьян и тунгусов русский язык, одновременно участвуя в составлении самого первого, еще рукописного долганского букваря. Впервые мысль о самостоятельности долганского языка была высказана ей в 1940 году — на защите кандидатской диссертации «Язык норильских долган». Вот так.Не перечислить быстро все фамилии первых знаменитых норильчанок тех сложных лет, потому что таких женщин было немало... Марфа Ивановна Сапрыкина стала заведующей первым норильским детским садом и депутатом первого Норильского городского Совета. Мемориальная доска в память о ней установлена на доме, где она вместе со знаменитым супругом прожила сорок семь лет.Женщины, которые вовсе не были тенью знаменитых мужей...Кстати, Софья Григорьевна Воронцова, жена норильского геолога Александра Воронцова, тоже руководила детсадом. Но это люди известные. Есть и незаслуженно забытые, такие как ветеран дошкольного образования Клавдия Ильинична Кораблева, воспитатель с 1957 года, последняя заведующая детских садов на Нулевом пикете.Первый врач–акушер Клавдия Васильевна Самойлова приехала в Норильск в 1939–м, именно благодаря ей на Нулевом пикете в бараке был открыт первый норильский роддом на десять койкомест. С 1944 по 1952 год председателем поселкового Совета была Зоя Ивановна Туманишвили, много сделавшая для присвоения Норильску статуса города. А как нам забыть о Лидии Владимировне Миненко, которая числится в когорте первых норильских архитекторов! Уж она–то точно была абсолютно самодостаточным специалистом, и известность её супруга Витольда Непокойчицкого никак не могла этому помешать. Мало того, в ряде архитектурных проектов, где работал муж, именно она была руководителем.Мне три года довелось поработать с легендарной Павлиной (Полиной) Максимовной Беспаловой, руководителем санатория–профилактория «Валек», заслуженным врачом РСФСР. Об этом удивительном человеке сложной судьбы и характера отдельную книгу писать можно. Начав свою норильскую трудовую деятельность в 1948 году заместителем начальника санитарного отдела Норильлага, она долгие годы руководила уникальным объектом местного здравоохранения. Беспалова, про которую поговаривали, что она считает себя сначала чекистом, а уж потом врачом, не боялась никого и ничего, а вот ее побаивались все. И директора комбината Хагажеева она в глаза называла исключительно по имени — Джонсон, с ударением на последний слог.А сколько замечательных, поистине героических и талантливых женщин работало в норильской геологии! Про них, не боящихся ни голодных медведей, ни приданных безбашенных заключенных из лагкомандировок, говорили так: «С томиком Ленина в голове и с наганом на поясе». Нет, не вспомнить сейчас все фамилии, газетной полосы не хватит. Рассказали бы им, знающим, как здесь закалялась сталь, про домострой...Умей сама — такой способ самореализации диктует нашим женщинам промышленный город, место на карте, где не просидишь в домохозяйстве. Борщ, говорите? Ну–ну. Подумаешь, бином Ньютона. При современных–то информационных системах, когда консультации по кулинарии можно получать в реальном времени... Поэтому норильчанка всегда может сказать выходцу из XIX века: «Я через неделю научусь варить что угодно, а ты как был махровым домостроевцем, так им и останешься». Она легко идет в руководство трудовыми и творческими коллективами, в самое современное высокотехнологичное производство, а уж в бюджетной сфере именно на ней держится абсолютно все. Ну какой тут домострой... Не можешь достичь тех высот, когда летом в Италию? Иди, милый, лесом. В гараж иди.Со временем приток в город этих самых провинциальных домостроевцев, наивно надеявшихся накосить длинных рублей по–быстрому и убраться восвояси, пошел на убыль. А настоящие норильчанки, самостоятельные, образованные, интересные, остались с нами. Проживая на Севере, они не стареют. Вечная мерзлота в сочетании с полярной ночью и климатом Заполярья создают особую консервирующую ауру. Поэтому наши женщины практически всегда выглядят молодо. Глаже кожа, меньше морщин, светлей улыбка. При кажущейся кому–то избыточной позитивности этой легенды стоит отметить следующее наблюдение — они действительно выглядят моложе материковских сверстниц! Чтобы в этом убедиться, вам достаточно в следующем отпуске просто приглядеться: какая–то реальная основа под этой легендой все–таки существует.Жизненная мудрость заставляет меня избегать слова «идеальная», но уж очень хочется, так что извините. Мы, норильские мужчины, никогда не обманываем знакомых с материка, утверждая, что наши женщины — самые красивые на планете. Мы искренне так считаем, и пусть простят нас жительницы других городов.Норильчанка — подруга, жена, хозяйка и мама. Лучшая.

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