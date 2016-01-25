[Индекс номера 30 (02.03.2018)]



Командный зачет

Один за всех и все за одного

В рубрике «Командный зачет» «Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с детско–юношескими спортивными школами Норильска: их историей, достижениями, проблемами. Сегодня расскажем о ДЮСШ–3.



Год основания: 1978. Виды спорта: фехтование, лыжные гонки, легкая атлетика. Тренировочная база: спортивные залы на ул. Орджоникидзе, 14а, лыжная база «Оль–Гуль» и легкоатлетический манеж ДС «Арктика». Достижения: пять мастеров спорта международного класса, 15 мастеров спорта СССР и России, порядка 90 кандидатов в мастера спорта, более 500 перворазрядников. Количество спортсменов: 725 воспитанников (156 фехтовальщиков, 234 лыжника, 335 легкоатлетов) и 21 тренер–преподаватель, из них 12 — выпускники спортивной школы. ДЮСШ–3 была основана в 1978 году. Ее первый директор — Юрий Иванович Лягин. На тот момент спортшкола состояла из двух отделений: фехтования и лыжных гонок. Спортсменам было предложено здание, которое ранее занимала 9–я школа, на улице Орджоникидзе, 14а, сейчас там находится станция юных техников, туда заселились фехтовальщики. Для лыжников свои двери распахнула современная, комфортабельная лыжная база «Оль–Гуль», построенная за год до этого. Однако надо отметить, что первая лыжная секция в Норильске появилась еще в 1945 году, объединившая около 130 спортсменов. По воспоминаниям старожилов, в 1963 году Норильск даже посетила национальная сборная лыжников, которая проводила у нас весенние тренировочные сборы. В 1979 году в ДЮСШ–3 появились легкоатлеты, перешедшие сюда из ДСО «Труд». Основной базой для них стал легкоатлетический манеж ДС «Арктика». В 1996 году открывается отделение мини–футбола, просуществовавшее ровно десять лет. На легкоатлетическом манеже «Арктики» По накатанной Сегодня ДЮСШ–3 руководит Олег Лебедев, он пришел работать сюда в 1987 году, а в 2004–м возглавил школу. Мастер спорта по биатлону, он как никто другой знает обо всех плюсах и минусах норильской лыжни. Олег Леонидович рассказывает, что зачинателем лыжных гонок в ДЮСШ–3 принято считать Юрия Зудова, которому на первых порах помогали тренеры Юрий Черных, Сергей Огородников и Юрий Меньшенин. Одним из первых учеников Зудова, достигшим серьезных вершин, был нынешний директор ДЮСШ по зимним видам спорта Андрей Савенков, победитель и призер чемпионатов Красноярского края и Сибирского федерального округа. Воспитаннице школы Наталье Чикишевой принадлежит выдающееся достижение: она дважды мастер спорта международного класса (лыжные гонки и биатлон) и является единственной россиянкой, которая становилась призером страны и в лыжных гонках, и в биатлоне. А Дмитрий Черных в 1993 году завоевал бронзовые медали чемпионата Европы по лыжным гонкам. – Если оглядываться в прошлое, то его сравнение с настоящим не в пользу лыжных гонок, — считает Олег Лебедев. — Раньше это был национальный и общедоступный вид спорта. Сейчас спортивный инвентарь стал дорогим, не говоря уже о подготовке лыжных трасс. В нашем городе попросту нет возможности готовить трассы специальной техникой — ратраком. По современным требованиям лыжные трассы должны быть не менее шести метров в ширину, а в международных — восемь метров. Если же говорить о расходах на инвентарь, то хорошие лыжи стоят недешево. Для детей, конечно, цены ниже: десять тысяч рублей за лыжи, четыре — за ботинки, три — за палки. На лыжных трассах «Оль-Гуля» до сих пор многолюдно Тем не менее, говорит Олег Лебедев, спортшкола продолжает исправно пополнять копилку спортивных достижений города. Особенно в школе гордятся успехами своих воспитанников Анны Щербининой и Дмитрия Дюжева, призеров юниорского чемпионата мира в сезоне 2010–11 года в лыжных гонках и биатлоне соответственно. Кроме того, Анна в сезонах 2014–15 и 2015–16 годов становилась обладателем бронзовых медалей в спринте на этапах Кубка IBU (биатлон) в Австрии и Италии, а также в гонке преследования в Германии. Анна Щербинина Гардемарины, вперед! Норильские «мушкетеры» Лариса Хайдукова, тренер–преподаватель отделения фехтования, выпускница ДЮСШ–3, является первой норильчанкой, которая стала мастером спорта по фехтованию. В родной спортшколе она работает с 1986 года и по прошествии стольких лет не перестает восхищаться детьми, которые, в отличие от взрослых, не испытывают страха перед противником. Правда, сейчас и защитная амуниция фехтовальщиков стала более надежной, поэтому получить травму практически невозможно, поясняет Лариса Анатольевна. Две ее дочери — мастера спорта Майя и Алена Кокоулины — вошли в состав сборной России по кадетам и стали призерами чемпионата мира. Другой норильский рапирист — Владислав Журавлев, ученик Юрия Нагимова, перебравшись на материк, продолжил спортивную карьеру и выступает в составе национальной команды на самом высоком уровне. – Когда я только начинала заниматься фехтованием, то мы мало что знали об этом виде спорта. Кроме тренеров, которые делились своим опытом, других источников информации у нас практически не было. Зато мы имели возможность выезжать на соревнования, — признается Лариса Анатольевна. Сейчас у фехтовальщиков количество выездов значительно сократилось. А от них многое зависит. Например, в отличие от многих других видов спорта, объясняют в ДЮСШ–3, фехтовальщику, чтобы попасть в состав национальной команды, в течение года нужно пройти восемь обязательных отборочных турниров, четыре из которых — международные. И если даже спортсмен побеждает на первенстве страны, то по рейтингу он просто не зачисляется в сборную. В такие моменты на помощь спортшколе приходят родители и спонсоры спортсменов, которые оплачивают поездки. Легки на подъем По словам Назара Безбаха, тренера–преподавателя отделения легкой атлетики, заместителя директора, у истоков легкой атлетики в ДЮСШ–3 стоял Александр Иванович Степанов, чей воспитанник Виктор Гущинский является призером и победителем чемпионатов России, чемпионом Европы среди юниоров, серебряным призером Кубка Европы, а также участником Олимпиады–2004 (7–е место). Владимир и Елена Горяиновы, в свою очередь, проложили дорогу другой прославленной воспитаннице отделения легкой атлетики — Ирине Емельяновой, победительнице и рекордсменке чемпионата Европы в эстафетном беге 4х400 метров. – Тяжело подготовиться к летнему сезону, тренируясь только в легкоатлетическом манеже, — говорит Назар Безбах. — Выезжая на соревнования, наши дети попадают в так называемую кислородную яму, поэтому сложно от них требовать серьезных результатов. Адаптационный период должен длиться примерно 10–12 дней, но у нас не всегда есть возможности длительное время находиться на сборах, как раньше. Тем не менее результаты у нас есть, и даже неплохие — в этом году 35 наших легкоатлетов вошли в краевую сборную. На отделении легкой атлетики возлагают большие надежды на одаренных воспитанников, среди которых особенно выделяется Александр Арбузов, член юниорской сборной России. Главное — вовремя понять, что пришла пора расстаться с талантливым спортсменом, говорят тренеры. – Чтобы результаты ребенка не пошли на убыль, его нужно передать на материк в центр спортивной подготовки, где, естественно, больше шансов выйти на более профессиональный уровень. В Норильске, к сожалению, нет нужной инфраструктуры, — поясняет Александр Безбах. – Я рад, что в нашей команде работают преданные своему делу люди, — добавляет Олег Лебедев. — Тренер — интересная профессия, и каждый тренер должен понимать, что чаще всего он отдает, чем получает. И когда наши ребята добиваются результатов, мы, конечно же, искренне за них радуемся. Хочу пожелать своим коллегам здоровья, спортивного долголетия, творческого подхода к своей работе, а также талантливых и, что немаловажно, благодарных учеников.

Михаил Туаев Фото Ирины Яринской и из архива ДЮСШ–3 www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда ДЮСШ–3 была основана в 1978 году. Ее первый директор — Юрий Иванович Лягин. На тот момент спортшкола состояла из двух отделений: фехтования и лыжных гонок. Спортсменам было предложено здание, которое ранее занимала 9–я школа, на улице Орджоникидзе, 14а, сейчас там находится станция юных техников, туда заселились фехтовальщики. Для лыжников свои двери распахнула современная, комфортабельная лыжная база «Оль–Гуль», построенная за год до этого. Однако надо отметить, что первая лыжная секция в Норильске появилась еще в 1945 году, объединившая около 130 спортсменов. По воспоминаниям старожилов, в 1963 году Норильск даже посетила национальная сборная лыжников, которая проводила у нас весенние тренировочные сборы.В 1979 году в ДЮСШ–3 появились легкоатлеты, перешедшие сюда из ДСО «Труд». Основной базой для них стал легкоатлетический манеж ДС «Арктика». В 1996 году открывается отделение мини–футбола, просуществовавшее ровно десять лет.Сегодня ДЮСШ–3 руководитон пришел работать сюда в 1987 году, а в 2004–м возглавил школу. Мастер спорта по биатлону, он как никто другой знает обо всех плюсах и минусах норильской лыжни. Олег Леонидович рассказывает, что зачинателем лыжных гонок в ДЮСШ–3 принято считать Юрия Зудова, которому на первых порах помогали тренеры Юрий Черных, Сергей Огородников и Юрий Меньшенин. Одним из первых учеников Зудова, достигшим серьезных вершин, был нынешний директор ДЮСШ по зимним видам спорта Андрей Савенков, победитель и призер чемпионатов Красноярского края и Сибирского федерального округа. Воспитаннице школы Наталье Чикишевой принадлежит выдающееся достижение: она дважды мастер спорта международного класса (лыжные гонки и биатлон) и является единственной россиянкой, которая становилась призером страны и в лыжных гонках, и в биатлоне. А Дмитрий Черных в 1993 году завоевал бронзовые медали чемпионата Европы по лыжным гонкам.– Если оглядываться в прошлое, то его сравнение с настоящим не в пользу лыжных гонок, — считает Олег Лебедев. — Раньше это был национальный и общедоступный вид спорта. Сейчас спортивный инвентарь стал дорогим, не говоря уже о подготовке лыжных трасс. В нашем городе попросту нет возможности готовить трассы специальной техникой — ратраком. По современным требованиям лыжные трассы должны быть не менее шести метров в ширину, а в международных — восемь метров. Если же говорить о расходах на инвентарь, то хорошие лыжи стоят недешево. Для детей, конечно, цены ниже: десять тысяч рублей за лыжи, четыре — за ботинки, три — за палки.Тем не менее, говорит Олег Лебедев, спортшкола продолжает исправно пополнять копилку спортивных достижений города. Особенно в школе гордятся успехами своих воспитанников Анны Щербининой и Дмитрия Дюжева, призеров юниорского чемпионата мира в сезоне 2010–11 года в лыжных гонках и биатлоне соответственно. Кроме того, Анна в сезонах 2014–15 и 2015–16 годов становилась обладателем бронзовых медалей в спринте на этапах Кубка IBU (биатлон) в Австрии и Италии, а также в гонке преследования в Германии.выпускница ДЮСШ–3, является первой норильчанкой, которая стала мастером спорта по фехтованию. В родной спортшколе она работает с 1986 года и по прошествии стольких лет не перестает восхищаться детьми, которые, в отличие от взрослых, не испытывают страха перед противником. Правда, сейчас и защитная амуниция фехтовальщиков стала более надежной, поэтому получить травму практически невозможно, поясняет Лариса Анатольевна. Две ее дочери — мастера спорта Майя и Алена Кокоулины — вошли в состав сборной России по кадетам и стали призерами чемпионата мира. Другой норильский рапирист — Владислав Журавлев, ученик Юрия Нагимова, перебравшись на материк, продолжил спортивную карьеру и выступает в составе национальной команды на самом высоком уровне.– Когда я только начинала заниматься фехтованием, то мы мало что знали об этом виде спорта. Кроме тренеров, которые делились своим опытом, других источников информации у нас практически не было. Зато мы имели возможность выезжать на соревнования, — признается Лариса Анатольевна.Сейчас у фехтовальщиков количество выездов значительно сократилось. А от них многое зависит. Например, в отличие от многих других видов спорта, объясняют в ДЮСШ–3, фехтовальщику, чтобы попасть в состав национальной команды, в течение года нужно пройти восемь обязательных отборочных турниров, четыре из которых — международные. И если даже спортсмен побеждает на первенстве страны, то по рейтингу он просто не зачисляется в сборную. В такие моменты на помощь спортшколе приходят родители и спонсоры спортсменов, которые оплачивают поездки.По словаму истоков легкой атлетики в ДЮСШ–3 стоял Александр Иванович Степанов, чей воспитанник Виктор Гущинский является призером и победителем чемпионатов России, чемпионом Европы среди юниоров, серебряным призером Кубка Европы, а также участником Олимпиады–2004 (7–е место). Владимир и Елена Горяиновы, в свою очередь, проложили дорогу другой прославленной воспитаннице отделения легкой атлетики — Ирине Емельяновой, победительнице и рекордсменке чемпионата Европы в эстафетном беге 4х400 метров.– Тяжело подготовиться к летнему сезону, тренируясь только в легкоатлетическом манеже, — говорит Назар Безбах. — Выезжая на соревнования, наши дети попадают в так называемую кислородную яму, поэтому сложно от них требовать серьезных результатов. Адаптационный период должен длиться примерно 10–12 дней, но у нас не всегда есть возможности длительное время находиться на сборах, как раньше. Тем не менее результаты у нас есть, и даже неплохие — в этом году 35 наших легкоатлетов вошли в краевую сборную.На отделении легкой атлетики возлагают большие надежды на одаренных воспитанников, среди которых особенно выделяется Александр Арбузов, член юниорской сборной России. Главное — вовремя понять, что пришла пора расстаться с талантливым спортсменом, говорят тренеры.– Чтобы результаты ребенка не пошли на убыль, его нужно передать на материк в центр спортивной подготовки, где, естественно, больше шансов выйти на более профессиональный уровень. В Норильске, к сожалению, нет нужной инфраструктуры, — поясняет Александр Безбах.– Я рад, что в нашей команде работают преданные своему делу люди, — добавляет Олег Лебедев. — Тренер — интересная профессия, и каждый тренер должен понимать, что чаще всего он отдает, чем получает. И когда наши ребята добиваются результатов, мы, конечно же, искренне за них радуемся. Хочу пожелать своим коллегам здоровья, спортивного долголетия, творческого подхода к своей работе, а также талантливых и, что немаловажно, благодарных учеников.

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