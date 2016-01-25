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[Индекс номера 36 (15.03.2018)]

Страсти по–итальянски

Незабываемая, страстная ночь с пятницы на субботу ждет всех поклонников Мельпомены: завтра Заполярный драматический погрузит неспящих в Норильске в атмосферу жаркой Италии.

Южный темперамент на заполярной сцене
Театральная ночь пройдет по всему Красноярскому краю, и везде цена на билет будет символической — 10 рублей. Правда, это касается самой акции, на спектакль, предваряющий действо, билеты будут стоить так же, как всегда. Для Норильска — от 300 до 400 рублей. Кстати, посоветуем поторопиться — билеты пока еще есть и на спектакль, и на Ночь. Темой самой северной Театральной ночи стала итальянская культура, а потому и название празднику дали соответствующее: Viva l,Italia!
Южные колорит и темперамент зрители ощутят уже в 19 часов на спектакле «Филумена Мортурано» по пьесе Эдуардо де Филиппо в постановке Анны Бабановой. В сентиментальной комедии с Сергеем Ребрием и Ниной Валенской в главных ролях — хоть поверьте, хоть проверьте — разворачиваются поистине нешуточные страсти. Но «Филумена» — не единственный спектакль, который увидят норильчане в этот вечер. На малой сцене нашего театра покажут любимую многими сказку «Генерал Фанта–Геро» в постановке Тимура Файрузова. Он же стал режиссером всей Театральной ночи. Артисты под его руководством сейчас готовят интерактивную программу, насыщенную разнообразными сольными номерами, конкурсами и мастер–классами.
Дети в этот вечер смогут услышать итальянские сказки и посмотреть диафильмы. Модниц ожидает показ современной итальянской моды. Параллельно в дамской комнате под предводительством «дона Каверина» разразится нешуточная битва с «Сицилийской мафией». В репетиционном зале театра состоится мастер–класс хореографа Лилии Панько «Танцуем, как итальянский миллионер», а рядышком желающих будут учить делать игрушки Пиноккио. Не останутся в стороне от праздника и уличные живописцы с мольбертами и кистями. В кинобаре будут крутить шедевры итальянского кино. Не обойдется и без дискотеки. Ну а полиглоты под началом педагогов Варвары Бабаянц и Евгения Нестерова смогут всего за 15 минут освоить курс разговорного итальянского.
Вишенкой на торте, изготовленном по средиземноморскому рецепту, станет мастер–класс «Италиано ресторано» по приготовлению десертов и закусок от Миро Перилло, шеф–повара ресторана SANREMO. В финале Театральной ночи запланирован танцевальный флешмоб Viva l,Italia!
Начнется праздник в 21.30, а завершится в час ночи. Но это еще неточно...

Марина Андриюк
Фото Владимира Макушкина
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Незабываемая, страстная ночь с пятницы на субботу ждет всех поклонников Мельпомены: завтра Заполярный драматический погрузит неспящих в Норильске в атмосферу жаркой Италии.

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